Це не Україна не готова вступити до НАТО, це НАТО не готовий прийняти Україну, - Волкер

волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер розкритикував позицію президента США Джо Байдена щодо членства України у НАТО.

Про це він написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"У президента все відбувається навпаки. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну. І це ще відгукнеться в майбутньому", - йдеться в дописі. 

Також читайте: Якщо у Вільнюсі не ухвалять рішення про членство України в НАТО, акцент зміститься на гарантії безпеки, - Стефанішина

Нагадаємо, президент США Джо Байден дав інтерв'ю CNN, у якому заявив, що членство України в НАТО "передчасне", проте США та союзники продовжують забезпечувати Сили оборони озброєннями, щоб закінчити війну, а у НАТО немає одностайності щодо швидкого членства України у розпал війни.

Байден Джо (2899) НАТО (6793) членство в НАТО (1770) Волкер Курт (619)
Топ коментарі
+62
Золоті слова!!!!!!!! Браво Волкер!!!!
09.07.2023 19:48 Відповісти
09.07.2023 19:48 Відповісти
+28
хоча Волкер і правий - але йому тут зараз швидко заперечать, що справа в корупції, асфальті, барабанах, шашликах і що там ще
09.07.2023 19:50 Відповісти
09.07.2023 19:50 Відповісти
+24
Ще в кремлівських кротах зеленої опи.
09.07.2023 19:59 Відповісти
09.07.2023 19:59 Відповісти
Португалия, Испания с греками---те ещё любители доить ЕС! Та и хлопцы что с пиццой носятся стырить не дураки. Тот ещё букет из бурьянов!
09.07.2023 21:15 Відповісти
09.07.2023 21:15 Відповісти
Чому вони повинні ставити зеленим якісь ультиматуми якщо мудрий Український нарід сам зелених до влади і привів? Ні)) Спочатку ми повинні самі прибрати зелених, а вже потім НАТА.
09.07.2023 22:20 Відповісти
09.07.2023 22:20 Відповісти
Зелених до влади привів рашен.
https://enigma.ua/articles/plan-buratino-proekt-zelenskiy
показати весь коментар
11.07.2023 09:59 Відповісти
Мабудь зібрались там функціонери, які пороху не нюхали І це вже загроза усім країнаМ НАТО
колись Залужний стане генсеком НАТО ‼️
09.07.2023 20:16 Відповісти
09.07.2023 20:16 Відповісти
Волкер один из видных неоконов и республиканских ястребов, его мнение отражает интересы вышеупомянутых групп и для Украины это важно.
09.07.2023 20:16 Відповісти
09.07.2023 20:16 Відповісти
Нє-нє, це ви мантру сектантів порушуєте: республіканці - "каки", які не хочуть допомагати Україні.
09.07.2023 20:36 Відповісти
09.07.2023 20:36 Відповісти
Против, только один Трамп - путинский ******, остальные республиканцы за помощь нам.
09.07.2023 20:53 Відповісти
09.07.2023 20:53 Відповісти
Я не буду лазити і тицяти вам в очі коментики сектантів про "поганих" респів.

Тут їх вистачає.

Як і маячні, що закон про ленд-ліз "животворящим" було прийнято саме в піку їм: вони ж "каки", блокують допомогу Україні.

А правду про те, що його внесли в конгрес саме респи в січні 2022 (до повномасштабного вторгнення) - тут не *******.

І питання, чому "дружок-козачок" зі своїм кодлом маринував його кілька місяців - теж не *******.

А чому не виконує - взагалі заборонено питати.
09.07.2023 20:59 Відповісти
09.07.2023 20:59 Відповісти
Бладаря республиканским ястребам вроде Линдси Грэма и неоконам из числа демократов были продавлены решения о поставке Украине современного вооружения.
09.07.2023 21:17 Відповісти
09.07.2023 21:17 Відповісти
Дякую, Каміль. Я в курсі. То Серґєй008 не знає.
09.07.2023 21:55 Відповісти
09.07.2023 21:55 Відповісти
Коли Байден буде екс-президентом він ще не таку "маму " розкажеть щоб нас тільки прийняли в НАТО. Добре коли ні за що не відповідаєш як бубочка.
09.07.2023 20:30 Відповісти
09.07.2023 20:30 Відповісти
Про "реформи".
Допоки в Україні (чого нема більше ніде в цивілізованих країнах) монопольно і безперебійно керує усім з тіні своїх зомбоящиків олігархічна мафія, будь-які реформи можливі в ній виключно у форматі їх імітації (нова поліція, набу, прозорро і т.п. без жодних результатів).

Альтернатив нема - спочатку знищення під корінь олігархічного укладу. Решта змін відбудеться, як у казці.
09.07.2023 20:37 Відповісти
09.07.2023 20:37 Відповісти
То в чому затримка? Майдан, начебто, з цією метою і був? Чи ні?
09.07.2023 20:50 Відповісти
09.07.2023 20:50 Відповісти
Дивлячись для кого. Для небесної сотні - напевно, хоча й не дуже усвідомлено.
Але завдяки цілеспрямованому зомбуванню 99,9% українців не лише не в курсі, від чого ми десятиліттями усе гірше й гірше живемо у порівнянні з сусідами, вони взагалі не в курсі, що таке відбувається. Тому й не намагаються з'ясувати - чому, а задовільняються розповідями про усе нових і нових реформаторів та їх ворогів.
09.07.2023 21:35 Відповісти
09.07.2023 21:35 Відповісти
Дедушка БАЙДЕН кушает МАННУЮ КАШУ и боится ПЕРДНУТЬ в сторону *****.
09.07.2023 20:51 Відповісти
09.07.2023 20:51 Відповісти
Всі це кажуть , але на наше горе - Байден слухає лише Саллівана .
09.07.2023 20:53 Відповісти
09.07.2023 20:53 Відповісти
"Наше" горе це ми самі.
09.07.2023 22:22 Відповісти
09.07.2023 22:22 Відповісти
Заперечую Волкеру . Це держава Україна не має наразі передумов до вступу . Слова Байдена вам про це на вашому шляху до розуміння реалій.
09.07.2023 21:04 Відповісти
09.07.2023 21:04 Відповісти
Волкер каже правильні речі, але у мене є великі сумніви, чи повторив би він свої слова будучи на місті Байдена.
09.07.2023 21:18 Відповісти
09.07.2023 21:18 Відповісти
Курт как всегда Прав!!!!
09.07.2023 21:21 Відповісти
09.07.2023 21:21 Відповісти
Ну по факту так и есть. ВСУ уже круче НАТО. Ну по отдельным позициям сильно круче.
09.07.2023 21:26 Відповісти
09.07.2023 21:26 Відповісти
Але в НАТО приймають не армії, а країни.
10.07.2023 07:28 Відповісти
10.07.2023 07:28 Відповісти
от перестановки слагаемых сумма не меняется
09.07.2023 21:30 Відповісти
09.07.2023 21:30 Відповісти
Адекватный мужик, он просто давно в теме и как никто понимает....
09.07.2023 21:38 Відповісти
09.07.2023 21:38 Відповісти
Это точно, НАТО не готово брать Украину с ее дерьмаками, татаровыми и целым кублом фсб-шных кротов
09.07.2023 22:05 Відповісти
09.07.2023 22:05 Відповісти
Це точно, у них своїх вистачає : орбан,радев,мілатович,курц, ципрас... Навіть більше, фсб-шні кроти меркель, шредер,штанмаєр довгий час формували політику НАТО в ЄС і блокували вступ України в НАТО .
09.07.2023 22:55 Відповісти
09.07.2023 22:55 Відповісти
Зараз - ЗАПРОШЕННЯ ДО ЧЛЕНСТВА. Потім - ЧЛЕНСТВО (після 1-3р. ратифікацій всіма членами з антикорупц. та іншими умовами)... Чому не можна зробити так???
09.07.2023 22:24 Відповісти
09.07.2023 22:24 Відповісти
боягузство + домовленості з х**лом.
09.07.2023 23:07 Відповісти
09.07.2023 23:07 Відповісти
Ну тіпа так
Волкер правий на 💯
Без України НАТО це понти для .,
09.07.2023 22:41 Відповісти
09.07.2023 22:41 Відповісти
"Колишні" майже завжди праві та адекватно озвучують ситуацію і прогнози на майбутнє, а от "діючим" наче щось пороблено, все "передчасно" та потребує " обговорення".
09.07.2023 23:01 Відповісти
09.07.2023 23:01 Відповісти
Феєрично!

Від перестановки доданків сума не змінюється
09.07.2023 22:45 Відповісти
09.07.2023 22:45 Відповісти
Штати не бажають приймати в НАТО ТелепуЗЕРа з цілим кублом шпійонів х....
09.07.2023 23:06 Відповісти
09.07.2023 23:06 Відповісти
Ще зовсім недавно кубло "шпійонів" на чолі з піонер-комсомолкою було одним з головних союзників штатів по нато, а рудий друг х***а навіть деякий час рулив цим нато. У порівнянні з ними дєрмак з татаровим навіть не діти, а зиготи.
09.07.2023 23:33 Відповісти
09.07.2023 23:33 Відповісти
Байден каже за перешкоди , а це кроти і корупція , Чого тільки вартий "правозахисник " Резніков , який у США давно сидів би у в"язниці . 95 квартал фактично всі кроти і корупціонери . Але ми змінимо цю ситуацію , хоча це буде нескоро і дуже , дуже і дуже складно , бо в їх руках всі Медіа , а грошей зі всього Світу , вся єврейська братія Світу коштів не пошкодує і скинеться . Я за це , навіть, шаную євреїв і розумію їх бажання зробити з України Хазарію , але і ми , українці , теж не заспокоїмось , бо маємо право жити в Україні громадянами , а не рабами (фіз.лицями) , і надто все нам дістається тяжкою кров"ю , потрібно знаходити компроміс всередині країни , але так як тепер , не буде , бо це борзота чистої води . Ми ж розуміємо , що іде внутрішній саботаж і шантаж одночасно , багато гри на публіку щодо НАТО і ЄС і 95 квартал не хоче ніякого НАТО , бо їх влаштовує жити так , як вони тепер живуть і таємно мати торгівлю з рашистами , прихватизувавши всі національні ресурси , всі Медіа , що називається узурпацією влади , але нас вони не змінять , і у нас є велика українська діаспора , тому ми ще поборемось за Україну .
09.07.2023 23:24 Відповісти
09.07.2023 23:24 Відповісти
Свята правда. НАТО не готовий прийняти таке корумповане, та насичене кацапськими агентами керівництво країни.
09.07.2023 23:42 Відповісти
09.07.2023 23:42 Відповісти
НАТО за цю слабкість дуже страшно заплатить.

Це прям сигнал Китаю дій бо тобі нічого не буде. Десятками та сотнями мільйонів трупів свого гедоністичного біомусору заплатить НАТО у глобальній війні яка точно буде якщо Китай побачить що можна безкарно анексувати собі нових територій і отримати максимум перманентну війну на тій частині що він лиш планує анексувати в фіналі.
10.07.2023 00:21 Відповісти
10.07.2023 00:21 Відповісти
Амінь.
10.07.2023 00:30 Відповісти
10.07.2023 00:30 Відповісти
Ще б пак - хто готовий агентів фсб приймати в керівний апарат НАТО
10.07.2023 00:53 Відповісти
10.07.2023 00:53 Відповісти
10.07.2023 00:54 Відповісти
10.07.2023 00:54 Відповісти
Умный логический политик, остальное стадо которое без лидеров, боятся всего
10.07.2023 06:20 Відповісти
10.07.2023 06:20 Відповісти
Волкер - самый наш человек.
10.07.2023 07:25 Відповісти
10.07.2023 07:25 Відповісти
Абсолютно согласен с Волкером.....трусливые сцыкуны....
10.07.2023 08:13 Відповісти
10.07.2023 08:13 Відповісти
НАТО чмошники. Если бы ***** напал на них они бы все просрали.
10.07.2023 15:27 Відповісти
10.07.2023 15:27 Відповісти
