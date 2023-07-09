Зеленський ще не вирішив, чи відвідає саміт НАТО, адже немає ясності щодо змісту "фінальних документів", - Стефанішина
Остаточного рішення щодо участі в саміті НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський ще не ухвалив, адже немає ясності щодо змісту документів, які на саміті "будуть покладені на стіл".
Про це віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла у інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.
"Ще не прийнято ніяких остаточних рішень (про візит президента. – Ред.). Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл. Тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради України-НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах", – зазначила вона.
За словами Стефанішиної, від фінальних документів буде залежати, чи поїде президент на саміт.
"Весь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав у Туреччину вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо. Тому що ми думаємо не тільки за себе, а і за друзів, скажімо так", - наголосила Стефанішина.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Зеленський приїде на саміт НАТО у Вільнюсі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Піди побикуй перед кадиркою або путіним...
Пуйло теж любить, щоб йому все прощали й умовляли.
У нього був вибір, або в асфальт, або в НАТО !!
рахамія з бітумом білоруським, підтвердив вибір Зелі, на користь асфальту, а не НАТО!!
Рябошапка з катлєтою, бакановим та Укравтодором, можуть це засвідчити разом із Гончаруком та Шмигалем! https://bofu.uk/report/report-on-true-russian-actors-in-ukraine
Єрмак з тараном, нервово курять ….
Слава Украіїні! Пильнуймо привладних!!
поки ви тут балакаєте - найвелічніший вирішує долю Щвецію щодо вступу в НАТО. Отакої!
а перестати красти на озброєнні та яйцях ніяк не може
не по зєлькє шапка...
Mason Lemberg
Почнемо з географії:
Півострів Крим з'єднаний з материком природним шляхом завдяки вузькій смужці суші в районі населених пунктів Перекоп і Армянськ. Ця вузька смужка суші є болотистою, розрізаною північно-кримським каналом та системами іригації (штучними струмками і каналами для для ведення сільського господарства).
Веду до того, що порівняно з територіями які довелось мінувати після вторгнення, площі мінування (для того щоб не затримати ворога в цих вузьких місцях) просто мізерні.
Звідти ведуть 2 дороги на материк: західніша - через Каланчак на Херсон і східніша - через Чаплинку на Нову Каховку.
Крім описаних вище іригаційних споруд, важко прохідних і вузьких місць (якщо замінувати) там є купа мостів. Зокрема через 15 км від адмінмежі з Кримом є міст. Його не підірвали. Через 5 км від цього поста не підірвано інший міст через річку Каланчак, далі не підірвано жоден міст через північно-кримський канал.
В напрямку Чаплинки на відстані 10 км також є міст (по боках іригація і болота). Міст не підірвано. Ще через 5 км, за Чаплинкою (якщо їхати з Криму) міст не підірвано. Ще через 5 км біля села Новий гай міст не підірвано (там канали розрізають місцевість з півночі на південь і з заходу на схід), тобто об'їхати без наведення переправи не можливо.
Крім цього природного з'єднання півострова Крим з материком є 2 штучні шляхи.
*** населеного пункту Чонгар. 2 мости. Жоден не підірвано. Ці мости могли б стати не єдиним головним болем ворога, бо вийти з цього шматка суші він міг би тільки через вузькі місця біля сіл Веснянка і Салькове.
І третій шлях (другий штучний): з Арабатської стрілки в Генічеськ. Де теж є 2 мости. Один з них намагався підірвати ціною власного життя воїн ЗСУ (в останній момент).
Отже, крім болотистої місцевості, каналів і струмків, крім вузьких місць, на 3 ділянках з Криму у безпосередній близькості до півострова було, як мінімум, 9 мостів, ЖОДЕН з яких не був підірваний.
Відстань між найзахіднішим непідірваним мостом біля Криму і найсхіднішим - близько 150 км.
9 мостів у безпосередній близькості до Кримського півострова (крім природніх і штучних перешкод) (про дальші мости, як то Антонівський я вже й не кажу), 150 кілометрів між ними, ЖОДЕН з них не підірваний... і суспільству ******** байку що все це контролював і особисто не підірвав сапьор Вася.
Продовжимо уроки географії уроками історії.
В жовтні 2021 новина про широкомасштабне вторгення росії стає публічною. Як потім стверджували американські посадовці публічність була пов'язана з тим що деякі політики не вірили і публічність була єдиним шляхом зробити тему актуальною.
Хто не вірив - не сказано, тому не буду когось звинувачувати, проте хочу відмітити, що очевидно в Зеленського ця інформація мала з'явитися раніше жовтня 2021. В листопаді 2021 була опублікований план вторгення, який відрізнявся від реального тільки відсутністю висадки десанту в Одесі. Тобто, за півроку до вторгення було відомо про напрямки, чисельність ітд. За цих півроку не зроблено нічого для оборони.
Ну ок, я теж на початку сприймав інформацію скептично. Але навіть в такій ситуації, що заважало привентивно замінувати хоча б тих 9 мостів у безпосередній близькості до точок вторгення з Криму?
Ну ок, але 20 лютого 2022 (після визнання "незалежності" днр і рішення про надання дозволу російському війську на вторгення) стало все зрозуміло і було ще 4 дні. Але нічого за ті 4 дні не відбулось, окрім масового вивозу ЇХНІХ дітей закордон. І за останній день, коли було абсолютно зрозуміло що росія нападе теж не відбулось.
І власне, тут якраз і криється один з головних пропагандистських стовпів: мовляв, хотіли підірвати, але не вийшло в останній момент. А якого хера ви мали підривати в останній момент? Ви мали, як мімінум 4 дні (після усвідомлення що буде війна) щоб це зробити. Щоб підірвати тих грьобаних 9 мостів і ЦИМ (навіть без військових дій) затримати ворога на дні.
Тим паче ви мали це робити, розуміючи що ворог сильніший, бо це був єдиний варіант встояти в такому випадку.
І ще одна брехня: "це нічого би не змінило". Змінило би. Херсон ніколи б не був окупований. За 300 кілометрів від межі з Кримом у Вознесенську Миколаївської області не гинули б українські солдати, намагаючись втримати ворога від просування на Одесу. Сотні військових не загинули б у Правдиво і Снігурівці, намагаючись просунутись вперед і не можучи зробити це через ті самі системи іригації, які використовував ворог в цілях оборони.
Тисячі громадян не було б закатовані по наперед підготовлених списках, бо встигли б виїхати. І дітей-сиріт, скіфське золото встигли б вивезти. І ті хлопці в Херсоні не загинули б з коктейлями молотова в руках проти танків.
Як мінімум - це.
Але дивлячись на форсування ворогом Сіверсько дінця - далеко не тільки це.
Якщо б ворогу не дозволили пройти парадним маршем. Наголошую, ворог виходив таким чином, що навіть не передбачав спротив. Тобто, вони були впевнені, що ніхто їх не буде зупиняти.
І розказувати тепер що це зробив сапьор (навіть на сапьор) Вася, не підірвавши 9 мостів на відстані 150 км між ними - це чергові танці на костях і крові. Бо такі речі говорять про невипадковість, комплексність і спланованість. І реалізувати їх не міг отой заступник баранова, і він сам теж не міг це потягнути. Це могли зробити тільки двоє людей, але відповідальність все рівно на одному.
Показати свою «значущисть та авторитет».
Кров з носа як потрібно було на Канський кінофестиваль попасти, щоб просто ******* на камери, а саміт НАТО то таке, можна і не їхати!
Зебіли, невже ви досі не зрозуміли, що проголосували за ворога України?!
Наоборот. надо ехать. Чтобы там в очередной раз доказывать (а не клянчить) необходимость принятия Украины в НАТО.
Такое впечатление, что Зеля туда просто боится ехать. Наверное имеет инфу о том, что ему будут задавать и требовать ответы на многочисленные, крайне неудобные вопросы по врутренним и внешним его делам.
В частности, куда деваются миллиарды в МО, которое напрямую подчиняется Зеленскому, а значит и он несет ответственность. И это в то время, когда страны НАТО оказывают безвозмездную многомиллиардную помощь Украине.
Спросят, почему воруются в МО под носом у Зеленского миллиарды на закупках продовольствия и топлива для армии?
Зеленский не видит и не знает об этом? Так тогда вопрос, а какой же он руководитель, если в его подчиненном ведомстве воруют все и сколько хотят, а Главнокомандующий занимается тарифами на воду.
В НАТО не хотят, чтобы зараза воровства их заразила.
Нема чим і що заперечити? Тема невигідна?
Без хоча би паритету в арті та ВПС, з-за відсутності українських ВМС і не слід було очікувати швидких вагомих результатів українського контрнаступу. Я вже не кажу за те, що в жодній військовій складовій в ЗСУ нема переваги, поки що...
І це все в керівництві притомних цивілізованих країн і армій НАТО розуміють, там не діти на чолі...
Бо воно по іншому не зрозуміє.
https://www.youtube.com/watch?v=MUPJSQxQXAk
Не, Зе хоче щоб на саміті Орбан міцьно обійняв його, зі слезою на очах засосмоктував в губы і промовив: ну що, малий, таки дочекались ми тебе в НАТО!
Що йому заважало відвідувати Саміти НАТО у ВСІ попередні роки?!
Теж саме "заважає" й зараз - оманський договорняк-шантаж Уйла!
Він ще, *****, розмірковує!!!
Скільки разів , читаючи подібне, щипав себе…
Ні, не сплю…
сценарій написаний патрушевим в омані
нібито зеленський і має право ображатися - а насправді просто бойкотує можливість зустрітися з усіма членами НАТО, бо так йому приказано
нехай їде і висловлює своє розчарування там у Вільнюсі, а не в себе в бункері
там це розчарування всі почують і побачать
він так і не зрозумів що представляє не своє власне "я", а волю цілого народа який хоче в НАТО, тому нехай їде і працює на народ, а не на своє "я"
Наприклад, ось текст закону про лендліз для України
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
менше 1 листа, англійською мовою
Для України, виключили з закону вимогу щодо оплати вродовж 5 років, та не встановили нової вимоги
Встановили, що закон діє 2022-2023 фінансові роки
https://suspilne.media/287539-zakon-ssa-pro-lend-liz-dla-ukraini-nabuv-cinnosti-stefancuk/
1 жовтня 2022 - Закон США про ленд-ліз для України набув чинності. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
В законі немає згадки про 1 жовтня, тексту 1 сторінка - і то знайшли те чого там немає
20 червня 2021
https://24tv.ua/********-ne-rozumiye-pro-yaki-problemi-koruptsiyeyu-govorit-bayden_n1662263
14 червня 2021 року президент США Джо Байден на брифінгу за підсумками саміту НАТО заявив, що агресія Росії проти України не означає, що Київ ніколи не зможе стати членом НАТО.
Але рішення про вступ України залежить від відповідності критеріям Альянсу, серед яких президент США виділив боротьбу з корупцією.
Верещук заявила, що не розуміє про що мова, мовляв у нас органів котрі борються дуже багато, тому цього достатньо, не зважаючи що влада заважає доводити справи до вироків
Через 2 роки - той же самий закид про корупцію, тільки вже під час війни
Хоча це можливо не основний посил, чого відмовляють - проте його використають, тому що реально за 2 роки можливо було все зробити, натомість були обіцянки (включаючи персональні), котрі не виконувались
Зараз, якщо хватить мужності, треба їхати, дякувати за любе рішення, та офіційно просити надання лендлізу
Дідьо Джо в межах своєї компентенції і далі даруватиме Україні все, що він зможе подарувати...
закон через 3 місяці перестає діяти - новий президент США, буде десь в січні 2025 року
зброї не хватає, спілкування з США йде через пресу котру читає адміністрація Білого дому
тому лендліз саме на часі, інакше треба чекати 1 жовтня, коли можливо буде, а може не буде - новий бюджет
І як вияснилось 40млрд - цього мало на рік
а лендліз, точно ще діє до 1 жовтня, а далі ні (якщо не проголосують новий закон)
термін оплати по ньому не встановлений для України
в чому проблема?
Одному (притирок, нік на 18 ... починається) витягнула всі доки (в законі про ленд-ліз є посилання та винятки щодо раніше прийнятих законів) - то бидло зіллялося, хоча перед цим іржало і смайлики тулило та теренділо "ви би пачіталі закон что-лі".
Отаке бидло, до якого нічого не доходить.
Так і той фашист вам написав: Цей Закон, як показав час, був потрібен (і нині) саме для США; але, у випадку приходу Трампа - знадобиться і Україні (с)
Просто розписалося, що воно - клінічний ідіот.
Факти, котрі можна знайти
Трамп - республіканець, наклав вето на ПП2, і він не був добудований, зняв вето Обами-демократа, щодо постачання зброї Україні, зашугав путіна, що той в цей час нічого не робив
Байден - демократ, допоміг здати Крим (не переконував Обаму, що треба діяти), зняв санкції з ПП, і і він був добудований, під тиском підписав закон про лендліз, котрий запропонував республіканець, як і Трамп
В пакети допомоги Україні, включають інші кошти, котрі йшли на вибори осінью 2022 (допомога фармкомпаніям, постраждалим від урагану - такий собі підкуп виборців)
Якимось чином мають вплив на керівництво України, щоб офіційно не просили лендліз.
Якщо у влади немає мужності, або під впливом компромату, то влада могла би організувати мітинг, щоб потім сказати - це народ хоче лендліз, ми тільки виконуємо волю народу.
Те що лендліз, не потрібен, тому що прийдется платити, або повертати, це повна дурня
Тому, що чи довше війна, тим більше руйнувань і смертей, котрих можна було би запобігти, якшо була би зброя для захисту, та повернення території.
Без лендліза, зброї не хватає, війна затягується, руйнувань більше - тобто в майбутньому потрібно будет більше кредитів на відновлення, ніхто нічого не дасть безкоштовно, та в таких обсягах.
Тому на терезах:
- лендліз, його оплата, менше руйнувань, менше кредитів на відновлення, менше смертей
менше траншів, грошей - менше можна вкрасти, менше продати техніки за завищенною ціною, менше поставити не працюючої техніки
- без лендліза, більше руйнувань, більше кредитів на відновлення та більша оплата, більше смертей
більше траншів, грошей - щоб вкрасти, на поставках техніки за завищенними цінами
Дякую, що виклали факти.
Може, прибиті сектанти хоч почитають.
почути їх вимоги, що їх не влаштовує, почути пояснення щодо корупції (Верещук заявила що не розуміє)
попросити лендліз, щоб м'яч був на стороні США, а то через 3 місяці, скажуть Україна не просила, тому лендлізу не було
щоб перестати спілкуватись через газети з Білим домом, для цього є зв'язок та спілкування наживо.
Чи лендліз теж через газети просити треба?
В 5 км зоні місцезнаходження Зеленського.
Кроме того, США как доминирующая в НАТО страна стали прилагать значительные усилия, чтобы убедить своих союзников по НАТО в необходимости предоставления Киеву и Тбилиси ПДПЧ на Бухарестском саммите альянса. Позиция США была поддержана прибалтийскими странами, Болгарией, Румынией, Польшей, Чехией, Словакией, Словенией, а также Канадой.
Негативная реакция Москвы на заявления о возможности предоставления ПДПЧ двум странам СНГ оказалась результативной. Резкое противодействие подключению Украины и Грузии к ПДПЧ оказали Германия и Франция. Франко-германский тандем был поддержан Италией, Нидерландами, Люксембургом, Испанией, Бельгией, Португалией
2023 год
Уже 23 страны подписали совместное с Украиной заявление о поддержке вступления в НАТО. Кроме Португалии, Украину уже поддержали https://hromadske.ua/ru/posts/bolgariya-podderzhala-chlenstvo-ukrainy-v-nato-eto-uzhe-22-e-gosudarstvo-podpisavshee-takuyu-deklaraciyu Болгария , Бельгия, Дания, Эстония, Италия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Черногория и Швеция.
Но теперь США против
В чем же разница?
2008 год президент-республиканец, США за Украину в НАТО
2023 год президент-демократ, США против Украины в НАТО и лендлиза
Может президент в 2023 году, под влиянием иностранных государств?
ФБР не опровергает, что имеет документы о взятке в 5млн от буризмы
Если ФБР это получило, то злочевский (владелец буризмы), вполне мог передать больше компромата например россии
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=750s
смотреть с 12:25 минуты
А Зеленскому для того, чтобы тот не рвался в НАТО, разрешил отдать Зеле азовцев.
Заодно и для пиара перед выборами.
Совпадение?
P.S.Ермака туда на пушечный выстрел не подпустят а без него Зеленский не поедет..Прям сиамские близнецы,блин...