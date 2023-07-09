УКР
У бою з російськими окупантами загинув звукорежисер Кіровоградської обласної філармонії Андрій Волков

Звукорежисер Кіровоградської обласної філармонії Андрій Волков загинув на фронті.

Про  це повідомила на своїй Facebook-сторінці заступниця директорки філармонії Оксана Буртова, інформує Цензор.НЕТ.

"На 48 році обірвалося життя нашого колеги (звукорежисера) Андрія Волкова, який загинув захищаючи нашу країну. Це безсумнівно величезна втрата для нашої команди й для усіх хто його знав.

Наш Андрій виявив високу мужність та самовідданість. Його самопожертва та відвага не будуть забуті, але завжди залишатимуться в наших серцях і в пам'яті кожного з нас", - йдеться в дописі.

Прощання з Андрієм Волковим відбудеться 11 липня о 10:00 на Далеко-Східному кладовищі у Кропивницькому.

Герою Слава!

Його обличчя- це обличчя України.
показати весь коментар
09.07.2023 15:03 Відповісти
Вічна пам'ять і слава.
показати весь коментар
09.07.2023 15:05 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 15:15 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни !!

Боляче і сумно втрачати захисників нашоі краіни 😪😪😪
показати весь коментар
09.07.2023 15:22 Відповісти
Співчуття рідним та близьким. Смерть кацапам!
показати весь коментар
09.07.2023 15:27 Відповісти
Вічна Світла пам'ять 🙏❤️Герою 💙💛! Низький уклін 🙏
показати весь коментар
09.07.2023 15:48 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
09.07.2023 16:11 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 16:18 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Андрія до Царства Небесного, бо немає більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
показати весь коментар
09.07.2023 18:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
09.07.2023 19:02 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
показати весь коментар
09.07.2023 20:04 Відповісти
 
 