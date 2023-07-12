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Новини Війна
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Зеленський про постачання ATACMS: Розмови є, рішення поки немає. Не все одразу

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про постачання далекобійної зброї Сполученими Штатами Україні поки немає.

Про це глава держави заявив на пресконференції, відповідаючи на питання, коли Україна отримає далекобійні ракети ATACMS, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю. Як вам сказати... Є такі розмови, поки немає рішення. Краще не порушувати питання, тому що є очікування людей, військових, всіх. Важливо спочатку зробити, а потім вже ділитимемося інформацією, яким чином це відбулося. 

В нас є складне рішення, за яке я вдячний Байдену. Ми почали цю розмову. Дуже довгий час тому, місяці, про кластерні боєприпаси, ми про це говорили, вдячний, що є таке рішення", - сказав він.

"Я вдячний президенту Байдену, його команді, що нам вдалося отримати такий результат. Тому почекайте, не все одразу", - додав він.

Раніше у Білому домі заявили, що Байден та Зеленський обговорять постачання далекобійних ракет.

Зеленський наголосив на важливості надання Україні далекобійної зброї.

Також читайте: "Заморожений конфлікт - це не перемога", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) ракети (4093)


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Топ коментарі
+8
Что же ты сегодня такой елейный стал? Видимо хорошо получил за закрытыми дверьми. А вчера как дышал, как дышал. Даже ножкой топал. Ноне громко
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12.07.2023 19:08 Відповісти
+8
Розмови - є, ATACMS - немає.
А якщо спробувати щось зробити? Поновити електронне декларування, для початку?
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12.07.2023 19:11 Відповісти
+8
Це стисла характеристика всієї його діяльності на ролі презедента.
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12.07.2023 19:11 Відповісти
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І чого б то????
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12.07.2023 19:04 Відповісти
Дають видавці .
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12.07.2023 19:05 Відповісти
Так же як і ти язиком ляпаєш, а нічого не робиш.
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12.07.2023 19:05 Відповісти
Яке йшло( клоун) такого й зустріло (маразматик). Іншими словами: сиділи балакали, встали та й заплакали. А ATACMSів в Україні чортма.
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22.07.2023 15:07 Відповісти
прокинули по всіх пунктах, а вони наріду розкажуть про перемогу
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12.07.2023 19:06 Відповісти
хай мруть селами
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12.07.2023 19:07 Відповісти
Что же ты сегодня такой елейный стал? Видимо хорошо получил за закрытыми дверьми. А вчера как дышал, как дышал. Даже ножкой топал. Ноне громко
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12.07.2023 19:08 Відповісти
по пианину
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12.07.2023 19:10 Відповісти
Бровки супил, ножкой топал - просто шах,
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах.
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12.07.2023 19:28 Відповісти
Розмови - є, ATACMS - немає.
А якщо спробувати щось зробити? Поновити електронне декларування, для початку?
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12.07.2023 19:11 Відповісти
Та вы шо? Нельзя же так! Это страшнее любых ракет.
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12.07.2023 19:29 Відповісти
Це стисла характеристика всієї його діяльності на ролі презедента.
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12.07.2023 19:11 Відповісти
пусть на тайм сквейр *** в асфальт закатает - больше пользы будет
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12.07.2023 19:22 Відповісти
..а може, для початку, спробувати обміняти жирне життя Бєні-бариги (потенційного ув'язненого за ділішки) на можливість отримати Атакмси і зберегти тисячі життів Українців, що тримають небо над Україною?..
та й дермака-засланця відправити по спеціальності, секретутом, а не політикою рулити, бо його не обирали на президентство, навіть 73%вий лохторат за це не голосував
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12.07.2023 19:32 Відповісти
Лендлиз - приняли закон, говорили что нужен, и в результате, не обратились за лендлизом

Видать есть компромат на президента, чтобы даже не вспоминал про лендлиз на встречах
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12.07.2023 20:31 Відповісти
 
 