Для нас важливо зберегти двопартійну підтримку, - Зеленський про вибори в США

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості збереження двопартійної підтримки України з боку США незалежно від результатів президентських виборів 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у інтерв’ю ABC News.

"Ви взагалі стурбовані майбутніми президентськими виборами й продовженням допомоги?" – запитала журналістка в Зеленського.

"Це внутрішнє, внутрішньополітичне питання. Це вирішуватимуть американці, і я не хотів би втручатися, – відповів він. – Але для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України... Ми розуміємо, що є деякі небезпечні сигнали, які надходять від окремих політиків США щодо скорочення допомоги Україні".

