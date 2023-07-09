Від російських повітряних атак на Київ загинуло понад 170 мирних киян, зруйновано більш як 400 будинків, - Кличко
Від початку повномасштабної війни понад 170 киян загинули через агресію росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Путіну потрібна територія, йому ми, українці, не потрібні. Тому він вбиває мирне населення. У нашому місті понад 400 житлових будинків зруйновано і понад 170 людей загинуло мирного населення, з яких семеро — це діти", — зазначив міський голова.
Топ коментарі
+9 Super Gut
показати весь коментар09.07.2023 13:47 Відповісти Посилання
+8 Энди Мир
показати весь коментар09.07.2023 13:19 Відповісти Посилання
+7 Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар09.07.2023 14:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Києві близько двухсот покинутих житлових комплексів, де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування зверталися тисячі постраждалих у т.ч дати закон який може вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але вони знаючи про проблему кілька років саботують вирішення питання, байдужі до страждань громадян та вочевидь зацікавлені саме у такому положенні! Покупці/інвестори вже багато років бігають по всім інстанціям, судам та просять Шмигаля КМДА, Кличко, Непопа, Шуляк, допомогти провести аудит вільних площ та надати забудовниа, але замість організувати добудову, за ініціативи КМДА на недобудованих ЖК розплодились організовані угруповання, кооперативи які дерибанять вільні площі за які можна добудувати та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, організували збір коштів по другому колу, з людей збирають мільйони гривень, але 6 років не завершили будівництво та не здали в експлуатацію жоден ЖК, Кличко, поліція не помічають!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
Я киевлянин и вижу всю его пиар компанию на чужом горе и ничего неделание для киевлян. Стеклянные мостики на Кресте и теперь на Оболони вместо метро, деньги на которое исчезли в неизвестном направлении!
Я киевляни не коренной. С 1985 года. Все мои дети и жена коренные.
Цензор позвояет делать прямые ссылки на статьи. Вы ведь умеете пользоваться багами цивиллизации, указывая прямо на то, что хотели сказать?
50,52 %, від 34% - буде 17% киян
ХЗ чей он мер