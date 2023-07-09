УКР
Якщо у Вільнюсі не ухвалять рішення про членство України в НАТО, акцент зміститься на гарантії безпеки, - Стефанішина

ольга,стефанішина

Україна буде змушена "переглянути стратегію", якщо не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті у Вільнюсі 11-12 липня. Акцент зміститься на гарантії безпеки для України.

Про це віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла у інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ. 

"Це однозначно потребуватиме перегляду стратегії", – відповіла вона на питання, чи вплине можливе розчарування рішенням у Вільнюсі на бажання України стати членом НАТО.

Стефанішина пояснила, що рішення у Вільнюсі запускає значну кількість процесів. За її словами, неотримання запрошення змістить акцент із вступу в НАТО на гарантії безпеки.

"Конкретне рішення у Вільнюсі запускає велику кількість процесів. Процесів, пов'язаних зі стратегічним плануванням, оборонною допомогою, оборонним плануванням, питанням, пов'язаним з трансформацією сектору безпеки та оборони, пріоритетами у взаємодій із союзниками, змістом самих гарантій безпеки. Тобто якщо ми маємо відстрочене рішення або неухвалене рішення у Вільнюсі щодо членства України в НАТО, це означає, що саме гарантії безпеки тоді є основними. Тому очевидно зміщуються акценти", – зазначила вона.

Читайте: Ми всі будемо на війні, якщо РФ нападе на НАТО, - Байден

У той самий час Стефанішина наголосила, що членство у НАТО – "це найдешевша гарантія безпеки для України".

"Це певним чином "аутсорс" політичної відповідальності за все, що буде відбуватись після війни. Тому що є ціла структура, яка відповідає за взаємосумісність, взаємодію, навчання, професійний розвиток. Україна в НАТО – це не лише гарантія безпеки, а це й зниження рівня політичної відповідальності кожного лідера, який приймав рішення допомагати Україні протягом війни. Це для нас настільки очевидні факти, що особливе роздратування викликають дискусії, які ставлять на стіл абсолютно якісь недолугі аргументи з приводу Росії", – резюмувала вона. 

Також читайте: Лінкявічюс про саміт НАТО у Вільнюсі: Якщо Росія відчує хоч якусь перемогу - це буде помилка

Нагадаємо, у тому самому інтерв'ю Стефанішина повідомляла, шо остаточного рішення щодо участі в саміті НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський ще не ухвалив, адже немає ясності щодо змісту документів, які на саміті "будуть покладені на стіл".

Топ коментарі
+25
Що зробила українська армія для вступу України в НАТО, знає весь світ.
Питання, що зробила ВЛАДА для вступу України в НАТО?
показати весь коментар
09.07.2023 17:51 Відповісти
+22
рєзніков краде 37 ярдів оборонних грошей і вступ у НАТО? Як на мене, щось не клеїться
показати весь коментар
09.07.2023 17:53 Відповісти
+16
Какое членство в НАТО, когда параллельно с возвращением азовцев (или под прикрытием этого) проводятся переговоры с Эрдоганом и Абрамовичем, после которых Ромчик тут же летит на заседание совбеза параши?
показати весь коментар
09.07.2023 17:49 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 17:47 Відповісти
полагаю, что акцент смещать вам будут аккуратно, но сильно.
показати весь коментар
09.07.2023 17:47 Відповісти
Какое членство в НАТО, когда параллельно с возвращением азовцев (или под прикрытием этого) проводятся переговоры с Эрдоганом и Абрамовичем, после которых Ромчик тут же летит на заседание совбеза параши?
показати весь коментар
09.07.2023 17:49 Відповісти
То он воно що... Я ще вчора запідозрив щось неладне, бо відверто тхнуло зеленим гноєм. Зелені ******** зробили собі гарне прикриття із азовців. Вочевидь, отримали нові інструкції від кремлівських кураторів стосовно майбутнього саміту і не тільки. Більшість так раділа звільненню азовців, що в них навіть мізки перестали працювати - не бачили далі власного носа. Чергове підтвердження моєї аксіоми: зелені гниди ЗАВЖДИ прикривають злочин і зраду добрими/патріотичними намірами.
показати весь коментар
09.07.2023 19:04 Відповісти
Я надеюсь, что в ближайшие дни появятся новые подробности на этот счёт. Мерин лаврушка уже подозрительно громко заржал.
показати весь коментар
09.07.2023 19:13 Відповісти
С какого ........ там взялся Абрамович ??? ( пожалуйста сбросьте ссылку )
показати весь коментар
09.07.2023 22:03 Відповісти
Я там лично свечку не держал, но недалеко (совершенно случайно ) оказались люди, которые просили не называть их имён. В названии их организации присутствует цифра "6". Наберитесь терпения и скоро всё узнаете.
показати весь коментар
09.07.2023 22:58 Відповісти
33 тисячі українських прапорів піднімуть у Вільнюсі у день саміту, щоб Україна стала 33-м членом НАТО.

🗣️ Про це розповіла у коментарі "Голосу Америки" голова місцевої громади українців Наталія Шертвітєнє.

🏃 У столиці Литви чекають також бігунів, учасників ультрамарафону "Піднімаю прапор за Україну в НАТО".

💪 Вони біжать з Києва до Вільнюса з прапором України від українських військових з Бахмута. Прапор піднімуть на площі у центрі Вільнюса, де свого часу скинули пам'ятник Леніну.
показати весь коментар
09.07.2023 17:51 Відповісти
Що зробила українська армія для вступу України в НАТО, знає весь світ.
Питання, що зробила ВЛАДА для вступу України в НАТО?
показати весь коментар
09.07.2023 17:51 Відповісти
В НАТО приймають не армію, а країну. Там є певні вимоги, не узурпувати владу, не красти гроші у армії, не подавляти свободу слова, не подавляти ринок, не переховувати злочинців
показати весь коментар
09.07.2023 17:55 Відповісти
Кто за що, а зелені мразі за "НАТО -ні"
показати весь коментар
09.07.2023 17:52 Відповісти
рєзніков краде 37 ярдів оборонних грошей і вступ у НАТО? Як на мене, щось не клеїться
показати весь коментар
09.07.2023 17:53 Відповісти
Эта другое.
показати весь коментар
09.07.2023 17:57 Відповісти
> tZEinform:
Головна пропагандистська тема, що буде формувати Зеленський наступний тиждень - нас не беруть в НАТО, тому що Захід боїться війни з Росією. Друга тема - всі можливі дії антикорупційних органів України мають політичне обгрунтування і фінансуються певними політичними силами.

Хроніка

> tZEinform:
Керівництво РФ було інформовано про проведення переговорів між президентом Туреччини Ердоганом, президентом України Зеленським і Романом Абрамовичем. Інформацію отримувало міністерство закордонних справ РФ. Повний звіт по переговорам передано Абрамовичем після прибуття в РФ в секретаріат РБ РФ.
показати весь коментар
09.07.2023 17:55 Відповісти
дєрьмак уже проінформував свого підопічного, що по даним, які він отримав особисто від *****, рішення буде не прийнято. тому найвеличніший й не поїде, щоб не казали потім, що там де він там біда! а от коли б рішення було позитивним, то він би був вже там, ще й роялю за собою б приволок, щоб щось победноє збацать.
показати весь коментар
09.07.2023 17:56 Відповісти
Ну то Петро поїде
показати весь коментар
10.07.2023 07:58 Відповісти
Европа чекає на цирк шапіто в Вільнюсі в кількості не менше чим в Лондоні тисяч так 5 халявщиків та їх спиногризів
показати весь коментар
09.07.2023 17:56 Відповісти
Якщо стратегію України розробляють всякі шалави і єрмаки, то на хера нам така стратегія?
показати весь коментар
09.07.2023 17:57 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 17:57 Відповісти
Яка вона передбачлива стефанішина
Та Ти Шо
показати весь коментар
09.07.2023 17:58 Відповісти
Ця мразота не має права визначати стратегію країни, вона має виконувати Конституцію де членство в НАТО визначено безальтернативним курсом
показати весь коментар
09.07.2023 18:02 Відповісти
Баиден сказав шо украінці до НАТО ше не дозріли ---- дозріли тільки наші очільники своіми статками .
показати весь коментар
09.07.2023 18:02 Відповісти
Стефанишина говорит о том чего захочет народ Украины если Зеленскому укажут на саммите на кучу агентуры РФ в правящей верхушке Украины? Стефанишина считает желание Ермака желанием Украинского народа? Можно ехать а можно и не поехать? Это про саммит НАТО во время войны с РФ?

Стефанишина буханула или по вене запустила перед этим всем?
показати весь коментар
09.07.2023 18:04 Відповісти
шо б доказати свою остаточну їканутість бубі не треба їхати на саміт НАТО.
в кінці кінців він нічого нікому не винен...
він же не Президент, а так, під тапком валялося...
показати весь коментар
09.07.2023 18:10 Відповісти
Нічого нікому йому доказувати не треба. То вже є просто доконаний факт.
показати весь коментар
09.07.2023 18:14 Відповісти
воно це не розуміє і саме тут проблема...
показати весь коментар
09.07.2023 18:19 Відповісти
путін звільнив генерала герасимова з посади командувача російських військ в Україні, - Daily Mail

Стверджується, що герасимова змінив командувач ВДВ генерал-полковник михайло теплинський
показати весь коментар
09.07.2023 18:11 Відповісти
Такое впечатление что наши студенты высших, намного бы лучше выстраивали бы политику, чем ЗЭ Шобло - друзья регионалов и ОПЗЖ
показати весь коментар
09.07.2023 18:18 Відповісти
Трускавецький виш був не справжнім.
показати весь коментар
09.07.2023 18:28 Відповісти
Вони в танчику, корупцію та руzмразот у владі не бачать?
Або хочуть з цім всім заїхати до НАТО Троянським конем
показати весь коментар
09.07.2023 18:22 Відповісти
"ми вже захищаємо спільний простір свободи в Північноатлантичному союзі і лише чекаємо на мужність лідерів Північноатлантичного союзу, щоб політично визнати цю реальність"

Треба також мати мужність, щоб поїхати на саміт, не зважаючи якє буде рішення НАТО, та проявити мужність і офіційно попросити про надання лендлізу
показати весь коментар
09.07.2023 18:24 Відповісти
Ленд Лиз существует , но его не используют потому что есть другие источники
показати весь коментар
09.07.2023 18:28 Відповісти
это пропаганда, уже даже арестович разочарован - что помощи из других источников не хватает

хотя в январе всех убеждал - что халява (другие источники), лучше лендлиза

помощи которую выдели, даже с учетом ошибки когда нашли 6 млрд - не хватает

и до октября, уже ничего не изменится
показати весь коментар
09.07.2023 18:38 Відповісти
так сами США об этом говорят
показати весь коментар
09.07.2023 18:39 Відповісти
Якщо так, то Буратіні поводять по губам тим чим він грає на роялі.
показати весь коментар
09.07.2023 18:31 Відповісти
"Концепція помінялася. Ми обісралися". Стефанішина
показати весь коментар
09.07.2023 18:31 Відповісти
Якщо не візьмуть в НАТУ то пойдьом жарити шашлики.Ось і вся стратегія ЗЕбаранів.
показати весь коментар
09.07.2023 18:33 Відповісти
пока война - НАТО не реально
показати весь коментар
09.07.2023 18:40 Відповісти
Зелені щось запідозрили що НАТО їм не ''світить'' , тож почали сінце стелити щоб не так боляче було падати.
показати весь коментар
09.07.2023 18:49 Відповісти
так Байден же сказал - нема борьбы с коррупцией ,нема и НАТО
показати весь коментар
09.07.2023 19:00 Відповісти
Верещук о проблемах с коррупцией: мы не можем даже понять, что Байден имеет в виду
показати весь коментар
09.07.2023 19:09 Відповісти
Не примуть цього рішення і ти про це чудово знаєшь. Дебіли.
показати весь коментар
09.07.2023 19:20 Відповісти
Так ви кажете вже рік Україна де факто і де юре уже член НАТО,але як я зрозумів тепер будете годувати народ,що гарантії безпеки це краще членства в альянсі.
показати весь коментар
09.07.2023 19:29 Відповісти
Мені цікаво коли все пішло не так?Адже зелений об'їхав усі важливі країни європи,німеччина,франція,італія,і вони сказали так,але чомусь коли поставили людину,яка штормила Байдена то тепер чомусь за гарантії безпеки говорите.Чи в цьому справа?
показати весь коментар
09.07.2023 19:33 Відповісти
Ну спасибо. У нас уже были гарантии безопасности. Все по очереди ими подтерли жопу и не поморщились. Опять попрыгать на граблях нам предлогаете? Ето нужно быть совсем без мозгов
показати весь коментар
09.07.2023 20:35 Відповісти
Зараз - ЗАПРОШЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЧЛЕНСТВА. Потім - ЧЛЕНСТВО (після 1-3р. ратифікацій всіма членами з антикорупц. та іншими умовами)... Чому не можна зробити так?
показати весь коментар
09.07.2023 22:32 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 23:47 Відповісти
 
 