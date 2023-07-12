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Новини
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За рік дії візового режиму громадянам РФ видано понад 50 віз, - ДПСУ

паспорт

Від початку дії візового режиму – 1 липня 2022 року – громадянам РФ видали понад 50 віз.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Від початку дії візового режиму для громадян РФ було видано трошки більше 50 віз. Це переважно з метою возз’єднання сім’ї. Але за цей час не всі скористалися цими візами, бо держкордон на в’їзд перетнули майже 45 громадян РФ, які мали візу. Переважно це жінки та діти", – сказав представник ДПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 79% українців хочуть закритих кордонів з РФ і віз, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) росія (66431) візовий режим (362)


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Топ коментарі
+4
Знаю таких. Приїхала *****, дружили в школі. вона на расєскій гаваріт " Ві расійских младєнцев єлі, бандеерівці" Намагаюсь пояснити: кайн шанс. Сама ця ***** з забитого українського села. А не пішли вони в жопу разом зі здохлими батьками, які її виховали, що "росія і расєйська мова - то пуць до інтелігенціє?"
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12.07.2023 19:38 Відповісти
+3
Відчууття Провини,там відсутнє,від слова--сАвсєм!(,,,у Всіх,(,
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12.07.2023 18:27 Відповісти
+3
50 вроде и мизерное число. Но оно в ******** ********ов больше чем должно быть
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12.07.2023 18:34 Відповісти
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"Дох...я", ого скільки кацапів і підкацапників їде в Україну... чи вину відчувають, чи ненависть до нас?
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12.07.2023 18:22 Відповісти
Відчууття Провини,там відсутнє,від слова--сАвсєм!(,,,у Всіх,(,
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12.07.2023 18:27 Відповісти
Взагалі з воюючою країною кордони закрити слабо? На якого біса цих шлюх і виб,ядків сюди запускати? Жоден українець не одружиться з наташкою, на якій переспали камази з чеченцями. А кацапи хай мандують до тих шлюх на росію. Потім кацапська шлюха отримає українське громадянство і вивезе свою манду за кордон. А потім буде квакати за кордоном росмовою і настальгіровать за рашкой. Насрала вона на ідіота - чоловіка і буде трахатись з усіма, як вони завжди звикли. Але на паспорті в неї буде написано -Україна. Репутація!
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12.07.2023 18:32 Відповісти
Ще є випадки коли їдуть батьків поховати, чи навпаки...
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12.07.2023 19:09 Відповісти
Знаю таких. Приїхала *****, дружили в школі. вона на расєскій гаваріт " Ві расійских младєнцев єлі, бандеерівці" Намагаюсь пояснити: кайн шанс. Сама ця ***** з забитого українського села. А не пішли вони в жопу разом зі здохлими батьками, які її виховали, що "росія і расєйська мова - то пуць до інтелігенціє?"
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12.07.2023 19:38 Відповісти
Ховати? За своєю долею спадку вони їдуть.
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12.07.2023 20:02 Відповісти
Якщо вони громадяни мордору то йух в дупу вони отримають, а не спадок
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12.07.2023 20:08 Відповісти
50 вроде и мизерное число. Но оно в ******** ********ов больше чем должно быть
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12.07.2023 18:34 Відповісти
50-ть ФСБшників залегендованих під "хароших рускіх",таких як : фейгін,альбац,чічваркін та інша наволоч,яку обілечує зелена,ФСБшна,корупційна влада.
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12.07.2023 18:36 Відповісти
51 це є понад 50. писаки
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12.07.2023 18:41 Відповісти
Свою кацапню немає куди подіти то ще й ворогів офіційно запускаєте
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12.07.2023 18:46 Відповісти
А чего так много? На 50 виз больше чем было можно.
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12.07.2023 18:48 Відповісти
 
 