Минулої доби підрозділи ВМС знищили 19 окупантів, 3 артсистеми та спостережний пункт
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.
"Минулої доби, 08 липня, морські піхотинці з 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили 5 окупантів. Особовий склад 37 окремої бригади морської піхоти знищив 4 російських військових та станцію РЕБ. Також САУ знищили військовослужбовці з 38 окремої бригади морської піхоти", - ідеться в повідомленні.
Також військовослужбовці окремого дивізіону річкових катерів завдали вогневого ураження по місцю скупчення ворога з використанням ракетного озброєння та знищили до 10 окупантів.
"Воїни-артилеристи з 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова завдавали вогневого ураження по загарбниках. В результаті чого було знищено САУ "Мста-С", причіпну гармату "Гіацинт-Б", спостережний пост та 2 одиниці автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога уточнюються!", - додали в пресслужбі.
