Зеленський обговорив із Дудою саміт НАТО у Вільнюсі: Домовилися діяти разом заради якнайкращого результату для України. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський під час короткої зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою домовився про координацію дій напередодні майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.
Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України", - зазначив Зеленський.
5 копійок
Alex Sav #513490
Amber
буде діяти так , як краще буде його краіні ( Польщі) 🙁
жаль що дуже багато людей вірить що от як пан кудись приїде та власним оком побачить то справа під краще.
не піде.
якби зібрати всі гроші, витрачені на пустопорожні візити по закордонам то вистачило б на одну велетенську ракету щоб відправити всіх російськомовних на місяць і ще залишиться на одну велетенську бомбу щоб той місяць з тими паскудами підірвати.
І починають шукати винних...
Одна думка мені здалася цікавою.
- "Найголовніша провина Путіна полягає в тому, що він кардинально помилився у двох людях. І це зовсім не Шойгу та Герасимов.
Він помилився у Зеленському та Медведчуку.
Першому він приписував боягузтво, дурість, нерішучість.
Другому - сміливість, розум, волю.
А насправді все вийшло навпаки."
Вони звісно покидьки, але не круглі телепні.. Для них важливий лише А.Б. ( бо той свою роботу робить ))).
і як в воду канули хлопці ?
Офіційно ані Київ, ані Варшава не повідомляли про ці постачання.
DW