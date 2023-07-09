Франція готує нову партію військової допомоги Україні з урахуванням сформульованих Києвом потреб, - глава МЗС Колонна

Ніхто не повинен сумніватись в рішучості Франції підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Готуються нові поставки військової допомоги.

Про це в інтерв'ю RFI заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Франція неодноразово стверджувала, що підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно для того, щоб вона могла забезпечити законний захист своєї незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ніхто не повинен сумніватися в нашій рішучості виконати це зобов'язання", - відзначила Колонна.

За словами міністра, допомога, яку надає Франція, спрямована на те, щоб забезпечувати потреби, що були сформульовані Києвом. В першу чергу йдеться про допомогу Україні захиститися від російської агресії, зосереджуючи увагу на протиповітряній обороні й артилерії.

"Ця підтримка триватиме і посилюватиметься. Готуються нові поставки військової допомоги з постійним урахуванням нагальних потреб, висловлених Україною", - зауважила міністр.

Зокрема мова йде про зміцнення потенціалу України в довгостроковій перспективі, а також, як пояснила Колонна, надання достатньо потужних можливостей, щоб запобігти будь-яким новим спробам агресії Росії в майбутньому.