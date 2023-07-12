МАГАТЕ досі не отримало дозволу від окупантів на перевірку дахів реакторів Запорізької АЕС
Російські окупанти досі не надали експертам МАГАТЕ доступу до дахів реакторних блоків 3 і 4 Запорізької АЕС.
Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як відзначив Гроссі, експерти протягом останніх днів не виявили жодних мін чи вибухових пристроїв на території станції. Водночас вони продовжують чекати на доступ до дахів реакторних блоків 3 і 4 після нещодавніх повідомлень про розміщення вибухівок там.
"Останніми днями експерти МАГАТЕ почули серію вибухів, які, очевидно, відбулися на деякій відстані від ЗАЕС, але все ж таки є суворим нагадуванням про потенційні ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки, з якими стикається об'єкт під час військового конфлікту в країні", - пише пресслужба МАГАТЕ.
Один з вибухів стався 8 липня, ще кілька - ввечері 10 липня. Також один з вибухів пролунав вчора, 11 липня, вранці й п'ять - ввечері.
Нагадуємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про можливу підготовку окупантами провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 липня повідомив, що на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.
Раніше повідомлялось, що на даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти. ЗМІ публікували супутникові фото.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво, якщо там реально щось підірвуть що тоді оті ''моготе'' заспівають?