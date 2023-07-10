В нинішній ситуації наша позиція не повинна ставати на заваді США, - Штайнмаєр підтримав передачу Україні касетних боєприпасів від Пентагону

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився на захист рішення США передати Україні касетні боєприпаси та закликав уряд Німеччини не вставати "на шляху союзників".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це глава німецької держави заявив у неділю в інтерв’ю телеканалу ZDF.

"Німецька позиція щодо заборони касетних боєприпасів залишається правильною, але в нинішній ситуації вона не повинна ставати на заваді Сполученим Штатам", - підкреслив президент.

При цьому нагадав, що саме він підписав міжнародну угоду про заборону касетних боєприпасів в Осло в 2008 році як тодішній міністр закордонних справ ФРН.

Політик також послався на настрої в німецькому суспільстві, на те, що для німців не може стояти питання, на чий бік встати в цій війні, "адже рідко буває так чітко як зараз зрозуміло: хто є злочинцем і хто жертвою".

"Війна може завершитися хоч завтра, якщо Росія пошле своїх солдатів назад. Якщо ж Україна припинить оборонятися, або ми не подбаємо про те, щоби вона залишалася обороноздатною, це стане кінцем України", - сказав Штайнмаєр.

Водночас він із жалем констатував, що не бачить наразі умов для перемир’я.

З огляду на очікування України від саміту НАТО в Вільнюсі, Штайнмаєр висловив сподівання, що союзники знайдуть консенсус щодо безпекових гарантій. При цьому він не конкретизував, що це можуть бути за гарантії та ухилився від відповіді щодо майбутнього членства України в Альянсі.

Говорячи про багаторічну політику залучення Росії, президент зауважив, що бажання створити спільну з РФ архітектуру безпеки було не лише в Німеччини, але також у інших західних партнерів, зокрема, США.

"Але це не спрацювало зрештою, і нам це не вдалося", - визнав він і закликав зробити висновки на майбутнє.

На думку Штайнмаєра, зрозумілим є те, що безпекова архітектура Європи в майбутньому не буде спільною з Росією, натомість доведеться витрачати великі гроші для того, щоб від цієї країни захиститися.

