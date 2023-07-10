Триває примусова паспортизація росіянами громадян України в окупованій частині Луганської області, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо примусової паспортизації українців на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває примусова паспортизація громадян України в Луганській області. Так, в місті Старобільськ, російська окупанти видали картки резидентів російської федерації з терміном дії 3 місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта. При цьому громадянам України погрожують, що уразі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла".

