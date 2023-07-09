УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8702 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 388 16

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступу Сил оборони на півдні 9 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Новодарівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках - закріплюються на рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу, - Генштаб

Автор: 

Бердянськ (476) Генштаб ЗС (7279) Мелітополь (779) контрнаступ на Півдні (345)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
09.07.2023 20:33 Відповісти
+16
Мне говорят, я - сноб и русофоб,
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту.
показати весь коментар
09.07.2023 20:34 Відповісти
+12
Хлопцям на передовій вдачі та Божого благословіння.
показати весь коментар
09.07.2023 20:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ВОЇНАМ! Слава Залужному! НАТО нехай бачать які вони хлюпіки !
показати весь коментар
09.07.2023 20:24 Відповісти
Хлопцям на передовій вдачі та Божого благословіння.
показати весь коментар
09.07.2023 20:30 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 20:33 Відповісти
Мне говорят, я - сноб и русофоб,
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту.
показати весь коментар
09.07.2023 20:34 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 21:42 Відповісти
👍
показати весь коментар
10.07.2023 13:19 Відповісти
Як приємно це читати! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
09.07.2023 20:43 Відповісти
А в чому, власне, проблема? Гайда шли телеграму особисто Зеленському: мовляв, Залужний - нездара й нікчема, тому кращого за тебе начальника Генштабу не було, нема й бути не може. Бо ти вже третій диван пропшукав наскрізь, а Залужному таке навіть і не снилося!
От і весь біном Ньютона!
показати весь коментар
09.07.2023 21:31 Відповісти
Та це ж кацап-новорег.
показати весь коментар
09.07.2023 23:53 Відповісти

От і всьо. Був кацапа, і нема кацапи. Згорів сарако на роботі. Геть чисто, як метеор - видовищно, яскраво та швидко.
...А я так і не встиг його відрядити на терапевтичне пляшкування. Пічалька.
показати весь коментар
10.07.2023 00:25 Відповісти
Ну то біжіть допоможіть, дводенні
показати весь коментар
09.07.2023 22:01 Відповісти
Дай авиацию и наступ будет быстрее.
показати весь коментар
09.07.2023 22:24 Відповісти
З Богом, рідненькі
показати весь коментар
09.07.2023 20:43 Відповісти
Смерть маскалям, кацапстан будет разрушен.
показати весь коментар
09.07.2023 23:03 Відповісти
 
 