Процес вступу України в НАТО треба почати зараз, не чекаючи кінця війни, - експрезидентка Литви Грібаускайте

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте сумнівається в тому, що на саміті НАТО у Вільнюсі будуть ухвалені позитивні для України рішення. Проте процес вступу до Альянсу треба розпочинати зараз.

Про це вона заявила в інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"Процес вступу має розпочатися, тому що очікування післявоєнної ситуації дозволяє Путіну ніколи не закінчити цю війну. Якщо ми дійсно дбаємо про безпеку території НАТО, Україна неминуче повинна бути її частиною", – підкреслила Грибаускайте.

Вона додала, що Захід, навіть після того, як Росія розв’язала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ніколи по-справжньому не розумів загрози, яку Москва становить для континенту.

"Це не просто війна проти України, це похід проти всієї нашої цивілізації. Якщо Україна не здобуде остаточної перемоги на полі бою, Захід опиниться в невизначеності. Агресивні дії проти нього триватимуть десятиліттями", – додала Грибаускайте.

