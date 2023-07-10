УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8525 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
527 0

Протягом 9 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 3 райони скупчення росіян, 2 артилерійські засоби та 2 станції РЕБ, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по окупантах протягом 9 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 1 удару по району зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби російських загарбників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 8 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 артилерійських засобів, 7 районів скупчення росіян, 3 засоби ППО, 2 станції РЕБ та 1 склад, - Генштаб

Автор: 

авіація (4266) Генштаб ЗС (7279) артилерія (820)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 