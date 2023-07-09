Бундестаг схвалив закупівлю десятків тисяч боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2

5 липня бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для забезпечення потреб бундесверу та військової допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Йдеться про снаряди для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma.

"Україна бореться за свою незалежність, використовуючи Panzerhaubitz 2000 і бойові танки Leopard 2. Потреби у 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці і 120-мм снарядах для бойового танка покриваються за допомогою Німеччини", – йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що контракт має бути виконаний протягом наступних двох років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща передає Україні близько 10 бойових вертольотів Мі-24, - WSJ