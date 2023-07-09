УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9061 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні Війна
2 552 6

Франція готує нову партію військової допомоги Україні з урахуванням сформульованих Києвом потреб, - глава МЗС Колонна

колонна,катрін

Ніхто не повинен сумніватись в рішучості Франції підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Готуються нові поставки військової допомоги.

Про це в інтерв'ю RFI заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Франція неодноразово стверджувала, що підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно для того, щоб вона могла забезпечити законний захист своєї незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ніхто не повинен сумніватися в нашій рішучості виконати це зобов'язання", - відзначила Колонна.

За словами міністра, допомога, яку надає Франція, спрямована на те, щоб забезпечувати потреби, що були сформульовані Києвом. В першу чергу йдеться про допомогу Україні захиститися від російської агресії, зосереджуючи увагу на протиповітряній обороні й артилерії.

"Ця підтримка триватиме і посилюватиметься. Готуються нові поставки військової допомоги з постійним урахуванням нагальних потреб, висловлених Україною", - зауважила міністр.

Зокрема мова йде про зміцнення потенціалу України в довгостроковій перспективі, а також, як пояснила Колонна, надання достатньо потужних можливостей, щоб запобігти будь-яким новим спробам агресії Росії в майбутньому.

Автор: 

допомога (8755) Франція (3164) Колонна Катрін (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сформульовано французький аналог "Storm Shadow". Як він там у жабоїдів зветься? І що? Поставлять?
показати весь коментар
09.07.2023 14:39 Відповісти
А хіба радари ППО MG-200 та снаряди для "Цезаря" - погано?
показати весь коментар
09.07.2023 15:19 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 14:40 Відповісти
французы как то жалко выглядят . Не понимаю почему Франция считается ведущая страна Европы ? Это ВВВП на душу населения ? Так французские граждане бедные и жадные . Украине дали танки АМХ полное дырявое гавно .САУ хорошие , больше ничего не видно кроме надутых щёк о вяличии как у рашки
показати весь коментар
09.07.2023 15:07 Відповісти
Да что тут вечно плачутся, как маленькие дети. Не так помогают, не то дают. Обидели блин малышей. Был бы я на их месте, фиг чего дал бы таким плаксам.
показати весь коментар
09.07.2023 15:14 Відповісти
окрім цезарів та samp/t навіть не пригадую що франція нам корисного дала.

ага, згадав - жабоїди пособачились з поляками коли ті сказали що українцям снаряди треба негайно а не чекати декілька років поки франція їх виготовить.

і, до речі, нам один цезар замінити треба, москалі його спалили хоча фактично провина на водієві, що цезар в кювет завалив.
показати весь коментар
09.07.2023 17:30 Відповісти
 
 