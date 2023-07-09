УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9061 відвідувач онлайн
Новини
1 991 23

Від російських повітряних атак на Київ загинуло понад 170 мирних киян, зруйновано більш як 400 будинків, - Кличко

київ,дснс

Від початку повномасштабної війни понад 170 киян загинули через агресію росіян.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Путіну потрібна територія, йому ми, українці, не потрібні. Тому він вбиває мирне населення. У нашому місті понад 400 житлових будинків зруйновано і понад 170 людей загинуло мирного населення, з яких семеро — це діти", — зазначив міський голова.

Також дивіться: Поліцейські під звуки вибухів допомагають пораненим під час нічного обстрілу Києва чоловіку та жінці: "Швидку терміново! Де у вас болить!?". ВIДЕО

Автор: 

Київ (20187) Кличко Віталій (3560) жертви (1900) Повітряні атаки на Київ (941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А якого хєра Віталій має займатися проблемами переселенців? Його обрали кияни, а не переселенці.
показати весь коментар
09.07.2023 13:47 Відповісти
+8
Ну так треба щоб шашличних віслюка апокаліпсису не відоси знімав, а їздив кожен день по містах які найбільше потерпають від обстрілів. Бо там де найвеличніший , кацапскі снаряди ,ракети,дрони-бояться летіти.
показати весь коментар
09.07.2023 13:19 Відповісти
+7
З цього видно, що Ви не киянин. Ще один з прихвостнів Бідосі Боневтіка
показати весь коментар
09.07.2023 14:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так треба щоб шашличних віслюка апокаліпсису не відоси знімав, а їздив кожен день по містах які найбільше потерпають від обстрілів. Бо там де найвеличніший , кацапскі снаряди ,ракети,дрони-бояться летіти.
показати весь коментар
09.07.2023 13:19 Відповісти
Віталік такий "сердобольний" до долі киян, такий "сердобольний"....
У Києві близько двухсот покинутих житлових комплексів, де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування зверталися тисячі постраждалих у т.ч дати закон який може вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але вони знаючи про проблему кілька років саботують вирішення питання, байдужі до страждань громадян та вочевидь зацікавлені саме у такому положенні! Покупці/інвестори вже багато років бігають по всім інстанціям, судам та просять Шмигаля КМДА, Кличко, Непопа, Шуляк, допомогти провести аудит вільних площ та надати забудовниа, але замість організувати добудову, за ініціативи КМДА на недобудованих ЖК розплодились організовані угруповання, кооперативи які дерибанять вільні площі за які можна добудувати та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, організували збір коштів по другому колу, з людей збирають мільйони гривень, але 6 років не завершили будівництво та не здали в експлуатацію жоден ЖК, Кличко, поліція не помічають!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
показати весь коментар
09.07.2023 13:39 Відповісти
А якого хєра Віталій має займатися проблемами переселенців? Його обрали кияни, а не переселенці.
показати весь коментар
09.07.2023 13:47 Відповісти
Проблемами киян він теж не дуже париться!
показати весь коментар
09.07.2023 13:49 Відповісти
З цього видно, що Ви не киянин. Ще один з прихвостнів Бідосі Боневтіка
показати весь коментар
09.07.2023 14:11 Відповісти
Боневтика зарабатывал на ремонте магистральных дорог, а Кличко зарабатывает на регулярных ремонтах киевских дорог! Каждые 2 года одни и теже участки дорого перекладываются!
Я киевлянин и вижу всю его пиар компанию на чужом горе и ничего неделание для киевлян. Стеклянные мостики на Кресте и теперь на Оболони вместо метро, деньги на которое исчезли в неизвестном направлении!
показати весь коментар
09.07.2023 14:17 Відповісти
Дуже сумніваюсь, що киянин. Або стали киянином нещодавно. Бо тоді б пам'ятали і Омельченка, і Черновецького. Тротуарну плитку, яку переукладали 2 рази на рік, асфальт поверх бруківки. Про метро - є стаття на суспільному, там все - починаючи з 2018 року описано - хто й скільки вкрав.
показати весь коментар
09.07.2023 14:27 Відповісти
За часів Омелька і Кацманавта і метро будувалось і наземний транспорт (правда трамваї за Омелька закривали ),але то вже історія.
показати весь коментар
09.07.2023 15:58 Відповісти
О так!! Ваші куміри за шалені гроші купували вбиті автобуси на звалищах Європи, у Київі з 5 збирали один і випускали на лінію. Ще будували хріноетажки, забувши, що пожежних машин з такими драбинами в Києві немає.
показати весь коментар
09.07.2023 16:45 Відповісти
Кличко единственный мер Киева при котором не было построено ни единой станции метро в Киеве. Даже за один срок на посту мера. Уже заканчивается его второй срок.
Я киевляни не коренной. С 1985 года. Все мои дети и жена коренные.
Цензор позвояет делать прямые ссылки на статьи. Вы ведь умеете пользоваться багами цивиллизации, указывая прямо на то, что хотели сказать?
показати весь коментар
09.07.2023 16:12 Відповісти
Ні, з телефону не вмію. Ви вмієте користуватись. То й гляньте, скілтки станцій збудовано в період з 1996 по 2010 роки. Це перід правління Омельченко й Чернівецького. І заодно подивитесь, що ті станції неглибокі, насипні. Й там немає грунтової води. Їх будували швидко - рили траншею й закидали тюбінги.
показати весь коментар
09.07.2023 16:41 Відповісти
А якими конкретними вирішеними проблемами українців може похвастатися твій - Ze?
показати весь коментар
09.07.2023 14:17 Відповісти
В попусєлєнци це мацквароті мнєвсядалжни... якщо людина одружується або шукає роботу в іншому місті вона не вимагає пільг... плюс щось пєрєсєлєнцев мацкваротих не цікавить життя в селі значить не такі вони вже нещасні якщо перебирають
показати весь коментар
23.09.2023 20:04 Відповісти
Кличко, куда дел миллиарды на метро Виноградаря?!
показати весь коментар
09.07.2023 14:12 Відповісти
не хрюкай
показати весь коментар
09.07.2023 14:18 Відповісти
В доле с Порошенко?
показати весь коментар
09.07.2023 16:17 Відповісти
Ну аза легедарне "метро на Троєщину " яке стало троєщинським фолькльором я вже мовчу , а при розмовах про нього троєщинці починають сміятись .
показати весь коментар
09.07.2023 16:18 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 17:20 Відповісти
Обожнюю читати коменти "киян", такі всі обурені правлінням Кличко, ай-яй-яй який поганий! Не ви його вибрали а кияни (справжні), а зєля нехай вдавиться, він його ніколи не усуне від виконання обов'язків, бо не він його обирав. Віталій їбаш їх!
показати весь коментар
09.07.2023 14:21 Відповісти
Так ото й компанія проти Кличка! Бо (тут була куча матюків) Найвеличніший хоче загарбати Київ...у бюджеті Києва зараз більше 150 мільйонів грошей..
показати весь коментар
09.07.2023 14:30 Відповісти
Явка на виборах мера Києва була - 34,42%, або 728 395 виборців.
50,52 %, від 34% - буде 17% киян
ХЗ чей он мер
показати весь коментар
09.07.2023 17:17 Відповісти
Чесно кажучи, Пєдалік теж не святий , подивіться на що його друг Вагіф Алієв перетворив територію біля метро "Лісова " ( з іншого боку добре що не встиг до війни нічого збудувати ,а котлован можна і засипати ), і так Київ перетворився на велике ТРЦ (які нині стоять напівпорожні ,бо всі їхні клієнти дременули на початку війни закордон .). Ну а Зеля те ж саме робив до війни з Україною . Може хоч після війни ця ТРЦешна напасть пройде.
показати весь коментар
09.07.2023 16:12 Відповісти
 
 