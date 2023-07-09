УКР
Попри ордер на арешт Путіна саміт БРІКС у ПАР відбудеться очно, - Рамафоса

Попри те, що ПАР юридично зобов’язана заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо той прибуде до країни, саміт БРІКС відбудеться очно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Barrons.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса підтвердив, що наступного місяця саміт БРІКС, на який запрошено Путіна, буде "фізичним", попри ордер на арешт російського лідера.

"Саміт БРІКС наближається, і ми завершуємо наші дискусії щодо формату", - сказав він журналістам, додавши, що це буде "фізична" зустріч.

Читайте також: Питання особистої участі Путіна в саміті БРІКС обговорюється в уряді ПАР, - президент Рамафоса

Нагадаємо, БРІКС - це об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. 

Гірше для вас, хоча до вас воно не приїде, а якийсь клон!!! Радуйтесь, придурки!!!!
09.07.2023 18:20 Відповісти
09.07.2023 18:25 Відповісти
стерненко казав
09.07.2023 18:30 Відповісти
Гірше для вас, хоча до вас воно не приїде, а якийсь клон!!! Радуйтесь, придурки!!!!
09.07.2023 18:20 Відповісти
Думаю що зразу три ********** поїдуть. А сам ***** бздлива нікчемна істота.
09.07.2023 20:21 Відповісти
не засмічуй сайт портретами х-уйла
09.07.2023 21:03 Відповісти
Значить, дублер ***** в Африці буде. Тільки цікаво, який - перший номер чи другий?
09.07.2023 18:21 Відповісти
Двадцять перший -- тобто містер ОЧКО *****
09.07.2023 18:23 Відповісти
Будет вот этот, бракованный экземпляр. Погоняло Волан-Де-Морт.
09.07.2023 18:33 Відповісти
Сенс не в тому який № приїде,сенс в тому що чорно....африканці клали на зобовязання свій чорний прутень.
09.07.2023 21:57 Відповісти
Рамафосі ордер не указ -- непогано він себе чухає .
09.07.2023 18:21 Відповісти
це пастка...
09.07.2023 18:31 Відповісти
То не ота мавпа себе не зле чухає, воно НІХТО, як і наш Найвошивіший. Там є над ними такий собі алжирець, без відома якого на півконтиненту жодний там якийсь ********** без його волі навіть перднути права не має. За ухвалою цього загадкового алжирця і поїхав отой мобільний зоопарк спершу до нашого недолугого опудала, а потім до *****. Мавпи тут ні при чім, більшого, ніж результату дресирування від них не дістати. А от про того алжирця є таки досить інформації у загальному доступі.
09.07.2023 18:47 Відповісти
А як же ж мавпам без путлера?
09.07.2023 18:22 Відповісти
Хліба їм цього року не давати ! 👿
09.07.2023 18:34 Відповісти
09.07.2023 18:25 Відповісти
Нажаль ділити вони будуть не банани, а скоріше за все долю Українського збіжжя(( З Янелохом домовились під час візиту, а тепер з мошкалями домовляться і почнуть знов рятувати голодні рти ПАР і ***** та янелох знову рятівникі усього світу від голоду(((((((
09.07.2023 21:21 Відповісти
стерненко казав що посадять. моя думка незмінна - підітруться отим ордером отого суду.
09.07.2023 18:27 Відповісти
стерненко казав
09.07.2023 18:30 Відповісти
стерненко то ніхто.
09.07.2023 18:50 Відповісти
ну, той хлопак не працював на держслужбі і не заробив на рошен та 5 канал.

але має ют'юб-канал про політику, другий по популярности в Україні.

тож, казати що він ніхто це або перший день на цій планеті або ненависть до того хлопака.

його ненавидить одеський труханов.

вас труханов що, вкусив?
09.07.2023 19:24 Відповісти
До стерненко лише одне питання - він дуже зележопий.

І так, коли каже Стерненко - це те саме, коли каже Арестовіч. Тупо блогер зі своєю думкою, не більше.
09.07.2023 20:24 Відповісти
пане, ви фантазуєте і ваші фантазії реально дикі.

стерненко не вгризається в зеленського насмерть бо той не вигравав у нього на стадіоні президентські перегони, тож у стерненка на зеленського образ великих та смертельних немає.

чи критикує стерненко зеленського - звісно, критикує. з огляду на те що війна неназивання прізвища зеленського в критиці вважаю правильним, ще порошенко казав що хитають президента під час війни тільки агенти кремля.))

порівняння стерненка з арестовичем то взагалі тупість. арестович це проросійський мутний тип, який як гордон тільки на зарплаті. а стерненко чітко дистанціює себе від влади і від розгромленої опозиції.

звісно, можна багато про стерненка говорити але ваше порівняння його з арестовичем це як порівняти порошенка з сатаною = геть тупо і незрозуміло.
09.07.2023 20:34 Відповісти
звиздомордою потворою віє... То ти, лещенко? Стать собі переконструюй і склади компанію скарабєєвій чи бабушкам *****. То буде ідеальне дуо .
09.07.2023 20:55 Відповісти
Цікаво, якщо арештувати того 26-го дублера *****, і вже під час слідства з'ясується, що "цар несправжній" - запоребрику доведеться визнати існування дублерів?
09.07.2023 18:29 Відповісти
А кацапстан як повинен, офіційно визнати, з печаткою та підписом?
09.07.2023 19:27 Відповісти
Карною справою проти Пескова за статтею "Людожерство".
10.07.2023 00:29 Відповісти
путлер мабудь пообіцяв діхлофосу на шару краденого збіжжя пару пароплавів.
09.07.2023 18:31 Відповісти
То значить так само їм і зерна як вони договорів дотримуються!
09.07.2023 18:34 Відповісти
Гади!!! Я заберу свої слова, якщо це буде пастка.
09.07.2023 18:35 Відповісти
Звісно, що відбудеться. от тільки ху йло буде присутнє там не очно, а заочно.
09.07.2023 18:35 Відповісти
Пуйло засцить поїхати. Бо коли повернеться там може бути новий пахан.
09.07.2023 18:37 Відповісти
Рамафоса, ти можеш стати як Мандела, але якщо не заарештуєш х.йла то станеш нацистською Манд..ою
09.07.2023 18:38 Відповісти
Рамафос не мав намірів продовжувати справу Н.Мандели. Причину я описав отут на стрічці ( вже ДЕСЬ) вгорі.
09.07.2023 18:55 Відповісти
коли в "очних" візитах щось запитувати ***** на шпрасі, рівень володіння нею його "очників" буде один і той же? )))
09.07.2023 18:38 Відповісти
Ех, Рамафоса-Рамафоса... Нема на тебе дихлофоса!
09.07.2023 18:57 Відповісти
Залишки міжнародного права руйнують повністю......
09.07.2023 19:01 Відповісти
мавпа чорножопа сцикнула
09.07.2023 19:09 Відповісти
У рамафоси є величезний шанс підняти свій авторитет на світовій арені. рамафоса, come on!
09.07.2023 19:23 Відповісти
Цей рубероїд довипендрюється.
09.07.2023 19:24 Відповісти
А як відрізняти, кого арештувати, клон він чи ні?
09.07.2023 19:32 Відповісти
Мавпи вирішили накласти купу на світ. Тоді хай не ображаються, коли світ накладе велику купу на них.
09.07.2023 19:54 Відповісти
Допіклувались про Африканців
09.07.2023 19:57 Відповісти
Нафуя тоді міжнародні закони?
09.07.2023 20:19 Відповісти
Говорять, що ця чорна особь вчилась у мацкві Тоді він завербован КГБ ще студентом і гроши на вибори получав з мацкви
09.07.2023 20:25 Відповісти
Це звісно малоймовірно, але якщо його там заарештують, то в рашці почнеться бурлєніє говєн, поряд з яким Пригожин з його походом - це були лише квіточки.
09.07.2023 20:28 Відповісти
черножопые свиньи
09.07.2023 21:07 Відповісти
Якщо вони не заарештують Путіна Україна повинна розірвати дипломатичні відносини з ними ввести ембарго щоб здохли з голоду ну і пригрозити їх президенту вбивством
09.07.2023 21:18 Відповісти
Зря апартеид отменили в Африке, как и крепостное право на россии. Эти низшие формы жизни без управления хомосапиенс из цивилизованного мира неприспособленны к самостоятельному существованию и соблюдению некоторых правил высокоразвитого общества.
09.07.2023 22:52 Відповісти
лучше подготовиться и сбить козлячий самолет по пути. ето законная военная цель.
корабли у нас есть, ЗРК тоже есть.
10.07.2023 07:18 Відповісти
 
 