За рік дії візового режиму громадянам РФ видано понад 50 віз, - ДПСУ

Від початку дії візового режиму – 1 липня 2022 року – громадянам РФ видали понад 50 віз.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Від початку дії візового режиму для громадян РФ було видано трошки більше 50 віз. Це переважно з метою возз’єднання сім’ї. Але за цей час не всі скористалися цими візами, бо держкордон на в’їзд перетнули майже 45 громадян РФ, які мали візу. Переважно це жінки та діти", – сказав представник ДПСУ.

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