Росіяни за день обстріляли дві громади на Сумщині, зафіксовано 11 вибухів, - ОВА

Російські війська упродовж неділі, 9 липня, обстріляли дві громади Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили два мінометні обстріли. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

Так, Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, випустивши шість мін.

Також ворог бив з мінометів по Білопільській громаді, зафіксовано п`ять вибухів.

За попередньою інформацією, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

