Ймовірно, Путін буде змушений піти на переговори, коли ЗСУ дійдуть до Криму, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський називає логічним припущення про те, що Путін піде на переговори тоді, коли ЗСУ дійдуть до Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно "можливо" змусити Путіна піти на переговори, коли ЗСУ дійдуть до Криму, Зеленський сказав, що це абсолютно логічне припущення.

"Це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим українським півостровом, Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", - наголосив він.

