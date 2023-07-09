Після війни в Україні потрібно скасувати призов, а військкомати перетворити на сучасні ЦНАПи, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на шляху до членства в НАТО Україна має перетворити військкомати на сучасні ЦНАПи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Олексій Резніков розповів в ефірі телемарафону.
Зокрема, Резніков пропонує позбуватися "радянської спадщини", яка заважає ефективно здійснювати мобілізацію під час воєнного стану та викликає неприйняття серед населення.
Міністр зазначив, що у планах влади:
🔹перетворити військкомати на ЦНАПи;
🔹запровадити максимальну цифровізацію;
🔹скасувати призив і створити професійну армію;
🔹створити зрозумілий пошаровий реєстр резерву у разі повномасштабної війни.
"Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди і з ними треба працювати", – пояснив глава Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому реформи будуть робитись для відводу очей і закінчаться років через два, коли суспільство почне забувати про війну. А далі все буде приблизно як з 2016 до 2022 року. Тобто ілітка краде, бреше, лицемірить а пересічний лежить на дивані, дивиться дебільні шоу по ящику і смокче дешеве пиво. Якщо пересічному трапляється пруха і його примають в ілітку, то на наступний день він теж починає красти, брехати і лицемірити.
Коли під боком страшна темна сила - по іншому не можна. У великій війні регулярна армія завжди буде потребувати додаткового людського ресурсу.
то чому би і ні.
Я побачив би їхню "смЄлость", якби вони воювали не проти бедуїнів, а проти держави з найбільшим ядерним потенціалом, яку очолюють психічно хворі люди і все населення якої є психічно хворим.
Розповідайте свої казки про "смЄльій" Ізраїль комусь иншому.
А свободное оружие там зависит от штатов. Во вторых, армейским оружием владеть частным лицам нельзя. Но к призывной армии это не имеет отношения.
К слову, в Мексике тоже свободное владение оружием. Жизнь не улучшает
У Резнікова немає відповідальністі і честі.
Оточення президента, заявило, що скумбрія коштує по 8 грн за кг, а Резніков захищав що яйця по ціні 2кг скумбрій це норма
Та не вибачився, за брехню, коли це підтвердили
А без працюючих законів і судів - люди будуть виїзджати в інши країни
Реформатор яєчний
Ще, він вирішив обігнати Буданова.
А то шо нас в НАТО не дуже хочуть то конєшно Байден виноватий а не ваша срана радянська спадщина від якої ви ніяк позбутися не хочете. І то шо купа нормального народу не хоче йти в сраний совок тоже воєнком виноватий, а не пєсатєлі законів.
І... дав наказ розпустити армію та замінити її народною міліцією. А солдати пішли додому ділити землю. Український тодішній лідер забув про просту істину: армія - це гарант незалежності. Може, і теперішні українці ні з ким воювати не збираються, але це не виключає можливості виникнення агресії в наш бік.
Другий його вчинок фактично є злочинним та заслуговує на жорстоке покарання.
Мешканці Зборова, що на Тернопільщині, добре знають про могилу чеських легіонерів біля села Калинівка. Тут чехословацька бригада мала бойове хрещення. Але мало кому відомо, що в січні 1918 року командир чехословацького корпусу, який налічував 60 тисяч добре озброєних, вишколених та дисциплінованих вояків, звернувся до голови українського уряду Винниченка з пропозицією стати на службу УНР та дислокуватися на території України.
Згодом, після завершення першої світової війни, корпус мав повернутися додому, на територію Чехословаччини. Більше того, він запропонував збройну допомогу проти більшовицьких військ, які наступали на Київ.
Та в цей надзвичайно важливий для України момент, коли збройні сили УНР були малочисельні через розпуск армії, коли червоний командир Муравйов зі своїми військами йшов на Київ, а під Крути рушили молоді студенти-гімназисти, Винниченко відмовився взяти на тимчасову службу УНР чехословацький корпус.
А в СССР можна було якось iнакше? Усе ж таки гарно, що совки потрохи замiнюються несовковим поколiнням. Вам ще трохи...
Досвід показав, що не можна скасовувати призов, бо треба щоб кожний чоловік мав елементарну військову підготовку.
Але блаЗЄнським покидькам треба голоси на виборах. Голоси боягузів, що бояться служити навіть у мирний час.
Про статтю 65 Конституції України чули? Ніт?
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."
https://constitution.in.ua/articles/24/ Стаття 24
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг
Держава порушує правила гри, які сама ж встановила.
А як професійна армія допоможе від ядерної бомби?
"а не усіляких тиловиків"
Тобто, тил армії не потрібен?
"Були би багато далекобійних ракет"
Будемо і далі фантазувати?
Мені теж хотілося б, щоб вони у нас були, але їх НЕМАЄ! Так зрозуміло?
Я все розумію. Ви це нинішній владі розкажіть, бо я, навіть якщо дуже буду цього бажати, зробити нічого не зможу, у себе в сараї ракет не зроблю.
"Але в нас є кому профінансувати."
Відкрийте секрет - про кого це Ви? )
НЕ військовий - цивільний, з купою звичайних чиновників по кабінетам.
Де на першому поверсі 2-4 бабці з 10:00 до 16:00 2 дні на тиждень приймають товпи відвідувачів за для якихось довідок-анкет (діджиталізація, так-так!).
А на інших поверхах незрозуміло хто, незрозуміло навіщо сидить та отримує зарплатню.
А військові взагалі ВТРАТЯТЬ будь які канали спілкування з цивільним населенням:
Бо на територію частин заходити заборонено - устав, караул.
Первинне медичне обстеження проводити ніде!
Організовувати збір по тривоги ніде.
Логістику зробити ніде.
Ополчення терміново зібрати та роздати зброю ніде!
Впевнений: вони хочуть знищити Військомати тому, що у лютому 2022 вони роздали зброю ополченню Києва. І це стало допомогою захисту Києва та залякало Зе-банду, що бажала капітулювати в центрі Києва.
А ХТО тоді у Києві автомати роздавав - привіди?
А КОГО тоді Резніков зараз збирається розганяти - зомбі?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Військові комісаріати України
Це так високо та амбiцiозно! Для початку, треба гарно поiсти та погрiтися, та пiдлечити болячки. Може, почати з гарноi iжi в холодильнику (50% всього заробiтку), та убрати ярмо за опалення (70% заробiтку)? А що за медицину (нема грошей - труп)? Освiту другу (та третю й четверту) зробити бесплатною щоб люди могли оволодiти новою роботою у цей динамiчний перiод? Легалайз, щоб мозок не тр+хати? Прибрати коломойшей рiзних, та пересадити упирей? Суди зробити законними, а не платними? Права ЛГБТ меншинам?
Це просто базовiречi за якi можна почати думати про захист того, що в тебе йе.
Навiть на горизонтi нема гарного доступного життя, технiки що полегшить бут, машини, здатностi ремонтувати чи заправляти машину, та навiть дантист знiме з вас труси. I впевненостi, що хоча б у 80 рокiв побачиш щось гарне - мало. А мотiм поговоримо про патрiотизм бо локшини за 40 рокiв вже багато хто вiшав на вуха.
Це зменшить страх в населення перед мобілізацією і т.п.. Нам треба швейцарську систему. Щоб бути мобілізованим це було престижно, це було гарантією отримати звільнену землю, отримати дачу в Сочі, отримати репарації у вигляді землі чи акції на населення рф та їх виробництва.