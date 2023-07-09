УКР
7 424 78

Німеччина може завадити вступу України у НАТО, бо боїться війни з Росією, - The Telegraph

Німеччина може наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни з Росією.

Про це пише британське видання The Telegraph з посиланням на джерела у НАТО,  інформує Цензор.НЕТ.

Джерело в Альянсі повідомило виданню, що Берлін, ймовірно, закликатиме союзників зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України у НАТО.

"Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства (України - ред.). Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно тестував статтю 5", - сказав співрозмовник журналістів.

+20
Шольц, немцы, кого вы боитесь?
Да, я понимаю, что два раза за последние 100 лет вам наваливали люлей, но это случалось только после того, как на сторону вашего противников становились США. А сегодня вы в одной лодке и не только с США но и с Британией, Канадой и т.д.
09.07.2023 10:29 Відповісти
+16
ще WP i NYT якусь ***** такого ж штибу повинні написати.
09.07.2023 10:26 Відповісти
+14
румун взяли , болгар взяли , навіть мадяр взяли , а у нас бач корупція !
09.07.2023 10:37 Відповісти
ще WP i NYT якусь ***** такого ж штибу повинні написати.
09.07.2023 10:26 Відповісти
Тільки єрмак і зеля заважають.
09.07.2023 10:27 Відповісти
Вам все щось заважає
09.07.2023 14:35 Відповісти
Ну как-то так это и было задумано. Причем уже давно. Все это НАТО, это лишь бы добраться до власти, навешивая лапши на уши.
09.07.2023 10:27 Відповісти
Це ти про пукіна?
09.07.2023 12:06 Відповісти
Шольц, немцы, кого вы боитесь?
Да, я понимаю, что два раза за последние 100 лет вам наваливали люлей, но это случалось только после того, как на сторону вашего противников становились США. А сегодня вы в одной лодке и не только с США но и с Британией, Канадой и т.д.
09.07.2023 10:29 Відповісти
Що написав зе телеграф, то питання до нього. Бо цифра 68% підтримки України до НАТО це реально. Вовка бояться, в ліс не ходить
09.07.2023 10:44 Відповісти
Ви переплутали: не 68% (тотальна більшість), а 58% (більшість) .
09.07.2023 14:57 Відповісти
У WWI німців обдурили. Вони пішли на перемир'я на певних умовах, які потім ігнорувала Антанта. Але після цього Німеччина вже не могла відновити бойові дії.
09.07.2023 13:43 Відповісти
началось
09.07.2023 10:29 Відповісти
а нас а НАТО з такою корупцією і мафією ніхто і не візьме.., мінімум років 10
09.07.2023 10:29 Відповісти
Корупція й у них будь здоров. А мафія, то давайте італійську мафію з нашою порівняємо? А?
09.07.2023 10:35 Відповісти
не пиши дурість...ні в контексті їх корупції, ні в контексті що таке "мафія"
09.07.2023 10:44 Відповісти
Дурість пишеш ти.
09.07.2023 10:51 Відповісти
У них відкати 3-%%, у нас 30-50%...
09.07.2023 10:44 Відповісти
Да ладно. Де ви бачили 50%. Завжди 10%. А в Європі корупція дещо по іншому.
09.07.2023 10:52 Відповісти
Який має бути відкат для яєць по 17 грн?
09.07.2023 11:03 Відповісти
там тема дещо інша
09.07.2023 11:06 Відповісти
Це як ж "інша"? За яйця Зеленьському із Рєзніковим не "одкатували", а "закатували"
09.07.2023 12:07 Відповісти
Ти пошуткував, всі посміялися. Молодець!
09.07.2023 12:23 Відповісти
Ти звісно посміявся, із тих яєць Подоляк і вашу хверму утримує.
09.07.2023 12:50 Відповісти
О как!
09.07.2023 16:43 Відповісти
Как
09.07.2023 17:39 Відповісти
Краще дивись "Чапаєв" ніж "Італьянці на расєє"!
09.07.2023 10:55 Відповісти
Тобі краще іноді мовчати
09.07.2023 10:59 Відповісти
А тобі дивитися "Чапаєва" і не разпатякувати про те в чому не петраєш!
09.07.2023 11:06 Відповісти
Патамушта кремль успішно реалізував проект "Буратіно".
09.07.2023 10:36 Відповісти
Ага. Во всьому винен Зеленський. Як би президетном був хтось інший, на Україну зішла б Божия благодать, нас моментально прийняли до НАТО та ЄС. Так?
09.07.2023 10:54 Відповісти
румун взяли , болгар взяли , навіть мадяр взяли , а у нас бач корупція !
09.07.2023 10:37 Відповісти
зараз вам розкажуть цензурята, що у 1999 мадяри були святими, а любов до расіюшки, корупція та орбани з'явились вже після вступу до НАТО...

09.07.2023 15:03 Відповісти
ось орбан і з'явився завдяки корупції та кацапських агентів .
09.07.2023 15:16 Відповісти
То есть, они знают, что война Украины с росией будет вечно, с небольшими перерывами для восстановления кацапни. Поэтому не хотят Украину в НАТО. Почему то до них не доходит, что если бы Украина была в НАТО, то никакой войны, с этим колосом на глиненных ногах, не было бы вообще.
09.07.2023 10:32 Відповісти
Якщо подолати корупцію,Україна стане міцніше НАТО і запросить НАТО до себе
09.07.2023 10:33 Відповісти
Ганси обісрались.
09.07.2023 10:33 Відповісти
Ну шо тут скажеш - як заробляти бабло на кацапстані то всі старалися зайняти перше місце в черзі, а як відгрібати по повній то всі стараються зайняти теж перше місце в черзі - тільки в кінці черги.
09.07.2023 10:35 Відповісти
Берлін, ймовірно, закликатиме союзників зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України у НАТО.

А что гарантии безопасности никчему Германию ни страны НАТО не обязывают? Понятно тогда что ето за гарантии. Очередной *будапештский меморандум* которым можно подтереться
09.07.2023 10:35 Відповісти
Їхні гарантії лише постачати нам зброю і на цьому всьо.
09.07.2023 10:37 Відповісти
угу - якісь дуже дивні гарантії в розумінні німців

це мабуть гарантії висловлювати різні ступені занепокоєння
09.07.2023 10:39 Відповісти
Поляки видимо уже все ето увидели и все поняли. И начали вооружаться сами до зубов, особо не надеясь на НАТО. А то неизвестно какие еще *орбаны* и *трампы* придут к власти в странах НАТО и вместо защищать, будут только обеспокаиваться и делать вид что ничего не произошло чтобы небыла ескалацииии.
09.07.2023 10:47 Відповісти
поляки це зрозуміли раніше , ніж кацапська ракета вбила їхніх селян . повністю згоден з вашою думкою .
09.07.2023 11:00 Відповісти
Шредеризация и меркелизация Германинии и всея Европы имеет долговременные последствия - это не ковид, и не оспа, чума, а раковая опухоль континента
09.07.2023 10:40 Відповісти
+ орбанизация.
09.07.2023 10:57 Відповісти
В наших людей пам'ять як у золотої рибки. Німецькі еліти завжди були друзями Росії і на початку війни мало не відкрито її підтримували. Ситуація дещо змінилась лише після підриву Північних Потоків восени 2022 року, коли Німеччина виявилась залежною від транзиту газу через Україну та від норвезького і скрапленого американського газу. Ось тоді вони почали поставляти серйозну зброю в нормальних кількостях. А до того нате вам 5000 касок і ні в чому собі не відмовляйте.
09.07.2023 10:41 Відповісти
хто б сумнівався заповіти баби Анжели живі !
09.07.2023 10:41 Відповісти
НАТО зацікавлене в Україні бо ми маємо дуже потужну армію, ресурси, ми збільшимо військовий і економічний потенціал Європи. Ну а якщо ні то в решті решт є досвід Ізраїлю - не члена нато. Безпековий договір з США теж не погано . Врешті решт у цій війні нас захищають ЗСУ.
09.07.2023 10:42 Відповісти
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор
09.07.2023 10:42 Відповісти
Сколько ещё можно мусолить тему НАТО?Уже было сказано чёрным по белому:"Боритесь с корупцией!Уберите пятую колону из власти!Наведите в конце концов порядок в стране!" И что???Что в результате?А в результате-"Какое прекрасное ни)(уя..."..Картина маслом...
09.07.2023 10:43 Відповісти
Причем там коррупция? Не смешите, все ето отмазки. Думаете в других странах нет коррупции и пятых колон? Далеко не ходить, та самая Венгрия не показатель? Украине дали четко понять, что нас не возьмут в НАТО пока мы не освободим ВСЮ нашу территорию включая крым. Все остальное то глупые разговоры бла-бла-бла.
09.07.2023 10:51 Відповісти
Та сама Угорщина і є показник: які країни не повинні бути в НАТО і решта членів цієї організації це розуміють.За останні роки НАТО з військового союзу перетворилося в військово-політичний союз тому що у нинішніх реаліях військова компоненте не може бути без політичної і навпаки.Корумпована держава приносить велику небезпеку іншим членам Чи може корумпована держава тримати таємниці будь-яких новітніх методів, розробок,стратегій і т.п. чи може така держава приймати якісні Закони , а не продукувати їх у угоду окремим особам для особистого збагачення та ще й підривати цим нац.безпеку, руйнування права.Усі ці чинники роблять таку державу інстутиційно слабкою, а отже легкою здобиччю для ворога і таким чином передумовою війни у разі якої, решта членів мають її захищати і тоді постає питання, а заради чого- подальшого збагачення купки людей, подальшого руйнування демократичних засад.
Якщо розтлумачити більш доступно, щоб дехто зрозумів це, на прикладі яєць по 17 грн за шт: якби яйця були закуплені по справедливий ціні, то то на зекономлені гроші можна було б закупити більше озброєння, а так ці кошти лягли у карман окремих осіб .
09.07.2023 11:39 Відповісти
>> Далеко не ходить, та самая Венгрия не показатель?>> Sovershenno verno, i nam v €U i v NATO 'Vtoraja Vengrija' v vidje Ukraini absoljutno njenuzhna. Tak chto vipolnjaijtje 'domashnjije zadanjija', i mi v €urope vsje budjem radi prinjatjiju UA v €U i v NATO. Nu a ja sam - tak kak verju v perspektjive Ukraini - poka zaijmusj izuchenjijem Ukrainskoij Movi - sljedujushchevo oficialjnovo jazika €U.
09.07.2023 14:38 Відповісти
мой дорогой, неужели вы думаете что ваше лицемерие и трусость нам не видны?
Всем прекрасно известно что вы просто сс*тесь россию, но т.к. вам это неудобно сказать, проще придумать байку про 'domashnjije zadanjija'.
Если бы Украина была принята в НАТО (тогда или даже сейчас частично) никогда в жизни путин не стал бы нападать на страну нато, он большой сс*н в этом плане. Наша проблема, что вы еще большие сс*ны чем кацапы и до уср*чки их боитесь. Скармливая им невинную жертву вы говорите себе, ну нас-то он не съест.
Я не знаю каким образом, но Бог вас накажет и за вашу трусость, и за ваше лицемерие.
12.07.2023 14:22 Відповісти
а ви за яку партію голосували ? щоб мені було зрозуміло хто п'ята колона .
09.07.2023 11:03 Відповісти
Вообще то за кого голосовать это личное дело каждого..Но персонально для Вас скажу-не за "зелёную"....
09.07.2023 11:50 Відповісти
тільки ваша особиста справа переростає в проблему для країни , а іноді в смертельну небезпеку ! скажи за кого ти голосував і я скажу хто ти !
09.07.2023 11:59 Відповісти
Я воспользуюсь советом старины Марка Твена:"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."Как то так,пылкий поклонник клавиатурного онанизма.
P.S.Кстати,мне 65 лет,сын и зять на фронте..Так что попрошу мне не "тыкать"..Надеюсь ты меня услышал,шлимазл..И напоследок...Я против ЛЮБОЙ власти,если эта власть некомпетентна,безпринципна,жадна и воровита...Найди себе другой объект для своих словесных испражнений,ты для меня умер...
09.07.2023 12:45 Відповісти
я тобі не тикав ! в батьки ти мені зелений як три карбованця разом ! а ось мозок вже почав всихати ! тож моя порада пий ростишку замість бухашки !
09.07.2023 12:56 Відповісти
Дурні німні! Не розуміють що є нагода помститись козломордим за звірства які вони спричинили в Європі під час другої світової.
09.07.2023 10:49 Відповісти
Німці получили на що заслужили - треба було головою думати коли підораса адіка вибирали.
09.07.2023 10:54 Відповісти
Дивно якось, бо москальських дикунів вже ніхто не боїться.
09.07.2023 10:54 Відповісти
Да нет. Бояться не надо только мертвых. А мертвые там не все.
09.07.2023 11:04 Відповісти
а троляк то понабігло!
09.07.2023 11:00 Відповісти
К сожалению, пока идет война, НАТО нам не светит. Потому что войны с Россией боится не только Германия. А еще больше бояться принимать Украину из за коррупции. К сожалению ни один президент не выполнил своих пред избирательных обещаний.
09.07.2023 11:02 Відповісти
Ще ~20 років тому провели окреме в часі опитуваня у ФРН.
"Чи вважаєтє ви що країни Балтії повині захищати ФРН в разі нападу?" - так 60%+
"Чи вважаєте ви що ФРН повина захищати караїни Балтії в разі нападу на иних?" - ні 80%+
Що змінилось?
09.07.2023 11:04 Відповісти
https://emojipedia.org/clown-face/ 🤡 https://emojipedia.org/clown-face/ 🤡 https://emojipedia.org/clown-face/ 🤡 https://emojipedia.org/clown-face/ 🤡 https://emojipedia.org/clown-face/ 🤡
09.07.2023 11:06 Відповісти
Німці завжди були господарями кацапстану з 15 століття (згадайте романівську династію).
Тому рф - інвестиція Німеччини і не тільки.
Що потрібно робити Україні в такій ситуації?? Я думаю завдавати ударів по стратегічним об'єктам росії.
09.07.2023 11:10 Відповісти
Тільки українська влада завжди була і є головною перешкодою вступу України до НАТО !
09.07.2023 11:11 Відповісти
Німеччина може завадити вступу України у НАТО, бо боїться війни з Росією, - The Telegraph Джерело:
ЯК ПО ЗАКАЗУ ОП І ЗЕЛЕНСЬКОГО НАПИСАЛИ - НАТО ПОГАНЕ БО НЕ ХОЧЕ МАТИ АГЕНТІВ ФСБ ТИПУ ДЄРМАКА У СВОМУ КЕРІВНОМУ АПАРАТІ.
09.07.2023 11:34 Відповісти
Невже чоловіки великої Німеччини перетворились у жоноподібні істоти. Вже й зброї бояться, і навіть ... кацапів. Коли це сталось ?
09.07.2023 14:00 Відповісти
ЗАПРОШЕННЯ ДО ЧЛЕНСТВА - це ще не ЧЛЕНСТВО. Чому не можна надати ЗАПРОШЕННЯ зараз???
09.07.2023 11:43 Відповісти
При такому мародерстві ї нехтуванням законів,хтось має хоч якісь ілюзії,що Україну візьмуть в НАТО?
09.07.2023 11:49 Відповісти
Як що це правда, то німці залишаються німцями, і рибку з'їсти і на щось присісти!!! Це їхня політика!!!!
09.07.2023 12:06 Відповісти
"Германия может настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Североатлантический союз к войне с Россией".
Ага... А СП1 и СП2 только укрепляли сотрудничество НАТО с лаптестаном.
Фрик-шоу по немецки.
09.07.2023 12:43 Відповісти
НАТО вже стало політичною організацією. А війська НАТО - це війська країн. Нікого Україна не запрошує на війну. Тільки особисте бажання в залежності від СОВІСТІ. Україні потрібно від НАТО лише одне - включення України у цей політичний блок. Щоб у кремлі стався інфаркт. Але інфаркт лікується. Летаргічним сном.
09.07.2023 13:57 Відповісти
Нам Зеля з Єрмаком не можуть завдити вступити в НАТО. Тільки Германія.
09.07.2023 19:42 Відповісти
Два варіанти.

Або Україна НАТО!
Або Україна як Ізраїль тобто із ядерною зброєю та міжконтинентальними носіями!

За все моральне уродство, лицемірство та недотримання слова прийдеться платити. Як? Вашим існуванням уйобки. Інавіть якщо ви недасте українству відновити ядерку то всі решта націй висновки вже зробили та вирок вам винесуть озброївшись ядеркою та першочергово вас виродків вибомбивши як самих лицемірних та небезпечних. 😈 Класні будуть часи коли в ядерному вогні згорить все населення Швейцарії і Берліна, бо така ціна за недотримане слово уйобки!
10.07.2023 00:46 Відповісти
 
 