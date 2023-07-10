УКР
Новини Агресія Росії проти України
2 526 5

Росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру окупованої частини Запорізької області, - Федоров

мелітополь

На окупованій території Запорізької області ворог почав мінувати критичну інфраструктуру.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

У Мелітопольському районі заміновано водогін, який живить питною водою місто. У Мелітополі окупанти замінували важливі об’єкти електричних мереж.

Крім того, за даними Федорова, в технічних приміщеннях та у машинних залах на ЗАЕС встановлені мінно-вибухові загородження.

"Ворог ставить під загрозу мешканців окупованих територій і шантажуватиме ядерною безпекою весь цивілізований світ, доки наші героїчні Збройні сили не звільнять і Енергодар, і весь окупований Південь", - зазначив Федоров.

Автор: 

Мелітополь (779) окупація (6860) Запорізька область (4080) Федоров Іван (653)
Я тупая! Я не понимаю ПОЧЕМУ этот ********* до сих пор не отключен от международной банковской системы СВИФТ что бы никакие "дружественные", *********у, кодла не продавали ей оружие и пр. в обход санкциям!?
показати весь коментар
10.07.2023 07:02 Відповісти
Отключен. Почти все основные и крупные банки. Давно. И это очень неудобно, но несмертельно.
показати весь коментар
10.07.2023 07:39 Відповісти
Кацапи будуть все підривати,коли тікатимуть. Середньовічна худоба.
показати весь коментар
10.07.2023 07:30 Відповісти
Хто б міг подумати?! Ніколи не було такого і от знову. Нашім партнерам потрібно ще провести декілька семінарів чи симпозіумів як не спровокувати путіна, або як дати Україні зброю і заборонити її використовувати у повній мірі чи дати частково боєздатну зброю і обуритися, що ВСУ мляво наступають .
показати весь коментар
10.07.2023 08:33 Відповісти
А что, кто-то еще сомневается, что войска РФ будут использовать тактику "выжженной земли"?
показати весь коментар
10.07.2023 10:04 Відповісти
 
 