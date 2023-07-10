УКР
Для нас важливо зберегти двопартійну підтримку, - Зеленський про вибори в США

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості збереження двопартійної підтримки України з боку США незалежно від результатів президентських виборів 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у інтерв’ю ABC News.

"Ви взагалі стурбовані майбутніми президентськими виборами й продовженням допомоги?" – запитала журналістка в Зеленського.

"Це внутрішнє, внутрішньополітичне питання. Це вирішуватимуть американці, і я не хотів би втручатися, – відповів він. – Але для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України... Ми розуміємо, що є деякі небезпечні сигнали, які надходять від окремих політиків США щодо скорочення допомоги Україні".

Я хоч і не порохобот, але зауважу, що Україна набула суб'єктності не завдяки ЗЕдебілові", "ЗЕчмо" та "ЗЕшмарклі", а всупереч його керівництву, завдяки героїчному супротиву українського народу кацапському вторгненню.
10.07.2023 01:32
Україну не хочуть брати в НАТО через "найвеличнішого лідора" і його зе банду запроданців-колоборантів, просто відвертих агентів фсб при владі !!!
Віталій Гайдукевич: Свідки розмінування Чонгару" в природі існують лише з однієї причини - ніхто не пояснив людям, чому росіяни так швидко змогли окупувати майже весь південь. Все. Крапка. Хочеш накинути-накинь на тих долб..обів, котрі досі не вийшли і не сказали "це сталося тому що". Бо коли зараз ЗСУ рубаються в ешелоновану лінію захисту, котра всіяна мінами, у будь-якої нормальної людини виникає питання:"а так можна було?" Тобто дивлячись на колір одягу Данилова люди, що відповідальні за оборону, мали б так засіяти мінами і бетоном південь, щоб атакуюча армія вмилася кров'ю долаючи то всьо? Так чого цього не сталося? хто винен?" Оскільки пересічний житель далекий від військової справи, його логіка проста: "не вибухнуло, бо не замінували".
І для винуватців ситуації на порядок гіршим є питання "якщо все заміновано було, чому не підірвалося ніде?". Так може тому поширюється стьоб про "свідків розмінування Чонгару"?
Щоб виставити ідіотами людей, які просто хочуть відповіді "чому так сталося?"



10.07.2023 04:50
10.07.2023 01:09
Може мазохисти..по чужих граблях походити їм треба..ми тут рови хочемо рити з крокодилами і мінувати весь кордон..а вони, походу на шашлики зібрались..
10.07.2023 01:15
А може вони не хотять Україну брати у НАТО , тому що їм почнуть постійно вказувати на їх непрофесійність у військових справах
10.07.2023 01:19
10.07.2023 04:50
нехай спробують кацапи !!! дуже хочу подивитися що з усього того вийде ...
10.07.2023 07:17
Забагато йому за вчора сигналів надійшло, тільки месаджу від НАТИ не отримав....капець, космонавт..Черновецькій відпочиває..

Що воно у американців забуло?? Іспанський сором..
10.07.2023 01:11
двопартійну підтримку по факту однопартійної системи (в Україні)? зе-лупо, твій дєрьмак занадто погано думає про американців. більше того, зелений вилупку, мушу сказати, якщо ти думаєш, що зі своїм дєрьмаком ти можеш наїбати амерів, ти дуже помиляєшся. один раз, - та й то випадково, -можеш. але лише один раз. такими, як ти, зелений недоумку, вони не заїдають, такими , як ти вони сраку гидують витирати...
10.07.2023 01:16
Прикро, що не можна поставити дві вподобайки. Друга - за пунктуацію. 👏
10.07.2023 09:17
10.07.2023 01:20
10.07.2023 01:21
І що б не висера...казали політичні лузери (порохоботи), але суб'єктності Україна набула саме при "ЗЕдебілові", "ЗЕчмо" та "ЗЕшмарклі", а при Найвеличнішому з хетьманів нас тупо "мали на увазі"!
10.07.2023 01:22
Я хоч і не порохобот, але зауважу, що Україна набула суб'єктності не завдяки ЗЕдебілові", "ЗЕчмо" та "ЗЕшмарклі", а всупереч його керівництву, завдяки героїчному супротиву українського народу кацапському вторгненню.
10.07.2023 01:32
А в 2014-2015 супротив був не героїчний? Чи кацапи не вторглися на Донбас в 2014-му році?
10.07.2023 01:38
Дурня, масштаби зовсім інші.
10.07.2023 01:57
10.07.2023 06:50
твій довгий ніс не може замінити мозги телепню
10.07.2023 06:50
І в чому виражається теперішня суб'єктність України??
показати весь коментар
Цікаве інтервью
Детали разочаруют! ПОРТНИКОВ: НАТО приняло решение об Украине! Это только усилит войну!
https://youtu.be/PubfnKtH9fI
10.07.2023 01:31
10.07.2023 03:03
Для вас, важливо не присісти на пожиттєве. Оскільки одна камера на двох - не гарантована. Для дописувачів з ОПи: мова не про скумбрію.
показати весь коментар
Щоб зберегти підтримку треба не п-ти а працювати Бажано щоб ті хто нас підтримує побачили потрібні закони та реформи а не слухали записом ваш звіз'дьож
показати весь коментар
Байдену влаштував кримінальну справу, Трампу імпічмент і волає памагітє. Ідійот.
10.07.2023 06:56
Всё верно сказал.
10.07.2023 07:34
Свистіти він вміє.
10.07.2023 07:45
Обіцяв пенсам смартфони, висадити мільярд дерев, закінчити війну тощо. Так хто свистун?
10.07.2023 07:54
10.07.2023 08:09
Когда у нас выборы,шапито под куполом свое уже почти отсидело?
10.07.2023 07:42
 
 