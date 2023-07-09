Росіяни за день обстріляли дві громади на Сумщині, зафіксовано 11 вибухів, - ОВА
Російські війська упродовж неділі, 9 липня, обстріляли дві громади Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Протягом дня росіяни здійснили два мінометні обстріли. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.
Так, Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, випустивши шість мін.
Також ворог бив з мінометів по Білопільській громаді, зафіксовано п`ять вибухів.
За попередньою інформацією, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
