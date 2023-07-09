УКР
Бундестаг схвалив закупівлю десятків тисяч боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2

німеччина,патрони

5 липня бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для забезпечення потреб бундесверу та військової допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Йдеться про снаряди для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma.

"Україна бореться за свою незалежність, використовуючи Panzerhaubitz 2000 і бойові танки Leopard 2. Потреби у 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці і 120-мм снарядах для бойового танка покриваються за допомогою Німеччини", – йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що контракт має бути виконаний протягом наступних двох років.

Автор: 

Німеччина (7735) допомога (8755) танк (2125) САУ (241)
+8
та какая разніца...
показати весь коментар
09.07.2023 13:00 Відповісти
+7
Аби снарядів дочекатися...
показати весь коментар
09.07.2023 12:59 Відповісти
+7
редактор цензору не зважає на німецькі закони.
тут пахне тестуванням медичних конопель
показати весь коментар
09.07.2023 13:05 Відповісти
Патронів - щось мені підказує що ми цих патронів не дочекаємось.
показати весь коментар
09.07.2023 12:58 Відповісти
Аби снарядів дочекатися...
показати весь коментар
09.07.2023 12:59 Відповісти
Дочекаєшся, вони до тебе прилітять
показати весь коментар
09.07.2023 16:22 Відповісти
Шановний пан мене за кацапа прийняв - чи може шановний пан щось прийняв, а патронів до Панцергаубіце ні в Україні ні я не дочекаємося ( ну і до Леопардів також не дочекаємося ).
показати весь коментар
09.07.2023 16:29 Відповісти
патронів чи снарядів ?
показати весь коментар
09.07.2023 12:58 Відповісти
та какая разніца...
показати весь коментар
09.07.2023 13:00 Відповісти
Арт.пострілів!
показати весь коментар
09.07.2023 13:01 Відповісти
Снарядо-патронів,набоїв.
показати весь коментар
09.07.2023 13:19 Відповісти
Лєнта за лєнтою СНАРЯДИ подавай,!,,,,,),
показати весь коментар
09.07.2023 14:33 Відповісти
Патрони для САУ?
Начебто в Німеччині важкі наркотоки заборонені?
показати весь коментар
09.07.2023 12:58 Відповісти
Буває і таке - якщо унітарний снаряд як у Пуми ( Пума не САУ але САУ з унітарним заряджанням були в німців і не тільки німців ).
показати весь коментар
09.07.2023 13:03 Відповісти
редактор цензору не зважає на німецькі закони.
тут пахне тестуванням медичних конопель
показати весь коментар
09.07.2023 13:05 Відповісти
После таких подгонов каждый кто гонит на немцев, должен какашек поесть.
показати весь коментар
09.07.2023 13:06 Відповісти
Ви здивуєтесь але можливо ви їх какашки також їли - мед такі справи.
показати весь коментар
09.07.2023 13:37 Відповісти
Меркельо̀вих?
показати весь коментар
09.07.2023 14:30 Відповісти
Мельниковских.
показати весь коментар
10.07.2023 01:02 Відповісти
байдуже, як набої називають, аби вони виконували своє призначення
показати весь коментар
09.07.2023 13:08 Відповісти
в Україні немає слова патрон для означення стрілецького набою.
показати весь коментар
09.07.2023 13:16 Відповісти
http://sum.in.ua/s/patron http://sum.in.ua/s/patron

https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=70405&page=2218
показати весь коментар
09.07.2023 14:12 Відповісти
не тицяйте мені вашу білодідівщину.

треба пояснювати чи пан сам наґуглить?
показати весь коментар
09.07.2023 14:18 Відповісти
Поясни.
показати весь коментар
09.07.2023 15:23 Відповісти
Не вижу радости в глазах. Ну не поддержат они нас на нашем пути в НАТО. Но на этом жизнь то не заканчивается.
показати весь коментар
09.07.2023 13:18 Відповісти
Кто бы мог подумать,что немцы будут Украине помогать бить раисю.
показати весь коментар
09.07.2023 13:22 Відповісти
Много кто. Не первый раз это, если вы позабыли. 1918-19, уже такое было.
показати весь коментар
09.07.2023 20:00 Відповісти
Патронів . Айтішнички недолугі
показати весь коментар
09.07.2023 13:40 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
09.07.2023 13:43 Відповісти
Десятки тисяч? Патрон напружився!

показати весь коментар
09.07.2023 13:46 Відповісти
А, таких?
показати весь коментар
09.07.2023 16:16 Відповісти
У кілограмах чи метрах кубічних?
показати весь коментар
09.07.2023 16:15 Відповісти
В них нема своiх снарядiв? Де вони закупають?
показати весь коментар
09.07.2023 19:20 Відповісти
 
 