Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступу Сил оборони на півдні 9 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Новодарівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках - закріплюються на рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу, - Генштаб