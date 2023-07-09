За червень Україна виготовила більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік, - Камишін
Українська оборонна галузь у червні 2023 року виробила більше мінометних і артилерійських боєприпасів, ніж за весь минулий рік. Одна точна цифра має залишатися в секреті.
Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Цензор.НЕТ.
"Я б не сказав, що нам вдалося збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало. Ми маємо бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета - зробити Україну арсеналом вільного світу", - сказав Камишін.
Камишін також розповів, що в першу чергу приділив увагу снарядам для мінометів, оскільки вони є центральними у битві, яку він називає "Другою світовою війною з безпілотниками".
Зазначається, що зараз в Україні нарощується внутрішній випуск боєприпасів. Також швидше почали сходити з конвеєрів і українські протитанкові комплекси "Стугна-П".
Збільшення виробництва танків і бронетехніки є наступним пріоритетом, але це займе 3-6 місяців.
У довгостроковій перспективі Камишін бачить Україну передовим виробником зброї, що можна буде використати для посилення відновлення економіки, яка минулого року скоротилася майже на третину.
А они пришли и обнимаются.
🤣
сфальта?............................................................
Примітка дуже маленьким шрифтом: з 1 до 10 на місяць.
Ані яйценоска, ані його суфлерка, яку так поважає цензор, з цього приводу промовчали. Мабуть, боятся своїх цапських кураторів.
Ракеты и БПЛА с дальностью 1000 км Украина давно должна была наладить производство!
Ось про це я часто пишу, коли бачу відео зачистки рашистських позицій - де міномети ??