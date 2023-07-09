"Мета гарантій безпеки буде дуже чіткою: надати Україні засоби для забезпечення її самооборони", - глава МЗС Франції Колонна
Гарантії безпеки надаються не замість членства в НАТО, а паралельно з процесом вступу. Їхня мета у короткостроковій перспективі - надати Україні засоби для забезпечення її самооборони
Про це в інтерв’ю RFI заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ.
Колонна наголосила, що, на її думку саміт НАТО у Вільнюсі (який відбудеться 11-12 липня. - Ред.), має окреслити конкретні перспективи вступу України та закріпити підтримку України Альянсом на довгостроковій основі.
"Це необхідно, якщо ми хочемо діяти у відповідності з часом, який ми зараз переживаємо", – зазначила вона.
Франція також, разом з іншими членами НАТО, працює над прийнятними гарантіями бузпеки, які вони могли б надати Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до НАТО.
"Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою: у короткостроковій перспективі надати Україні засоби для забезпечення її самооборони. У більш довгостроковій перспективі сприяти зміцненню її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії", – сказала Колонна.
Вона також назвала логічним надання гарантій країні, яка щодня фактично захищає Європу і виступає запорукою її безпеки.
Вона також заявляла, що Франція готує нові партії військової допомоги.
Мабуть є таки дипломатична мова , а є французська дипломатична мова . Чи може усі дипломати від країн НАТО зараз змагатимуться у дипломатичності відмови ? Керує усім у НАТО США, й тільки вони можуть прямо НАРЕШТІ зачитати умови викидання рашистських ЄРМКІВ з влади у КИЄВІ для надання певних гарантій вступу .
МИ НЕ САМОЗАХИЩАЄМОСЯ. МИ ЗАХИЩАЄМО СВІТ ВІД НОВОГО ГІТЛЄРА.
фактично, це третя світова тільки в неї поки що лише росія і дружбаки путіна проти України влізли.
це добре видно по тому що латинська америка допомогає путіну саботажем допомоги.
швейцарія та австрія волають що потребують европейського захисту від ракет а коли у них просять европейську допомогу зброєю вони відращу позу змінюють і кричать що вони не европа, вони нейтральні.
кіпр, греція, вірменія, таджикістан, казахстан, узбекистан, китай та індія допомогають путіну обходити санкції на придбання електроніки та продажу нафти.
а нам кажуть - давай, Богдане, убивай ваньків кацапських і не забувай про графік, ми звіряємся, ти відстаєш.
Щоб все було справедливо! Або ми НАТО, або ми ядерна КРАЇНА із носіями що могти відбомбити ядерними ударами будь-яку точку планети.
Інакше всі інше країні повинні негайно озброюватись ядеркою та знищити США за уйобство, лицемірство та брехню що до гарантій. Це вибір США. АБО ми НАТО, або ми ЯДЕРНА держава, або починається нова епоха ядерного озброєння і кожен американець має вмерти в агонії за свій ЗЛОЧИН І БРЕХНЮ!