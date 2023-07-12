За рік дії візового режиму громадянам РФ видано понад 50 віз, - ДПСУ
Від початку дії візового режиму – 1 липня 2022 року – громадянам РФ видали понад 50 віз.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Від початку дії візового режиму для громадян РФ було видано трошки більше 50 віз. Це переважно з метою возз’єднання сім’ї. Але за цей час не всі скористалися цими візами, бо держкордон на в’їзд перетнули майже 45 громадян РФ, які мали візу. Переважно це жінки та діти", – сказав представник ДПСУ.
Топ коментарі
+4 First Black
показати весь коментар12.07.2023 19:38 Відповісти Посилання
+3 Frenk Rex
показати весь коментар12.07.2023 18:27 Відповісти Посилання
+3 Олег Мандрівник #569779
показати весь коментар12.07.2023 18:34 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Панас Стець #551129
показати весь коментар12.07.2023 18:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Frenk Rex
показати весь коментар12.07.2023 18:27 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
First Black
показати весь коментар12.07.2023 18:32 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Грицько Добрий
показати весь коментар12.07.2023 19:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
First Black
показати весь коментар12.07.2023 19:38 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Pan Kotsky #566596
показати весь коментар12.07.2023 20:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Грицько Добрий
показати весь коментар12.07.2023 20:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олег Мандрівник #569779
показати весь коментар12.07.2023 18:34 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Лис Микита #575773
показати весь коментар12.07.2023 18:36 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
сергей Ткаченко #173075
показати весь коментар12.07.2023 18:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар12.07.2023 18:46 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Пачкуале
показати весь коментар12.07.2023 18:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль