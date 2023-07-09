УКР
Після війни в Україні потрібно скасувати призов, а військкомати перетворити на сучасні ЦНАПи, - Резніков

призов

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на шляху до членства в НАТО Україна має перетворити військкомати на сучасні ЦНАПи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Олексій Резніков розповів в ефірі телемарафону.

Зокрема, Резніков пропонує позбуватися "радянської спадщини", яка заважає ефективно здійснювати мобілізацію під час воєнного стану та викликає неприйняття серед населення.

Міністр зазначив, що у планах влади:

🔹перетворити військкомати на ЦНАПи;
🔹запровадити максимальну цифровізацію;
🔹скасувати призив і створити професійну армію;
🔹створити зрозумілий пошаровий реєстр резерву у разі повномасштабної війни.

Також читайте: Після війни Україна відмовиться від призову. Основою оборони стане професійна армія, створимо два компоненти резерву, - Шмигаль

"Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди і з ними треба працювати", – пояснив глава Міноборони.

+37
"..але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення"
------------------
А навіщо? На випадок вторгнення набагато ефективніше готуватися до шашликів та відпочивати в Буковелі
09.07.2023 11:08 Відповісти
+31
А хто заважає це робити зараз? І коли ми побачимо на передку батальйони ТЦК-ашників, як обіцяв великий Зе?
09.07.2023 11:08 Відповісти
+29
Они и без яиц уже хорошо наколядовали

09.07.2023 11:15 Відповісти
Коментувати
Сторінка 2 з 2
Зе сєкта - все у порядку, Чонгар саморозмінувався або мости не захотіли самі взриватися.
09.07.2023 13:21 Відповісти
Ви хоть би якось намагалися формулювати конкретні відповіді а не по сотні раз писати завчені фрази як попугай.
09.07.2023 14:59 Відповісти
Що не зрозуміли нах, чи що Зе це малорос з агентурою фсб в ОП.
09.07.2023 21:56 Відповісти
"нашим капіталом люди" !!! Звісно що людей мають за капітал, бо люди живуть в системі Податкового Рабства. Люди нічого не вирішують. Весь бюджет то гроші з людей, бо взагалі всі податки сплачує покупець. Податкова система? А реально система узаконеного здирництва. Потім гроші з бюджетів всіх рівнів гарно розкрадаються. Насамперед, треба змінювати систему на збори грошей за потребою та з обовязковим голосуванням людей, технічно це можливо, всі можуть зробити електронний підпис. Демократія закінчується на порозі до скринькі для голосування. Навіть голоси зробили таємними. Мені немає чого скривати свій вибір, якщо є кого вибирати, а не вибирати з окремого кола підставних кандидатів від олігархату.
09.07.2023 11:42 Відповісти
Їх точно у Буковелі О.Бендер навчав.
09.07.2023 11:46 Відповісти
Та не буде цього. Після війни їм треба готуватись до виборів, пиляти бюджети на відбудову, безліч більш важливих справ ніж реформи.

Тому реформи будуть робитись для відводу очей і закінчаться років через два, коли суспільство почне забувати про війну. А далі все буде приблизно як з 2016 до 2022 року. Тобто ілітка краде, бреше, лицемірить а пересічний лежить на дивані, дивиться дебільні шоу по ящику і смокче дешеве пиво. Якщо пересічному трапляється пруха і його примають в ілітку, то на наступний день він теж починає красти, брехати і лицемірити.
09.07.2023 11:46 Відповісти
Головне що треба зробити в міністерстві оборони це вигнати тебе та твоїх мародерів, щур канцелярський.
09.07.2023 11:46 Відповісти
1000+.))
09.07.2023 18:30 Відповісти
і тут його осяяло - можна ж нехіло заробляти на війні і армії!
09.07.2023 11:47 Відповісти
Скасування призиву - найбільша дурниця, навпаки потрібно йти по ізраїльському шляху - служити мають всі чоловіки і жінки. Може по півроку але зі здобуттям військової спеціальності.
Коли під боком страшна темна сила - по іншому не можна. У великій війні регулярна армія завжди буде потребувати додаткового людського ресурсу.
09.07.2023 11:51 Відповісти
А якщо людина інвалід, то теж має іти
09.07.2023 12:10 Відповісти
бува що інвалід, першокласний автослюсар
то чому би і ні.
09.07.2023 18:32 Відповісти
Все эти разговоры про Израиль несусветная чушь. Израиль не боится нападать на всех своих соседей и увеличил в несколько раз свою територию. Украина радуется когда там случайный дрон залетел на територию России. Для того чтобы быть Израилем надо быть смелым как Израиль.
09.07.2023 12:23 Відповісти
"смЄльій" Ізраїль поки що на побігеньках у мАскви.

Я побачив би їхню "смЄлость", якби вони воювали не проти бедуїнів, а проти держави з найбільшим ядерним потенціалом, яку очолюють психічно хворі люди і все населення якої є психічно хворим.

Розповідайте свої казки про "смЄльій" Ізраїль комусь иншому.
09.07.2023 13:34 Відповісти
Ну как бы это не играет никакой роли в данном случае. Важно то что ты служишь в армии, которая зубастее всех вокруг.
09.07.2023 13:37 Відповісти
США это скажи. У них призова нет. Но нет, наши дятлы будут и дальше дрочить на Израиль.
09.07.2023 12:43 Відповісти
В США свободное владение оружием, и при этом у них нет агрессивных соседей! Так что не угадал
09.07.2023 13:15 Відповісти
США это сверхдержава что свои базы по всему миру держит. Соседей на границе может и нет, но врагов полно.

А свободное оружие там зависит от штатов. Во вторых, армейским оружием владеть частным лицам нельзя. Но к призывной армии это не имеет отношения.

К слову, в Мексике тоже свободное владение оружием. Жизнь не улучшает
09.07.2023 15:03 Відповісти
згоден.))
09.07.2023 18:34 Відповісти
В Израиле служат все потому, что Израиль маленькая страна. Для большой страны такая система будет не эффективной.
09.07.2023 16:04 Відповісти
Для цього потрібно, щоб працювали закони, суди, у державних діячів була відповідальність і честь.

У Резнікова немає відповідальністі і честі.

Оточення президента, заявило, що скумбрія коштує по 8 грн за кг, а Резніков захищав що яйця по ціні 2кг скумбрій це норма

Та не вибачився, за брехню, коли це підтвердили

А без працюючих законів і судів - люди будуть виїзджати в інши країни
09.07.2023 11:52 Відповісти
Коли це створіння завалить свою смердючу пельку яйцями за 18-ть гривень та піде з посади міністра оборони?! Коли вже вся ця зелена курвота згине нах@й?! Інакше Україні - капець!!!
09.07.2023 11:53 Відповісти
Чи не забагато буде ЦНАПів
09.07.2023 11:53 Відповісти
Семнадцатигривневый вообще не в курсе, что они же военкоматы уже "реформировали" и призыв отменили... А)(уеть...
09.07.2023 11:54 Відповісти
Без нього розберемось.
Реформатор яєчний
09.07.2023 12:00 Відповісти
І мільйони дерев і гос дачі дітям і університет найвеличніший в мирі і тарифи в два рази менше і головне перестати стриляти бо бариги заробляють на війні ї ї ї ї ї ї ї а головне популісти почали готуватись до виборів і брешуть брешуть брешуть бо поки при владі будуть воровиті зелені слуги коломойского буде все гірше гірше і гірше
09.07.2023 12:00 Відповісти
Крыса.
09.07.2023 12:01 Відповісти
Резникову на заметку *** еще армию надо содержать , а не разворовывать .
09.07.2023 12:11 Відповісти
Цей обрєзанєц видно забув,як так звана "контрактна" армія України в Криму в 2014 році перейшла на бік путлєровців.Це по-перше,а по-друге в армію,якою керують махрові злодіяки типу Рєзнікова,мало хто захоче йти...
09.07.2023 12:11 Відповісти
Як буде після війни буде вирішувати нова влада. А ви хапуги-зрадники зелені будете сидіти за гратами!
09.07.2023 12:24 Відповісти
Нехай ще про космічни сили розповість, спочатку треба навчитись купувати армії продукти за ринковими цінами, а не за втричі дорожче. Взагалі мені здається, що нашому міністру оборони до одного місця війна, він тут тимчасово.
Ще, він вирішив обігнати Буданова.
09.07.2023 12:29 Відповісти
мрійник спускайся на землю
09.07.2023 12:35 Відповісти
питорюга такой же бестолковый популист корупционер и предатель как и зезедент!!!!!
09.07.2023 12:37 Відповісти
Я згоден з Резніковим!
09.07.2023 12:51 Відповісти
ок. тоді сидіти будеш разом з ним. або висіти
09.07.2023 13:17 Відповісти
Ідіот.
09.07.2023 13:57 Відповісти
Чому після війни, А ЧОМУ НЕ ЗАРАЗ, БІЛЯТЬ?!!
А то шо нас в НАТО не дуже хочуть то конєшно Байден виноватий а не ваша срана радянська спадщина від якої ви ніяк позбутися не хочете. І то шо купа нормального народу не хоче йти в сраний совок тоже воєнком виноватий, а не пєсатєлі законів.
показати весь коментар
09.07.2023 12:51 Відповісти
выборы-выборы
09.07.2023 12:53 Відповісти
Давайте вообще армию распустим после войны, оставим только мусоров. От кацапов же больше нечего будет ожидать.
09.07.2023 13:00 Відповісти
Ще одна Ванга.
09.07.2023 13:04 Відповісти
Украина после войны без вора Резникова. С этим согласен
09.07.2023 13:05 Відповісти
Першою помилкою Вінниченка стала відмова від професійної армії. Важко навіть уявити, але коли ще точилася перша світова війна і через Україну проходив фронт, коли більше двох мільйонів українців, які служили в царській армії, заявили, що вони готові служити рідній державі, коли було створено сотні "українізованих" військових частин, що налічували сотні тисяч вояків, Винниченко заявив: Україна ні з ким воювати не буде!

І... дав наказ розпустити армію та замінити її народною міліцією. А солдати пішли додому ділити землю. Український тодішній лідер забув про просту істину: армія - це гарант незалежності. Може, і теперішні українці ні з ким воювати не збираються, але це не виключає можливості виникнення агресії в наш бік.

Другий його вчинок фактично є злочинним та заслуговує на жорстоке покарання.

Мешканці Зборова, що на Тернопільщині, добре знають про могилу чеських легіонерів біля села Калинівка. Тут чехословацька бригада мала бойове хрещення. Але мало кому відомо, що в січні 1918 року командир чехословацького корпусу, який налічував 60 тисяч добре озброєних, вишколених та дисциплінованих вояків, звернувся до голови українського уряду Винниченка з пропозицією стати на службу УНР та дислокуватися на території України.

Згодом, після завершення першої світової війни, корпус мав повернутися додому, на територію Чехословаччини. Більше того, він запропонував збройну допомогу проти більшовицьких військ, які наступали на Київ.

Та в цей надзвичайно важливий для України момент, коли збройні сили УНР були малочисельні через розпуск армії, коли червоний командир Муравйов зі своїми військами йшов на Київ, а під Крути рушили молоді студенти-гімназисти, Винниченко відмовився взяти на тимчасову службу УНР чехословацький корпус.
09.07.2023 13:19 Відповісти
Молодець! Заслужив!

09.07.2023 15:03 Відповісти
був би в мене такий вчитель iсторii, а не тi незрозумiлi фрагментованi сторiнки iсторii в нуднiй книжцi з темного туалетного паперу.
09.07.2023 19:42 Відповісти
моя вчителька історії коли заволала на уроці ГАНІБАЛ ВДАРИВ ЇХ В ЦЕНТР пів кляси реально обісралося.
09.07.2023 19:44 Відповісти
Один мій знайомий. начальником пожежної випхали на пенсію в 48, потрібно місце... - пенсіонер кароч. Інший зам голови райадміністрації звільнили і став підприємцем з освоєння бюджетних коштів і інвалідом в 49р. Переважна більшість песіонерів в 45 - сидять на бюджетних виплатах і пальцем не рухають для обороноздатності, проїдають бюджет. То може принаймні відмінити вихід на пенсію в 45, і виплату пенсії по інвалідності направо і наліво, не дивлячись на майновий стан людини. Може повернути тих 45 плюс на роботу (толку в армії з них не буде), а молодих, що прийшли на їхнє місце не брати без служби в армії, принаймні зараз.
09.07.2023 13:30 Відповісти
У нас чиновники попринимали законов под себя. И сосут бюджет, душа экономику. Но ни у кого нет яиц, чтобы порезать им все.
09.07.2023 14:12 Відповісти
На роботу "'не брати без служби в армії''

А в СССР можна було якось iнакше? Усе ж таки гарно, що совки потрохи замiнюються несовковим поколiнням. Вам ще трохи...
09.07.2023 22:19 Відповісти
блаЗЄнські виродки вже ввімкнули передвиборну риторику.

Досвід показав, що не можна скасовувати призов, бо треба щоб кожний чоловік мав елементарну військову підготовку.

Але блаЗЄнським покидькам треба голоси на виборах. Голоси боягузів, що бояться служити навіть у мирний час.
09.07.2023 13:37 Відповісти
А чому це чоловіки?
09.07.2023 15:13 Відповісти
Стосовно персони Рєзнікова двох думок бути не може - він невиліковний корупціонер, але стосовно реформи системи призову однозначно щось треба робити, бо доки ця система добровільно-примусова будуть існувати шляхи відкосити і бажаючі так зробити. Навіщо державі витрачатися на військове навчання тих, хто не бажає і НЕ БУДЕ воювати, а побіжить одразу в полон чи дезертує?!
09.07.2023 13:43 Відповісти
Професійна армія це гарно, якщо у тебе поряд не існує держава-агресор. До того ж з "друою армією в світі" та ядерною зброєю. З якою у тебе майже 2300 км спільного кордону... Приклади США та Ізраїлю тут недоречні. Військову службу повинні проходити всі, питання лише в тому як це буде здійснюватись. Потім, бажаючі, можуть переходити на контракт і служити професійно. Інакше, коли станеться новий напад скаженого сусіда, треба буде з "нуля" навчати т.з. "офісний планктон" який не має ні найменьшого поняття, що таке армія, для чого вона існує, як працює, нарешті як тримати в руках автомат (бо коли я служив, то навіть автомат в руках тримали геть по іншому).
09.07.2023 14:51 Відповісти
Кому саме повинні? Може люди самі будуть вирішувати як їм жити. Призовна армія не не про професійну армію. Це про просранний рік життя, дідівщину, покрас трави, катання квадратного....
09.07.2023 15:06 Відповісти
Півтори роки.Зараз не фарбують траву,але все одно це не те.що потрібно.
09.07.2023 15:12 Відповісти
Як де. Я колись чув що вся оця ***** з покрасів трави зв'язана з тим щоб виростити солдата на незаперечне виконання наказів а також щоб у нього не було вільного часу щоб ****** страждати.
09.07.2023 15:55 Відповісти
"Кому саме повинні?"

Про статтю 65 Конституції України чули? Ніт?

09.07.2023 16:08 Відповісти
Держава теж дещо повинна для своїх громадян. Це раз. По друге там є ще інші статті. Наприклад стаття 3.
09.07.2023 16:12 Відповісти
09.07.2023 16:19 Відповісти
"Стаття 3
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."

https://constitution.in.ua/articles/24/ Стаття 24

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг
09.07.2023 22:23 Відповісти
Про статтю 24 чули?
Держава порушує правила гри, які сама ж встановила.
09.07.2023 19:24 Відповісти
І як допоможе призов,від ядерної бомби? Призов нічого доброго не дає.І немає стільки техніки,щоб забезпечити наповну.Дірки людьми закривати,як зараз? Вистачить 300 тисяч регулярної контрактної армії і десь стільки резерву.Тільки справжньої армії.а не усіляких тиловиків приписаних.І ще мають бути ракети.Були би багато далекобійних ракет і москаль би гарантовано не напав.
09.07.2023 15:10 Відповісти
"І як допоможе призов,від ядерної бомби?"

А як професійна армія допоможе від ядерної бомби?

"а не усіляких тиловиків"

Тобто, тил армії не потрібен?

"Були би багато далекобійних ракет"

Будемо і далі фантазувати?
09.07.2023 15:56 Відповісти
так, фантазувати. Ракети до Владивостока, та бомба на всяк випадок.
09.07.2023 22:25 Відповісти
Професійна армія,конкретно від атомної бомби не допоможе.Ракети це не фантазії.Без них у війнах не перемагають.Ракети це зброя стримування.Вони і зараз нам потрібні.
09.07.2023 23:28 Відповісти
Я ж не сперечаюсь - ракети потрібні, різні і чим більше, тим краще, але я про Ваше "мають бути" та "були би"... )
10.07.2023 00:59 Відповісти
Ну то що ви пропонуєте？Кинути замість ракет людей в м'ясорубку і так буде перемога？
10.07.2023 09:30 Відповісти
Ви прикалуєтесь, чи дійсно не розумієте те, про що я пишу?
10.07.2023 11:44 Відповісти
Ну то поясніть детально.
10.07.2023 11:48 Відповісти
Пояснюю. У нас немає і невідомо чи будуть, в недалекому майбутньому, далекобійні ракети. А якщо і будуть (іноземні), то чи дозволено нам буде стріляти ними по об'єктах на теріторії росіссі. Тому фантазувати, на цю тему, немає сенсу.
Мені теж хотілося б, щоб вони у нас були, але їх НЕМАЄ! Так зрозуміло?
10.07.2023 11:59 Відповісти
Ну то без ракет не буде ніякої перемоги.Ви це розумієте.чи ні? Це не перемога зруйнувати і положити дуже багато людей.В москалів всі заводи цілі і вони постійно виготовляють ракети і будуть стріляти ними.І все в москалів ціле.в них як такої і війни фактично немає на території.Війна так буде ще дуже довго.до поки саме Україна вимотається.
10.07.2023 12:05 Відповісти
Якщо влада і ті,хто до влади має відношення захочуть,то ракети будуть.Можна в Європі домовитися за виробництво.Звісно потрібні кошти.Але в нас є кому профінансувати.
10.07.2023 12:13 Відповісти
"Ну то без ракет не буде ніякої перемоги.Ви це розумієте.чи ні?"

Я все розумію. Ви це нинішній владі розкажіть, бо я, навіть якщо дуже буду цього бажати, зробити нічого не зможу, у себе в сараї ракет не зроблю.

"Але в нас є кому профінансувати."

Відкрийте секрет - про кого це Ви? )
10.07.2023 16:28 Відповісти
В нас у владі багатії і є олігархи.Кілька мільярдів доларів можуть скинутися.Вони ж то також ще більше постраждають,якщо війна продовжиться.Зруйнують всі їхні підприємства,до тла.
10.07.2023 18:39 Відповісти
Знов фантазуєте? Вони краще виведуть ті гроші за кордон, куплять нерухомість (якщо ще немає) і плюнувши на Україну будуть пробувати будувати бізнес там. Ахметов Вам, як приклад. Втратив свій Донбас, але в нього є ще Кривбас. А ще є ДТЕК по всій Україні. А ще заводи в Европі. А ще нерухомість в Лондоні та інших гарних місцях і грошей, як у дурня махорки...
11.07.2023 01:28 Відповісти
Не буде в них там бізнесу такого.Ахметов там не має енергосистем.А якщо війна затягнеться,то і дтку може не стати.А якщо не буде в нас ракет,то у війні перемогти не можливо.Тому що ракети потрібні,для ударів по об'єктах,на території москалів.
11.07.2023 01:36 Відповісти
Щось не віриться.що тут буде повний контракт.В нас ******* усіляке кручкотворство.Будуть показувати швейцарську модель,а в кінці вийде такий собі совок.
09.07.2023 15:06 Відповісти
ЦНАП - Центр Надання Адміністративних Послуг.
НЕ військовий - цивільний, з купою звичайних чиновників по кабінетам.
Де на першому поверсі 2-4 бабці з 10:00 до 16:00 2 дні на тиждень приймають товпи відвідувачів за для якихось довідок-анкет (діджиталізація, так-так!).
А на інших поверхах незрозуміло хто, незрозуміло навіщо сидить та отримує зарплатню.
А військові взагалі ВТРАТЯТЬ будь які канали спілкування з цивільним населенням:
Бо на територію частин заходити заборонено - устав, караул.
Первинне медичне обстеження проводити ніде!
Організовувати збір по тривоги ніде.
Логістику зробити ніде.
Ополчення терміново зібрати та роздати зброю ніде!
Впевнений: вони хочуть знищити Військомати тому, що у лютому 2022 вони роздали зброю ополченню Києва. І це стало допомогою захисту Києва та залякало Зе-банду, що бажала капітулювати в центрі Києва.
09.07.2023 15:39 Відповісти
Війскомати були розформовані ще при Ющенко в 2007.
09.07.2023 15:56 Відповісти
Не меліть дурниць. Перевіряйте інформацію і буде Вам щастя! )
09.07.2023 16:10 Відповісти
Да-да...
А ХТО тоді у Києві автомати роздавав - привіди?
А КОГО тоді Резніков зараз збирається розганяти - зомбі?
09.07.2023 16:17 Відповісти
Якщо самі не спроможні чи Гугль поламався, то я Вам допоможу. Там навіть адреси є, куди можна звернутися. )))

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Військові комісаріати України
09.07.2023 16:26 Відповісти
В Україні не буде грошей на контрактну армію ще десятки років. До того ж це зв"язок армії з народом. Якраз призовна армія і потрібна, щоб повністю сформувати українську націю як монолітну та патріотичну
09.07.2023 16:07 Відповісти
" армія і потрібна, щоб повністю сформувати українську націю як монолітну та патріотичну"

Це так високо та амбiцiозно! Для початку, треба гарно поiсти та погрiтися, та пiдлечити болячки. Може, почати з гарноi iжi в холодильнику (50% всього заробiтку), та убрати ярмо за опалення (70% заробiтку)? А що за медицину (нема грошей - труп)? Освiту другу (та третю й четверту) зробити бесплатною щоб люди могли оволодiти новою роботою у цей динамiчний перiод? Легалайз, щоб мозок не тр+хати? Прибрати коломойшей рiзних, та пересадити упирей? Суди зробити законними, а не платними? Права ЛГБТ меншинам?

Це просто базовiречi за якi можна почати думати про захист того, що в тебе йе.

Навiть на горизонтi нема гарного доступного життя, технiки що полегшить бут, машини, здатностi ремонтувати чи заправляти машину, та навiть дантист знiме з вас труси. I впевненостi, що хоча б у 80 рокiв побачиш щось гарне - мало. А мотiм поговоримо про патрiотизм бо локшини за 40 рокiв вже багато хто вiшав на вуха.
09.07.2023 22:40 Відповісти
Якщо хтось доживе до того часу, залиште відгук цьому чудо ЦНАПу. Кожен цнап буде закупляти буси для набору добровольців?
09.07.2023 20:45 Відповісти
з Африки контрактникiв хiба що.
09.07.2023 22:41 Відповісти
Хотів написати, шо він їбанутий, але це не так, воно дуже хитро виї-ане.
09.07.2023 21:59 Відповісти
Може давайте це зробимо під час? Ось що мішає зробити нам зараз систему вишколів для всіх і без різниці чи ти звільнений чи ні?

Це зменшить страх в населення перед мобілізацією і т.п.. Нам треба швейцарську систему. Щоб бути мобілізованим це було престижно, це було гарантією отримати звільнену землю, отримати дачу в Сочі, отримати репарації у вигляді землі чи акції на населення рф та їх виробництва.
10.07.2023 00:37 Відповісти
Згадалося про "клаптик землі та 2 раба".

10.07.2023 01:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 