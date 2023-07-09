У бою з російськими окупантами загинув звукорежисер Кіровоградської обласної філармонії Андрій Волков
Звукорежисер Кіровоградської обласної філармонії Андрій Волков загинув на фронті.
Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці заступниця директорки філармонії Оксана Буртова, інформує Цензор.НЕТ.
"На 48 році обірвалося життя нашого колеги (звукорежисера) Андрія Волкова, який загинув захищаючи нашу країну. Це безсумнівно величезна втрата для нашої команди й для усіх хто його знав.
Наш Андрій виявив високу мужність та самовідданість. Його самопожертва та відвага не будуть забуті, але завжди залишатимуться в наших серцях і в пам'яті кожного з нас", - йдеться в дописі.
Прощання з Андрієм Волковим відбудеться 11 липня о 10:00 на Далеко-Східному кладовищі у Кропивницькому.
Його обличчя- це обличчя України.
Боляче і сумно втрачати захисників нашоі краіни 😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!