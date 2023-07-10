9 липня окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з РСЗВ

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили усі атаки противника, на Авдіївському - стримують наступ росіян, - Генштаб