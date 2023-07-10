УКР
В нинішній ситуації наша позиція не повинна ставати на заваді США, - Штайнмаєр підтримав передачу Україні касетних боєприпасів від Пентагону

штайнмайер

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився на захист рішення США передати Україні касетні боєприпаси та закликав уряд Німеччини не вставати "на шляху союзників".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це глава німецької держави заявив у неділю в інтерв’ю телеканалу ZDF.

"Німецька позиція щодо заборони касетних боєприпасів залишається правильною, але в нинішній ситуації вона не повинна ставати на заваді Сполученим Штатам", - підкреслив президент.

При цьому нагадав, що саме він підписав міжнародну угоду про заборону касетних боєприпасів в Осло в 2008 році як тодішній міністр закордонних справ ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина проти використання касетних боєприпасів, але Україна захищає свою територію, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Політик також послався на настрої в німецькому суспільстві, на те, що для німців не може стояти питання, на чий бік встати в цій війні, "адже рідко буває так чітко як зараз зрозуміло: хто є злочинцем і хто жертвою".

"Війна може завершитися хоч завтра, якщо Росія пошле своїх солдатів назад. Якщо ж Україна припинить оборонятися, або ми не подбаємо про те, щоби вона залишалася обороноздатною, це стане кінцем України", - сказав Штайнмаєр.

Водночас він із жалем констатував, що не бачить наразі умов для перемир’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запевнила партнерів, що використовуватиме касетні боєприпаси дуже відповідально, - посол у США Маркарова

З огляду на очікування України від саміту НАТО в Вільнюсі, Штайнмаєр висловив сподівання, що союзники знайдуть консенсус щодо безпекових гарантій. При цьому він не конкретизував, що це можуть бути за гарантії та ухилився від відповіді щодо майбутнього членства України в Альянсі.

Говорячи про багаторічну політику залучення Росії, президент зауважив, що бажання створити спільну з РФ архітектуру безпеки було не лише в Німеччини, але також у інших західних партнерів, зокрема, США.

"Але це не спрацювало зрештою, і нам це не вдалося", - визнав він і закликав зробити висновки на майбутнє.

На думку Штайнмаєра, зрозумілим є те, що безпекова архітектура Європи в майбутньому не буде спільною з Росією, натомість доведеться витрачати великі гроші для того, щоб від цієї країни захиститися.

Також читайте: Касетні боєприпаси - визвольна зброя. Нам потрібно якомога більше втрат серед росіян, - Резніков

+15
Ну вот, даже Штайнмаер узрел, что паРаша это ЗЛО, которое надо вырезать с лица Земли как злокачественную опухоль.
показати весь коментар
10.07.2023 02:06 Відповісти
+14
Ти ж мій зайчик, Штайнмарчик. Відмовився таки від квитка на рашен-Титанік за 95% скидкою.
показати весь коментар
10.07.2023 01:36 Відповісти
+14
За підтримку нашоі краіни , всім щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
10.07.2023 01:39 Відповісти
просто грошей мало зараз в на росейе
показати весь коментар
10.07.2023 03:15 Відповісти
- Где и когда с Россией можно говорить конструктивно?
- На церковной паперти! Когда она с перебитыми ногами и руками будет просить милостыню!
показати весь коментар
10.07.2023 06:46 Відповісти
Але це все тимчасово. Потім вони оклигають і знову життя всім псувати будуть( 90-ті роки і ножки Буша)
показати весь коментар
10.07.2023 07:10 Відповісти
Та ні! Другого разу з "ніжками Буша" не вийде! До американців нарешті "дійшло" хто саме є причиною проблем у Європі Тепер "ніжки Буша" будуть лише взамін ядерного роззброєння Росії ....
показати весь коментар
10.07.2023 07:43 Відповісти
Наприкінці 90-х у Заходу був унікальний шанс розвалити СССР (=рашку):

1 в нього була відсутня продовольча безпека (імпорт харчів на $50 !!!! млрд.рік)
2 обвал цін на нафту

3 відсутність сильних союзників (чайна та ірашка)

Зараз цього немає і коли буде - невідомо
Це може коштувати Заходу лідерства у світі
показати весь коментар
10.07.2023 08:13 Відповісти
Дуже, дуже сподіваюсь на такий сюжет. Це було б логічне завершення існування рашки
показати весь коментар
10.07.2023 08:14 Відповісти
Це потребує часу, щонайменше 5-10 років
показати весь коментар
10.07.2023 08:18 Відповісти
Годі патякати !
Пан Президент усвідомив помилки та чітко формулює підтримку України і боротьбу з рашкою!
В його віці це "дорогого коштує"!

Vilen Danke, Herr President !
показати весь коментар
10.07.2023 08:16 Відповісти
Vielen Dank!
показати весь коментар
10.07.2023 10:13 Відповісти
Скільки вас, тролів на цю новину кинули? Одразу втрьох на одну новину про Штайнмайєра?
показати весь коментар
10.07.2023 10:33 Відповісти
Штайнмайєр, шо таке ? шо у лісі здохло ? боїшся Гааги ? та суду історії ?

Всі відповісте, ніхто не сховається.

курві анжелці і скоту шредеру привітик передай.

Архітектуру безпеки ви будували, мерзоти продажні ...
показати весь коментар
10.07.2023 03:54 Відповісти
Троль, ти некреативний.
показати весь коментар
10.07.2023 10:34 Відповісти
Краще пізно, аніж ніколи,,,, --- Він зрозумів,і Він визнав Це,Визнав свої помилки,зробив висновки та зробив Це публічно, Зауважте не кожен Так зможе, Він зміг!, Респект пане Штайнмаєр, та Дякуємо за підтримку та розуміння,
показати весь коментар
10.07.2023 04:58 Відповісти
дали під зад
показати весь коментар
10.07.2023 06:43 Відповісти
После посещения Украины преобразился.
показати весь коментар
10.07.2023 07:36 Відповісти
Штангенциркуль переобулся.А шо такое?Хуйло поиздержался на войне и не дает денег на разработку новых "формул"?
показати весь коментар
10.07.2023 07:47 Відповісти
Він може пизюякати що завгодно: у питаннях передачі зброї і *********** цей Ш(в)тайнмаєр нічого не рішає. Він у Німеччині "весільний генерал".
показати весь коментар
10.07.2023 08:15 Відповісти
Він моральний авторитет для німців.
А у демократичній Німеччині головний рєшала - виборец
показати весь коментар
10.07.2023 08:21 Відповісти
Це тобі так здається, через нерозуміння.
У Німеччині Президент- це не король Бнитанії, але дуже близько до того.
Його думка про будь- що важлива для громадян Німеччини!
показати весь коментар
10.07.2023 10:36 Відповісти
остаточно перевзувся? чи до першої подачки від *****?
показати весь коментар
10.07.2023 08:57 Відповісти
виявляється, німецька срачка лікується?
показати весь коментар
10.07.2023 09:51 Відповісти
Дякуємо Німеччині, росфійських тролів і рідних "корисних ідіотів"- на х.. із пляжу!
показати весь коментар
10.07.2023 10:38 Відповісти
Молодец дедушка седой--- хорошо тренирует свою срачку на двух табуретках посидеть сразу! Получается!
показати весь коментар
10.07.2023 11:15 Відповісти
 
 