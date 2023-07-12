Дякуємо за послідовну, принципову та орієнтовану на цінності підтримку, - Зеленський зустрівся із прем’єром Нової Зеландії Гіпкінсом
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Гіпкінсом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Я зустрівся з паном Крістофером Гіпкінсом, прем'єр-міністром Нової Зеландії. Дякуємо за послідовну, принципову та орієнтовану на цінності підтримку. Дуже важливо, що попри географічну віддаленість ми надзвичайно близькі у розумінні свободи".
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Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар12.07.2023 18:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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