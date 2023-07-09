Зеленський ще не вирішив, чи відвідає саміт НАТО, адже немає ясності щодо змісту "фінальних документів", - Стефанішина

Остаточного рішення щодо участі в саміті НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський ще не ухвалив, адже немає ясності щодо змісту документів, які на саміті "будуть покладені на стіл".

Про це віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла у інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Ще не прийнято ніяких остаточних рішень (про візит президента. – Ред.). Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл. Тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради України-НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах", – зазначила вона.

За словами Стефанішиної, від фінальних документів буде залежати, чи поїде президент на саміт.

"Весь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав у Туреччину вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо. Тому що ми думаємо не тільки за себе, а і за друзів, скажімо так", - наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Зеленський приїде на саміт НАТО у Вільнюсі.