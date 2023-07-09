На окупованій частині Херсонщини росіяни перетворюють будинки евакуйованих людей на казарми, - Чубаров
У Генічеському районі Херсонщини окупанти заселяються в будинки людей, які евакуювалися
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у ефірі Еспресо.
"Люди дуже залякані. В усіх будинках, звідки виїхали люди, незалежно від того, чи залишили оселі під наглядом родичів або сусідів, час від часу проводять рейди російські військові. Вони всі зайняті під казарми", - наголосив він.
Рефат Чубаров зауважив, що в кожному приватному будинку мешкає від 10 до 15 окупантів, які періодично міняються.
"Це дуже тяжкий удар по людях", - додав голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Але для Чубарова - це все ***** у порівнянні з тим, як постраждали люди від затоплення.