Росія дедалі частіше спрямовує авіаудари по деокупованих населених пунктах Луганської області, - ОВА

8 липня російські військові завдали авіаударів по Новолюбівці, Новоєгорівці, Невському, Білогорівці та селу Діброви.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилерійські обстріли з боку росіян, на жаль, вже стали для місцевих буденністю. Ті, хто не ще виїхав, призвичаюються жити під щоденними вибухами. Але противник все частіше спрямовує по наших селах авіаудари - ситуація стає ще небезпечнішою", - розповів Лисогор.

Також ворог намагався атакувати в напрямку Стельмахівки та Новоселівського, але натрапив на жорсткий опір українських захисників і вимушений був повернутися на раніше зайняті позиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Сватовому росіяни захоплюють порожні квартири та "полюють" на автомобілі з українськими номерами