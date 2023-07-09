Це не Україна не готова вступити до НАТО, це НАТО не готовий прийняти Україну, - Волкер
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер розкритикував позицію президента США Джо Байдена щодо членства України у НАТО.
Про це він написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"У президента все відбувається навпаки. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну. І це ще відгукнеться в майбутньому", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, президент США Джо Байден дав інтерв'ю CNN, у якому заявив, що членство України в НАТО "передчасне", проте США та союзники продовжують забезпечувати Сили оборони озброєннями, щоб закінчити війну, а у НАТО немає одностайності щодо швидкого членства України у розпал війни.
колись Залужний стане генсеком НАТО ‼️
Тут їх вистачає.
Як і маячні, що закон про ленд-ліз "животворящим" було прийнято саме в піку їм: вони ж "каки", блокують допомогу Україні.
А правду про те, що його внесли в конгрес саме респи в січні 2022 (до повномасштабного вторгнення) - тут не *******.
І питання, чому "дружок-козачок" зі своїм кодлом маринував його кілька місяців - теж не *******.
А чому не виконує - взагалі заборонено питати.
Допоки в Україні (чого нема більше ніде в цивілізованих країнах) монопольно і безперебійно керує усім з тіні своїх зомбоящиків олігархічна мафія, будь-які реформи можливі в ній виключно у форматі їх імітації (нова поліція, набу, прозорро і т.п. без жодних результатів).
Альтернатив нема - спочатку знищення під корінь олігархічного укладу. Решта змін відбудеться, як у казці.
Але завдяки цілеспрямованому зомбуванню 99,9% українців не лише не в курсі, від чого ми десятиліттями усе гірше й гірше живемо у порівнянні з сусідами, вони взагалі не в курсі, що таке відбувається. Тому й не намагаються з'ясувати - чому, а задовільняються розповідями про усе нових і нових реформаторів та їх ворогів.
Волкер правий на 💯
Без України НАТО це понти для .,
Від перестановки доданків сума не змінюється
Це прям сигнал Китаю дій бо тобі нічого не буде. Десятками та сотнями мільйонів трупів свого гедоністичного біомусору заплатить НАТО у глобальній війні яка точно буде якщо Китай побачить що можна безкарно анексувати собі нових територій і отримати максимум перманентну війну на тій частині що він лиш планує анексувати в фіналі.