Ймовірно, Путін буде змушений піти на переговори, коли ЗСУ дійдуть до Криму, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський називає логічним припущення про те, що Путін піде на переговори тоді, коли ЗСУ дійдуть до Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно "можливо" змусити Путіна піти на переговори, коли ЗСУ дійдуть до Криму, Зеленський сказав, що це абсолютно логічне припущення.
"Це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим українським півостровом, Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", - наголосив він.
Ustym Karmaliuk
09.07.2023 21:33
Al Makarski
09.07.2023 21:38
Віталій Українець
09.07.2023 21:38
Удерлась до нашої хати
Кривава московська орда,
Щоб нищити все і вбивати.
Лютує кремлівське *****,
Але знавіснілого ката
За вчинене горе і зло
Чекає жорстока відплата.
У небі, на суші й воді
Не буде кацапам спокою, -
Бо зброю складем лиш тоді,
Коли покінчим із ордою.
Жодних переговорів з орками до повної деокупіціі України!!!
Але от для такого сценарію бажання ОПи замало - потрібно переламати волю армії та громадянського суспільства до перемоги. А для цього потрібні важкі втрати у військах СОУ, які військове командування на чолі із Залужним не допустить.
А якщо ще й кацапи ЗАЕС підірвуть...
Почему Россия везет на южный фронт старые танки Т-54/55
На войну со складов идут эшелоны старых советских танков Т-54 и Т-55. Составы с ними регулярно проходят через Крымский мост, недавно один из таких эшелонов был замечен в Воронежской области.
Переброска советских танков, как бы кому того ни хотелось, не говорит о том, что у ВС РФ закончились более современные машины. По словам офицеров минобороны, в том числе тех, кто бывает на базах хранения бронетанковой техники, современных танков на них становится все больше. Некоторые базы заполнены на 100%, некоторые на 70-80%. Это и Т-72 разных модификаций и другие машины.
Большая их часть прошла через модернизацию после расконсервации с длительного хранения, но есть и новая техника. Также модернизацию прошли советские армейские тягачи и тяжелые грузовики. Мы уже неоднократно писали, что нехватка грузового транспорта в войсках - одна из главных проблем для ВС РФ в зоне боевых действий.
Российская оборонная промышленность постепенно адаптируется к военным условиям и наращивает выпуск и модернизацию танков, БМП и другой техники. Рост темпов производства заметен и по числу ракет, которыми обстреливают Украину. Их производят ровно столько, чтобы поддерживать нынешний уровень обстрелов. Еще полгода назад ВС РФ применяли ракеты раз в несколько недель, сейчас несколько раз в неделю.
Но вернемся к танкам. Если хранилища активно заполняются более-менее современными моделями, то почему на войну отправляют старые Т-54/55.
Спросили об этом у офицеров ГШ ВС РФ и офицеров из штаба российской группировки «Днепр».
Ответы были примерно одинаковыми. Т-54/55 проще, дешевле и быстрее модернизировать, а при низком уровне подготовки экипажей, разницы между Т-72 и Т-55 почти нет. Командование ВС РФ понимает, что ситуация на южном фронте, куда идут советские танки, тяжелая и выправить ее будет трудно, несмотря на все победные реляции про провал наступления ВСУ. Смысла гробить новую технику нет, поэтому туда отправляют старые танки и старые артиллерийские орудия. Внутри РФ идет накопление резервов техники, которую будут применять после окончания украинского наступления. Как - будет зависеть от результатов ВСУ. Либо ВС РФ все-таки удержатся на юге и востоке, тогда новая техника пойдет к передовой уже для российского контрудара. Либо ВС РФ потеряют юг и часть позиций на востоке, тогда технику частично применят для обороны оставшихся оккупированных территорий, а частично для обороны границ самой РФ.
От себя добавим, что старые Т-54/55 могут вполне успешно применяться в качестве эрзаца самоходных орудий. Кроме того, пользу приносят не конкретные модели танков, а общее количество танков на отдельном участке. Т-55 вполне сопоставимы с «Леопардами-1», которые сейчас собираются в большом количестве поставлять Украине. Эффективность применения зависит не столько от модели, сколько от опыта, обученности и квалификации экипажа. С этим у ВС РФ пока все еще большие проблемы.
Есть и еще один вариант, мы писали весной, что в российском генштабе по требованию Кремля разрабатывали план перестройки ВС РФ до 2026 года. Армию по этому плану планировалось увеличить до 3,5 миллионов человек боевого состава, обеспечить транспортом, бронетехникой, танками и артиллерией. Возможно, что накопление бронетанковых резервов на базах хранения сейчас - это начало реализации того самого плана.
В любом случае, чем эффективнее и быстрее ВСУ смогут освободить территории Украины, тем меньше возможностей для применения накопленных резервов останется у ВС РФ.
войск из Европы. Под Омском поле- 5км в длинну, а сколько в ширину
вопрос. Заставлены были в притык. Если ширина танка-3.06, то сколько
там стояло? Старого железа там навалом.
В таком случае почему бы с ним и не переговорить?!
указ президента №679/2022 і рішення РНБО України від 30 вересня
Denys Tsaruk: Нарешті, якийсь мужик пояснив про чонгар, тепер може він і про призначених бакановим і зє, фсбшніків розкаже. Це вже початок слідства без слідчих і судів без суддів, скоро будуть гроші без вартості і громадяни без прав.
Nadia Vlasenko: Якщо ви не розумієте, що корупція Зеленського збільшує кількість загиблих на війні, погані новини для всіх нас: ви - ідіот. Або зрадник.
Kurt Wootz: ФСБ РФ фінансувало лоббістів які працювали на ЗЕленського на виборах. Державний зрадник - Кулініч, працював в виборчому штабі ЗЕленського, який на вимогу ФСБ РФ призначив керівництво СБУ та відкрив усі шляхи ворогу для захоплення держави.
Так, і ви довб..оби зробили це вмьєстьє.