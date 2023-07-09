УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9061 відвідувач онлайн
Новини
2 897 84

Процес вступу України в НАТО треба почати зараз, не чекаючи кінця війни, - експрезидентка Литви Грібаускайте

грібаускайте

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте сумнівається в тому, що на саміті НАТО у Вільнюсі будуть ухвалені позитивні для України рішення. Проте процес вступу до Альянсу треба розпочинати зараз.

Про це вона заявила в інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"Процес вступу має розпочатися, тому що очікування післявоєнної ситуації дозволяє Путіну ніколи не закінчити цю війну. Якщо ми дійсно дбаємо про безпеку території НАТО, Україна неминуче повинна бути її частиною", – підкреслила Грибаускайте.

Вона додала, що Захід, навіть після того, як Росія розв’язала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ніколи по-справжньому не розумів загрози, яку Москва становить для континенту.

"Це не просто війна проти України, це похід проти всієї нашої цивілізації. Якщо Україна не здобуде остаточної перемоги на полі бою, Захід опиниться в невизначеності. Агресивні дії проти нього триватимуть десятиліттями", – додала Грибаускайте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина може завадити вступу України у НАТО, бо боїться війни з Росією, - The Telegraph

Автор: 

НАТО (6793) саміт (827) Грібаускайте Даля (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Это дорога с двусторонним движением. А наша власть вместо движения навстречу пока предпочитает быковать, как сявки из 90х.
показати весь коментар
09.07.2023 13:32 Відповісти
+8
При Зямі в ОДКБ.
показати весь коментар
09.07.2023 13:28 Відповісти
+8
Даля знає що каже. Респект.
показати весь коментар
09.07.2023 13:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Процесс вступления пошел. Вопрос - куда?
показати весь коментар
09.07.2023 13:24 Відповісти
При Зямі в ОДКБ.
показати весь коментар
09.07.2023 13:28 Відповісти
добре,),тоді питання--при Кому!!!,ми б сьогодні б,зайшли до альянсу???,,
показати весь коментар
09.07.2023 13:58 Відповісти
Нажаль на всі політичні фігури України у лаптєфюрера є вагон компромату.
показати весь коментар
09.07.2023 14:01 Відповісти
Якби був хоч один не барига і рєшала ( тоді легко ))). Але поки Державників не було. На жаль !
Але потрібно цю систему якось рушити.... Щоправда не знаю як і ким. Але не вірю, що в Україні немає чесних Людей.
показати весь коментар
09.07.2023 14:02 Відповісти
Ти мені вже обрид Зараз модер займеться тобою.
показати весь коментар
09.07.2023 14:12 Відповісти
Є на ЦН така гарна опція - "керування спамом"...
показати весь коментар
09.07.2023 15:11 Відповісти
Опція гарна, але чи багато ти бачив заспамлених коментарів? Вона не працює від слова вопше.
показати весь коментар
09.07.2023 17:25 Відповісти
100%...
показати весь коментар
09.07.2023 13:25 Відповісти
Україна не чекає що нас приймуть в НАТО.

але чекає що питання вступу до НАТО перестане бути світоглядним а стане технічним щоб українці відчули - м'ячик на нашому полі все тільки від нас залежить а не від угорців чи американців.
показати весь коментар
09.07.2023 13:28 Відповісти
Даля знає що каже. Респект.
показати весь коментар
09.07.2023 13:29 Відповісти
Это дорога с двусторонним движением. А наша власть вместо движения навстречу пока предпочитает быковать, как сявки из 90х.
показати весь коментар
09.07.2023 13:32 Відповісти
Начинать надо сейчас, тут Даля права. А заканчивать, когда обладатели яиц по 17 будут подвешены за яйца.
показати весь коментар
09.07.2023 13:33 Відповісти
«процесс вступления в Альянс нужно начинать сейчас.»
Вона права? На 100%.

Чому?

1. Тому що размови про «корупцію в Україні» е привід, п не причина для не приннчття зараз України в НАТО. Причина- захід ще не готовий воювати за Україну.

2. Тому, що НЕ принеття України е вимога ху&ла. А деякі краіни продовжують його боятися у надії що це їх « не торкнеться».

3. Тому, що не прийняття України у НАТО закрепляе перемогу ху&ла, який ВЖЕ ЗЛОМАВ міжнародний порядок/безпеку після WWll.

І це е виклик усему світу. « Перемога» ху&ла в Україні це кінець миру у Европі та можливо у світі.

Ось чому Україна «мае бути в НАТО» вже зараз. А не після війни.
Бо в такому разі ху&ло Ніколи її не закінче.
показати весь коментар
09.07.2023 14:22 Відповісти
Вот причина

показати весь коментар
09.07.2023 15:46 Відповісти
И еще причина

показати весь коментар
09.07.2023 15:48 Відповісти
И это тоже причина

показати весь коментар
09.07.2023 15:54 Відповісти
И вагон таких причин

показати весь коментар
09.07.2023 16:04 Відповісти
А ви забули? https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM А якщо би?
показати весь коментар
09.07.2023 16:31 Відповісти
"Кто забывает уроки истории, обречён на их повторение." - Джордж Сантаяна
показати весь коментар
09.07.2023 20:52 Відповісти
Саме так. І я нияк раз не хочу повторення 1919 року й історії УНР.
показати весь коментар
09.07.2023 21:39 Відповісти
А я хочу чтобы народ помнил уроки 2019 и не повторил ошибок, приведших к больной войне и сотням тысяч жертв.

показати весь коментар
09.07.2023 21:47 Відповісти
Ви зациклені. Сказавже вам карась, що всі ви, всі 30 років голосували не за тих за кого треба було. То чого ж и зараз жалієтеся, вас же попереджали, я знаю що те саме говорять прихильники порошенка, але й націоналісти усіх вас попереджали, з революції на граніті, з того моменту як наш мудрий нарід вибрав комуніста кравчука а не державника Чорновола. То, що ви тепер хочете, якшо б ви хотіли щоб було інакше треба було підтримувати націоналістів.
показати весь коментар
09.07.2023 21:59 Відповісти
Я зациклен? Я не делаю вид что ослеп и оглох. И предупреждал и про Януковича и с конца 2018 года что именно так и будет. Это из свежего. Это приближает нашу победу и добавляет нам международной поддержки?

показати весь коментар
09.07.2023 22:18 Відповісти
Хіба я роблю. Більшість націоналістів зараз на фронті, ті що в тилу це здебільшого права молодь і жінки, волонтери, які забезпечують всім необхідним ДУК-УДА. Сподіваюсь не треба розшифровувати що значать ці абревіатури?
показати весь коментар
10.07.2023 00:25 Відповісти
Так это приближает нашу победу и об пи@деце этом нужно молчать и делать вид что его нет? И это тоже?

показати весь коментар
10.07.2023 01:18 Відповісти
Так Карась і на рахунок цього сказав. Шо ви всі маєте слідкувати за діями чиновників записувати всі факти, робити нотатки, писати заяви в прокуратуру а не пости в фейсбуці, бо це тільки розганяє зраду, зменшує мотивацію і нич не дає, тільки шкодить. А потом після війни коли прийде час платити по рахункам й націоналісти повернуться з фронту щоб запити хто що робив і де крав, у вас має бути готовий список, а краще списки щоб їм було легше от так.
показати весь коментар
10.07.2023 08:35 Відповісти
Т.е. этот весь пи@дец во власти приближает нашу победу и совсем не демотивирует бойцов?
показати весь коментар
10.07.2023 10:09 Відповісти
Слухай, я написав то шо говорив Карась. Ви походу не дивилися то шо я скинув бо не зробили ніяких висновків. Шо я ши можу вам повісти.
показати весь коментар
10.07.2023 10:21 Відповісти
Это вы не сделали никаких выводов с 2010, 2014, 2019 и 24.02.2022, и продолжаете пребывать в блаженном заблуждении со своими "списками потом". За одно такое вот решение пи@аров, а таких было и есть вагон и тележка, Украина платит тысячами жизней своих защитников именно прямо сейчас, а не когда-то в мифическом "потом".

показати весь коментар
10.07.2023 11:22 Відповісти
Я ж сказав уже, чом мені постоянно треба повторюватися. Я просто переказав слова Карася. А мені й не треба робити ніякі висновки, бо я завжди був і буду за націоналістів.
показати весь коментар
10.07.2023 11:35 Відповісти
Ну и? Тогда к чему это было? Чтобы что?
показати весь коментар
10.07.2023 11:40 Відповісти
То я так, про всяк випадок, може сь те не слухали.
показати весь коментар
10.07.2023 11:45 Відповісти
И герой разведчик, посмевший пойти против предателей и барыг, сидит в тюрьме прямо сейчас, а не помогает приблизить нашу победу своими знаниями и трудом.

показати весь коментар
10.07.2023 11:25 Відповісти
Як сказав нещодавно Портніков:

У 2008му США були за вступ України в НАТО, Франція та Німеччина проти, Великобританія на нейтралці.

У 2023му Великобританія та Франція за вступ, Німеччина не проти якщо США за, однак епер вже США проти. Причина у тому, що за їх військовою доктриною, все що потенційно може призвести до ядерного конфлікту - неправильно. Звісно, ми потрапляємо у пастку а-ля мюнхен 1938, але ситуація саме ось така. На думку США чіткий план по вступу в України в НАТО і сам вступ під час війни найпевніше призведе до ядерного конфлікту США з рф.
показати весь коментар
09.07.2023 13:37 Відповісти
В 2008 році вступ до НАТИ підтримували лише 20% населення.
показати весь коментар
09.07.2023 13:42 Відповісти
Та хоч 90%, нас би тоді все одно не прийняли. Як і зараз при 84%, але з інших причин.
показати весь коментар
09.07.2023 13:45 Відповісти
Саліван - це ще не все США.
Куди важливіше, що вступ України до НАТО підтримує до 90% конгресменів, причому ця підтримка - двопалатна і двопартійна.
показати весь коментар
09.07.2023 13:46 Відповісти
Контрприклад, де також конгресмени за: атакамс та f-16 (яких не було й не буде).

Все таки Саліван чи декілька осіб з оточення Байдена приймають ключові рішення.
показати весь коментар
09.07.2023 15:43 Відповісти
За ниточки деменційного смикає обамка.
Але вини з неповносправного притирка це не знімає.

Воно себе "проявило" під час обох каденцій кривавого "голубка" миру.
показати весь коментар
09.07.2023 18:55 Відповісти
1. « Неметчина не проти якщо США»?

Ні. Влада Неметчини ( приведена Меркель) проти!
Це слова гарні, а на ділі Саботаж.

2. « Стратегичні інтереси» Неметчини лежать у площині союзу Берлин- Москва.
А не Київ- Берлин. Бо німці роками разраховували на « ресурси» параші, які їх зроблять впливовішими у Европі та світі.

Проти цего виступають США, Велика Брітанія, Франція, Польща та інші.

Тому зараз для України вступ до НАТО блокується у повний зріст владою Неметчини.
показати весь коментар
09.07.2023 14:32 Відповісти
Байден напряму вже каже про корупцію та друзів як Єрмак тому і не в НАТО а Зе мимо вух пропуска і кричить чому не в НАТО капець
показати весь коментар
09.07.2023 13:42 Відповісти
Моніка Зелєнскі проект кремля.
показати весь коментар
09.07.2023 13:44 Відповісти
Тобто довгострокові гарантії (не менш затратні, аніж членство України) нам давати не бояться, попри корупцію та проекти кремля.

А для вступу в НАТО саме корупція та проекти кремля стають наріжним каменем?

показати весь коментар
09.07.2023 15:48 Відповісти
Це--балачки,,про Причину--читайте вище,Скажу навіть більше,що узвязку з цим!,тобто з війною, цілковито не важно,Хто б був при владі сьогодні,!,чиПорошенко,чи Зеленський,чи навіть сам С.А.Бандера--Вічна Йьому Память!,-- Результат був би таким же.
показати весь коментар
09.07.2023 13:52 Відповісти
Це лише Ваші хибні припущення.. На жаль Бандер і Шухевичів нема ( принаймі біля кермування країною ). І бені, і фірташу, і іншим безпринципним грошовим мішкам Бандера не потрібен !
Потрібен зухвалий брехун
показати весь коментар
09.07.2023 14:07 Відповісти
"хибні припущення."??-- Це вибачьте до ВАС! аніяк НІ дійде,що як би була!! Політична Воля!! на Заході!,що стосується нашої ПОВНОЇ, ******** та своєчасної підтримки зброєю, то ВЖЕ СЬОГОДНІ!!! ніяких питань та проблем, не було б!!, і що до вступу в альянс,то ЦЕ!,ні проходило б с таким скреготом! (, і при цієї сітуації,абсолютно не до чого те, що хто сьогодні при владі чи то Порох,чи то Зеля,----Причина зовсім в іншому,
показати весь коментар
09.07.2023 14:29 Відповісти
Політична Воля лише одна--потрібно просто припинити красти !!!
А все решта від лукавого.. Власні ж рахуночки в ОПшорах зростають. А розказувати можна будь-які байки.
показати весь коментар
09.07.2023 14:35 Відповісти
Це таке---Вірте в свою Байку,(,
показати весь коментар
09.07.2023 14:39 Відповісти
Вам теж: https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM
показати весь коментар
09.07.2023 16:36 Відповісти
Вам всім треба слухати Карася, кожен раз коли виникає питання А якби? От вам як би: https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM
показати весь коментар
09.07.2023 16:35 Відповісти
Мені,ні треба нікого "слухати",Людина,повинна мати свою думку,Хоча,це коли є,чим думати,,,
показати весь коментар
09.07.2023 16:46 Відповісти
Як хочете, моя справа запропонувати. І щоб скласти свою думку треба на чомусь базуватися. І якшо ви любите думати, я вам раджу послухати те що я скинув. Там якраз про: А якщо би?
показати весь коментар
09.07.2023 17:35 Відповісти
Добре,Дякую,
показати весь коментар
09.07.2023 19:22 Відповісти
Так при минулій владі не було єрмака, але про чіткий план про вступ теж не йшлося - навіть ПДЧ не надали.
Існування нинішньої росії єдина та вагома причина, через яку Україну не приймуть до альянсу.
показати весь коментар
09.07.2023 14:04 Відповісти
А що при минулій владі не було корупції і кумовства ??? Державником міг бути лише Чорновіл ( але його не стало ))).
показати весь коментар
09.07.2023 14:10 Відповісти
Була, але Україні навіть не надали шансу у вигляді ПДЧ. Тому це тільки підтверджує той факт, що корупція чи "єрмаки" не є справжньою причиною відмови у вступі до альянсу.
показати весь коментар
09.07.2023 14:15 Відповісти
А, що корупція чи "єрмаки" не є справжньою причиною Відмови..??? Ви вважаєте, що цього замало..??? Їм в НАТО потрбен напевно відділ фсб, чи як ?
показати весь коментар
09.07.2023 14:23 Відповісти
Так чому не дати ПДЧ де чітко будуть вказані умови, після виконання яких Україна стане членом альянсу?
Бо бояться, а раптом Україна викона ці умови - не при цій, так при наступній владі і що тоді....?

"Німеччина може наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни з Росією." Джерело:
показати весь коментар
09.07.2023 14:31 Відповісти
Не дають ПДЧ, бо наша зелена влада не подоє заявку для отримання ПДЧ. А те, що Зеля "подав заявку" відразу на вступ не працює, бо є певні процедури. А саме, до НАТО беруть країну після вионання ПДЧ. Виключення - лиш Фінляндія, яка відповідала всім критеріям і лиш формально не була членом НАТО. І, сподіваюсь Швеція. А Зеліна "заявка" - то цирк для своїх шанувальників. Типу ми подали заявку, а нас не беруть.
показати весь коментар
09.07.2023 17:57 Відповісти
А що зелена влада керує з 2014 року? А фіни чи шведи теж влаштовували цирк з конституцією закріпляючи "шлях в НАТО", замість того щоб виконати умови та отримати ПДЧ?
показати весь коментар
09.07.2023 18:09 Відповісти
Алекс, не повторюй дурниць!

»Корупція України» це Привід. А не Причина.

Корупція е у Німетчіні, після 16 років Меркель.
Корупція е у Туреччині, Мадьяр, Болгарії, Італії… Де її не мае?

Запитай на вулиці любого міста у Европі у мешканців:
» Чи е у вас корупція?».

Іх відповідь тебе здивує: « Так е!»
показати весь коментар
09.07.2023 14:39 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
09.07.2023 16:33 Відповісти
Німці цинічно гальмувала вступ України в НАТО особливо Адольфівна вони і сьогодні продовжують це робити
показати весь коментар
09.07.2023 13:49 Відповісти
Браво!!! Неймовірна жінка!
показати весь коментар
09.07.2023 13:51 Відповісти
Немецкая комсомолка та агент ШТАЗІ фрау Ребінтроп публічно НЕ повинилася перед світом.

У неі руки по лікоть у крові жертв грузинської війни 2008, та української війни 2014-2023..
показати весь коментар
09.07.2023 14:52 Відповісти
Взять бы нам Далю на пост министра Мида! Именно месяца 3-4 назад. Конечно согласовав с нею. Но так играют смелые и когда война. Но не эти.
показати весь коментар
09.07.2023 20:43 Відповісти
.....якщо б у керівництва та уряду було прагнення та бажання то по перше реформували б до стандартів НАТО ТА ЄС армію та законодавство військової доктрини та статут ЗСУ....а по друге знищили б корупцію в мін.оборони.....ПОТРІБНО ПЕРЕКРЕСЛИТИ СОВКОВЕ МИСЛЕННЯ ТА СОВОК...немає в країнах єс і атлантичного альянса ....повісток на мобілізацію......немає в єс обмежень в пересуванні осіб будь якої статі та віку навіть при включені 5 статті статуту нато...немає в нато тцк з мільйоними хабарями....та схем по вимивання грошей з бюджету на утримання армії....А У НАС СХОЖЕ НА ЯКУСЬ БАНДУ А НЕ УРЯД ЯКИЙ КЕРУЄ КРАЇНОЮ ДЕ РОЗДІЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА НА ТИХ КОМУ МОЖНА НА ТИХ КОМУ МОЖНА ТРОХИ МЕНШЕ ТА НА ТІХ ЯКИМ МОЖНА РОЗКАЗУВАТИ БАЛОЧКИ ..ЩО МИ ХОЧЕМО НО НАС НЕ БЕРУТЬ....В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СВІТІ ТАКЕ НЕ ПРАЦЮЄ....
показати весь коментар
09.07.2023 13:52 Відповісти
Дуже багато вибачьте слів---Влада,та Уряд!це--Обличчя народу,
показати весь коментар
09.07.2023 14:03 Відповісти
говорили балакали-сіли і заплакали
показати весь коментар
09.07.2023 14:05 Відповісти
Я не вижу проблем со вступлением Украины в ЕС. В этом направлении работы не ведутся.
А вот с НАТО есть - 5 статья и к выполнению ее все 100% стран точно не готовы!
И Украина стучится для чего то в эту закрытую дверь. Не понимаю зачем, если результат заранее известен. Просто глупо и теряем время.
показати весь коментар
09.07.2023 14:11 Відповісти
Як сказав Чесний Журналіст :


Індикаторна мета ворога, по якій він оцінюватиме свій успіх/неуспіх - це не допустити вступу України в НАТО.

Не має значення, Єрмак завалить цю справу, чи хтось інший з оманської делегації, чи вкупочці солодка парочка твікс, чи кожен зосібна, чи цілий уряд саботажників, чи безіменний зрив реформ на рівні виконавців, чи точкові корупційні скандали назло західним донорам - це не має ніякого значення. Головне - результат. Усім, хто доклався до цього, зарахується.

Шквал зашкварів, які шапіто генерує із кожним днем наближення Вільнюського Саміту НАТО, пропоную розглядати саме під цим ракурсом...
показати весь коментар
09.07.2023 14:29 Відповісти
До 19 року дєрмака не було. Що заважало вступити? Особливо з 15-го по 19-й. Були ідеальні умови. Де, хоча б, ПДЧ?
показати весь коментар
09.07.2023 14:57 Відповісти
Як блеть до народу аніяк ні не дійде??((,,,Що це ні вирішує а ні Єрмак,а ні Порох,а ні Зєля,,),------------- Україна!--Готова! своєчасно получати,та застосовувати *******!найміцнішу зброю!--На заході було!,(,Цеж ні для Єрмака,чи Пороха чи Зєлі,??((--Це для Захисту народа України!,((,,чи на заході цього ні розуміють???,, ЧОМУ ТОДІ НІ ДАЮТЬ??????? ----------- УкраїнаГотова!!! до вступу в Альянс!!! на своєму початку по рівню реформ та корупції,зовсім ні гірше тієїж самої Туреччини,та ряду інщих країн,на цьому етапі.прийняття до НАТО!!!,, ЧОМУ ТОДІ НІ БЕРУТЬ???? знову --чи Порох,чи Зеля,чи Ермак???,,,Ви дійсно зовсім не розумієте і не бачите, що відбувається? чи тут одні боти?? ((
показати весь коментар
09.07.2023 15:01 Відповісти
Ексочільники -- самі сміливі і правдиві люди .
показати весь коментар
09.07.2023 15:08 Відповісти
А ******* боїться зустрітися з Далею, бо в неї розмова дуже коротка


показати весь коментар
09.07.2023 15:26 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 15:57 Відповісти
Дорога пані Даля. Ви, як завжди, чітко і влучно.

Але одна заокеанська істота прямо з 2021 озвучує - ні - не готові, ні - в найближчій перспективі, ні - спрощенню умов і т.д. (підбірку цитат з лінками зносять, правду ж писати не можна при "демократії" - все за інструкціями ліваків).

Домовленості з х**лом: нато без України.

Тому, щоб не говорилося про підтримку інших країн-членів, істота свої угоди з кремлівським партнером не порушить. Бо партнеру є що озвучити.
показати весь коментар
09.07.2023 18:52 Відповісти
Саме зараз - ЗАПРОШЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЧЛЕНСТВА. Потім - ЧЛЕНСТВО (після 1-3р. ратифікацій всіма членами з умовами антикорупц. тощо)... Чому не можна зробити так???
показати весь коментар
09.07.2023 22:40 Відповісти
Це єдиний адекватний варіант.

Інакше всі гедоністи колективного заходу будуть відповідати своєю кров'ю, життям та страшними муками які їх заставлять винести. Китай прям чекає на те щоб переконатись що можна віджати чужу територію і не будити покараним та отримати маленьку локальну, перманенту війну на тій території яку ще планується віджати плюсом в майбутньому.
показати весь коментар
10.07.2023 00:31 Відповісти
 
 