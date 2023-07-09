Країни НАТО ведуть гарячкові переговори щодо гарантій безпеки для України напередодні саміту у Вільнюсі, - Politico

Група країн НАТО перебуває у розпалі гарячкових переговорів в останні хвилини перед самітом НАТО, щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

США, Велика Британія, Німеччина та Франція тижнями ведуть перемовини з Києвом щодо гарантій безпеки. До низ також залучені інші країни НАТО, ЄС та G-7.

Ідея полягає в тому, щоб створити своєрідну "парасольку" для усіх країн, що хочуть надати Україні військову допомогу, навіть якщо деталі відрізнятимуться від країни до країни.

Ці переговори є частиною ширших перемовин про те, як мають виглядати кінцеві гарантії безпеки для України. Більшість союзників погоджується, що Україна може вступити "щонайраніше після війни". Тож найбільші держави Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які проміжні зобов'язання у сфері безпеки вони можуть надати Україні на цей час.

"Дискусія триває, вона досить прогресує, навіть дуже прогресує, і ми дуже сподіваємося, що її вдасться завершити до кінця саміту", – зазначив неназваний французький посадовець.

Ініціатива може зрештою звестися до обіцянок продовжувати надавати значну частину допомоги, яку союзники вже надають: озброєння, обладнання, навчання, фінансування і розвіддані.

Але намір полягає в тому, щоб запропонувати "більш постійний сигнал єдності" для України, особливо зважаючи на те, що Київ навряд чи отримає тверду обіцянку щодо членства в НАТО, яку він хоче отримати на саміті.

"По суті, це гарантія для України, що ми ще дуже довго будемо оснащувати її збройні сили, фінансувати їх, консультувати їх, тренувати їх для того, щоб вони мали силу стримування проти будь-якої майбутньої агресії", – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

