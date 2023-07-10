Росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру окупованої частини Запорізької області, - Федоров

На окупованій території Запорізької області ворог почав мінувати критичну інфраструктуру.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

У Мелітопольському районі заміновано водогін, який живить питною водою місто. У Мелітополі окупанти замінували важливі об’єкти електричних мереж.

Крім того, за даними Федорова, в технічних приміщеннях та у машинних залах на ЗАЕС встановлені мінно-вибухові загородження.

"Ворог ставить під загрозу мешканців окупованих територій і шантажуватиме ядерною безпекою весь цивілізований світ, доки наші героїчні Збройні сили не звільнять і Енергодар, і весь окупований Південь", - зазначив Федоров.

