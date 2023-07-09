Мінфін США застеріг Китай від надання Росії допомоги у війні проти України

У Мінфіні США застерегли Китай від надання Росії допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.

Про це міністр фінансів США Джанет Єллен заявила на пресконференції в Пекіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Єллен під час зустрічей із китайськими офіційними особами обговорила, зокрема, війну Росії проти України.

"Я також наголосила на важливості припинення жорстокої та незаконної війни Росії проти України", - сказала вона.

Міністр фінансів США зазначила, що країна продовжує стежити за внутрішньою ситуацією в Росії. Вона також підкреслила, що підтримка України США не зміниться.

Також читайте: Після візиту Сі Цзіньпіна до Путіна я сказав йому: будьте обережні, - Байден

"І я повідомила, що важливо, щоб китайські фірми уникали надання Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій", - додала вона.