УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9061 відвідувач онлайн
Новини
2 100 11

Зеленський обговорив із Дудою саміт НАТО у Вільнюсі: Домовилися діяти разом заради якнайкращого результату для України. ФОТО

зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час короткої зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою домовився про координацію дій напередодні майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України", - зазначив Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Дуда прибули у Луцьк (оновлено). ФОТО

Зеленський обговорив із Дудою саміт НАТО у Вільнюсі: Домовилися діяти разом заради якнайкращого результату для України 01

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) НАТО (6793) саміт (827) Дуда Анджей (805)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А слідом за ним ходить і куратор від ФСБ.
показати весь коментар
09.07.2023 13:59 Відповісти
+6
не можу бачити цю самовдоволену харю... зрадник прикидається патріотом
показати весь коментар
09.07.2023 13:51 Відповісти
+3
Зе ніяк не второпає , що президент Польщі , пан Дуда ,
буде діяти так , як краще буде його краіні ( Польщі) 🙁
показати весь коментар
09.07.2023 13:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не можу бачити цю самовдоволену харю... зрадник прикидається патріотом
показати весь коментар
09.07.2023 13:51 Відповісти
Зе ніяк не второпає , що президент Польщі , пан Дуда ,
буде діяти так , як краще буде його краіні ( Польщі) 🙁
показати весь коментар
09.07.2023 13:54 Відповісти
Дуда добре теж імітує дипломатію.. Напевно ж він знає про тотальну корупцію, про тотальну роботу кротиків царських. Але не пари з вуст
показати весь коментар
09.07.2023 13:57 Відповісти
А слідом за ним ходить і куратор від ФСБ.
показати весь коментар
09.07.2023 13:59 Відповісти
хоч би цей поляк тому єврею сказав що їхати не варто, для України там гостинчиків нема.

жаль що дуже багато людей вірить що от як пан кудись приїде та власним оком побачить то справа під краще.

не піде.

якби зібрати всі гроші, витрачені на пустопорожні візити по закордонам то вистачило б на одну велетенську ракету щоб відправити всіх російськомовних на місяць і ще залишиться на одну велетенську бомбу щоб той місяць з тими паскудами підірвати.
показати весь коментар
09.07.2023 14:00 Відповісти
Щодо 500-го дня війни я трохи погортав паблики з того боку. Загальна атмосфера похмура, все вони вже розуміють і, найголовніше, розуміють, що якщо війна триває понад 500 днів, успішною вона бути вже не може за визначенням.
І починають шукати винних...
Одна думка мені здалася цікавою.
- "Найголовніша провина Путіна полягає в тому, що він кардинально помилився у двох людях. І це зовсім не Шойгу та Герасимов.
Він помилився у Зеленському та Медведчуку.
Першому він приписував боягузтво, дурість, нерішучість.
Другому - сміливість, розум, волю.
А насправді все вийшло навпаки."
показати весь коментар
09.07.2023 14:03 Відповісти
ברוך השם!
показати весь коментар
09.07.2023 14:18 Відповісти
Не смішіть.. Все вони добре знають ціну кожному з оманської делегації.
Вони звісно покидьки, але не круглі телепні.. Для них важливий лише А.Б. ( бо той свою роботу робить ))).
показати весь коментар
09.07.2023 14:18 Відповісти
В сенсі «Зеленський обговорив з Дудою? Де Єрмак???
показати весь коментар
09.07.2023 14:25 Відповісти
Де Ваня Баканов і Кирило Тимошенко , який крав мілліардами ,
і як в воду канули хлопці ?
показати весь коментар
09.07.2023 15:20 Відповісти
Hещодавно Польща передала Україні близько десяти ударних гвинтокрилів Мі-24, повідомило у неділю, 9 липня, американське видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на обізнані джерела.

Офіційно ані Київ, ані Варшава не повідомляли про ці постачання.

DW
показати весь коментар
09.07.2023 19:17 Відповісти
 
 