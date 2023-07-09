УКР
Ймовірно, Путін буде змушений піти на переговори, коли ЗСУ дійдуть до Криму, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський називає логічним припущення про те, що Путін піде на переговори тоді, коли ЗСУ дійдуть до Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно "можливо" змусити Путіна піти на переговори, коли ЗСУ дійдуть до Криму, Зеленський сказав, що це абсолютно логічне припущення.

"Це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим українським півостровом, Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти укріплюють три коридори з Криму на материкову Україну, - Чубаров

Топ коментарі
+43
дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
09.07.2023 21:33 Відповісти
+32
показати весь коментар
09.07.2023 21:38 Відповісти
+31
Цей шлях був би набагато коротший, якби якась гнида не дала команду розмінувати Чонгар.
показати весь коментар
09.07.2023 21:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аби не розповідав про СВОЇ наміри щодо перемовин
показати весь коментар
09.07.2023 22:07 Відповісти
Яка там думка? Знову курив.
показати весь коментар
09.07.2023 22:38 Відповісти
раздухарился петух , уже и про яйца по 17 гр за штуку забыли , ...............гавкай , гавкай , пока дают добро , но время отвечать все равно прийдет , сольют в унитаз как понос , посмотрим потом какие ****** петь будешь , куколд бенин .
показати весь коментар
09.07.2023 22:41 Відповісти
Володя, а чьом могут бить пєрєгавори с ху...лом на граніце з Кримом? А?
показати весь коментар
09.07.2023 23:24 Відповісти
З чого б це?
показати весь коментар
09.07.2023 21:34 Відповісти
може знову щось побачив в очах путіна?
показати весь коментар
09.07.2023 21:37 Відповісти
Ні. Швидше всього буде 5идати ядерку.
показати весь коментар
09.07.2023 21:35 Відповісти
Треба знищіти ЧФ. А то США обіцяе обіцяе і не робить
показати весь коментар
09.07.2023 21:36 Відповісти
знищите з хорватії?
показати весь коментар
09.07.2023 22:38 Відповісти
Ви спочатку з прапорами поразумійтесь
показати весь коментар
09.07.2023 23:22 Відповісти
Словацькими підводними човнами
показати весь коментар
10.07.2023 07:21 Відповісти
бот від подоляка. реєстрація 01 травня 2023.
показати весь коментар
09.07.2023 22:35 Відповісти
Де тут про Порошенка? І хто тепер хворий?
показати весь коментар
09.07.2023 22:10 Відповісти
Я тобі його і не пропоную.
показати весь коментар
09.07.2023 22:12 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 21:38 Відповісти
а з ким він піде на переговори якщо Український народ катигорично проти любих переговорів з кацапами?
показати весь коментар
09.07.2023 21:38 Відповісти
А цей нарід хтось спитає? Фейковим опитуванням 80% будуть за перемовини, мітинги та демонстрації заборонені, поставлять перед фактом, і нарід проковтне.
показати весь коментар
09.07.2023 23:23 Відповісти
Коли Україна дійде до Криму, навряд чи зелені фаберже ще цілими залишаться, якщо на запарєбрік завчасно не сховає
показати весь коментар
11.07.2023 00:43 Відповісти
Це логічне припущення, але пуйло діє алогічно! Можна було вже звикнути.
показати весь коментар
09.07.2023 21:40 Відповісти
Не зрозуміло. Навіщо Україні переговори , якщо ми дійдемо до Криму? Про що переговори?
показати весь коментар
09.07.2023 21:42 Відповісти
Як Крим кацапам на 15 років віддати,
показати весь коментар
09.07.2023 21:44 Відповісти
За 115.
показати весь коментар
09.07.2023 21:47 Відповісти
Как сайтісь пасєрєдінє.
показати весь коментар
09.07.2023 23:24 Відповісти
Розкажи що ти робив в Омані.
показати весь коментар
09.07.2023 21:42 Відповісти
***** не піде на перемовини навіть якщо ми дійдемо до мацкви
показати весь коментар
09.07.2023 21:43 Відповісти
В країні велика біда, -
Удерлась до нашої хати
Кривава московська орда,
Щоб нищити все і вбивати.

Лютує кремлівське *****,
Але знавіснілого ката
За вчинене горе і зло
Чекає жорстока відплата.

У небі, на суші й воді
Не буде кацапам спокою, -
Бо зброю складем лиш тоді,
Коли покінчим із ордою.
показати весь коментар
09.07.2023 21:57 Відповісти
Без ілюзій ,будьласка.Це з ряду"заглянути в очі"((
показати весь коментар
09.07.2023 21:44 Відповісти
Коли ЗСУ дійдуть до Криму, путлера не буде кому охороняти.
показати весь коментар
09.07.2023 21:44 Відповісти
чергова фантастика як і боротьба з корупцією . як і НАТО і ЄЕС , сіра зона - буфер - ось що буде. якби не крали , скільки мільйонів дронів би купили, життів врятували? по науці нам потрібна перевага в усьому в 3,5 рази, а ми немаємо навіть літаків достатньо, зато асфальт вже всюди кладуть новий , якась паралельна реальність
показати весь коментар
09.07.2023 21:45 Відповісти
Мясо вже маринувати чи почекати,Вова?
показати весь коментар
09.07.2023 21:46 Відповісти
Бубочка тільки і мріє про переговори, а Путлер його ігнорує! Як він йому в глаз тоді зазирне ?
показати весь коментар
09.07.2023 21:56 Відповісти
Так он уже не против переговоров, если что. Что-то тут не сходится...
показати весь коментар
09.07.2023 21:47 Відповісти
Господар свого слова.
показати весь коментар
09.07.2023 22:34 Відповісти
А якже заяви що з терористами переговори не ведеш? А тепер заявочка ніби шукаєш переговорів а *уйло не хоче і треба його до цього змусити.
показати весь коментар
09.07.2023 21:47 Відповісти
Ти спочатку дійди до першої лінії оборони кацапів дійди.
показати весь коментар
09.07.2023 21:48 Відповісти
Він жеж обіцяв на Олімпійскому - в Криму ми всі(кв.95) умремо. На довго не затягуйте - можна було ще вчора вирушати у дорогу.
показати весь коментар
09.07.2023 21:54 Відповісти
Це реба до Уралу дійти!
показати весь коментар
09.07.2023 21:54 Відповісти
путя буде битися до кінця -- Крим для нього це питання життя і смерті .
показати весь коментар
09.07.2023 21:56 Відповісти
"...коли ЗСУ дійдуть до Криму," - ок, а причем здесь ты, четырежды уклонист?
показати весь коментар
09.07.2023 21:59 Відповісти
Ні яких переговорів на умовах України не буде,як і ніякого закінчення війни,навіть якщо війська вийдуть на кордони 91-го року.Щоб війна скінчилася,і Україна на 100 % відновила та контролювала кордони,як наземні так і повітряні,треба або безумовна капітуляція рашки,з українським окупаційним режимом в Москві,або миттєвий прийом України в НАТО в повному об'ємі,з розміщенням баз США на її території.Всі інші варіанти-фантастичні марення у рожевих окулярах.Перший варіант можна виключити одразу,бо перші ж колони ЗСУ ,які зайдуть на територію рашки будуть знищені тактичною ядерною зброєю.
показати весь коментар
09.07.2023 22:00 Відповісти
Тактичну зброю кацаби можуть використати і коли перші колони ЗСУ війдуть до Криму...може тому і хоче переговорів про "автономію"...як вже було...
показати весь коментар
09.07.2023 23:18 Відповісти
Когда Зеленский не озвучивает написанное спичрайтером, а начинает отсебятину пороть, все очень плохо....
показати весь коментар
09.07.2023 22:02 Відповісти
Які ***** переговори? Єрмака обнюхався?
Жодних переговорів з орками до повної деокупіціі України!!!
показати весь коментар
09.07.2023 22:05 Відповісти
Для нього Крим мабуть не Україна...
показати весь коментар
09.07.2023 23:15 Відповісти
Идиот. О чем переговоры? Кто то еще верит что ***** просто так добровольно уйдет из крыма? ***** и сейчас хочет переговоров. Только не для того чтобы уйти из крыма а чтобы протянуть время и перевооружиться
показати весь коментар
09.07.2023 22:06 Відповісти
Мабуть, переговори будуть про те, чи залишити ***** Крим. Бо навіщо переговори, якщо ти підходиш до деокупації Криму? Деокупуй, та й усе.
показати весь коментар
09.07.2023 23:28 Відповісти
Ну все, зрозуміло - готується договірняк на умовах "нічиєї" - вихід ЗСУ до Криму і початок перемовин з ворогом про припинення вогню в обмін на захоплені рашистами території Донбасу.
Але от для такого сценарію бажання ОПи замало - потрібно переламати волю армії та громадянського суспільства до перемоги. А для цього потрібні важкі втрати у військах СОУ, які військове командування на чолі із Залужним не допустить.
показати весь коментар
09.07.2023 22:08 Відповісти
Військові втрати вже є - і чималі. Їх просто не озвучують, а от коли треба буде зламати суспільство - вивалять на голову усі жахи війни. І загиблих цивільних у Маріуполі, і військових на фронті, щоб люди жахнулися і погодилися на "нічию". Маніпулювати суспільством зелень вже добре навчилася, нажаль.
А якщо ще й кацапи ЗАЕС підірвуть...
показати весь коментар
09.07.2023 23:32 Відповісти
Жодного разу касапи ще не налякали українців своїми звірствами і в подальшому цього ніколи не станеться. Навпаки, українці лише завзятіше, ще більше і повсюдно будуть знищувати москаля
показати весь коментар
11.07.2023 00:53 Відповісти
Думаю так и есть, тем более - лучшие друзья ЗЭ Шобла - Регионалы (ОПЗЖ, Видновлення Украины)
показати весь коментар
10.07.2023 02:42 Відповісти
У Бахмуті ж допустило на ура.
показати весь коментар
11.07.2023 00:50 Відповісти
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

Почему Россия везет на южный фронт старые танки Т-54/55

На войну со складов идут эшелоны старых советских танков Т-54 и Т-55. Составы с ними регулярно проходят через Крымский мост, недавно один из таких эшелонов был замечен в Воронежской области.

Переброска советских танков, как бы кому того ни хотелось, не говорит о том, что у ВС РФ закончились более современные машины. По словам офицеров минобороны, в том числе тех, кто бывает на базах хранения бронетанковой техники, современных танков на них становится все больше. Некоторые базы заполнены на 100%, некоторые на 70-80%. Это и Т-72 разных модификаций и другие машины.

Большая их часть прошла через модернизацию после расконсервации с длительного хранения, но есть и новая техника. Также модернизацию прошли советские армейские тягачи и тяжелые грузовики. Мы уже неоднократно писали, что нехватка грузового транспорта в войсках - одна из главных проблем для ВС РФ в зоне боевых действий.

Российская оборонная промышленность постепенно адаптируется к военным условиям и наращивает выпуск и модернизацию танков, БМП и другой техники. Рост темпов производства заметен и по числу ракет, которыми обстреливают Украину. Их производят ровно столько, чтобы поддерживать нынешний уровень обстрелов. Еще полгода назад ВС РФ применяли ракеты раз в несколько недель, сейчас несколько раз в неделю.

Но вернемся к танкам. Если хранилища активно заполняются более-менее современными моделями, то почему на войну отправляют старые Т-54/55.

Спросили об этом у офицеров ГШ ВС РФ и офицеров из штаба российской группировки «Днепр».

Ответы были примерно одинаковыми. Т-54/55 проще, дешевле и быстрее модернизировать, а при низком уровне подготовки экипажей, разницы между Т-72 и Т-55 почти нет. Командование ВС РФ понимает, что ситуация на южном фронте, куда идут советские танки, тяжелая и выправить ее будет трудно, несмотря на все победные реляции про провал наступления ВСУ. Смысла гробить новую технику нет, поэтому туда отправляют старые танки и старые артиллерийские орудия. Внутри РФ идет накопление резервов техники, которую будут применять после окончания украинского наступления. Как - будет зависеть от результатов ВСУ. Либо ВС РФ все-таки удержатся на юге и востоке, тогда новая техника пойдет к передовой уже для российского контрудара. Либо ВС РФ потеряют юг и часть позиций на востоке, тогда технику частично применят для обороны оставшихся оккупированных территорий, а частично для обороны границ самой РФ.

От себя добавим, что старые Т-54/55 могут вполне успешно применяться в качестве эрзаца самоходных орудий. Кроме того, пользу приносят не конкретные модели танков, а общее количество танков на отдельном участке. Т-55 вполне сопоставимы с «Леопардами-1», которые сейчас собираются в большом количестве поставлять Украине. Эффективность применения зависит не столько от модели, сколько от опыта, обученности и квалификации экипажа. С этим у ВС РФ пока все еще большие проблемы.

Есть и еще один вариант, мы писали весной, что в российском генштабе по требованию Кремля разрабатывали план перестройки ВС РФ до 2026 года. Армию по этому плану планировалось увеличить до 3,5 миллионов человек боевого состава, обеспечить транспортом, бронетехникой, танками и артиллерией. Возможно, что накопление бронетанковых резервов на базах хранения сейчас - это начало реализации того самого плана.

В любом случае, чем эффективнее и быстрее ВСУ смогут освободить территории Украины, тем меньше возможностей для применения накопленных резервов останется у ВС РФ.
показати весь коментар
09.07.2023 22:09 Відповісти
Там осталось 54000 шт. Т-55, Т-62 после развала СССР и вывода
войск из Европы. Под Омском поле- 5км в длинну, а сколько в ширину
вопрос. Заставлены были в притык. Если ширина танка-3.06, то сколько
там стояло? Старого железа там навалом.
показати весь коментар
10.07.2023 00:01 Відповісти
Переговоры возможны хоть завтра - если Путин приедет в Киев и без охраны.
В таком случае почему бы с ним и не переговорить?!
показати весь коментар
09.07.2023 22:14 Відповісти
Ти ж сам заборонив перемовини з пуйлом.
указ президента №679/2022 і рішення РНБО України від 30 вересня
показати весь коментар
09.07.2023 22:18 Відповісти
Він багато чого наобіцяв...а от що реально зроблено...?)
показати весь коментар
09.07.2023 23:14 Відповісти
А они забыли-с. Не приставайте к найвеличнишому, они-с важную работу работают, не видите что ли?
показати весь коментар
10.07.2023 13:46 Відповісти
Та він мабуть собі заборонив і до наркоти торкатися, і що? Хіба спрацювало?
показати весь коментар
11.07.2023 00:57 Відповісти
Коли?
показати весь коментар
09.07.2023 22:24 Відповісти
Что то наш жеребёночек разоржался---фраза из кинухи давней про Республику ШКИД. По Крыму столько печатал за эти последние лет 8---аж настохерело. Но есть одно. Севастополь никогда не отдадут! Тогда абсолютно прекратится всё влияние рф на большие стратегические влияния! Это будет капец абсолютный для них. Предлагал и предлагаю не популярное. Но в замен на стратегически нужное до крови. И так пролито немеряно и продолжается. В этой войне капитуляций не будет на линкоре и флага над рейстагом. Только по факту взаимосогласий и обоюдных уступков. Такова реальность и вызов момента истины для нас.
показати весь коментар
09.07.2023 22:29 Відповісти
Севастополь не отдадут? А если уничтожить черноморский флот? тогда - отдадут?
показати весь коментар
09.07.2023 22:42 Відповісти
А чем? В смысле его уничтожить. Так ведь нечем абсолютно. И в Средиземном стоит лучшее---в Латакии и Тартусе. Там ещё при совках стояли лучшие из черноморского флота. И в Новороссийске есть база, меньше конечно. Это тема не формату форума. Нам вообще флот военный как бы не нужен. Если же в НАТО возьмут, то только в Констанце база ВМС НАТО большая, плюс Турция. Корвет нам турки один уже три года строят---как построят---куда ставить? На морвокзал в Одессу? Да, конечно в Николаев. Но ракета прилетит сразу. А таких у нас пока нет ракет---и не будет, если про свои говорить.
показати весь коментар
09.07.2023 22:54 Відповісти
Я и не говорю - про сейчас. Но, допустим у нас появятся ф-16 и ракеты к ним, а может и своих наделаем, беспилотники и тд, да еще и, предположим, мы подойдем к Крыму на достаточно близкое расстояние, чтоб доставать до Севастопольских бухт. И по этим бухтам будет нанесено несколько ударов, после которых станет ясно, что пребывание в Севастополе черноморского флота для него - небезопасно. Кацапы и так , постоянно уводят корабли подальше от туда, так это, как говорится, " мы еще не начинали" Ну, а если вывести от туда флот, то и держаться за Севастополь будет смысла не больше, чем за весь остальной Крым.
показати весь коментар
09.07.2023 23:42 Відповісти
Не переживай так, все є. Прийде час сам побачиш)
показати весь коментар
11.07.2023 01:00 Відповісти
Рано, дуже рано про це говорити ! Треба щось практичне. Або міст у повітря, або Бердянськ у котлі.
показати весь коментар
09.07.2023 22:29 Відповісти
Вони готують громадську думку до можливих переговорів...щось тут не так...
показати весь коментар
09.07.2023 23:12 Відповісти
Я особисто дуже сумніваюсь в цьому, а можливо вже й тоді путіна не буде коли ЗСУ будуть біля Криму
показати весь коментар
09.07.2023 22:40 Відповісти
ЭТОТ ИДИОТ может просто ЗАТКНУТЬСЯ ????
показати весь коментар
09.07.2023 22:41 Відповісти
Приказ мирового масонства закончить войну до осени будет выполнен всеми мировыми лидерами, включая Байдена, путина и Зе. миром правят деньги и капитал, а не прекрасные патриотические порывы. всех не выполнивших - на свалку истории
показати весь коментар
09.07.2023 22:56 Відповісти
ЗЕбіл зібрався вести переговори з ******, на якого виданий ордер на арешт. Воно реально ідіот...
показати весь коментар
09.07.2023 23:03 Відповісти
Це зрадник України і союзник загарбників рашистів.
показати весь коментар
11.07.2023 01:04 Відповісти
Це типу знак що -"можна дагавариться пасредине"...?!)
показати весь коментар
09.07.2023 23:10 Відповісти
А хто ж себе бив п'яткою в груди, заявляючи, що жодних перемовин з ******, тільки - з новим пріпіздєнтом паРаші? А тепер - переговори, та ще й не після повної деокупації до кордонів 91 року, а ДО Криму? Таке враження, що це ти нестерпно хочеш переговорів, а ***** ************ ссаними тряпками.
показати весь коментар
09.07.2023 23:36 Відповісти
Воно ж, обдовбане, вже не пам'ятає, що вчора казало.
показати весь коментар
10.07.2023 00:05 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2023 02:18 Відповісти
"Зе зачитки тексту" і "Так сталось" знаходяться по різні сторони Реальності.
показати весь коментар
09.07.2023 23:39 Відповісти
Ключове слово: "КОЛИ".
показати весь коментар
09.07.2023 23:52 Відповісти
буратінка, заткни пельку; іноді тебе стає ну дуууже багато! Ми вже усі знаємо, що ти один воюєш та перемагаєш на фронті. А, вибач, вас двоє; з тобою ше агент "козир".
показати весь коментар
10.07.2023 00:03 Відповісти
Так Зеленський сам відмовився від переговорів до повної деокупації. То тепер він вже не хоче доокуповувати Крим.
показати весь коментар
10.07.2023 00:21 Відповісти
То есть Крым остается им, вместе с Луганской и Донецкой областью и большими запасами полезных ископаемых? Попахивает Ермаканщиной-Оманщиной, зачем тогда переговоры, о чем тогда говорить?
показати весь коментар
10.07.2023 02:49 Відповісти
які **** переговори ?? цеи що записано в "оманських договорняках" ??? усе кацапське, прокацапське лайно (запроданці-колоборанти та панаєхавшіє кацапи) окупованого Криму мають або худко зʼєб*ти до )(уйло на паРашу, або здохнути !!!
Denys Tsaruk: Нарешті, якийсь мужик пояснив про чонгар, тепер може він і про призначених бакановим і зє, фсбшніків розкаже. Це вже початок слідства без слідчих і судів без суддів, скоро будуть гроші без вартості і громадяни без прав.
Nadia Vlasenko: Якщо ви не розумієте, що корупція Зеленського збільшує кількість загиблих на війні, погані новини для всіх нас: ви - ідіот. Або зрадник.
Kurt Wootz: ФСБ РФ фінансувало лоббістів які працювали на ЗЕленського на виборах. Державний зрадник - Кулініч, працював в виборчому штабі ЗЕленського, який на вимогу ФСБ РФ призначив керівництво СБУ та відкрив усі шляхи ворогу для захоплення держави.
Так, і ви довб..оби зробили це вмьєстьє.

показати весь коментар
10.07.2023 04:43 Відповісти
 
 