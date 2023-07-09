Попри ордер на арешт Путіна саміт БРІКС у ПАР відбудеться очно, - Рамафоса
Попри те, що ПАР юридично зобов’язана заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо той прибуде до країни, саміт БРІКС відбудеться очно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Barrons.
Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса підтвердив, що наступного місяця саміт БРІКС, на який запрошено Путіна, буде "фізичним", попри ордер на арешт російського лідера.
"Саміт БРІКС наближається, і ми завершуємо наші дискусії щодо формату", - сказав він журналістам, додавши, що це буде "фізична" зустріч.
Нагадаємо, БРІКС - це об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.
