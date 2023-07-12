"Винищувачі зла": Укрпошта готує випуск поштової марки із символом бойових літаків F-16

Автор поштової марки, конверта "Перший день", немаркованого художнього конверта і картки - Максим Паленко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Поки світова спільнота підсумовує результати стратегічних рішень Вільнюського саміту НАТО 2023, Укрпошта анонсує вихід нової марки Винищувачі зла. Новий поштовий випуск присвячено бойовим літакам-винищувачам F-16, які вкрай потрібні нашим Збройним Силам у боротьбі з ворогом. Озброєння саме таким видом бойової авіації здатне кардинально змінити важіль сил на користь України у війні проти окупантів та захистити наше небо від ракетного терору, який чинить росія. Укрпошта, як один з каналів комунікацій нашої країни зі світом, своєю поштовою мовою акцентує увагу на ключових питаннях нашого сьогодення, одне з яких - надання Україні літаків F-16", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що погашення марки штемпелем "Перший день" відбудеться 4 серпня в м. Києві, спецпогашення цього ж дня відбудеться також у всіх регіонах України.

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Уже відкрито передзамовлення на поштовий набір "Винищувачі зла" в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

Онлайн можна замовити до 10 поштових наборів на одне замовлення.

Тираж марки - 600 000 примірників. Кількість марок в аркуші - 4.







Автор поштової марки, конверта "Перший день", немаркованого художнього конверта та картки – Максим Паленко. Максима Паленка вже багато років знають як талановитого ілюстратора відомих видавництв "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та "Видавництво Старого Лева", проте з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну художник створив чимало антивоєнних плакатів. Графіка Максима "Маріупольська Покрова" була продана на аукціоні Saint Javelin за 22 тисячі доларів, які були використані на закупівлю дронів для України.

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Нагадаємо, попередня марка Укрпошти була присвячена річниці визволення Зміїного, а перед тим Укрпошта присвятила марку ГУР.