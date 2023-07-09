Країни НАТО ведуть гарячкові переговори щодо гарантій безпеки для України напередодні саміту у Вільнюсі, - Politico
Група країн НАТО перебуває у розпалі гарячкових переговорів в останні хвилини перед самітом НАТО, щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України.
Про це повідомляє Politico, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
США, Велика Британія, Німеччина та Франція тижнями ведуть перемовини з Києвом щодо гарантій безпеки. До низ також залучені інші країни НАТО, ЄС та G-7.
Ідея полягає в тому, щоб створити своєрідну "парасольку" для усіх країн, що хочуть надати Україні військову допомогу, навіть якщо деталі відрізнятимуться від країни до країни.
Ці переговори є частиною ширших перемовин про те, як мають виглядати кінцеві гарантії безпеки для України. Більшість союзників погоджується, що Україна може вступити "щонайраніше після війни". Тож найбільші держави Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які проміжні зобов'язання у сфері безпеки вони можуть надати Україні на цей час.
"Дискусія триває, вона досить прогресує, навіть дуже прогресує, і ми дуже сподіваємося, що її вдасться завершити до кінця саміту", – зазначив неназваний французький посадовець.
Ініціатива може зрештою звестися до обіцянок продовжувати надавати значну частину допомоги, яку союзники вже надають: озброєння, обладнання, навчання, фінансування і розвіддані.
Але намір полягає в тому, щоб запропонувати "більш постійний сигнал єдності" для України, особливо зважаючи на те, що Київ навряд чи отримає тверду обіцянку щодо членства в НАТО, яку він хоче отримати на саміті.
"По суті, це гарантія для України, що ми ще дуже довго будемо оснащувати її збройні сили, фінансувати їх, консультувати їх, тренувати їх для того, щоб вони мали силу стримування проти будь-якої майбутньої агресії", – сказав високопоставлений дипломат НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо коротко - тут навіть корупція не при чім.
Україна ( а це, на жаль, пересічні українці) ніяк не можуть сформувати стабільну ( на десятиліття, як мінімум) політику ( яку формує вибрана ними влада) .
Тобто, простими словами - вони остерігаються, що через5 - 10 років Україна (влада) не побіжить ручкатися з мордором та Китаєм.
Як каже одни мій знайомий - "от і весь х..й до копійки"
А от змінити владу в Україні на цивілізовану, та й ще й надовго (як ото нижче справедливо зауважив ) - оце проблема... Силоміць не проходить... бо не Африка і не Азіопа...
Чим швидше наша перемога, тим менше шансу у зЕрмакової диктатури.
2. Який ненадійний і непослідовий від слова зовсім.
3. Такі обʼєднання це дуже добре, так і буде, але зараз під час війни хто за це все буде платити? У всіх ціх країн, навіть якшо складуться, не вистачить.
«-Що передати мій король?
-Передай твій король мій пламенний привіт!»
*******
Всі думають, як би так зробить, щоб нічого не робить, але виглядало так, ніби щось робиться.
Салліван, як студент, в останню ніч перед іспитами буде переписувати чергові шпаргалки з відповідями для Байдена. )))
Війна не закінчиться ще років10. Рашка її принципово не закінчуватиме щоб Україна ніколи не вступила в НАТО.
З України хочуть зробити майже безлюдну деградовану буферну територію і це схоже усіх ваштовує крім українців.
Допомагати будуть і надалі через піпетку, щоб ЗСУ раптом не перемогли орків.
Усім за великим рахунком байдуже на Україну, головне відсидітися за спиною ЗСУ, хай українці гинуть і калічаться й надалі.
Через рік економіка України зколапсує, що вимусить сотні тисяч якщо не мільйони українців імігрувати з кінцями на Захід. І це також усім подобається.
Висновок: сподіваймося лише на себе, Польщу, Балтію і Британію. Усі інші є фарисеями і сцикунами. Така Європа і НАТА нам не треба. Рашка має бути зруйнована вщент інакше українців і України не залишиться.
Ви не помiтили, що кордони зачиненi? Готуйтесь на кладовище, як герой.
Захід марить пареговорами, а це фактично надання росії ще однієї спроби закінчити те що вони розпочали 24.02.2022 року.
Мені от цікаво. Чому путлер і його оточення постійно кричать, що затіяли війну, щоб не допустити розширення НАТО, якщо вони прекрасно розуміли, що Україну туди все одно ніхто не бере?