Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Перед самітом НАТО Вільнюс перетворили на фортецю, його охоронятиме майже 1000 військових союзників

Шістнадцять країн-членів НАТО надіслали загалом близько тисячі військових, бойову авіацію і сучасну техніку для охорони саміту Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Видання зазначає, що Альянс перетворив столицю Литви на фортецю, захищеною сучасною зброєю. Саміт відбудеться лише за 151 км від самої Росії.

Низка країн передала передові системи протиповітряної оборони, яких бракує країнам Балтії.

"Було б більше ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли прибувають Байден і лідери 40 країн", − сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Також читайте: Зеленський обговорив із Дудою саміт НАТО у Вільнюсі: Домовилися діяти разом заради якнайкращого результату для України. ФОТО

Балтійські країни Литва, Естонія та Латвія колись перебували під владою Москви, але з 2004 року стали частиною НАТО та Європейського Союзу. Держави витрачають понад 2% своєї економіки на оборону, але для регіону із загальним населенням близько 6 мільйонів людей цього недостатньо для утримання великої армії, інвестування у власні винищувачі чи передову ППО.

Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.

Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.

Польща та Німеччина направили сили спеціальних операцій, посилені гелікоптерами. Інші надсилають обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.

Читайте: Байден виступить із публічною промовою у Вільнюсі після саміту НАТО

Як заявив президент Литви Гітанас Науседа, зусилля Альянсу із забезпечення повітряної безпеки під час саміту означають, що НАТО необхідно терміново створити постійну систему протиповітряної оборони в країнах Балтії.

Також Литва втричі збільшила кількість прикордонників на білоруському та російському кордонах, до них приєднались офіцерів з Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання Вільнюса.

"Ми готуємося до різних провокацій", – сказав начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас, додавши, що побоюється хвиль мігрантів, порушень кордону або появи військової техніки без пояснення причин.

Читайте: Байден та Сунак зустрінуться напередодні саміту НАТО: обговорять українську тематику

Раніше повідомлялося, що перед самітом НАТО у Вільнюсі у Балтійському морі збільшили присутність військових кораблів країн Альянсу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у рамках початку нового формату взаємодії України з Альянсом. Зеленський розраховує на "політичне запрошення" до НАТО.

НАТО (6793) охорона (345) саміт (827) Вільнюс (71)
+19
а по окончанию пуски по Питеру будут?
показати весь коментар
09.07.2023 14:15 Відповісти
+15
пригадую як років 20 тому всі на мене як на божевільного дивилися коли казав що ми ще дуже пожалкуємо що за балтійцями в НАТО не пішли.

прикро що українці прокладають свій історичний шлях кров'ю а не розумом...
показати весь коментар
09.07.2023 14:24 Відповісти
+12
Nu na hudoi konec iest zhe Kenihsberg ...
показати весь коментар
09.07.2023 14:21 Відповісти
а по окончанию пуски по Питеру будут?
показати весь коментар
09.07.2023 14:15 Відповісти
Фейерверки в виде Tomahawk
показати весь коментар
09.07.2023 14:19 Відповісти
Takoi moment , a mozhet sammit na maskovii provisti , profilakticheskuiu takuiu ...🤔
показати весь коментар
09.07.2023 14:20 Відповісти
Nu na hudoi konec iest zhe Kenihsberg ...
показати весь коментар
09.07.2023 14:21 Відповісти
страх....нерішучість..і так звана дипломатія ,ось що можна константувати в НАТО...якби не було США то всі б пампесах ходили...заберіть США і нема ніякого НАТО і суспільної оборони...
.а могли б і навести той страх на кремль.. як було в недалекому минулому
показати весь коментар
09.07.2023 14:22 Відповісти
на жаль немає вже тих політиків і військових--залишились ковбаски з пивком з умовним "Октоберфест"
показати весь коментар
09.07.2023 14:24 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1676238837113135105 Маємо першого пілота для F-16
показати весь коментар
09.07.2023 14:22 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 14:26 Відповісти
то таке, як той Світан з жигулями таке і Абристович льотчик..що одне що друге на всью голову
показати весь коментар
09.07.2023 14:30 Відповісти
він льодчик підводної авіації. але може й на f-16 перепливти.
показати весь коментар
09.07.2023 14:47 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 16:04 Відповісти
фотошоп. Для правди дуже шикарно.
показати весь коментар
09.07.2023 16:27 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1676246703874224129 як показав фактчекінг - ніхєра це не фотошоп ))
показати весь коментар
09.07.2023 18:02 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2023 10:40 Відповісти
пригадую як років 20 тому всі на мене як на божевільного дивилися коли казав що ми ще дуже пожалкуємо що за балтійцями в НАТО не пішли.

прикро що українці прокладають свій історичний шлях кров'ю а не розумом...
показати весь коментар
09.07.2023 14:24 Відповісти
Ще в 90-х, з огляду на тодішні взаємовідносини НАТО - росія (ейфорія від розпаду ссср, "єльценізація" замість демократизації, всілякі "комітети", "групи", "коміссії"... ледь не спільні військові маневри "па атраженію тєрарістіческіх атак") на питання, чи буде Україна в НАТО, я відповідав: дуже можливо, але тільки після росії.
показати весь коментар
09.07.2023 14:36 Відповісти
Як у тебе із центропупізмом?
показати весь коментар
09.07.2023 15:18 Відповісти
12? 12!, Карл! Стільки Patriot закрили б все небо України!
показати весь коментар
09.07.2023 14:31 Відповісти
А як би тоді "аслаблять расію"?
показати весь коментар
09.07.2023 14:37 Відповісти
12 пускових, а не батарей.
показати весь коментар
09.07.2023 15:54 Відповісти
від балістики - вистачило би тільки на Харків і Одесу. Ну, може ще на Дніпро можно було би розтягнуть з дванядцяти ПУ.
показати весь коментар
09.07.2023 16:35 Відповісти
Оце їх кацапи розвели на пальцях про свою "мосчь". Адже аби вони всі разом розвалилися в шезлонгах на кордоні з Кенігсбергом-нічого би з ними не сталося.
показати весь коментар
09.07.2023 14:36 Відповісти
Що не кажи, але своя дупа "бліже к тєлу".
показати весь коментар
09.07.2023 14:45 Відповісти
Яке там НАТО.. Чим гучніші скандали - тим міцніші позиції в першій обоймі. Чим зухваліші діяння - тим ближче до вершин..
показати весь коментар
09.07.2023 14:46 Відповісти
Тисячу військових?! Усього?!
показати весь коментар
09.07.2023 14:57 Відповісти
Ще треба більше укріплень вздовж усего кордону з парашей.

Рів, мінні поля, фізична та електронна секюрити.

» Чім вище паркан, тім дружелюбніші сусіди « (англійська приказка).
показати весь коментар
09.07.2023 15:11 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 15:18 Відповісти
 
 