Мінфін США застеріг Китай від надання Росії допомоги у війні проти України
У Мінфіні США застерегли Китай від надання Росії допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.
Про це міністр фінансів США Джанет Єллен заявила на пресконференції в Пекіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Єллен під час зустрічей із китайськими офіційними особами обговорила, зокрема, війну Росії проти України.
"Я також наголосила на важливості припинення жорстокої та незаконної війни Росії проти України", - сказала вона.
Міністр фінансів США зазначила, що країна продовжує стежити за внутрішньою ситуацією в Росії. Вона також підкреслила, що підтримка України США не зміниться.
"І я повідомила, що важливо, щоб китайські фірми уникали надання Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій", - додала вона.
Досить прикидатися сліпими 🙈🙉🙊!
Якщо "чи йому фіолетово" аж ніяк не відбудеться , бо достаньо буде тому мінфіну США долучити Китай до певного списку , як той Китай втратить до 80% його контрактів .
Китай майже не має своїх ноухау , Нема у Китаю й брендів своїх (майже нема) .
Хтось скаже , мовляв в Китаї 1.5 млд населення -- хто їх може вилучити з процесу світового виробництва ?!
Але ж мало хто звертає увагу на те , що до цього світового виробництва в самому Китає долучені лише дві провінції з надцятьох . Й долученні вони скорійше не через мизки , а через т.з. "жовту збірку" . Ну так буде збірка не жовта , а чорна . Сьогодні штучний інтелект , а точнійше -- мєшин льорнінг робить дива й значення де й хто клада чипі в конвеїрному виробництві все меньше має значення !
Мінфін США не презідент , він на порядок крутійший , бо він не на рівні бла-бла-бла , а на рівні конкретики !