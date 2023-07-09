Це не Україна не готова вступити до НАТО, це НАТО не готовий прийняти Україну, - Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер розкритикував позицію президента США Джо Байдена щодо членства України у НАТО.

Про це він написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"У президента все відбувається навпаки. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну. І це ще відгукнеться в майбутньому", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дав інтерв'ю CNN, у якому заявив, що членство України в НАТО "передчасне", проте США та союзники продовжують забезпечувати Сили оборони озброєннями, щоб закінчити війну, а у НАТО немає одностайності щодо швидкого членства України у розпал війни.