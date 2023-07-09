"Хто я такий, щоб сидіти вдома, коли Україна захищає всю Європу?" - інтерв’ю з бійцями міжнародного легіону ГУР. ВIДЕО
В Україні створено декілька інтернаціональних підрозділів, де воюють іноземці. Команда головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова мала змогу попрацювати з одним легіоном, який є у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони. Там проходять службу добровольці з США, Польщі, Швеції, Білорусі та інших країн. Більшість із них мають попередній бойовий досвід в Іраку чи Афганістані.
Через специфіку задач, редакція Цензор.НЕТ не може показати роботу підрозділу, але команді Бутусов Плюс вдалось записати інтерв'ю з деякими іноземними бійцями.
"Я вважав, хто я такий, щоб сидіти вдома, коли Україна захищає всю Європу? То краще бийся тут і зараз, аніж потім і вдома", - сказав іноземний боєць легіону.
"Останній рік я почуваюсь так, наче це ми тут Талібан, тому що ворог має все, а ми маємо дуже мало. Зараз сили рівніші, але все ще я не можу їх порівняти. Тобто ворог має набагато більше ресурсів", - розповів військовий в інтерв'ю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
перевішую знову український там де йому і потрібно бути,
бачу якась жіночка йде до мене і листа якогось в руці держить,
питаю "це нашу пошту випадково до вас занесли?"
вона "ні... - я знаю ви українці, а це наша family card - там фоткі мій муж Роберт, я і 3 нашіх троє дітей на підтримку
просто шо б ви знали - we are with you, we are the same crew!"
я чуть зі сходин не впав...
мені знадобилось десь пів години, щоб закінчити з флагом!
навіть для Америкі таке не кожен день,
ця жінка мене вбила своєю карткою,
а найменшому там ну може пів року - спить собі дитина....
їхні рейди попри те що всрали американську бронетехніку та попри те що заявляли про початок всеросійського антипутінського повстання а самі не змогли навіть пару сіл підняти на бунт ВСЕРІВНО ДЛЯ НАС В ПЛЮСІ.
бо спалені ббм ні в який порядок не можна порівняти зі збитими літаками та гвинтокрилами, які уполював наш петріот а наживкою саме і були лср та рдк.
тож, тепер інтрига - наступний їхній рейд буде з петріотом чи без. думаю шойгу і гєрасимов чухають потилиці і гадають.