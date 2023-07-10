Для нас важливо зберегти двопартійну підтримку, - Зеленський про вибори в США
Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості збереження двопартійної підтримки України з боку США незалежно від результатів президентських виборів 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у інтерв’ю ABC News.
"Ви взагалі стурбовані майбутніми президентськими виборами й продовженням допомоги?" – запитала журналістка в Зеленського.
"Це внутрішнє, внутрішньополітичне питання. Це вирішуватимуть американці, і я не хотів би втручатися, – відповів він. – Але для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України... Ми розуміємо, що є деякі небезпечні сигнали, які надходять від окремих політиків США щодо скорочення допомоги Україні".
