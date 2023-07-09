Німеччина може завадити вступу України у НАТО, бо боїться війни з Росією, - The Telegraph

Німеччина може наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни з Росією.

Про це пише британське видання The Telegraph з посиланням на джерела у НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Джерело в Альянсі повідомило виданню, що Берлін, ймовірно, закликатиме союзників зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України у НАТО.

"Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства (України - ред.). Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно тестував статтю 5", - сказав співрозмовник журналістів.

