Датчики радіаційного фону потрібні, щоб не дати РФ непомітно застосувати проти українців радіоактивні речовини, - Стратком ЗСУ

радіація

Росіяни поширюють фейк про те, що датчики радіаційного фону свідчать про підготовку України до атаки на ЗАЕС, однак насправді вони потрібні, щоб щоб не дати РФ непомітно вдатися до провокації з застосуванням радіоактивні речовини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російські ЗМІ розповсюдили дезінформацію про те, що Україна нібито готується вчинити теракт на Запорізькій АЕС. Як "докази" вони привели те, що у Києві встановили додаткові датчики для вимірювання радіаційного фону та те, що Сили оборони "відпрацьовують" повноцінний сценарій провокації проти ЗАЕС.

Проте це є провокацією та фейком.

Так, у Києві дійсно встановили додаткові датчики - щоб надавати тисячам користувачів застосунку "Київ Цифровий" інформацію про стан повітря. Це обладнання позбавляє Росію можливості використати ядерну зброю таємно.

Зазначається, що якщо станеться катастрофа, то за допомогою датчиків міжнародні партнери України зможуть викрити російську операцію під чужим прапором. Це потрібно на випадок, якщо країна-агресор захоче провести провокацію із застосуванням радіоактивних речовин.

Читайте також: Останній енергоблок ЗАЕС залишається у стані "гарячого зупину", - ГУР

Щодо "відпрацювання сценарію", то українські рятувальники проходять навчання з ліквідації наслідків надзвичайних операцій та з радіаційного захисту. Це необхідно для того, щоб захистити населення у разі теракту, а не для того, щоб підірвати станцію.

+4
У мене дозиметр працює цілодобово вже тиждень. Поки що всьо ОК.
09.07.2023 17:30 Відповісти
+3
Запоріжжя.
09.07.2023 17:45 Відповісти
+1
з 86 року - "вийшов зайчик погулять без прібора ДП-5"
09.07.2023 17:48 Відповісти
Парашники тупые. При их атаке на ЗАЭС датчики нужны не в Киеве, а в Энергодаре.
09.07.2023 17:21 Відповісти
У мене дозиметр працює цілодобово вже тиждень. Поки що всьо ОК.
09.07.2023 17:30 Відповісти
А де Ви живете +-?
09.07.2023 17:45 Відповісти
Запоріжжя.
09.07.2023 17:45 Відповісти
Дякую!
09.07.2023 17:48 Відповісти
very much
09.07.2023 18:20 Відповісти
В Запорожье и будет всё ОК. И тем более в Киеве, на который ситуация на ЗАЭС вообще никак не влияет.
09.07.2023 17:59 Відповісти
Все залежатиме від напрямку вітру, а у нас південний вітер дме дуже рідко.
09.07.2023 18:34 Відповісти
Ви ще обіцяли, якщо дозиметр, не дай Боже, покаже аогане - Ви сюди маякнете)
09.07.2023 17:48 Відповісти
Датчики радіаційного фону потрібні, щоб вимірювати радіаційний фон.
он воно як, куме, а ти цвяхи, цвяхи їми забивати....
09.07.2023 17:45 Відповісти
09.07.2023 17:46 Відповісти
нy чим вони ще нас можуть напугати?
без жарти нема нічого, а от оце вони в нас точно відібрати не можуть!
09.07.2023 17:55 Відповісти
з 86 року - "вийшов зайчик погулять без прібора ДП-5"
09.07.2023 17:48 Відповісти
что вы будете делать если взорвется ЗАЭС ? ..... Я лично буду распадаться на радиоактивную пыль и лететь заражать противника
09.07.2023 18:00 Відповісти
 
 