У Криму чули вибухи. Зрадник Аксьонов каже, що ППО збила крилату ракету в Керчі

крим

В окупованому Криму знову чули звуки вибухів. Кримський зрадник Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО у Керчі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Аксьонова.

"У районі Керчі силами ППО збита крилата ракета", - зазначає він.

Він традиційно запевняє, що пошкоджень та постраждалих немає та просить кримчан дотримуватися спокою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти розглядають відхід із Криму як один із реальних сценаріїв, - ГУР МО

вибух (4621) Керч (195) крилаті ракети (1096) Крим (14239)
+19
Вічна память Герою.
09.07.2023 12:54 Відповісти
+16
опять нефтебазой сбили?
09.07.2023 12:28 Відповісти
+15
Кремлівське одоробало вже по Керчі пуляє крилатими ракетами ?
09.07.2023 12:28 Відповісти
А аксенова вже засудили ?
09.07.2023 12:27 Відповісти
это бессмысленно. Его раньше убьют.
09.07.2023 12:30 Відповісти
це теж безглуздо, тому що відразу з'явиться новий аксенов.
09.07.2023 12:42 Відповісти
так, але ж на одного вже буде менше.
09.07.2023 12:51 Відповісти
09.07.2023 12:28 Відповісти
09.07.2023 12:28 Відповісти
Та ні то Єрмак з Зеленським запустили коли на човні каталися
09.07.2023 12:32 Відповісти
И нафига орки по Керчи стреляют?
09.07.2023 12:29 Відповісти
та ракети у них не тої системи
09.07.2023 17:23 Відповісти
Трішки запізнілий салют до ювілею НАДІЇ України -Залужного . Слава ЗСУ!
09.07.2023 12:30 Відповісти
То кацапське ппо знищило своє ппо.
09.07.2023 12:31 Відповісти
в України немає крилатих ракет . крисчани почали збивати кацапські ракети ?
09.07.2023 12:33 Відповісти
Есть. Британские Storm Shadow
Дальность ракет Storm Shadow составляет более 250 км. Великобритания поставляет их с условием, что Киев не будет применять их на территории России.
В то же время Лондон считает Крым территорией Украины.
09.07.2023 12:43 Відповісти
значить точно Зінка ...
09.07.2023 12:49 Відповісти
Кажуть що ті ракети які в нас якраз на 250 км. А пуск треба робити кілометрів за 40 від лінії фронту, так що не факт що це ця ракета. Можливо кацапи збили свій блохоліт.
09.07.2023 13:00 Відповісти
Пуск это ракеты делается только с самолета. И зачем за 40 км от линии фронта?
09.07.2023 15:17 Відповісти
Тому що ППО зібє літак який летить на лінії фронту не над деревами. Дивні питання доводиться читати тут на другому році війни.
09.07.2023 15:27 Відповісти
Так и ПВО у них не стоит на линии фронта.
Думаешь, что системы С-300 и С-400 стоят по линии фронта сплошным фронтом?
Нет, оттянуты в тыл, чтобы наши противорадиолакационные ракеты или Хаймерс их не поражали.
Да и на весь фронт их не хватает. Есть дыры в зонах покрытия. Они вычисляются...
Иначе наши беспилотники не летали бы далеко им в тыл, включая москву.
Да, согласен только в том, что наши СУ-24 слишком близко к линии фронта не подлетают.
Действительно могут сбить, и с помощью не только С-300
Кстати, почему их крылатые ракеты могут залетать далеко нам в тыл, будучи не сбитыми?
Да потому что они используют рельеф: русла рек, возвышенности, впадины и т.д.
А что мешает нашему СУ-24 точно также летать в их сторону?
09.07.2023 16:28 Відповісти
Розслабся, москалі заявили що це була модифікована С 200. І хоч москаль завжди бреше але що б мішало йому записати в свій актив шторм шедов? Показати що їх ППО тримає. Тільки те що ті хто цю ракету запускав знають що вони запустили і що моглиб збити кацапи.
09.07.2023 18:42 Відповісти
Почитай у перерві між своїми коментарями : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300 Може тоді будеш менше писати . P.S. А іще у кацапів є с-400 ( які лайном називають бо так потрібно , але не зовсім відповідає дійсності ) перехоплювачі та мобільні системи ППО ближнього радіусу дії . Ну то таке , головне що ти знаєш як кацапи свою техніку розташували
09.07.2023 18:46 Відповісти
А чи вміє "зрадник аксьонов" відрізнити крилату ракету , від стільки же крилатого зеленого змія ?
09.07.2023 12:36 Відповісти
Український часопис

В цей день 1979 року народився Олександр Жибров - підполковник ЗСУ 299 БрТА. Загинув 24.02.2022 біля смт Чаплинка на СУ-25 б/н 19. Встиг скинути бомби на колону ворожої понтонної техніки з Криму та впав на цю колону. Залишилися дружина, донька. Нагородж.орд.«Б.Хмельницького» 3ст.

09.07.2023 12:50 Відповісти
09.07.2023 12:54 Відповісти
А в это время 95 квартал драпал на Запад.
А Пикалов и Кошевой со временем были награждены еще и орденами.
Разве можно сравнить подвиг этого летчика и расжиревших в тылу до неприличия Пикалова и Кошевого?
09.07.2023 15:21 Відповісти
- Их "дидов" растреливал сталин, а ненавидят они Бандеру. Воюют на Донбасе с Америкой, но убивают Украинцев. - Сапог натовского солдата никогда не ступал на их землю, но главний враг - НАТО. - Ограбил их "путин и друзья", но виновата Украина - Украинские солдати воюют за Батьківщину, а росийские zа "ладу калину".
09.07.2023 12:54 Відповісти
Мостом сбили ракету? Маладца!
09.07.2023 12:56 Відповісти
Учитывая как "точно" работает кацапская ПВО, любой удар их ракет может прилететь на кацапскую голову. Поэтому ставлю лайк.
09.07.2023 12:56 Відповісти
Похоже на учения какие-то больше. Реальные удары обычно или ночью или ранним утром происходят.
09.07.2023 13:08 Відповісти
09.07.2023 13:55 Відповісти
Все тільки починається в Криму.
09.07.2023 14:00 Відповісти
 
 