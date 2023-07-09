Перед самітом НАТО Вільнюс перетворили на фортецю, його охоронятиме майже 1000 військових союзників

Шістнадцять країн-членів НАТО надіслали загалом близько тисячі військових, бойову авіацію і сучасну техніку для охорони саміту Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Видання зазначає, що Альянс перетворив столицю Литви на фортецю, захищеною сучасною зброєю. Саміт відбудеться лише за 151 км від самої Росії.

Низка країн передала передові системи протиповітряної оборони, яких бракує країнам Балтії.

"Було б більше ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли прибувають Байден і лідери 40 країн", − сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Також читайте: Зеленський обговорив із Дудою саміт НАТО у Вільнюсі: Домовилися діяти разом заради якнайкращого результату для України. ФОТО

Балтійські країни Литва, Естонія та Латвія колись перебували під владою Москви, але з 2004 року стали частиною НАТО та Європейського Союзу. Держави витрачають понад 2% своєї економіки на оборону, але для регіону із загальним населенням близько 6 мільйонів людей цього недостатньо для утримання великої армії, інвестування у власні винищувачі чи передову ППО.

Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.

Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.

Польща та Німеччина направили сили спеціальних операцій, посилені гелікоптерами. Інші надсилають обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.

Читайте: Байден виступить із публічною промовою у Вільнюсі після саміту НАТО

Як заявив президент Литви Гітанас Науседа, зусилля Альянсу із забезпечення повітряної безпеки під час саміту означають, що НАТО необхідно терміново створити постійну систему протиповітряної оборони в країнах Балтії.

Також Литва втричі збільшила кількість прикордонників на білоруському та російському кордонах, до них приєднались офіцерів з Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання Вільнюса.

"Ми готуємося до різних провокацій", – сказав начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас, додавши, що побоюється хвиль мігрантів, порушень кордону або появи військової техніки без пояснення причин.

Читайте: Байден та Сунак зустрінуться напередодні саміту НАТО: обговорять українську тематику

Раніше повідомлялося, що перед самітом НАТО у Вільнюсі у Балтійському морі збільшили присутність військових кораблів країн Альянсу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у рамках початку нового формату взаємодії України з Альянсом. Зеленський розраховує на "політичне запрошення" до НАТО.