Росія дедалі частіше спрямовує авіаудари по деокупованих населених пунктах Луганської області, - ОВА
8 липня російські військові завдали авіаударів по Новолюбівці, Новоєгорівці, Невському, Білогорівці та селу Діброви.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Артилерійські обстріли з боку росіян, на жаль, вже стали для місцевих буденністю. Ті, хто не ще виїхав, призвичаюються жити під щоденними вибухами. Але противник все частіше спрямовує по наших селах авіаудари - ситуація стає ще небезпечнішою", - розповів Лисогор.
Також ворог намагався атакувати в напрямку Стельмахівки та Новоселівського, але натрапив на жорсткий опір українських захисників і вимушений був повернутися на раніше зайняті позиції.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У меня знакомый из Рубежного - бывший мент - тоже служит в ВСУЖ идейный, пошел осенью 21 года на контракт, тк видео что становится все горяче..говорил - надо хлопцам помочь.
А ЗСУ бояться бомбанути по їхніх базах відпочинку, госпіталях і будинках, де сконцентрований особовий склад рашистів