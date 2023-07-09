Після війни в Україні потрібно скасувати призов, а військкомати перетворити на сучасні ЦНАПи, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на шляху до членства в НАТО Україна має перетворити військкомати на сучасні ЦНАПи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Олексій Резніков розповів в ефірі телемарафону.

Зокрема, Резніков пропонує позбуватися "радянської спадщини", яка заважає ефективно здійснювати мобілізацію під час воєнного стану та викликає неприйняття серед населення.

Міністр зазначив, що у планах влади:

🔹перетворити військкомати на ЦНАПи;

🔹запровадити максимальну цифровізацію;

🔹скасувати призив і створити професійну армію;

🔹створити зрозумілий пошаровий реєстр резерву у разі повномасштабної війни.

Також читайте: Після війни Україна відмовиться від призову. Основою оборони стане професійна армія, створимо два компоненти резерву, - Шмигаль

"Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди і з ними треба працювати", – пояснив глава Міноборони.