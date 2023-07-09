УКР
Мінфін США застеріг Китай від надання Росії допомоги у війні проти України

путін,сі,цзіньпін

У Мінфіні США застерегли Китай від надання Росії допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.

Про це міністр фінансів США Джанет Єллен заявила на пресконференції в Пекіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Єллен під час зустрічей із китайськими офіційними особами обговорила, зокрема, війну Росії проти України.

"Я також наголосила на важливості припинення жорстокої та незаконної війни Росії проти України", - сказала вона.

Міністр фінансів США зазначила, що країна продовжує стежити за внутрішньою ситуацією в Росії. Вона також підкреслила, що підтримка України США не зміниться.

Також читайте: Після візиту Сі Цзіньпіна до Путіна я сказав йому: будьте обережні, - Байден

"І я повідомила, що важливо, щоб китайські фірми уникали надання Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій", - додала вона.

Китай (4908) допомога (8755) росія (67841) США (24349)
Актора що грав рідкого термінатора в Термінаторі 2 вже задіяли чи ще ні ? Бо як згадаю як він пальцем махав що ніззя тодепер мурахи починають бігати по спині - точніше плавати бо одночасно з мене піт рікою починає текти. Можливо і у китайців буде така реакція. (весь вище наведений текст є сарказмом 96% міцності і ще чимось).
09.07.2023 10:49 Відповісти
09.07.2023 11:07 Відповісти
Совісті у вас немає - немає і все тут ( ви би мурах хоч пошкодували ).
09.07.2023 11:12 Відповісти
09.07.2023 11:19 Відповісти
Вони ВЖЕ допомогають!
Досить прикидатися сліпими 🙈🙉🙊!
09.07.2023 10:52 Відповісти
Китаи прислухається -- чи иому фіолетово .
09.07.2023 11:01 Відповісти
Мінфін це дуже конкретно ...

Якщо "чи йому фіолетово" аж ніяк не відбудеться , бо достаньо буде тому мінфіну США долучити Китай до певного списку , як той Китай втратить до 80% його контрактів .

Китай майже не має своїх ноухау , Нема у Китаю й брендів своїх (майже нема) .

Хтось скаже , мовляв в Китаї 1.5 млд населення -- хто їх може вилучити з процесу світового виробництва ?!

Але ж мало хто звертає увагу на те , що до цього світового виробництва в самому Китає долучені лише дві провінції з надцятьох . Й долученні вони скорійше не через мизки , а через т.з. "жовту збірку" . Ну так буде збірка не жовта , а чорна . Сьогодні штучний інтелект , а точнійше -- мєшин льорнінг робить дива й значення де й хто клада чипі в конвеїрному виробництві все меньше має значення !

Мінфін США не презідент , він на порядок крутійший , бо він не на рівні бла-бла-бла , а на рівні конкретики !
09.07.2023 12:33 Відповісти
"значення де й хто клада чипі в конвеїрному виробництві все меньше має значення" - куди кладе для чого кладе і головне вона ой вибачте він(чіп) ой вибачайте вона (мікросхема) буде триматися як що воно буде просто покладене?
09.07.2023 12:56 Відповісти
А китай срав на це.
10.07.2023 00:38 Відповісти
 
 