Окупанти частково повертаються на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, - ОК "Південь"

Війська Російської Федерації частково повернулися на позиції, які займали до підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Там, де вода відійшла досить сильно, вони (війська РФ. - Ред.) повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями", - поінформувала вона.

Водночас речниця зауважила, що повернення росіян на позиції відбувається "дуже неохоче", адже у них важка гуманітарна ситуація.

"Вони продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру", - заявила Гуменюк.