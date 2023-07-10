Триває примусова паспортизація росіянами громадян України в окупованій частині Луганської області, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо примусової паспортизації українців на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває примусова паспортизація громадян України в Луганській області. Так, в місті Старобільськ, російська окупанти видали картки резидентів російської федерації з терміном дії 3 місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта. При цьому громадянам України погрожують, що уразі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла".
а зараз від україни поляки мало не вимагають признати відповідальність за одну із сторін тодішнього польського громадянського конфлікту...
-------------------------
подібне може повторитись і на нинішніх окупованих територіях де і паспорти рф видають і завозять нових рускіх з рф...і знову земельне питання...адже власники земельних паїв з паспортами рф можуть вдатися до протистояння з понаєхавшими громадянами рф...
-------------------------
і за цей громадянський конфлікт, цього разу вже рускій, також питатимуть україну? ...
При цій владі про перемогу і визволення територій мріяти годі... слова і вчинки зеленських-єрмаків нічого крім огиди не викликають. Останнє слово буде за Армією.