МАГАТЕ досі не отримало дозволу від окупантів на перевірку дахів реакторів Запорізької АЕС

Російські окупанти досі не надали експертам МАГАТЕ доступу до дахів реакторних блоків 3 і 4 Запорізької АЕС.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як відзначив Гроссі, експерти протягом останніх днів не виявили жодних мін чи вибухових пристроїв на території станції. Водночас вони продовжують чекати на доступ до дахів реакторних блоків 3 і 4 після нещодавніх повідомлень про розміщення вибухівок там.

"Останніми днями експерти МАГАТЕ почули серію вибухів, які, очевидно, відбулися на деякій відстані від ЗАЕС, але все ж таки є суворим нагадуванням про потенційні ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки, з якими стикається об'єкт під час військового конфлікту в країні", - пише пресслужба МАГАТЕ.

Один з вибухів стався 8 липня, ще кілька - ввечері 10 липня. Також один з вибухів пролунав вчора, 11 липня, вранці й п'ять - ввечері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ запросила додатковий доступ до реакторів ЗАЕС, - Гроссі

Нагадуємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про можливу підготовку окупантами провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 липня повідомив, що на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Раніше повідомлялось, що на даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти. ЗМІ публікували супутникові фото.