5 239 94

Зеленський ще не вирішив, чи відвідає саміт НАТО, адже немає ясності щодо змісту "фінальних документів", - Стефанішина

ольга,стефанішина

Остаточного рішення щодо участі в саміті НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський ще не ухвалив, адже немає ясності щодо змісту документів, які на саміті "будуть покладені на стіл".

Про це віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла у інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ. 

"Ще не прийнято ніяких остаточних рішень (про візит президента. – Ред.). Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл. Тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради України-НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах", – зазначила вона.

За словами Стефанішиної, від фінальних документів буде залежати, чи поїде президент на саміт.

"Весь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав у Туреччину вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо. Тому що ми думаємо не тільки за себе, а і за друзів, скажімо так", - наголосила Стефанішина. 

Також читайте: Зеленський обговорив із Дудою саміт НАТО у Вільнюсі: Домовилися діяти разом заради якнайкращого результату для України. ФОТО

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Зеленський приїде на саміт НАТО у Вільнюсі.

+50
Зеленський продовжує бикувати перед тими, хто його пестить.
Піди побикуй перед кадиркою або путіним...
09.07.2023 16:57 Відповісти
+45
2013 - "Янукович сам не знає, чи підпише угоду про асоціацію з ЄС".
09.07.2023 17:00 Відповісти
+39
"Величайшего" зовут не за ясностью, его зовут пояснить, что и как. Потому не просто поедет, а побежит впереди своего паровоза и будет слушать взрослых людей с особенно выраженной внимательностью.

09.07.2023 16:58 Відповісти
Было достаточно достойных людей, которые поздравили Залужного. Что этим делать среди них? Им там делать нечего. Потому это даже хорошо, что они не портили атмосферу звуками поздравлений. Для этого есть туалет.
09.07.2023 17:01 Відповісти
Зато ціни на воду не підняли , патріоти при владі , дбають щоб всі були живі і здорові , і щоб було що подивитись цікаве по телевізору
09.07.2023 17:02 Відповісти
Зедерас й****ий !
09.07.2023 17:14 Відповісти
чому немає шарія серед ряжених "патриотів".
09.07.2023 17:23 Відповісти
Буткевича ще забули. Він з кожнем днем всет відвертіше та відвертише Зелю вилізує
09.07.2023 17:52 Відповісти
Не люблю зелю і тд, ну і шо? Залужний не 10 річна дівчина щоб його з днем народження вітати.
09.07.2023 19:20 Відповісти
Дайте йому владу, можливості, достатньо сили і другий путлерьонош готовий. Тому американці такі обережні, чітко розділяючи всіх Українців і цю зелень
09.07.2023 17:15 Відповісти
Як в оман їхати воно не бикувало. Зрада так і пре
09.07.2023 19:34 Відповісти
типу,він щось там може вирішувати
09.07.2023 16:58 Відповісти
Популісти знов всі в піарі. За період своеї каденціі пять разів проігнорував саміт НАТО і як міг руйнував з ним відносини обвіняя Порошенко що війна із-за того шо вніс в конституцію вступ в НАТО. Огидно ця істота все робила щоб здати Україну.а коли ЗСУ і народ не дали знов потихеньку гадить щоб по директивам Омана все ж розвалити Україну. А оці слуги коломойского що не виступ то впершу чергу наглий брехливий піар зеленого в цьому суть їх виступів.
09.07.2023 17:16 Відповісти
Так баканов знає, він сам бачив чернетку.
09.07.2023 19:17 Відповісти
Яке ж воно гидке...
09.07.2023 17:00 Відповісти
Засилайте ПО, клоун не дієздатний
09.07.2023 17:00 Відповісти
Ердоган не просто так Азовців віддав, там схоже був договорняк віслюка з путіним через ердогана
09.07.2023 17:00 Відповісти
навіть не сумнівайтеся, в їхніх бункерах, ніхто нічого за небриту харю і потну майку не робить.
09.07.2023 17:08 Відповісти
буба без понтів - це безпонтовий буба.
09.07.2023 17:02 Відповісти
Этот клоун достал уже не меньше путина, **** конченое, когда уже сдохнет эта сладкая парочка. Козлина гундосая, чтоб ты и твои ************** в пекле
09.07.2023 17:02 Відповісти
Що цікаво, наявність лише одного з них на посту президента своєї країни швидше за все війни б повномасштабної не спричинила. Але одночасне перебування привело до того, що маємо зараз.
09.07.2023 17:24 Відповісти
А суд? Нет, пусть оно пройдет через то, через что прошли миллионы украинцев, которые потеряли крышу над головой, родных и близких. Потом суд, но не портновский, того самого нужно к стенке, а суд украинский, да пожизненный срок с полной конфискацией, с такой полной, чтобы и у мамы не осталось сменных трусов. И чтобы жило оно с этим долго.
09.07.2023 19:07 Відповісти
..про.бавши усі попередні саміти НАТО (більше навіть аніж повісток йому), Найвеличнівшиве не проти прогуляти і свій останній?
09.07.2023 17:02 Відповісти
Все за кацапською технологією.
Пуйло теж любить, щоб йому все прощали й умовляли.
09.07.2023 17:04 Відповісти
Стефанішина, таки права, Зеленський з першого дня перебуваючи на посаді, дивним чином саботував вступ України до НАТО, ігноруючи потребу проведення дієвих реформ в Україні!!
У нього був вибір, або в асфальт, або в НАТО !!
рахамія з бітумом білоруським, підтвердив вибір Зелі, на користь асфальту, а не НАТО!!

Рябошапка з катлєтою, бакановим та Укравтодором, можуть це засвідчити разом із Гончаруком та Шмигалем! https://bofu.uk/report/report-on-true-russian-actors-in-ukraine
Єрмак з тараном, нервово курять ….
Слава Украіїні! Пильнуймо привладних!!
09.07.2023 17:07 Відповісти
"І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції"

поки ви тут балакаєте - найвелічніший вирішує долю Щвецію щодо вступу в НАТО. Отакої!
а перестати красти на озброєнні та яйцях ніяк не може

не по зєлькє шапка...
09.07.2023 17:07 Відповісти
Ай да, молодець! Таки так, треба шантажувати, бо вони таааак бояться, що аж 12 Петріотів в Вільнюсі поставили!
09.07.2023 17:09 Відповісти
Вєлікій комбінатор ще не вирішив, чи їхати у Васюки на Мєжгалактічєскій шахматний турнір...

09.07.2023 17:10 Відповісти
Вот это нифуя себе царь... Ему должны зараннее доложить каково будет окончательное решение саммита и тогда наивеличнейший решит, соблаговолит ли от ехать на саммит или нет.
09.07.2023 17:10 Відповісти
так у нас был один ,,проффесор,, он как вызвал его ***** на вздрючку сильно засомневался надо нам ЕС или лучше таежный союз --- вова не сумливайся иди в НАТО , езжай в ВИЛЬНЮС --посада у тебя такая президент , она эта посада одна , если бы их было две поехал бы кто то другой -- это шо тебе за херня , не поеду если не скажут шо точно примут и когда примут --- вова а борьба с коррупцией , ты можеш сказать когда сядет беня каломойский ??? --- вова надо ехать послушать шо тебе умные люди скажуть
09.07.2023 19:58 Відповісти
Як я памятаю президент ще не був ні на одному саміті НАТО Це вже не дно,це відкрита зрада міліонам українців. які хочуть бути в ЄС і НАТО.СЬОГОДНІШНЯ влада тільки говорить про НАТО,а реальних дій і не робить для вступу в цей блок---бо такої домовленості з путіним не було (в ступити в НАТО)
показати весь коментар
09.07.2023 17:14 Відповісти
Президент?
09.07.2023 19:08 Відповісти
Цікаво про мінера Васю, якій розмінував перешийок
Mason Lemberg

Почнемо з географії:

Півострів Крим з'єднаний з материком природним шляхом завдяки вузькій смужці суші в районі населених пунктів Перекоп і Армянськ. Ця вузька смужка суші є болотистою, розрізаною північно-кримським каналом та системами іригації (штучними струмками і каналами для для ведення сільського господарства).

Веду до того, що порівняно з територіями які довелось мінувати після вторгнення, площі мінування (для того щоб не затримати ворога в цих вузьких місцях) просто мізерні.

Звідти ведуть 2 дороги на материк: західніша - через Каланчак на Херсон і східніша - через Чаплинку на Нову Каховку.

Крім описаних вище іригаційних споруд, важко прохідних і вузьких місць (якщо замінувати) там є купа мостів. Зокрема через 15 км від адмінмежі з Кримом є міст. Його не підірвали. Через 5 км від цього поста не підірвано інший міст через річку Каланчак, далі не підірвано жоден міст через північно-кримський канал.

В напрямку Чаплинки на відстані 10 км також є міст (по боках іригація і болота). Міст не підірвано. Ще через 5 км, за Чаплинкою (якщо їхати з Криму) міст не підірвано. Ще через 5 км біля села Новий гай міст не підірвано (там канали розрізають місцевість з півночі на південь і з заходу на схід), тобто об'їхати без наведення переправи не можливо.

Крім цього природного з'єднання півострова Крим з материком є 2 штучні шляхи.

*** населеного пункту Чонгар. 2 мости. Жоден не підірвано. Ці мости могли б стати не єдиним головним болем ворога, бо вийти з цього шматка суші він міг би тільки через вузькі місця біля сіл Веснянка і Салькове.

І третій шлях (другий штучний): з Арабатської стрілки в Генічеськ. Де теж є 2 мости. Один з них намагався підірвати ціною власного життя воїн ЗСУ (в останній момент).

Отже, крім болотистої місцевості, каналів і струмків, крім вузьких місць, на 3 ділянках з Криму у безпосередній близькості до півострова було, як мінімум, 9 мостів, ЖОДЕН з яких не був підірваний.

Відстань між найзахіднішим непідірваним мостом біля Криму і найсхіднішим - близько 150 км.

9 мостів у безпосередній близькості до Кримського півострова (крім природніх і штучних перешкод) (про дальші мости, як то Антонівський я вже й не кажу), 150 кілометрів між ними, ЖОДЕН з них не підірваний... і суспільству ******** байку що все це контролював і особисто не підірвав сапьор Вася.

Продовжимо уроки географії уроками історії.

В жовтні 2021 новина про широкомасштабне вторгення росії стає публічною. Як потім стверджували американські посадовці публічність була пов'язана з тим що деякі політики не вірили і публічність була єдиним шляхом зробити тему актуальною.

Хто не вірив - не сказано, тому не буду когось звинувачувати, проте хочу відмітити, що очевидно в Зеленського ця інформація мала з'явитися раніше жовтня 2021. В листопаді 2021 була опублікований план вторгення, який відрізнявся від реального тільки відсутністю висадки десанту в Одесі. Тобто, за півроку до вторгення було відомо про напрямки, чисельність ітд. За цих півроку не зроблено нічого для оборони.

Ну ок, я теж на початку сприймав інформацію скептично. Але навіть в такій ситуації, що заважало привентивно замінувати хоча б тих 9 мостів у безпосередній близькості до точок вторгення з Криму?

Ну ок, але 20 лютого 2022 (після визнання "незалежності" днр і рішення про надання дозволу російському війську на вторгення) стало все зрозуміло і було ще 4 дні. Але нічого за ті 4 дні не відбулось, окрім масового вивозу ЇХНІХ дітей закордон. І за останній день, коли було абсолютно зрозуміло що росія нападе теж не відбулось.

І власне, тут якраз і криється один з головних пропагандистських стовпів: мовляв, хотіли підірвати, але не вийшло в останній момент. А якого хера ви мали підривати в останній момент? Ви мали, як мімінум 4 дні (після усвідомлення що буде війна) щоб це зробити. Щоб підірвати тих грьобаних 9 мостів і ЦИМ (навіть без військових дій) затримати ворога на дні.

Тим паче ви мали це робити, розуміючи що ворог сильніший, бо це був єдиний варіант встояти в такому випадку.

І ще одна брехня: "це нічого би не змінило". Змінило би. Херсон ніколи б не був окупований. За 300 кілометрів від межі з Кримом у Вознесенську Миколаївської області не гинули б українські солдати, намагаючись втримати ворога від просування на Одесу. Сотні військових не загинули б у Правдиво і Снігурівці, намагаючись просунутись вперед і не можучи зробити це через ті самі системи іригації, які використовував ворог в цілях оборони.

Тисячі громадян не було б закатовані по наперед підготовлених списках, бо встигли б виїхати. І дітей-сиріт, скіфське золото встигли б вивезти. І ті хлопці в Херсоні не загинули б з коктейлями молотова в руках проти танків.

Як мінімум - це.

Але дивлячись на форсування ворогом Сіверсько дінця - далеко не тільки це.

Якщо б ворогу не дозволили пройти парадним маршем. Наголошую, ворог виходив таким чином, що навіть не передбачав спротив. Тобто, вони були впевнені, що ніхто їх не буде зупиняти.

І розказувати тепер що це зробив сапьор (навіть на сапьор) Вася, не підірвавши 9 мостів на відстані 150 км між ними - це чергові танці на костях і крові. Бо такі речі говорять про невипадковість, комплексність і спланованість. І реалізувати їх не міг отой заступник баранова, і він сам теж не міг це потягнути. Це могли зробити тільки двоє людей, але відповідальність все рівно на одному.
09.07.2023 17:17 Відповісти
Не дай Бог не поїде, скотиняка. Просрав все що можна перед війною, а тепер ще буде посилати тих від кого залежить існування держави.
09.07.2023 17:19 Відповісти
Не поїде воно.
09.07.2023 17:22 Відповісти
Правильно, треба покрутити сракою перед союзниками!
Показати свою «значущисть та авторитет».
Кров з носа як потрібно було на Канський кінофестиваль попасти, щоб просто ******* на камери, а саміт НАТО то таке, можна і не їхати!
Зебіли, невже ви досі не зрозуміли, що проголосували за ворога України?!
09.07.2023 17:23 Відповісти
Если Зеленский не поедит на саммит, Украина что ближе станет к НАТО?
Наоборот. надо ехать. Чтобы там в очередной раз доказывать (а не клянчить) необходимость принятия Украины в НАТО.
Такое впечатление, что Зеля туда просто боится ехать. Наверное имеет инфу о том, что ему будут задавать и требовать ответы на многочисленные, крайне неудобные вопросы по врутренним и внешним его делам.
В частности, куда деваются миллиарды в МО, которое напрямую подчиняется Зеленскому, а значит и он несет ответственность. И это в то время, когда страны НАТО оказывают безвозмездную многомиллиардную помощь Украине.
Спросят, почему воруются в МО под носом у Зеленского миллиарды на закупках продовольствия и топлива для армии?
Зеленский не видит и не знает об этом? Так тогда вопрос, а какой же он руководитель, если в его подчиненном ведомстве воруют все и сколько хотят, а Главнокомандующий занимается тарифами на воду.
В НАТО не хотят, чтобы зараза воровства их заразила.
09.07.2023 17:26 Відповісти
щось не видно тут адептів Зе, ботів подляка, яки стільки раз висирались, наприклад, в гілках зі звільненням азовців...

Нема чим і що заперечити? Тема невигідна?
09.07.2023 17:26 Відповісти
а що заперечити? результатів контранступу немає і тому в Нато все підвисло. Так яка різниця тепер порохобот ти чи зебіл.
09.07.2023 17:42 Відповісти
та ні, категорично не згоден.
Без хоча би паритету в арті та ВПС, з-за відсутності українських ВМС і не слід було очікувати швидких вагомих результатів українського контрнаступу. Я вже не кажу за те, що в жодній військовій складовій в ЗСУ нема переваги, поки що...
І це все в керівництві притомних цивілізованих країн і армій НАТО розуміють, там не діти на чолі...
09.07.2023 18:12 Відповісти
Просто у них сьогодні вихідний.
09.07.2023 17:54 Відповісти
та ні, он, в темі "" - їх набігло вдосталь, виправдовують ЄрЗе
09.07.2023 21:32 Відповісти
Здається, союзникам потрібно почати спілкуватися з цим наркоманом мовою ультиматумів.
Бо воно по іншому не зрозуміє.
09.07.2023 17:29 Відповісти
Зеленський не поїде, поки не буде фінальних документів, а фінальних документів не буде, поки не поїде Зеленський - Чьто дєлать і Кто вінават.
09.07.2023 17:29 Відповісти
🔥 Зеленський шантажує Байдена / Чому ДБР не може притягнути Баканова?
https://www.youtube.com/watch?v=MUPJSQxQXAk
09.07.2023 17:33 Відповісти
Хто не їде до Вільнюса,їде в ростов!
09.07.2023 17:30 Відповісти
Треба їхати. Посоромити треба мирних європейців, яким подобається, що їх захищає хтось.
09.07.2023 17:33 Відповісти


Не, Зе хоче щоб на саміті Орбан міцьно обійняв його, зі слезою на очах засосмоктував в губы і промовив: ну що, малий, таки дочекались ми тебе в НАТО!
09.07.2023 17:35 Відповісти
Його ФСБшний куратор ще не прийняв рішення.
09.07.2023 17:35 Відповісти
БРЕХЛО!
Що йому заважало відвідувати Саміти НАТО у ВСІ попередні роки?!
Теж саме "заважає" й зараз - оманський договорняк-шантаж Уйла!
09.07.2023 17:36 Відповісти
А там є чим шантажувати. І не тільки документами, а і пікантними відео де воно смоктало.
09.07.2023 17:44 Відповісти
Вкотре х@ію, читаючи «Зе ще не вирішив, чи відвідає він самітНАТО».
Він ще, *****, розмірковує!!!
Скільки разів , читаючи подібне, щипав себе…
Ні, не сплю…
09.07.2023 17:48 Відповісти
Яловий Зе….
09.07.2023 17:56 Відповісти
Мабуть йому сказали щоб був без дерьмака ,того воно у позу стало
09.07.2023 18:00 Відповісти
******** на всю голову. Она хочет, чтобы зеле положили на стол итоговые решения, которые еще не приняты и будут дебатироваться на саммите????!!!
09.07.2023 18:04 Відповісти
весе просто - знленскому НАТО не надо. Война идет -- оно керуе
09.07.2023 18:04 Відповісти
ДЕВОЧКА ЛОМАЕТСЯ.
09.07.2023 18:07 Відповісти
Ти диви, воно ще носом крутить!!! Їзжай........., на такі засідання ти повинен бути там, так народ хоче щоб Україна була представлена на вищому рівні, справа не в тобі зелень, а в тому що тобі пощастило зайняти місце преза!!!! Там буде весь цивілізований світ!!!! Вперед...........!!!!!!
09.07.2023 18:13 Відповісти
це подвійна гра, як і все, що роблять зеленський з єрмаком
сценарій написаний патрушевим в омані
нібито зеленський і має право ображатися - а насправді просто бойкотує можливість зустрітися з усіма членами НАТО, бо так йому приказано

нехай їде і висловлює своє розчарування там у Вільнюсі, а не в себе в бункері
там це розчарування всі почують і побачать
він так і не зрозумів що представляє не своє власне "я", а волю цілого народа який хоче в НАТО, тому нехай їде і працює на народ, а не на своє "я"
09.07.2023 18:15 Відповісти
Потрібно інтенсивно працювати з країнами членами НАТО, боротися з корупцією на ділі і засиллям агентів рашистів, зрадниками і колаборантами, а не виставляти ультиматуми. Їхати треба, а не здаватися.
09.07.2023 18:15 Відповісти
Для влади це непосильна ноша, текст закона ніхто не побачить до саміту, потім вім буде більше чим 1 аркуш тексту, та англійською мовою.

Наприклад, ось текст закону про лендліз для України

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text

менше 1 листа, англійською мовою

Для України, виключили з закону вимогу щодо оплати вродовж 5 років, та не встановили нової вимоги

Встановили, що закон діє 2022-2023 фінансові роки

https://suspilne.media/287539-zakon-ssa-pro-lend-liz-dla-ukraini-nabuv-cinnosti-stefancuk/

1 жовтня 2022 - Закон США про ленд-ліз для України набув чинності. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

В законі немає згадки про 1 жовтня, тексту 1 сторінка - і то знайшли те чого там немає

20 червня 2021

https://24tv.ua/********-ne-rozumiye-pro-yaki-problemi-koruptsiyeyu-govorit-bayden_n1662263

14 червня 2021 року президент США Джо Байден на брифінгу за підсумками саміту НАТО заявив, що агресія Росії проти України не означає, що Київ ніколи не зможе стати членом НАТО.

Але рішення про вступ України залежить від відповідності критеріям Альянсу, серед яких президент США виділив боротьбу з корупцією.

Верещук заявила, що не розуміє про що мова, мовляв у нас органів котрі борються дуже багато, тому цього достатньо, не зважаючи що влада заважає доводити справи до вироків

Через 2 роки - той же самий закид про корупцію, тільки вже під час війни

Хоча це можливо не основний посил, чого відмовляють - проте його використають, тому що реально за 2 роки можливо було все зробити, натомість були обіцянки (включаючи персональні), котрі не виконувались

Зараз, якщо хватить мужності, треба їхати, дякувати за любе рішення, та офіційно просити надання лендлізу
09.07.2023 18:16 Відповісти
Ленд-ліз, його наявність чи відссутність нині (підкреслюю: з-за чинної адміністрації White House) - це не першочергова, і навіть не другого порядку проблема для України та ЗСУ. Цей Закон, як показав час, був потрібен (і нині) саме для США; але, у випадку приходу Трампа - знадобиться і Україні.
Дідьо Джо в межах своєї компентенції і далі даруватиме Україні все, що він зможе подарувати...
09.07.2023 18:28 Відповісти
це все пропаганда та обман

закон через 3 місяці перестає діяти - новий президент США, буде десь в січні 2025 року

зброї не хватає, спілкування з США йде через пресу котру читає адміністрація Білого дому

тому лендліз саме на часі, інакше треба чекати 1 жовтня, коли можливо буде, а може не буде - новий бюджет

І як вияснилось 40млрд - цього мало на рік

а лендліз, точно ще діє до 1 жовтня, а далі ні (якщо не проголосують новий закон)

термін оплати по ньому не встановлений для України

в чому проблема?
09.07.2023 18:53 Відповісти
Ви нічого не доведете сектантам: вони не здатні думати. Їм відбиті пономарі і ко запустили брехливу мантру про оплату і ці ідіоти, як папужки, повторюють.

Одному (притирок, нік на 18 ... починається) витягнула всі доки (в законі про ленд-ліз є посилання та винятки щодо раніше прийнятих законів) - то бидло зіллялося, хоча перед цим іржало і смайлики тулило та теренділо "ви би пачіталі закон что-лі".

Отаке бидло, до якого нічого не доходить.

Так і той фашист вам написав: Цей Закон, як показав час, був потрібен (і нині) саме для США; але, у випадку приходу Трампа - знадобиться і Україні (с)

Просто розписалося, що воно - клінічний ідіот.
09.07.2023 19:09 Відповісти
Промиті мізки

Факти, котрі можна знайти

Трамп - республіканець, наклав вето на ПП2, і він не був добудований, зняв вето Обами-демократа, щодо постачання зброї Україні, зашугав путіна, що той в цей час нічого не робив

Байден - демократ, допоміг здати Крим (не переконував Обаму, що треба діяти), зняв санкції з ПП, і і він був добудований, під тиском підписав закон про лендліз, котрий запропонував республіканець, як і Трамп

В пакети допомоги Україні, включають інші кошти, котрі йшли на вибори осінью 2022 (допомога фармкомпаніям, постраждалим від урагану - такий собі підкуп виборців)

Якимось чином мають вплив на керівництво України, щоб офіційно не просили лендліз.

Якщо у влади немає мужності, або під впливом компромату, то влада могла би організувати мітинг, щоб потім сказати - це народ хоче лендліз, ми тільки виконуємо волю народу.

Те що лендліз, не потрібен, тому що прийдется платити, або повертати, це повна дурня

Тому, що чи довше війна, тим більше руйнувань і смертей, котрих можна було би запобігти, якшо була би зброя для захисту, та повернення території.

Без лендліза, зброї не хватає, війна затягується, руйнувань більше - тобто в майбутньому потрібно будет більше кредитів на відновлення, ніхто нічого не дасть безкоштовно, та в таких обсягах.

Тому на терезах:

- лендліз, його оплата, менше руйнувань, менше кредитів на відновлення, менше смертей

менше траншів, грошей - менше можна вкрасти, менше продати техніки за завищенною ціною, менше поставити не працюючої техніки

- без лендліза, більше руйнувань, більше кредитів на відновлення та більша оплата, більше смертей

більше траншів, грошей - щоб вкрасти, на поставках техніки за завищенними цінами
09.07.2023 19:39 Відповісти
Та я в курсі.

Дякую, що виклали факти.

Може, прибиті сектанти хоч почитають.
09.07.2023 19:54 Відповісти
как черт от ладана
09.07.2023 18:19 Відповісти
Оманський Боневтік вважає себе найвеличнішим лідором
09.07.2023 18:32 Відповісти
Клас! Дипломатія-95.
09.07.2023 18:47 Відповісти
Значить їздити тижнями піаритись і нести всяку х-ню пезперервно в нього є час , а чи їхати на саміт НАТО він ще подумає?
09.07.2023 18:52 Відповісти
Якщо рада НАТО страждає на хронічний енурез прийняти Україну - питання чого туди їхати щоб що?
09.07.2023 18:59 Відповісти
тому, що можна наживо поспілкуватись з іншими лідерами

почути їх вимоги, що їх не влаштовує, почути пояснення щодо корупції (Верещук заявила що не розуміє)

попросити лендліз, щоб м'яч був на стороні США, а то через 3 місяці, скажуть Україна не просила, тому лендлізу не було

щоб перестати спілкуватись через газети з Білим домом, для цього є зв'язок та спілкування наживо.

Чи лендліз теж через газети просити треба?
09.07.2023 19:45 Відповісти
Приезидент відмовляється від виконання обов'язків, це імпічмент та кримінальна справа
09.07.2023 19:21 Відповісти
В Конституції України членство в НАТО прописано, як одне з головних завдань країни. І, якщо людина, яку обрали президентом України ігнорує офіційні запрошення від НАТО на зустрічі та обговорення, то така людина порушує Конституцію та не може бути президентом цієї країни. Причина чому зе-лідор ставить питання: або приймаєте, або я нікуда нє паєду, патамушта ви нєхарошиє, каже про те, що зеленський ******** лише аплодисменти та гарні картинки, а поїхати на саміт та, дивлячись в очі західним партнерам, розповісти чому він та його влада краде у країн НАТО мільярди грошей, які вони нам дають зараз під час війни, та прогарантувати з датами та дедлайнами, що він з цим покінчить, він не хоче, бо він все це мародерство й покриває, бо є головною частиною цієї системи, її гарантом. Хоча, за законом, він має бути гарантом Конституції, на яку і він і його слуги з початку його каденції поклали болт...
09.07.2023 19:24 Відповісти
Зелений вилупок не поїде, йому там нічого не світить. Україна і безтолкове чмо, яке рветься на другий термін - це різні речі. Реформи - головна вимога. А при цьому мудаку не світить ні НАТО ні ЄС.
09.07.2023 19:32 Відповісти
Знаєте де саме безпечне місце в Україні ?
В 5 км зоні місцезнаходження Зеленського.
09.07.2023 19:37 Відповісти
09.07.2023 19:41 Відповісти
2008 год

Кроме того, США как доминирующая в НАТО страна стали прилагать значительные усилия, чтобы убедить своих союзников по НАТО в необходимости предоставления Киеву и Тбилиси ПДПЧ на Бухарестском саммите альянса. Позиция США была поддержана прибалтийскими странами, Болгарией, Румынией, Польшей, Чехией, Словакией, Словенией, а также Канадой.

Негативная реакция Москвы на заявления о возможности предоставления ПДПЧ двум странам СНГ оказалась результативной. Резкое противодействие подключению Украины и Грузии к ПДПЧ оказали Германия и Франция. Франко-германский тандем был поддержан Италией, Нидерландами, Люксембургом, Испанией, Бельгией, Португалией

2023 год

Уже 23 страны подписали совместное с Украиной заявление о поддержке вступления в НАТО. Кроме Португалии, Украину уже поддержали https://hromadske.ua/ru/posts/bolgariya-podderzhala-chlenstvo-ukrainy-v-nato-eto-uzhe-22-e-gosudarstvo-podpisavshee-takuyu-deklaraciyu Болгария , Бельгия, Дания, Эстония, Италия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Черногория и Швеция.

Но теперь США против

В чем же разница?

2008 год президент-республиканец, США за Украину в НАТО

2023 год президент-демократ, США против Украины в НАТО и лендлиза

Может президент в 2023 году, под влиянием иностранных государств?

ФБР не опровергает, что имеет документы о взятке в 5млн от буризмы

Если ФБР это получило, то злочевский (владелец буризмы), вполне мог передать больше компромата например россии

https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=750s

смотреть с 12:25 минуты
09.07.2023 20:02 Відповісти
В свое время, чтобы Янукович не привел страну в ЕС, пуйло дал тому 3 млрд. долларов.
А Зеленскому для того, чтобы тот не рвался в НАТО, разрешил отдать Зеле азовцев.
Заодно и для пиара перед выборами.
Совпадение?
09.07.2023 19:48 Відповісти
"Наша Галя балована.."(с)..
P.S.Ермака туда на пушечный выстрел не подпустят а без него Зеленский не поедет..Прям сиамские близнецы,блин...
09.07.2023 20:11 Відповісти
"Козиря" давно пора заарештувати, але нема кому .
09.07.2023 20:14 Відповісти
Оманський кейс не пускає Боневітка на саміт НАТО чи сам Їмрак ? ******** ЗЕлені, щоб ви здохли !
09.07.2023 20:13 Відповісти
У африку зібрався?
09.07.2023 20:16 Відповісти
Уявіть якби замість зеутирка на саміт поїхав Порох. З його досвідом, авторитетом та вмінням спілкувалися із західною аудиторією. Ех) дякую, зєбіли
09.07.2023 20:34 Відповісти
Решения без него примут. Но но рояле членом больше никто не играет. Так что, поедет. Куда на....й денется.
09.07.2023 20:43 Відповісти
Шо єрмаку з кремля не дали наказ про те, що наказати зеленському?
09.07.2023 20:59 Відповісти
Зараз - ЗАПРОШЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЧЛЕНСТВА. Потім - ЧЛЕНСТВО (після 1-3р. ратифікацій всіма членами з умовами антикорупц. тощо)... Чому не можна зробити так???
09.07.2023 22:36 Відповісти
То лі дело оманский визит. Там все решілі быстро и без проволочек. Лярдик в оффшор и началось разминирование выхода с Крыма и отвод войск с южного и западного фронта. ПС. А тут не совсем ясно, сколько поступит в Афшор на счет термоса -гидрата, сенйора голодомора...Чижелая ситуация у главного мангальщика......Как то так....
09.07.2023 23:13 Відповісти
Та пох мені інтереси України. Мені тут Єрмак каже губу відкопелити і в позу скривдженого ставати.
09.07.2023 23:49 Відповісти
Футболіст не знає, чи вийде на поле, бо не знає чи команда виграє. Іспанський сором...
10.07.2023 12:46 Відповісти
 
 