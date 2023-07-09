Україні не обов’язково виконати вимоги Єврокомісії на 100%, щоб розпочати переговори про вступ до ЄС, - Стефанішина
Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна не виконає усі вимоги Єврокомісії, але вірить, що це не завадить розпочати переговри про вступ до ЄС.
Про це Стефанішина розповіла у інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
Стефанішина висловила впевненість, що Україна восени отримає позитивне рішення Єврокомісії, а потім і Європейської Ради, про початок переговорів про вступ з ЄС.
"В цілому, у мене є така впевненість, яка базується на певних перемовинах, проведених в країнах-членах і з європейськими інституціями. Але ситуація може змінюватись, тому що це рішення дійсно ухвалюють лідери", – зазначила вона.
Водночас Стефанішина визнала, що критерій щодо національних меншин не буде виконаний до необхідного терміну, зокрема і з огляду на критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)" "Венеційської комісії".
Стефанішина пояснила, коментуючи висновок "Венеційки", в якому вимагають від України забезпечити гарантії захисту прав російської меншини, що цей висновок матиме вплив на авторитет Венеційської комісії, але не на рух України до ЄС.
"Всі перестороги, які стосуються російської мови, російської меншини, озвучувались, говорились. І з точки зору того, що, так, ми знаємо, що записано в українській Конституції, але ми також знаємо, що мілітаризація мови – це основний інструмент російської пропаганди. Сьогодні ми це знаємо, як світ. І сьогодні у нас відбувається війна. Всі аргументи були наведені. Водночас Венеційська комісія до них не дослухалась", – наголосила Стефанішина.
"Я можу сказати, що це ніяким чином не впливатиме на оцінку України, але це впливає на авторитет і імідж Венеційської комісії як золотого стандарту щодо прав людини та верховенства права", – додала вона.
Вона також зауважила, що Угорщина, як країна-член ЄС, яка приймає рішення і має право вето, абсолютно не зацікавлена в тому, щоб на даному етапі закрити з Україною питання, які виникають по національних меншинах.
"Це абсолютно не відповідає їх стратегічному інтересу, тому що це один з невеликої кількості елементів, з яких вони мають право встати і сказати слово. Навіть за умови врахування всіх рекомендацій Венеційської комісії ми б не закрили це питання на момент відкриття перемовин", – додала Стефанішина.
"Ми в цьому абсолютно свідомі, тому для нас важливо сформувати критичну масу рішень, які ми ухвалили на цьому шляху. Ми затверджуємо державну програму, ми будемо затверджувати методологію використання мов у медіа, у рекламі, у публічних заходах. Ми вже призначили перші консультації з угорською стороною щодо імплементації освітнього законодавства. Ми багато чого зробимо, багато в чому імплементуємо рекомендації Венеційської комісії, але це не буде виконана рекомендація аж до членства України в ЄС", – зазначила вона.
На питання, чи не завадить це Україні відкрити переговори з ЄС, Стефанішина відповіла: "Сподіваюсь, що ні".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо вони мали на увазі такі "сосни",то Україні п....а. !
Я ще не був ніколи таким переконаним...
==============================
Тупа сосна від зе
Особливо НАТО їх чекає. Ага..
Жодних зобов'язань: все добровільно.
Їм ще одна Угорщина не так щоб дуже потрібна.
А зараз вже - не обов'язково?
Не впевнений, що люди, що голосували за слуг порозумнішали.
Молодець Зеленський. Про країну файно дбає.
Семейная компания украинского легкоатлета Сергея Бубки «Монблан» зарегистрировалась в российском реестре юрлиц и ведет бизнес на оккупированных территориях, утверждается в https://bihus.info/rodynna-firma-sergiya-bubky-praczyuye-na-okupovanyh-terytoriyah-i-prodaye-palne-okupantam/ расследовании журналистки Марии Землянской и издания Bihus.Info.
Сергей Бубка еще в 1990-е годы занимался бизнесом в Донецке. Он организовал несколько фирм вместе с братом Василием. После 2014 года, когда сепаратистские силы в Донбассе объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, часть компаний Бубки прекратила деятельность, из некоторых он вышел.
По данным Bihus.Info, три фирмы - ООО «Спортивный клуб Сергея Бубки», ООО «Фирма "Монблан"», ООО «Укрниколдон» - продолжили работу, зарегистрировавшись в реестрах ДНР.
В частности, «Монблан» занимается торговлей горючим. После 2014 года компания сменила юридический адрес с Донецка на Волноваху и продолжала участвовать в украинских тендерах до 2018 года.
Однако в начале 2023 года, как выяснили журналисты, компания «Монблан» появилась в российском реестре юридических лиц. Теперь она снова базируется в Донецке, а ее владельцами являются Сергей и Василий Бубки.
Журналисты Bihus.Info нашли на портале госзакупок РФ три контракта на поставку горючего, заключенные компанией «Монблан» с органами власти аннексированной ДНР - министерством здравоохранения и казначейством. Все три договора датированы маем 2023 года. Общая сумма контрактов превышает 800 тысяч рублей.
Компании «Спортивный клуб Сергея Бубки» и «Укрниколдон» также зарегистрированы в российском реестре юрлиц, говорится в расследовании.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Сергей Бубка фактически исчез из публичного пространства, не осуждал войну и не проявлял инициативу по введению санкций против спортсменов из РФ. Спортсмена критиковали за молчание. Его старший брат Василий был депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов и после оккупации Донецка остался жить в городе.
===================
Отака хўня, малята.
"Законодательством Украины предусмотрено право каждого лица на уважение к чести и достоинству, которые неприкосновенны, а также на неприкосновенность своей деловой репутации. В связи с этим Сергей Бубка готовит иск о защите своих прав в соответствующие инстанции"
Вимоги ЄС до України:
1. ухвалити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного Суду, яке має включати процес попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професійних навичок
2. завершити перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
3. посилити боротьбу з корупцією, зокрема серед топпосадовців;
4. завершити відбір та призначити нового директора НАБУ та прокурора САП;
5. забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);
6. ухвалити комплексний стратегічний план реформування правоохоронного сектору;
7. впровадити закон про олігархів;
8. привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
9. завершити реформи законодавства для національних меншин.
якщо серйозно то зеленський такий самий у питанні корупції як попередники і якщо Україна на 116 місці зі 180 по корупції то ми на те місце застрибнули не з першого дня зеленського, ми туди дерлися та лізли давно, кожен президент свій внесок доклав.
тим більше вже писав - щоб здолати корупцію пів дня треба, то вони так хотіли, ага.
я б хотів розмазати зеленського за толєрування корупції але тут і без мене табун його затопче і розбиратися не буде за корупцію чи за хороші справи.
(2) продовження судової реформи
(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП
(4) боротьба з відмиванням коштів
(5) втілення антиолігархічного закону
(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським
(7) зміна законодавства про нацменшини.
Почнемо рух до Сомалі або Колумбії, будемо меняти рух та вектор розвитку країни.
Та ж погодьтесь нарешті з тим, що ми тут крали і будемо красти. Зато ми відосики зачьотні робимо.
Вам і так всі умови скостили з 40+ пунктів, всього до 7!!!
А ви й їх виконати не хочете!