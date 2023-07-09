"Мета гарантій безпеки буде дуже чіткою: надати Україні засоби для забезпечення її самооборони", - глава МЗС Франції Колонна

Гарантії безпеки надаються не замість членства в НАТО, а паралельно з процесом вступу. Їхня мета у короткостроковій перспективі - надати Україні засоби для забезпечення її самооборони

Про це в інтерв’ю RFI заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ.

Колонна наголосила, що, на її думку саміт НАТО у Вільнюсі (який відбудеться 11-12 липня. - Ред.), має окреслити конкретні перспективи вступу України та закріпити підтримку України Альянсом на довгостроковій основі.

"Це необхідно, якщо ми хочемо діяти у відповідності з часом, який ми зараз переживаємо", – зазначила вона.

Франція також, разом з іншими членами НАТО, працює над прийнятними гарантіями бузпеки, які вони могли б надати Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до НАТО.

"Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою: у короткостроковій перспективі надати Україні засоби для забезпечення її самооборони. У більш довгостроковій перспективі сприяти зміцненню її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії", – сказала Колонна.

Вона також назвала логічним надання гарантій країні, яка щодня фактично захищає Європу і виступає запорукою її безпеки.

Вона також заявляла, що Франція готує нові партії військової допомоги.