Росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру окупованої частини Запорізької області, - Федоров
На окупованій території Запорізької області ворог почав мінувати критичну інфраструктуру.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
У Мелітопольському районі заміновано водогін, який живить питною водою місто. У Мелітополі окупанти замінували важливі об’єкти електричних мереж.
Крім того, за даними Федорова, в технічних приміщеннях та у машинних залах на ЗАЕС встановлені мінно-вибухові загородження.
"Ворог ставить під загрозу мешканців окупованих територій і шантажуватиме ядерною безпекою весь цивілізований світ, доки наші героїчні Збройні сили не звільнять і Енергодар, і весь окупований Південь", - зазначив Федоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Елена Голиц
показати весь коментар10.07.2023 07:02 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Alex_Dimitrov
показати весь коментар10.07.2023 07:39 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар10.07.2023 07:30 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Pressa Kropyvnutsky
показати весь коментар10.07.2023 08:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Квартермастер Флинта
показати весь коментар10.07.2023 10:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль