Україні не обов’язково виконати вимоги Єврокомісії на 100%, щоб розпочати переговори про вступ до ЄС, - Стефанішина

стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна не виконає усі вимоги Єврокомісії, але вірить, що це не завадить розпочати переговри про вступ до ЄС.

Про це Стефанішина розповіла у інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ. 

Стефанішина висловила впевненість, що Україна восени отримає позитивне рішення Єврокомісії, а потім і Європейської Ради, про початок переговорів про вступ з ЄС.

"В цілому, у мене є така впевненість, яка базується на певних перемовинах, проведених в країнах-членах і з європейськими інституціями. Але ситуація може змінюватись, тому що це рішення дійсно ухвалюють лідери", – зазначила вона.

Водночас Стефанішина визнала, що критерій щодо національних меншин не буде виконаний до необхідного терміну, зокрема і з огляду на критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)" "Венеційської комісії".

Стефанішина пояснила, коментуючи висновок "Венеційки", в якому вимагають від України забезпечити гарантії захисту прав російської меншини, що цей висновок матиме вплив на авторитет Венеційської комісії, але не на рух України до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС може розпочати переговори з Україною про вступ у грудні, - Мецола

"Всі перестороги, які стосуються російської мови, російської меншини, озвучувались, говорились. І з точки зору того, що, так, ми знаємо, що записано в українській Конституції, але ми також знаємо, що мілітаризація мови – це основний інструмент російської пропаганди. Сьогодні ми це знаємо, як світ. І сьогодні у нас відбувається війна. Всі аргументи були наведені. Водночас Венеційська комісія до них не дослухалась", – наголосила Стефанішина.

"Я можу сказати, що це ніяким чином не впливатиме на оцінку України, але це впливає на авторитет і імідж Венеційської комісії як золотого стандарту щодо прав людини та верховенства права", – додала вона.

Вона також зауважила, що Угорщина, як країна-член ЄС, яка приймає рішення і має право вето, абсолютно не зацікавлена в тому, щоб на даному етапі закрити з Україною питання, які виникають по національних меншинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майбутнє ЄС неможливо уявити без України, - фон дер Ляєн

"Це абсолютно не відповідає їх стратегічному інтересу, тому що це один з невеликої кількості елементів, з яких вони мають право встати і сказати слово. Навіть за умови врахування всіх рекомендацій Венеційської комісії ми б не закрили це питання на момент відкриття перемовин", – додала Стефанішина.

"Ми в цьому абсолютно свідомі, тому для нас важливо сформувати критичну масу рішень, які ми ухвалили на цьому шляху. Ми затверджуємо державну програму, ми будемо затверджувати методологію використання мов у медіа, у рекламі, у публічних заходах. Ми вже призначили перші консультації з угорською стороною щодо імплементації освітнього законодавства. Ми багато чого зробимо, багато в чому імплементуємо рекомендації Венеційської комісії, але це не буде виконана рекомендація аж до членства України в ЄС", – зазначила вона.

На питання, чи не завадить це Україні відкрити переговори з ЄС, Стефанішина відповіла: "Сподіваюсь, що ні".

Також читайте: Головне завдання Ради - виконати перелік рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС, - Порошенко

членство в ЄС (1391) Стефанішина Ольга спецуповноважена (394)
Якщо мені не зраджує пам'ять, то Зеля особисто клявся пані Урсулі що за кілька місяців всі вимоги будуть виконані. А вже рік минув. Тепер зелені виродки говорять що можна вступити і без виконання вимог.
Особливо НАТО їх чекає. Ага..
Нагадало

Именно так

Нагадало

За що і була нагороджена медалею "За взяття за щоку".
Скільки там мульярдів дерев обісцялись зеленопузі висадити?
Якщо вони мали на увазі такі "сосни",то Україні п....а. !
Я ще не був ніколи таким переконаним...
Вибачте, але який же ж збоченець у ту гнилу пельку "щось" встромив??
По пяні ще не таке зробиш
Віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
==============================
Тупа сосна від зе
дякую проригався
да?
У зелені своє бачення. Ваші закони не закони, у нас є свої.
Так. Перемовини задля перемовин, а не вступу. Перемовини можуть тривати довго, як летаргічний сон, або кома, коли пацієнт наче вмер, але життєдіяльність органів не дозволяє його поховати. Хоча і користі від нього м'яко кажучи немає. Радше навпаки - навіть найближчі родичі чекають швидшого вирішення.
Якщо мені не зраджує пам'ять, то Зеля особисто клявся пані Урсулі що за кілька місяців всі вимоги будуть виконані. А вже рік минув. Тепер зелені виродки говорять що можна вступити і без виконання вимог.
Особливо НАТО їх чекає. Ага..
Именно так

На слова представників зелено-синьоі шобли взагалі не тре уваги звертати; виключно на іхні справи. Ця шобла не далеко від кацапні відійшла.
Головне наобіцяти ім з три короба а потім хоть трава не рости -- да -- Стефанішина .
Она тупо врет. Она обещала еще год назад.
вони і в НАТО збираються пролізти, не виконучи критеріїв Статуту. А ротім будуть ображатися, коли їм делікатно по дипломатичному пояснюватимуть "так не можна"... Що ні в НАТО ні в ЄС не потрібні другі мад'яри чи навіть аналог турків...
Їм, тобто зеленим гнидам, вже не делікатно, а прямо, без натяків, про це кажуть! Далі як - вялікім і маґучім руцкім матом паяснять???
Жінки в команді Зєленосраких з особливої планети , там голова для шльома або капелюха і всее !!!😡
це називається " політична проституція" , й не ображайте жінок - у ЗЕлених повнийсклад роду людського у цьому статусі , навіть усіх віддтінків ЛГБТ .
Де ви побачили образу жінок ? Ні в якому раазі !!? Без жінок немає сенсу НІЩО ))) ( без гарних)
Там голова для "взятія за щєку"! А та планета, нажаль, зветься"Україна"!
і щоб сосати***
БЛ@@@@@!Свобода слова ДЕ? Реформи СБУ та СУДІВ ДЕ? Боротьба з корупцією ДЕ? Стефанишина БЛ@@@@@ , ГОЛОВА ПАРЛАМЕНТУ лежить під шпигуном Рашки , КАНАЛ ВР Єрмак підгріб під себе ... Й ТИ ЩЕ ЩОСЬ ЩЕ БЕКАЄШ про не всі віконані вимоги???
Так і ЄС не обов'язково приймати в свій склад Україну.
Жодних зобов'язань: все добровільно.
Їм ще одна Угорщина не так щоб дуже потрібна.
"но деньги вперёд!"
А нічого що Шмигаль у березні сказав що все вже виконано?
А зараз вже - не обов'язково?
На каких дебилов рассчитан этот бред? Они народ совсем уже за тупиц держат?
На тих що це болото підтримують.
Не впевнений, що люди, що голосували за слуг порозумнішали.
Це усе від того, що на закордонних зустрічах буратінку відкритим текстом найух не посилають. От вони від того і сцють відверто в очі усім підряд, вважаючи одних себе за розумних, чесних, білих та пухнастих.
А чому вона не згадала, що доволі велику частку тих "перемовин" проводив "клятий барига", а не Арахамія, Безугла, Єрмак чи сам найвеличніший?
А хто такий, взагалі, єрмак? Ви функціональні обов'язки його знаєте?
А до чого тут мовне питання? Хіба вимоги з боку ЄС стосуються тільки державної мови і мов меншин? А других вимог немає? Навіщо ця недолуга гра в наперстки з громадянами України?
Напевно вони розраховують, що інші вимоги виконають без проблем)
Хм, а в Європі про таке знають?
Щоб розпочати переговори - не обов'язково, а щоб вступити - обов'язково
У цій владі є хоч хтось притомний?
Ні, усі хвори на голову ! Це якась епідемія. Мабуть перебувають в якомусь органо-лептічном контакті.
Ну, хворим місце у лікарні, а у високих держструктурах треба наполегливо працювати. Не заради тотальноі брехні та красивих обіцянок народ Украіни владу обрав.
Сподіваюся, це питання--риторичне?
Тепер Орбан буде на всю Європу волати про неготовність України вступати в ЄС.
Молодець Зеленський. Про країну файно дбає.
Прекрасна ілюстрація є від ПЛЮСІВ, здється, на шорт ютуб відео .Вже запізно мені в інеті так навчитися передати хоча б картинку... Заголовок -"ТАКОГО ЩЕ НІКОЛИ НЕ БУЛО! " Мабуть бачили усі. Відео про Зеленського у Львові , про вихід в люди . Так що мене там вразило - найбільша затримка "крупным планом" на обличчі Єрмака (головний же продюсер) , потім БЄГЛА ТАК на Шмигаля та на Зеленського здаля )) .Це учора .
релакс ще не наступив.
З чого ви вирішили, що він про неі дбає чи дбав колись?
Пані стефанишина, задля того, щоби приєднатися до СНД/ОДКБ, ніяких виконань відсотків/зобов'язань не потрібно.
Якщо не вступати в ЄС, можна взагалі нічого не виконувати.
То це розумний політик?Навіть ,якщо і дійсно є якісь проблеми,"деревяшка",що обіймає таку посаду повинна тричі на день заявляти,що Україна дуже постарається виконати всі зобовязання.Як уже ці, під носом у зелі, зелені"сосульки" задовбали!
Компании легкоатлета и героя Украины Сергея Бубки работают на оккупированных территориях Одна из них поставляет топливо органам власти самопровозглашенной ДНР

Семейная компания украинского легкоатлета Сергея Бубки «Монблан» зарегистрировалась в российском реестре юрлиц и ведет бизнес на оккупированных территориях, утверждается в https://bihus.info/rodynna-firma-sergiya-bubky-praczyuye-na-okupovanyh-terytoriyah-i-prodaye-palne-okupantam/ расследовании журналистки Марии Землянской и издания Bihus.Info.

Сергей Бубка еще в 1990-е годы занимался бизнесом в Донецке. Он организовал несколько фирм вместе с братом Василием. После 2014 года, когда сепаратистские силы в Донбассе объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, часть компаний Бубки прекратила деятельность, из некоторых он вышел.

По данным Bihus.Info, три фирмы - ООО «Спортивный клуб Сергея Бубки», ООО «Фирма "Монблан"», ООО «Укрниколдон» - продолжили работу, зарегистрировавшись в реестрах ДНР.

В частности, «Монблан» занимается торговлей горючим. После 2014 года компания сменила юридический адрес с Донецка на Волноваху и продолжала участвовать в украинских тендерах до 2018 года.

Однако в начале 2023 года, как выяснили журналисты, компания «Монблан» появилась в российском реестре юридических лиц. Теперь она снова базируется в Донецке, а ее владельцами являются Сергей и Василий Бубки.

Журналисты Bihus.Info нашли на портале госзакупок РФ три контракта на поставку горючего, заключенные компанией «Монблан» с органами власти аннексированной ДНР - министерством здравоохранения и казначейством. Все три договора датированы маем 2023 года. Общая сумма контрактов превышает 800 тысяч рублей.

Компании «Спортивный клуб Сергея Бубки» и «Укрниколдон» также зарегистрированы в российском реестре юрлиц, говорится в расследовании.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Сергей Бубка фактически исчез из публичного пространства, не осуждал войну и не проявлял инициативу по введению санкций против спортсменов из РФ. Спортсмена критиковали за молчание. Его старший брат Василий был депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов и после оккупации Донецка остался жить в городе.
===================
Отака хўня, малята.
представитель Бубки Сергей Якимец, исковое заявление связано с массовыми публикациями в сети Интернет сведений манипулятивного характера, искажающих фактические обстоятельства.

"Законодательством Украины предусмотрено право каждого лица на уважение к чести и достоинству, которые неприкосновенны, а также на неприкосновенность своей деловой репутации. В связи с этим Сергей Бубка готовит иск о защите своих прав в соответствующие инстанции"
Ії теж можна сексологом в якусь країну посилати.
Мати таких віцеприм"єрок, ворогів не треба! Хоча вона озвучила те що їй веліли...
Шмара заговорює зуби, бо не хочеться антикорупційні закони приймати, нацменшини останні:

Вимоги ЄС до України:

1. ухвалити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного Суду, яке має включати процес попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професійних навичок

2. завершити перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3. посилити боротьбу з корупцією, зокрема серед топпосадовців;

4. завершити відбір та призначити нового директора НАБУ та прокурора САП;

5. забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

6. ухвалити комплексний стратегічний план реформування правоохоронного сектору;

7. впровадити закон про олігархів;

8. привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

9. завершити реформи законодавства для національних меншин.
Лише 4 пункт виконано і то зі 100% своїм директором-корупціонером зі стажем
показати весь коментар
А ця віцепремерка точно бачить Україну як демократичну державу де соблюдаются закони і права громадян України(якої б вони національності не були).А на кшалт піару венеціанки то хай зверне увагу на ОП,такого бл...ва я не бачив за 30 років.
Тупа сосна від зе щось ляпнула вільним від роботи ротом..
Верещук о проблемах с коррупцией: мы не можем даже понять, что Байден имеет в виду
жоден президент до зеленського не збирався і так і не зібрався та не подолав корупцію.

якщо серйозно то зеленський такий самий у питанні корупції як попередники і якщо Україна на 116 місці зі 180 по корупції то ми на те місце застрибнули не з першого дня зеленського, ми туди дерлися та лізли давно, кожен президент свій внесок доклав.

тим більше вже писав - щоб здолати корупцію пів дня треба, то вони так хотіли, ага.
Але не при кожному президентові війна йшла в Украіні, ГАРЯЧА, СПРАВЖНЯ ВІЙНА.
тут ви праві, мені нічим крить.

я б хотів розмазати зеленського за толєрування корупції але тут і без мене табун його затопче і розбиратися не буде за корупцію чи за хороші справи.
Як це пов'язано з боротьбою з корупцією? Тиловим щурам немає чим зайнятися під час гарячої фази війни, лише дограбовують Україну як в останній день.
(1) реформа Конституційного суду

(2) продовження судової реформи

(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП

(4) боротьба з відмиванням коштів

(5) втілення антиолігархічного закону

(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським

(7) зміна законодавства про нацменшини.
Ну, той приймати на 100% непотрібно, так дась на 0,хрен десятих.
Б*я що вона меле?!!! Видпускайте головного суддю хабарника Князева, залишайте руzкротів на посадах.
Почнемо рух до Сомалі або Колумбії, будемо меняти рух та вектор розвитку країни.
Чому "будемо"? Вже почали. З травня 2019-го...
Які там 100 відсотків ? Ви хоч би на 5 відсотків виконали.
Та нам, мабуть, взагалі не треба ніхєра виконувати. Всі ті вимоги для лахов. Дайош більше корупції, більше російських агентів на найвищих держпосадах, більше бєспрєдєлу і узурпації влади в країні... До речі, пачіму ми іщьо нє в НАТЄ?
А зелень все в шахер-махер играет. Не пройдет ребята, не пройдет
а що-з корупцією, з марафоном, з дєрьмаком, з татаровим, з зеленою гнидою в ЄС. стефанішина, у тебе мізки на місті, чи як у безуМної мар'яни?
Переводячи на звичайну мову:
Та ж погодьтесь нарешті з тим, що ми тут крали і будемо красти. Зато ми відосики зачьотні робимо.
Стефанішина . Країни східної Европи без умов прийняли.
ПОКИДЬКИ!
Вам і так всі умови скостили з 40+ пунктів, всього до 7!!!
А ви й їх виконати не хочете!
Ау, коментатори! Ват сам текст читали, чи тільки по назві публікації коментуєте? Відносини з Угорщиною, мовні питання - ось про що йдеться у тексті.
ще одна ссучена бльдь.
Переговоры, то такое... Ни к чему не обязывающее. Может быть даже бесконечное.
Україні не обов'язково виконати вимоги Єврокомісії на 100%, - Україні і її народу було би найкращим ,виконнаня владою вимог Єврокомісії, Для тих,хто збирається і дальше чистити кишені українців , виконання вимог не є обовязковим , позаяк чистити кишені українців під контролем ЄС БУДЕ значно складніше..
Це клоункиня придумала таке нове правило для вступу до ЄС?
Тупая хабалка, сразу скажи, что ничего выполнять не будем. Зеленые ублюдки
Нє хачу учітса, хачу женітса!
Навіть при повній блокаді реформ і скаженому дерибані бюджету Європа готова говорити про шлях країни до стандартів ЄС.
