УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8525 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 047 7

На окупованій частині Херсонщини росіяни перетворюють будинки евакуйованих людей на казарми, - Чубаров

чубаров,рефат

У Генічеському районі Херсонщини окупанти заселяються в будинки людей, які евакуювалися

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у ефірі Еспресо.

"Люди дуже залякані. В усіх будинках, звідки виїхали люди, незалежно від того, чи залишили оселі під наглядом родичів або сусідів, час від часу проводять рейди російські військові. Вони всі зайняті під казарми", - наголосив він.

Рефат Чубаров зауважив, що в кожному приватному будинку мешкає від 10 до 15 окупантів, які періодично міняються.

"Це дуже тяжкий удар по людях", - додав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти частково повертаються на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, - ОК "Південь"

Автор: 

окупація (6860) Чубаров Рефат (565) Херсонська область (6222)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що там з репараціями ? Кацапи нищать те, що ******* украінці І ЇХ предки заробляли століттями . Невже вони не заплатять за все на 200% ????
показати весь коментар
09.07.2023 23:20 Відповісти
Хочу дожити та побачити: на яких правах у повоєнному Криму татари дозволять жити українцям.
показати весь коментар
09.07.2023 23:27 Відповісти
на нормальних правах громадян України - Крим це Україна !!! не бачу жодних в тому проблям !!! усе кацапське прокацапське біосміття, біолайно Криму має або худко зʼєб*ти з Криму, або здохнути !!!
показати весь коментар
10.07.2023 04:59 Відповісти
... а Чубаров все спить і бачить у снах звільнений від орків та українців, суто кримсько-татарський Крим...
показати весь коментар
09.07.2023 23:30 Відповісти
Та за*бали ті кацапи. В батьківському будинку вже третій раз «розквартирувалися»((( Мамі не казав цього разу…
Але для Чубарова - це все ***** у порівнянні з тим, як постраждали люди від затоплення.
показати весь коментар
09.07.2023 23:40 Відповісти
Евакуйованих про територію яку рф окупувала звучить погано. Пропоную варіант вивезених, депортованих, вигнаних і т.п..
показати весь коментар
10.07.2023 00:13 Відповісти
ПАНЕ БУТУСОВ, ЧОМУ ЦЕНЗОРНЕТ НАЗИВАЕ РАШИСТIВ ЯКI ВБИВАЮТЬ РОСIЯНАМИ???
показати весь коментар
10.07.2023 01:07 Відповісти
 
 