Ворог зосереджує зусилля на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу - 24 бойові зіткнення, - Сили оборони

НА Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинове, Степове, Первомайське та Невельське".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російські окупаційні війська зосереджують зусилля на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби тут відбулося 24 бойові зіткнення, тривають важкі бої, ситуація контрольована і стабільна", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за його словами, ворог здійснив 578 обстрілів наших позицій.

"Одночасно Сили оборони таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють розмінування, заходи контрбатарейної боротьби. На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ", - додав Шершень.

