Зеленський обговорив із Дудою саміт НАТО у Вільнюсі: Домовилися діяти разом заради якнайкращого результату для України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час короткої зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою домовився про координацію дій напередодні майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України", - зазначив Зеленський.

