Не хочу їхати до Вільнюса задля розваги, Україна має отримати гарантії безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюсі "задля розваги" й очікує, що Україна отримає запрошення до Альянсу й гарантії безпеки на період, поки вона не є членом НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський заявив у інтерв’ю ABC news

Президент підкреслив, що саміт НАТО дуже важливий, і "це справа політичної волі – знайти потрібні формулювання й запросити Україну".

"Це буде важливий меседж – що НАТО не боїться Росії. Україна має отримати чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО. Це дуже важливо. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше це чергова політика", - сказав Зеленський.

На репліку ведучої: "Звучить так, що ви навряд чи поїдете" президент посміхнувся і відповів: "Чому? Я думаю, що ми зробимо багато роботи".

"Ми працюємо з партнерами над гарантіями безпеки, працюємо над тим, щоб допомогти партнерам зробити певні висновки напередодні саміту НАТО. І ми б хотіли, щоб усі рішення були прийняті протягом саміту. У цьому випадку очевидно, що я буду там і я буду робити все, щоб прискорити це рішення, щоб мати домовленість із нашими партнерами. Я не хочу їхати до Вільнюса задля розваги", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ще не вирішив, чи відвідає саміт НАТО, адже немає ясності щодо змісту "фінальних документів", - Стефанішина