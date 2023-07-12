Зеленський про постачання ATACMS: Розмови є, рішення поки немає. Не все одразу

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про постачання далекобійної зброї Сполученими Штатами Україні поки немає.

Про це глава держави заявив на пресконференції, відповідаючи на питання, коли Україна отримає далекобійні ракети ATACMS, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю. Як вам сказати... Є такі розмови, поки немає рішення. Краще не порушувати питання, тому що є очікування людей, військових, всіх. Важливо спочатку зробити, а потім вже ділитимемося інформацією, яким чином це відбулося.

В нас є складне рішення, за яке я вдячний Байдену. Ми почали цю розмову. Дуже довгий час тому, місяці, про кластерні боєприпаси, ми про це говорили, вдячний, що є таке рішення", - сказав він.

"Я вдячний президенту Байдену, його команді, що нам вдалося отримати такий результат. Тому почекайте, не все одразу", - додав він.

Раніше у Білому домі заявили, що Байден та Зеленський обговорять постачання далекобійних ракет.

Зеленський наголосив на важливості надання Україні далекобійної зброї.

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