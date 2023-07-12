Дякуємо за послідовну, принципову та орієнтовану на цінності підтримку, - Зеленський зустрівся із прем’єром Нової Зеландії Гіпкінсом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Гіпкінсом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Я зустрівся з паном Крістофером Гіпкінсом, прем'єр-міністром Нової Зеландії. Дякуємо за послідовну, принципову та орієнтовану на цінності підтримку. Дуже важливо, що попри географічну віддаленість ми надзвичайно близькі у розумінні свободи".

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