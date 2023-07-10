УКР
Триває примусова паспортизація росіянами громадян України в окупованій частині Луганської області, - Генштаб

паспорт,рф

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо примусової паспортизації українців на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває примусова паспортизація громадян України в Луганській області. Так, в місті Старобільськ, російська окупанти видали картки резидентів російської федерації з терміном дії 3 місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта. При цьому громадянам України погрожують, що уразі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти змушують мешканців Херсонщини отримувати російські паспорти, шантажуючи гуманітарною допомогою, - ОК "Південь"

Автор: 

Генштаб ЗС (7279) громадянство (1099) окупація (6860) паспорт (1166) Луганська область (4938)
ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНОЮ БАЖАНО ПРОВОДИТИ ПОВТОРНЕ ЕКЗАМЕНУВАННЯ НА ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ - ВАТА І СКРИТІ СЄПАРИ ХАЙ І НАДАЛІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА ГОЛОСУ НА ВИБОРАХ В УКРАЇНІ.
10.07.2023 00:49 Відповісти
свого часу у міжвоєнний період мешканці волині стали громадянами польщі...в період німецької окупації ці громадяни вступили в конфлікт з іншими громадянами польщі...
а зараз від україни поляки мало не вимагають признати відповідальність за одну із сторін тодішнього польського громадянського конфлікту...
-------------------------
подібне може повторитись і на нинішніх окупованих територіях де і паспорти рф видають і завозять нових рускіх з рф...і знову земельне питання...адже власники земельних паїв з паспортами рф можуть вдатися до протистояння з понаєхавшими громадянами рф...
-------------------------
і за цей громадянський конфлікт, цього разу вже рускій, також питатимуть україну? ...
10.07.2023 01:44 Відповісти
Це клопітка але ефективна робота кацапів: вони наполегливо"клепають" на окупованих територіях своїх громадян і завозять та поселяють москалів, щоб мати всі підстави їх захищати"любими засобами". А наша ОП-а знімає про себе відосіки, пафосні монологи і "визволяє" раніше НИМИ ЖЕ ЗДАНИХ полонених з ... Туреччини.
При цій владі про перемогу і визволення територій мріяти годі... слова і вчинки зеленських-єрмаків нічого крім огиди не викликають. Останнє слово буде за Армією.
10.07.2023 08:25 Відповісти
 
 