9 липня окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з РСЗВ

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться в повідомленні.

Усіх московитських літунів після війни або утилізувати або на пожиттєве. А тих, хто буде казати, що вони тільки виконували наказ, саджати на ті ж нари.
