2 488 6

Окупанти частково повертаються на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, - ОК "Південь"

гуменюк

Війська Російської Федерації частково повернулися на позиції, які займали до підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Там, де вода відійшла досить сильно, вони (війська РФ. - Ред.) повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями", - поінформувала вона.

Водночас речниця зауважила, що повернення росіян на позиції відбувається "дуже неохоче", адже у них важка гуманітарна ситуація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагаються повернутися на свої позиції та запобігти просуванню Сил оборони на Півдні, - ОК "Південь"

"Вони продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру", - заявила Гуменюк.

армія рф (18761) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (6222)
Немає чим втулити -- шоб відбити ім пом*ять .
09.07.2023 11:42 Відповісти
А как же парашная ИПСО с подрывом ЗАЭС? Или парашники туда в противорадиационных костюмах возвращаются?
09.07.2023 11:42 Відповісти
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZXJTd1BMyNpoOIO3j0oB2WDq5lwEkcJAtTfuwqVfNJNWS2BLeKk7wnISO4YNjS-bSudZQ7Y9knDm4OMIOaRNO4jf0xqC7Gd1a2Ln4GM4vopauQlhg1W2ZqCujzYJj_KnFQVJdpBCQBvuzmk4emBniv0&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid02huszpQCgMEmpgga42gykViJsBU2b7xZMKNN44pP9n6vQRZsNQvn6gvx39adQ8mkhl?__cft__[0]=AZXJTd1BMyNpoOIO3j0oB2WDq5lwEkcJAtTfuwqVfNJNWS2BLeKk7wnISO4YNjS-bSudZQ7Y9knDm4OMIOaRNO4jf0xqC7Gd1a2Ln4GM4vopauQlhg1W2ZqCujzYJj_KnFQVJdpBCQBvuzmk4emBniv0&__tn__=%2CO%2CP-R 3 д. ·

Відпустіть на фронт тих засуджених (і особливо не засуджених, які сидять в СІЗО) - які хочуть реально воювати.

Особливо тих, хто має бойовий досвід.

Хай це будуть окремі штурмові підрозділи.

Певні винятки мають бути, звичайно.

Можна бути моралістом, але краще спершу виграти війну.
09.07.2023 11:57 Відповісти
Вони тільки своїх зелених різних ''рєзнікових'' відпускають
09.07.2023 12:31 Відповісти
А дістати кацапів там немає чим? Відстань же не велика.
09.07.2023 12:30 Відповісти
 
 