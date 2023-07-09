У Криму чули вибухи. Зрадник Аксьонов каже, що ППО збила крилату ракету в Керчі
В окупованому Криму знову чули звуки вибухів. Кримський зрадник Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО у Керчі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Аксьонова.
"У районі Керчі силами ППО збита крилата ракета", - зазначає він.
Він традиційно запевняє, що пошкоджень та постраждалих немає та просить кримчан дотримуватися спокою.
Дальность ракет Storm Shadow составляет более 250 км. Великобритания поставляет их с условием, что Киев не будет применять их на территории России.
В то же время Лондон считает Крым территорией Украины.
Думаешь, что системы С-300 и С-400 стоят по линии фронта сплошным фронтом?
Нет, оттянуты в тыл, чтобы наши противорадиолакационные ракеты или Хаймерс их не поражали.
Да и на весь фронт их не хватает. Есть дыры в зонах покрытия. Они вычисляются...
Иначе наши беспилотники не летали бы далеко им в тыл, включая москву.
Да, согласен только в том, что наши СУ-24 слишком близко к линии фронта не подлетают.
Действительно могут сбить, и с помощью не только С-300
Кстати, почему их крылатые ракеты могут залетать далеко нам в тыл, будучи не сбитыми?
Да потому что они используют рельеф: русла рек, возвышенности, впадины и т.д.
А что мешает нашему СУ-24 точно также летать в их сторону?
В цей день 1979 року народився Олександр Жибров - підполковник ЗСУ 299 БрТА. Загинув 24.02.2022 біля смт Чаплинка на СУ-25 б/н 19. Встиг скинути бомби на колону ворожої понтонної техніки з Криму та впав на цю колону. Залишилися дружина, донька. Нагородж.орд.«Б.Хмельницького» 3ст.
А Пикалов и Кошевой со временем были награждены еще и орденами.
Разве можно сравнить подвиг этого летчика и расжиревших в тылу до неприличия Пикалова и Кошевого?