Протягом 9 липня росіяни завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 37 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 9 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб

Так долають мінні поля москалів на Запорізькому напрямку.
https://t.me/voinasordoy/1515
09.07.2023 22:36 Відповісти
 
 