УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8525 відвідувачів онлайн
Новини
5 767 42

Країни НАТО ведуть гарячкові переговори щодо гарантій безпеки для України напередодні саміту у Вільнюсі, - Politico

нато

Група країн НАТО перебуває у розпалі гарячкових переговорів в останні хвилини перед самітом НАТО, щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

США, Велика Британія, Німеччина та Франція тижнями ведуть перемовини з Києвом щодо гарантій безпеки. До низ також залучені інші країни НАТО, ЄС та G-7.

Ідея полягає в тому, щоб створити своєрідну "парасольку" для усіх країн, що хочуть надати Україні військову допомогу, навіть якщо деталі відрізнятимуться від країни до країни. 

Ці переговори є частиною ширших перемовин про те, як мають виглядати кінцеві гарантії безпеки для України. Більшість союзників погоджується, що Україна може вступити "щонайраніше після війни". Тож найбільші держави Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які проміжні зобов'язання у сфері безпеки вони можуть надати Україні на цей час.

Читайте також: Якщо у Вільнюсі не ухвалять рішення про членство України в НАТО, акцент зміститься на гарантії безпеки, - Стефанішина

"Дискусія триває, вона досить прогресує, навіть дуже прогресує, і ми дуже сподіваємося, що її вдасться завершити до кінця саміту", – зазначив неназваний французький посадовець.

Ініціатива може зрештою звестися до обіцянок продовжувати надавати значну частину допомоги, яку союзники вже надають: озброєння, обладнання, навчання, фінансування і розвіддані.

Але намір полягає в тому, щоб запропонувати "більш постійний сигнал єдності" для України, особливо зважаючи на те, що Київ навряд чи отримає тверду обіцянку щодо членства в НАТО, яку він хоче отримати на саміті.

"По суті, це гарантія для України, що ми ще дуже довго будемо оснащувати її збройні сили, фінансувати їх, консультувати їх, тренувати їх для того, щоб вони мали силу стримування проти будь-якої майбутньої агресії", – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ще не вирішив, чи відвідає саміт НАТО, адже немає ясності щодо змісту "фінальних документів", - Стефанішина

НАТО (6793) саміт (827) членство в НАТО (1770) гарантія (271)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Країни НАТО ведуть інтенсивні переговори, а буратінка виламується - а чи повезе його на саміт ляльковод єрмак!
показати весь коментар
09.07.2023 21:11 Відповісти
+11
Iсторія може повторитися...

показати весь коментар
09.07.2023 21:28 Відповісти
+11
Вони дограються, що війна розползеться по Европі. Може дійсно Україні Польші Литві Британії зробити якись військовий блок протидії дикий кацпський орді?
показати весь коментар
09.07.2023 21:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне не пороти гарячки
показати весь коментар
09.07.2023 21:10 Відповісти
Це максімум, що вони зараз можуть зробити.
показати весь коментар
09.07.2023 22:27 Відповісти
Країни НАТО ведуть інтенсивні переговори, а буратінка виламується - а чи повезе його на саміт ляльковод єрмак!
показати весь коментар
09.07.2023 21:11 Відповісти
Отже розгром мордору відкладається на невизначений термін
показати весь коментар
09.07.2023 21:14 Відповісти
Просто гарантуватимуть допомогу зброєю та фінансами (тобто, те, що роблять зараз) і на більше розраховувати не варто. Реальні гарантії можуть бути тільки зі вступом в НАТО, а цього не буде до закінчення війни та зміни влади в Україні та Угорщині.
показати весь коментар
09.07.2023 21:16 Відповісти
Ніяка зміна влади в короткостроковій перспективі не допоможе.
Якщо коротко - тут навіть корупція не при чім.
Україна ( а це, на жаль, пересічні українці) ніяк не можуть сформувати стабільну ( на десятиліття, як мінімум) політику ( яку формує вибрана ними влада) .
Тобто, простими словами - вони остерігаються, що через5 - 10 років Україна (влада) не побіжить ручкатися з мордором та Китаєм.
Як каже одни мій знайомий - "от і весь х..й до копійки"
показати весь коментар
09.07.2023 21:26 Відповісти
Супер! Краще і не скажеш.
показати весь коментар
10.07.2023 11:58 Відповісти
Та й то не факт...Ракета в Польщі приклад.
показати весь коментар
09.07.2023 21:49 Відповісти
мад'яр/Орбана США можуть і здатні вламати, щоб не вижопувались - як оце Байден ВЖЕ ПРАКТИЧНО вламав їх стосовно Швеції. Та й турків він також вламав...

А от змінити владу в Україні на цивілізовану, та й ще й надовго (як ото нижче справедливо зауважив ) - оце проблема... Силоміць не проходить... бо не Африка і не Азіопа...
показати весь коментар
09.07.2023 22:17 Відповісти
які гарантії для нас ще можуть бути??.., допомагають зброєю, грошима, та й тому дякуємо.., бо без того --не за три дні, але за 3 місяці уграли б 100%..Ситуація не просто в глухий кут заходить, а і не виходила із нього..
показати весь коментар
09.07.2023 21:21 Відповісти
Гарантиями безопасности Украины и Европы от парашной чумы является полное уничтожение параши до самого последнего кацапа независимо от их пола и возраста.
показати весь коментар
09.07.2023 21:23 Відповісти
Дуже б хотілось реальних гарантій.
Чим швидше наша перемога, тим менше шансу у зЕрмакової диктатури.
показати весь коментар
09.07.2023 21:26 Відповісти
Iсторія може повторитися...

показати весь коментар
09.07.2023 21:28 Відповісти
Я іноді думаю, що Столенберг працюе на россіян . Тому що його тупість нема чим більше пояснити
показати весь коментар
09.07.2023 21:29 Відповісти
та він там по суті дуже мало що рішає. Головний бенефіціар НАТО - це США.
показати весь коментар
09.07.2023 22:01 Відповісти
І головний спонсор теж.)
показати весь коментар
10.07.2023 11:59 Відповісти
Гарантию надо писать на шершавой бумаге пропитаной горчичьным порошком! (Совет от Демусики)
показати весь коментар
10.07.2023 00:51 Відповісти
Вони дограються, що війна розползеться по Европі. Може дійсно Україні Польші Литві Британії зробити якись військовий блок протидії дикий кацпський орді?
показати весь коментар
09.07.2023 21:28 Відповісти
1. Догратися може, нажаль, Україна з таким президентом, якій бреше головним спонсорам! Бреше про все - про реформи, про суди, про вільну пресу (дякуємо YouTube!), про боротьбу з корупцієй - про все!
2. Який ненадійний і непослідовий від слова зовсім.
3. Такі обʼєднання це дуже добре, так і буде, але зараз під час війни хто за це все буде платити? У всіх ціх країн, навіть якшо складуться, не вистачить.
показати весь коментар
10.07.2023 12:10 Відповісти
паралельно, абрахамія з братвою, гарячково шукають у парашників гарантії для оп-овської шобли, на випадок коли щось піде з ними не так як їм гадалось.
показати весь коментар
09.07.2023 21:29 Відповісти
Як у фільмі:
«-Що передати мій король?
-Передай твій король мій пламенний привіт!»
показати весь коментар
09.07.2023 21:36 Відповісти
Країни НАТО ведуть гарячкові переговори щодо гарантій безпеки для України Джерело:
*******
Всі думають, як би так зробить, щоб нічого не робить, але виглядало так, ніби щось робиться.

Салліван, як студент, в останню ніч перед іспитами буде переписувати чергові шпаргалки з відповідями для Байдена. )))
показати весь коментар
09.07.2023 21:37 Відповісти
Значить, якийсь таємні домовленності є. Потім будуть заморожувати війну та дружити з РФ.
показати весь коментар
09.07.2023 21:39 Відповісти
ніхто вже з адекватних країн з тим мордором дружити не буде.
показати весь коментар
09.07.2023 22:04 Відповісти
Ага не будуть - совок і ФРН ФРН і совок ( і не треба розказувати що хтось там не знав про Голодомори репресії депортації цілих народів ).
показати весь коментар
09.07.2023 22:20 Відповісти
В казочки вірите?
показати весь коментар
09.07.2023 22:29 Відповісти
Пха. Та тільки закінчиться війна - стадом побіжать. Орбан попереду усіх, за ним "нейтральні країни", "стовпи демократії" будуть деякий час відвертатися, але через кілька років почнуть щупати почву для бізнесу. А Україна - ну була війна, і що? З Тільки бізнес, нічого особливого. Тут аби наша влада після війни до кацапів ручкатися не побігла, як грузинська.
показати весь коментар
09.07.2023 23:48 Відповісти
на жаль, це можливо. бо гроші не пахнуть, враховуючи той факт, що на сьогодні ще дуже багато західних компаній не покинули ********* і продовжують там заробляти.
показати весь коментар
09.07.2023 23:54 Відповісти
проходять роки, десятиліття а самміти НАТО однакові як близнюки - збираються зажраті та пихаті і гарячково думають як обдурити сірих та убогих.
показати весь коментар
09.07.2023 21:39 Відповісти
Саме так і є.
показати весь коментар
09.07.2023 21:43 Відповісти
Сухий підсумок.

Війна не закінчиться ще років10. Рашка її принципово не закінчуватиме щоб Україна ніколи не вступила в НАТО.

З України хочуть зробити майже безлюдну деградовану буферну територію і це схоже усіх ваштовує крім українців.

Допомагати будуть і надалі через піпетку, щоб ЗСУ раптом не перемогли орків.

Усім за великим рахунком байдуже на Україну, головне відсидітися за спиною ЗСУ, хай українці гинуть і калічаться й надалі.

Через рік економіка України зколапсує, що вимусить сотні тисяч якщо не мільйони українців імігрувати з кінцями на Захід. І це також усім подобається.

Висновок: сподіваймося лише на себе, Польщу, Балтію і Британію. Усі інші є фарисеями і сцикунами. Така Європа і НАТА нам не треба. Рашка має бути зруйнована вщент інакше українців і України не залишиться.
показати весь коментар
09.07.2023 21:40 Відповісти
'' економіка України зколапсує, що вимусить сотні тисяч якщо не мільйони українців імігрувати''"'

Ви не помiтили, що кордони зачиненi? Готуйтесь на кладовище, як герой.
показати весь коментар
09.07.2023 21:56 Відповісти
Оптиміст.
Захід марить пареговорами, а це фактично надання росії ще однієї спроби закінчити те що вони розпочали 24.02.2022 року.
показати весь коментар
09.07.2023 22:14 Відповісти
Зі всім згоден, тільки от на Британію я б не дуже сподівався. У них свої особисті інтереси у цій колотнечі. Поляки і балтійці ж більше зацікавлені у нашому абсолютному успіху.
показати весь коментар
10.07.2023 10:28 Відповісти
Страны НАТО тупое сборище которое боится сделатъ решение, там нет лидеров
показати весь коментар
10.07.2023 06:18 Відповісти
Це смішно слухати навіть мені, як диванному воїну. Десь під осінь-зиму та весну нас усадять за переговори і закінчать війну за фінським сценарієм. А через 10-15 років знову ще більша війна. І тоді Заходу дійсно буде гаплик.
показати весь коментар
10.07.2023 09:23 Відповісти
Вони сподіваються, що тут буде як в Кореї. Там вже 70 років тримається така заморозка... Але ж то не зовсім ідентичні ситуації та обставини.
показати весь коментар
10.07.2023 10:26 Відповісти
Все ясно. Відмазки вони знаходитимуть постійно. І замилюватимуть нам очі "гарантіями"...
Мені от цікаво. Чому путлер і його оточення постійно кричать, що затіяли війну, щоб не допустити розширення НАТО, якщо вони прекрасно розуміли, що Україну туди все одно ніхто не бере?
показати весь коментар
10.07.2023 10:24 Відповісти
ЕДИНСТВЕННЫЕ гарантии безопасности если пока без вступления в НАТО это : немедленные поставки оружия по уже ПРИНЯТОМУ Конгресом США ленд лизу. А после войны создание 2-3 военных баз НАТО. Остальное - пустой ТУПОЙ трёп (по типу "будапешских гарантий безопасности")
показати весь коментар
10.07.2023 11:44 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2023 12:07 Відповісти
 
 