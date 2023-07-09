УКР
Росія дедалі частіше спрямовує авіаудари по деокупованих населених пунктах Луганської області, - ОВА

8 липня російські військові завдали авіаударів по Новолюбівці, Новоєгорівці, Невському, Білогорівці та селу Діброви.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилерійські обстріли з боку росіян, на жаль, вже стали для місцевих буденністю. Ті, хто не ще виїхав, призвичаюються жити під щоденними вибухами. Але противник все частіше спрямовує по наших селах авіаудари - ситуація стає ще небезпечнішою", - розповів Лисогор.

Також ворог намагався атакувати в напрямку Стельмахівки та Новоселівського, але натрапив на жорсткий опір українських захисників і вимушений був повернутися на раніше зайняті позиції.

Також ворог намагався атакувати в напрямку Стельмахівки та Новоселівського, але натрапив на жорсткий опір українських захисників і вимушений був повернутися на раніше зайняті позиції.

обстріл (30952) Луганська область (4938)
А ви частіше показуйте в марафоні про досягнення, що розбомбили ,що недобомбили, куди ракети упали. А куди недолетіли.
показати весь коментар
09.07.2023 11:16 Відповісти
ну да, а то же местные из той же Белогоровки или Лимана так не знают - летят к ним грады от орков или нет.
показати весь коментар
09.07.2023 11:23 Відповісти
пи"ры. Это чтоб местные не хотели чтобы их освобождали.. а ведь эти поселки до февраля 22 года были под Украиной. Мужчины оттуда служат в ВСУ.
У меня знакомый из Рубежного - бывший мент - тоже служит в ВСУЖ идейный, пошел осенью 21 года на контракт, тк видео что становится все горяче..говорил - надо хлопцам помочь.
показати весь коментар
09.07.2023 11:19 Відповісти
І не дивно. Вони ж не приховують свою концепцію - перетворити українську територію в хлам.

А ЗСУ бояться бомбанути по їхніх базах відпочинку, госпіталях і будинках, де сконцентрований особовий склад рашистів
показати весь коментар
09.07.2023 12:33 Відповісти
 
 