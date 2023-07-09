УКР
Новини
2 440 3

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних дронів по території Сумщини (оновлено)

шахед,шахєд

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА по території Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

"Увага! Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: Ворог обстріляв дві громади на Сумщині, - ОВА

Станом на 15.44 Повітряні сили оголосили відбій небезпеки. 

Автор: 

Сумська область (4236) дрони (5625) Повітряні сили (3024)
Коментувати
Сортувати:
в 15.55 тривога продовжилась.
09.07.2023 16:15 Відповісти
Дати дозвіл мисливцям,Трошникам,Дфтгешникам збивати Шахеди,не пробували?
В людей достатньо зброї, поділити сектори,визначити відповідальних,налагодити чергування,це що нездісненне завдання для ВЦА,чи ради оборони,чи вони дуже зараз зайняті підготуванням до виборів,кришуванням бізнесів,дерібаном гуманітарки? Сумська,Полтавська,Харьківска,та інші області що межують з проклятими землями,повинні тримати такі групи постійно!!! Фото,відео як збивають Шахеди зі стрілецької зброї валом!!!
Що ще треба????
09.07.2023 19:56 Відповісти
Головне що в обладміністрації тепер уже два генерала а ДРГ і шахідам - прохідний двір.
09.07.2023 22:54 Відповісти
 
 