"Хто я такий, щоб сидіти вдома, коли Україна захищає всю Європу?" - інтерв’ю з бійцями міжнародного легіону ГУР. ВIДЕО

В Україні створено декілька інтернаціональних підрозділів, де воюють іноземці. Команда головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова мала змогу попрацювати з одним легіоном, який є у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони. Там проходять службу добровольці з США, Польщі, Швеції, Білорусі та інших країн. Більшість із них мають попередній бойовий досвід в Іраку чи Афганістані.

Через специфіку задач, редакція Цензор.НЕТ не може показати роботу підрозділу, але команді Бутусов Плюс вдалось записати інтерв'ю з деякими іноземними бійцями.

"Я вважав, хто я такий, щоб сидіти вдома, коли Україна захищає всю Європу? То краще бийся тут і зараз, аніж потім і вдома", - сказав іноземний боєць легіону.

"Останній рік я почуваюсь так, наче це ми тут Талібан, тому що ворог має все, а ми маємо дуже мало. Зараз сили рівніші, але все ще я не можу їх порівняти. Тобто ворог має набагато більше ресурсів", - розповів військовий в інтерв'ю.

