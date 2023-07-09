УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8922 відвідувача онлайн
Новини
2 579 22

"Мета гарантій безпеки буде дуже чіткою: надати Україні засоби для забезпечення її самооборони", - глава МЗС Франції Колонна

колонна,катрін

Гарантії безпеки надаються не замість членства в НАТО, а паралельно з процесом вступу. Їхня мета у короткостроковій перспективі - надати Україні засоби для забезпечення її самооборони

Про це в інтерв’ю RFI заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ.

Колонна наголосила, що, на її думку саміт НАТО у Вільнюсі (який відбудеться 11-12 липня. - Ред.), має окреслити конкретні перспективи вступу України та закріпити підтримку України Альянсом на довгостроковій основі. 

"Це необхідно, якщо ми хочемо діяти у відповідності з часом, який ми зараз переживаємо", – зазначила вона.

Франція також, разом з іншими членами НАТО, працює над прийнятними гарантіями бузпеки, які вони могли б надати Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до НАТО.

"Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою: у короткостроковій перспективі надати Україні засоби для забезпечення її самооборони. У більш довгостроковій перспективі сприяти зміцненню її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії", – сказала Колонна.

Вона також назвала логічним надання гарантій країні, яка щодня фактично захищає Європу і виступає запорукою її безпеки.

Також читайте: На саміті у Вільнюсі Україна отримає "чимало", але не все, на що сподівається, - Науседа

Вона також заявляла, що Франція готує нові партії військової допомоги. 

НАТО (6793) Франція (3164) гарантія (271) Колонна Катрін (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
И что изменится? Как помогали оружием, так и будут продолжать... А партнёрство в НВТО когда-то будет))
показати весь коментар
09.07.2023 16:31 Відповісти
+3
Допомога може бути,зовсім Інша,а також,паралельно з процесом нашої інтеграції до альянсу. Катрін має рацію,,і Це,вже хоч--Щось,схоже на правду.
показати весь коментар
09.07.2023 16:44 Відповісти
+2
Вперёд орлы, а мы за вами, мы грудью постоим за вашими спинами...
показати весь коментар
09.07.2023 16:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И что изменится? Как помогали оружием, так и будут продолжать... А партнёрство в НВТО когда-то будет))
показати весь коментар
09.07.2023 16:31 Відповісти
Допомога може бути,зовсім Інша,а також,паралельно з процесом нашої інтеграції до альянсу. Катрін має рацію,,і Це,вже хоч--Щось,схоже на правду.
показати весь коментар
09.07.2023 16:44 Відповісти
Вперёд орлы, а мы за вами, мы грудью постоим за вашими спинами...
показати весь коментар
09.07.2023 16:33 Відповісти
Проблема в тому, що НАТО теж за роки спокою після розпаду СРСР "розслабилося" і зараз вони терміново укріплюють/планують укріпити як можуть свої потужності. Бо за їх оцінками лапотний рейх може повністю відновитися до 2030 року і знову посунути навалою на Захід. Головне завдання України щоб Захід її враховував у своїх планах по укріпленню як своїх, а не як території які можна використати для "умиротворення агресора".
показати весь коментар
09.07.2023 16:50 Відповісти
Лапотгий рейх виготовляє один літак Ту-160 за 10 років, І то, з радянських комплектуючих. Вони в такому вигляді вже не відновляться.
показати весь коментар
09.07.2023 20:19 Відповісти
В нашому світі найперші за народжуваністю тільки індуси і китайці. Всі інші нації "не плодяться як кролики", в тому числі і росіяни і українці і європейці з американцями
показати весь коментар
09.07.2023 16:54 Відповісти
Зібрати на другий рік війни альянс на такий гучний скандальноанонсованій самміт, що бсказати- Україна захищає всю Європу, то давайте їй дамо усю необхідну зброю? Тобто, до цього не давали усю необхідну?
Мабуть є таки дипломатична мова , а є французська дипломатична мова . Чи може усі дипломати від країн НАТО зараз змагатимуться у дипломатичності відмови ? Керує усім у НАТО США, й тільки вони можуть прямо НАРЕШТІ зачитати умови викидання рашистських ЄРМКІВ з влади у КИЄВІ для надання певних гарантій вступу .
показати весь коментар
09.07.2023 16:53 Відповісти
Та діло не тільки в Єрмаках... Якби все було б так просто, то все давно було б і сказано і зроблено. Ми всього не знаємо.
показати весь коментар
09.07.2023 16:56 Відповісти
А я , наприклад ,здогадуюсь ... Зараз соціологічні опитування у США показують досить високу зміну підтримки серед американців усіх політичніх вподобань у допомозі Україні . На цій хвилі й затягується переможна допомога над рашистами до перевиборів у США . Україні запропонують щемити рашку до повного занепаду але потихеньку (он вже й про ЗАЕС ніби кажуть ПОКИ ЩО немає загроз. Ну Ви зрозуміли мене - війна йде на затягування під поясненням аби чого не війшло з ядеркою, а насправді до перевіборів Байдена . Доречі, він й виступить вже з передвиборчою промовою . А на цей час Єрмаку теж дають можливість погратися у виборчу компанію...
показати весь коментар
09.07.2023 17:27 Відповісти
Сувора пані, з нею не пожартуєш
показати весь коментар
09.07.2023 17:01 Відповісти
НАТО, - як "Общєство спасєнія на водах" у Васюках. Це їхнє гасло.



«Гроссмейстер был встречен рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными бумажными флажками. Неделю тому назад был вечер «Общества спасания на водах», о чем свидетельствовал также лозунг на стене: «Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих».
показати весь коментар
09.07.2023 17:02 Відповісти
Крім всього іншого, нам потрібна певна кількість тактичного ядерного озброєння. Цього буде достатньо, щоб не виявилось бажаючих зазіхнути на наші території. Стратегічна нафіг не потрібна, бо ми не є геополітичним гравцем з амбіціями на світове панування.
показати весь коментар
09.07.2023 17:20 Відповісти
знову пропутінські курви свою шарманку завели.

МИ НЕ САМОЗАХИЩАЄМОСЯ. МИ ЗАХИЩАЄМО СВІТ ВІД НОВОГО ГІТЛЄРА.

фактично, це третя світова тільки в неї поки що лише росія і дружбаки путіна проти України влізли.

це добре видно по тому що латинська америка допомогає путіну саботажем допомоги.

швейцарія та австрія волають що потребують европейського захисту від ракет а коли у них просять европейську допомогу зброєю вони відращу позу змінюють і кричать що вони не европа, вони нейтральні.

кіпр, греція, вірменія, таджикістан, казахстан, узбекистан, китай та індія допомогають путіну обходити санкції на придбання електроніки та продажу нафти.

а нам кажуть - давай, Богдане, убивай ваньків кацапських і не забувай про графік, ми звіряємся, ти відстаєш.
показати весь коментар
09.07.2023 17:22 Відповісти
Тоб то мова про перемогу України вже не йде?
показати весь коментар
09.07.2023 18:01 Відповісти
В нас люди не появляються,як гриби після дощу.Щоби не вийшло.,що зброя є,а використовувати її вже немає кому.
показати весь коментар
09.07.2023 18:41 Відповісти
Будапештский меморандум тоже давал гарантии и чем кончилось?
показати весь коментар
09.07.2023 18:44 Відповісти
Пішли на х@й зі своїми гарантіями. Тільки НАТО, як і прописано в Конституції України.
показати весь коментар
09.07.2023 19:31 Відповісти
Немає нічого постійного чим тимчасове.
показати весь коментар
09.07.2023 19:35 Відповісти
Тобто воюйте поки ненадоїсть. Якщо по факту то гарантії обіцяють такі як Ізраїлю? Ок тоді ми маємо мати міжконтенентальні ядерні носі та ядерну зброю як в Ізраїля.

Щоб все було справедливо! Або ми НАТО, або ми ядерна КРАЇНА із носіями що могти відбомбити ядерними ударами будь-яку точку планети.

Інакше всі інше країні повинні негайно озброюватись ядеркою та знищити США за уйобство, лицемірство та брехню що до гарантій. Це вибір США. АБО ми НАТО, або ми ЯДЕРНА держава, або починається нова епоха ядерного озброєння і кожен американець має вмерти в агонії за свій ЗЛОЧИН І БРЕХНЮ!
показати весь коментар
10.07.2023 00:26 Відповісти
Опять хотят кинуть Украину суки.
показати весь коментар
10.07.2023 15:18 Відповісти
 
 