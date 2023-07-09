Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних дронів по території Сумщини (оновлено)
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА по території Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Увага! Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться у повідомленні.
Станом на 15.44 Повітряні сили оголосили відбій небезпеки.
В людей достатньо зброї, поділити сектори,визначити відповідальних,налагодити чергування,це що нездісненне завдання для ВЦА,чи ради оборони,чи вони дуже зараз зайняті підготуванням до виборів,кришуванням бізнесів,дерібаном гуманітарки? Сумська,Полтавська,Харьківска,та інші області що межують з проклятими землями,повинні тримати такі групи постійно!!! Фото,відео як збивають Шахеди зі стрілецької зброї валом!!!
Що ще треба????