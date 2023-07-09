Від російських повітряних атак на Київ загинуло понад 170 мирних киян, зруйновано більш як 400 будинків, - Кличко

Від початку повномасштабної війни понад 170 киян загинули через агресію росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Путіну потрібна територія, йому ми, українці, не потрібні. Тому він вбиває мирне населення. У нашому місті понад 400 житлових будинків зруйновано і понад 170 людей загинуло мирного населення, з яких семеро — це діти", — зазначив міський голова.

Також дивіться: Поліцейські під звуки вибухів допомагають пораненим під час нічного обстрілу Києва чоловіку та жінці: "Швидку терміново! Де у вас болить!?". ВIДЕО