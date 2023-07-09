Процес вступу України в НАТО треба почати зараз, не чекаючи кінця війни, - експрезидентка Литви Грібаускайте
Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте сумнівається в тому, що на саміті НАТО у Вільнюсі будуть ухвалені позитивні для України рішення. Проте процес вступу до Альянсу треба розпочинати зараз.
Про це вона заявила в інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
"Процес вступу має розпочатися, тому що очікування післявоєнної ситуації дозволяє Путіну ніколи не закінчити цю війну. Якщо ми дійсно дбаємо про безпеку території НАТО, Україна неминуче повинна бути її частиною", – підкреслила Грибаускайте.
Вона додала, що Захід, навіть після того, як Росія розв’язала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ніколи по-справжньому не розумів загрози, яку Москва становить для континенту.
"Це не просто війна проти України, це похід проти всієї нашої цивілізації. Якщо Україна не здобуде остаточної перемоги на полі бою, Захід опиниться в невизначеності. Агресивні дії проти нього триватимуть десятиліттями", – додала Грибаускайте.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але потрібно цю систему якось рушити.... Щоправда не знаю як і ким. Але не вірю, що в Україні немає чесних Людей.
але чекає що питання вступу до НАТО перестане бути світоглядним а стане технічним щоб українці відчули - м'ячик на нашому полі все тільки від нас залежить а не від угорців чи американців.
Вона права? На 100%.
Чому?
1. Тому що размови про «корупцію в Україні» е привід, п не причина для не приннчття зараз України в НАТО. Причина- захід ще не готовий воювати за Україну.
2. Тому, що НЕ принеття України е вимога ху&ла. А деякі краіни продовжують його боятися у надії що це їх « не торкнеться».
3. Тому, що не прийняття України у НАТО закрепляе перемогу ху&ла, який ВЖЕ ЗЛОМАВ міжнародний порядок/безпеку після WWll.
І це е виклик усему світу. « Перемога» ху&ла в Україні це кінець миру у Европі та можливо у світі.
Ось чому Україна «мае бути в НАТО» вже зараз. А не після війни.
Бо в такому разі ху&ло Ніколи її не закінче.
У 2008му США були за вступ України в НАТО, Франція та Німеччина проти, Великобританія на нейтралці.
У 2023му Великобританія та Франція за вступ, Німеччина не проти якщо США за, однак епер вже США проти. Причина у тому, що за їх військовою доктриною, все що потенційно може призвести до ядерного конфлікту - неправильно. Звісно, ми потрапляємо у пастку а-ля мюнхен 1938, але ситуація саме ось така. На думку США чіткий план по вступу в України в НАТО і сам вступ під час війни найпевніше призведе до ядерного конфлікту США з рф.
Куди важливіше, що вступ України до НАТО підтримує до 90% конгресменів, причому ця підтримка - двопалатна і двопартійна.
Все таки Саліван чи декілька осіб з оточення Байдена приймають ключові рішення.
Але вини з неповносправного притирка це не знімає.
Воно себе "проявило" під час обох каденцій кривавого "голубка" миру.
Ні. Влада Неметчини ( приведена Меркель) проти!
Це слова гарні, а на ділі Саботаж.
2. « Стратегичні інтереси» Неметчини лежать у площині союзу Берлин- Москва.
А не Київ- Берлин. Бо німці роками разраховували на « ресурси» параші, які їх зроблять впливовішими у Европі та світі.
Проти цего виступають США, Велика Брітанія, Франція, Польща та інші.
Тому зараз для України вступ до НАТО блокується у повний зріст владою Неметчини.
А для вступу в НАТО саме корупція та проекти кремля стають наріжним каменем?
Потрібен зухвалий брехун
А все решта від лукавого.. Власні ж рахуночки в ОПшорах зростають. А розказувати можна будь-які байки.
Існування нинішньої росії єдина та вагома причина, через яку Україну не приймуть до альянсу.
Бо бояться, а раптом Україна викона ці умови - не при цій, так при наступній владі і що тоді....?
"Німеччина може наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни з Росією." Джерело:
»Корупція України» це Привід. А не Причина.
Корупція е у Німетчіні, після 16 років Меркель.
Корупція е у Туреччині, Мадьяр, Болгарії, Італії… Де її не мае?
Запитай на вулиці любого міста у Европі у мешканців:
» Чи е у вас корупція?».
Іх відповідь тебе здивує: « Так е!»
У неі руки по лікоть у крові жертв грузинської війни 2008, та української війни 2014-2023..
А вот с НАТО есть - 5 статья и к выполнению ее все 100% стран точно не готовы!
И Украина стучится для чего то в эту закрытую дверь. Не понимаю зачем, если результат заранее известен. Просто глупо и теряем время.
Індикаторна мета ворога, по якій він оцінюватиме свій успіх/неуспіх - це не допустити вступу України в НАТО.
Не має значення, Єрмак завалить цю справу, чи хтось інший з оманської делегації, чи вкупочці солодка парочка твікс, чи кожен зосібна, чи цілий уряд саботажників, чи безіменний зрив реформ на рівні виконавців, чи точкові корупційні скандали назло західним донорам - це не має ніякого значення. Головне - результат. Усім, хто доклався до цього, зарахується.
Шквал зашкварів, які шапіто генерує із кожним днем наближення Вільнюського Саміту НАТО, пропоную розглядати саме під цим ракурсом...
Але одна заокеанська істота прямо з 2021 озвучує - ні - не готові, ні - в найближчій перспективі, ні - спрощенню умов і т.д. (підбірку цитат з лінками зносять, правду ж писати не можна при "демократії" - все за інструкціями ліваків).
Домовленості з х**лом: нато без України.
Тому, щоб не говорилося про підтримку інших країн-членів, істота свої угоди з кремлівським партнером не порушить. Бо партнеру є що озвучити.
Інакше всі гедоністи колективного заходу будуть відповідати своєю кров'ю, життям та страшними муками які їх заставлять винести. Китай прям чекає на те щоб переконатись що можна віджати чужу територію і не будити покараним та отримати маленьку локальну, перманенту війну на тій території яку ще планується віджати плюсом в майбутньому.