УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8922 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 092 13

"Хто я такий, щоб сидіти вдома, коли Україна захищає всю Європу?" - інтерв’ю з бійцями міжнародного легіону ГУР. ВIДЕО

В Україні створено декілька інтернаціональних підрозділів, де воюють іноземці. Команда головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова мала змогу попрацювати з одним легіоном, який є у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони. Там проходять службу добровольці з США, Польщі, Швеції, Білорусі та інших країн. Більшість із них мають попередній бойовий досвід в Іраку чи Афганістані.

Через специфіку задач, редакція Цензор.НЕТ не може показати роботу підрозділу, але команді Бутусов Плюс вдалось записати інтерв'ю з деякими іноземними бійцями.

Дивіться також: Бійці 71 ОЄБр вразили сховок розташування противника. ВIДЕО

"Я вважав, хто я такий, щоб сидіти вдома, коли Україна захищає всю Європу? То краще бийся тут і зараз, аніж потім і вдома", - сказав іноземний боєць легіону.

"Останній рік я почуваюсь так, наче це ми тут Талібан, тому що ворог має все, а ми маємо дуже мало. Зараз сили рівніші, але все ще я не можу їх порівняти. Тобто ворог має набагато більше ресурсів", - розповів військовий в інтерв'ю. 

Дивіться також: Дрон-камікадзе ліквідував двох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (228) Бутусов Юрій (3648)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Шана і повага нашим іноземним друзям які допомогають бити кремлівську гниду.
показати весь коментар
09.07.2023 15:09 Відповісти
+26
ЛЮДИ з великою букви
показати весь коментар
09.07.2023 15:19 Відповісти
+18
Велика вдячність ******** героям боротьби зісвітовим злом!
показати весь коментар
09.07.2023 15:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шана і повага нашим іноземним друзям які допомогають бити кремлівську гниду.
показати весь коментар
09.07.2023 15:09 Відповісти
ЛЮДИ з великою букви
показати весь коментар
09.07.2023 15:19 Відповісти
Велика вдячність ******** героям боротьби зісвітовим злом!
показати весь коментар
09.07.2023 15:35 Відповісти
перевішую флаг - на 4 четверте іюля, День Незалежності змінили український на американський.
перевішую знову український там де йому і потрібно бути,
бачу якась жіночка йде до мене і листа якогось в руці держить,
питаю "це нашу пошту випадково до вас занесли?"
вона "ні... - я знаю ви українці, а це наша family card - там фоткі мій муж Роберт, я і 3 нашіх троє дітей на підтримку
просто шо б ви знали - we are with you, we are the same crew!"
я чуть зі сходин не впав...
мені знадобилось десь пів години, щоб закінчити з флагом!
показати весь коментар
09.07.2023 16:02 Відповісти
*July
показати весь коментар
09.07.2023 16:08 Відповісти
ці люди неймовірні, принаймні декотрі з них...
навіть для Америкі таке не кожен день,
ця жінка мене вбила своєю карткою,
а найменшому там ну може пів року - спить собі дитина....
показати весь коментар
09.07.2023 16:48 Відповісти
Сало сила,москалям МОГИЛА!
показати весь коментар
09.07.2023 17:45 Відповісти
Замечательный лозунг. Саше Сайко - респект.
показати весь коментар
10.07.2023 00:53 Відповісти
до речі, не по темі, пару слів про лср та рдк.

їхні рейди попри те що всрали американську бронетехніку та попри те що заявляли про початок всеросійського антипутінського повстання а самі не змогли навіть пару сіл підняти на бунт ВСЕРІВНО ДЛЯ НАС В ПЛЮСІ.

бо спалені ббм ні в який порядок не можна порівняти зі збитими літаками та гвинтокрилами, які уполював наш петріот а наживкою саме і були лср та рдк.

тож, тепер інтрига - наступний їхній рейд буде з петріотом чи без. думаю шойгу і гєрасимов чухають потилиці і гадають.
показати весь коментар
09.07.2023 17:53 Відповісти
Більш аніж дивне ставлення нашого ЗЕ--коміка. до наших .відважно--щирих легіонерів ( звідусіль ). які за покликом серця прилинули. щоб разом боронити молоду країну Україну від рашистської гидоти ...Окрім його .такого НЕ щирого. :-- Слава Україниі! більше нічого.. Патріотично-виховна ідеологія у державі-- абсолютний "0".. Із такої скупої інформації чули : -- Краще б вони там сиділи вдома. аніж тепер їх витягувати ( із такими потугами ) з полону ; А срулики Рєзнікова .НЕ соромлячись :-- Нам краще грошову допомогу... а ми тут вже самі. якось розберемось; А скльки просочувалося уклінних прохань від іноземців ( грузинів. білорусів чеченців. татар. а саме : -- Допоможіть нам з оформленням громадянства та. відповідно. ПАСПОРТОМ...( мовляв тепер нам. ажніяк НЕ можна вертатися по домівках --там вже чекають агенти ФСБ ...) Натомість наші шкідники-- мудрагелі на ВР Укр. там такі -ЗУ понакручували що хоч стій. хоч падай!? Опісля того. як Головний розвідник України Бурбак вивів на чисту воду нашого ЗЕ--керманича щодо сприяння у порятунку " КАТЮГО-- ВАГНЕРО "--- згаданого. талановитого розвідника -- десь глибоко " ЗАВУАЛІРУВАЛИ " Натомість наш Президент.як НЕ дивно . довірив найпотаємніші ...і Держави Україна . випускникуМосковської Академії ФСО РФ . О. Литвиненку ( Зовнішня розвідка Укр. ) І тихо--тихо... Хіба НЕ можна було б їй сформувати із отих легіонерів ударні--рейдові групи визволення їх поневолених народів ( Ічкерії...Білорусії і.т.і.).Як би тоді ліліПУТІН --здимів з України і кинувся гасити внутрішню пожежу ... Та нашим .зайдам.то НЕ потрібно: давай їм безкінечну валютну допомогу...( для них це божественний .гешефтний РАЙ ! )
показати весь коментар
09.07.2023 18:13 Відповісти
ПАНЕ БУТУСОВ, ЧОМУ ЦЕНЗОР НЕТ НАЗИВАЕ РАШИСТIВ ЯКI ВБИВАЮТЬ РОСIЯНАМИ???
показати весь коментар
10.07.2023 01:05 Відповісти
 
 