Протягом 9 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 3 райони скупчення росіян, 2 артилерійські засоби та 2 станції РЕБ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по окупантах протягом 9 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 1 удару по району зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби російських загарбників".
