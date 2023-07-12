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"Винищувачі зла": Укрпошта готує випуск поштової марки із символом бойових літаків F-16

марка

Автор поштової марки, конверта "Перший день", немаркованого художнього конверта і картки - Максим Паленко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Поки світова спільнота підсумовує результати стратегічних рішень Вільнюського саміту НАТО 2023, Укрпошта анонсує вихід нової марки Винищувачі зла. Новий поштовий випуск присвячено бойовим літакам-винищувачам F-16, які вкрай потрібні нашим Збройним Силам у боротьбі з ворогом. Озброєння саме таким видом бойової авіації здатне кардинально змінити важіль сил на користь України у війні проти окупантів та захистити наше небо від ракетного терору, який чинить росія. Укрпошта, як один з каналів комунікацій нашої країни зі світом, своєю поштовою мовою акцентує увагу на ключових питаннях нашого сьогодення, одне з яких - надання Україні літаків F-16", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що погашення марки штемпелем "Перший день" відбудеться 4 серпня в м. Києві, спецпогашення цього ж дня відбудеться також у всіх регіонах України.

Також читайте: Укрпошта присвятила марку річниці визволення Зміїного

Уже відкрито передзамовлення на поштовий набір "Винищувачі зла" в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

Онлайн можна замовити до 10 поштових наборів на одне замовлення.

Тираж марки - 600 000 примірників. Кількість марок в аркуші - 4.

Винищувачі зла: Укрпошта готує випуск поштової марки із символом бойових літаків F-16 01
Винищувачі зла: Укрпошта готує випуск поштової марки із символом бойових літаків F-16 02
Винищувачі зла: Укрпошта готує випуск поштової марки із символом бойових літаків F-16 03

Автор поштової марки, конверта "Перший день", немаркованого художнього конверта та картки – Максим Паленко. Максима Паленка вже багато років знають як талановитого ілюстратора відомих видавництв "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та "Видавництво Старого Лева", проте з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну художник створив чимало антивоєнних плакатів. Графіка Максима "Маріупольська Покрова" була продана на аукціоні Saint Javelin за 22 тисячі доларів, які були використані на закупівлю дронів для України.

Також дивіться: Марка "Русскій воєнний корабль, іді..." визнана найкращою в світі у 2022 році

Нагадаємо, попередня марка Укрпошти була присвячена річниці визволення Зміїного, а перед тим Укрпошта присвятила марку ГУР.

Автор: 

Укрпошта (1092) марка (71) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+3
Смілянському знову на місячну зарплату не вистачає?
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12.07.2023 19:06 Відповісти
+2
Не спішіть. Бо буде другий Вільнюс.
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12.07.2023 19:04 Відповісти
+2
Не гоп , поки не перескочиш
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12.07.2023 19:08 Відповісти
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Не спішіть. Бо буде другий Вільнюс.
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12.07.2023 19:04 Відповісти
Смілянському знову на місячну зарплату не вистачає?
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12.07.2023 19:06 Відповісти
Не гоп , поки не перескочиш
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12.07.2023 19:08 Відповісти
Не кажи гоп поки яйця за забором...
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12.07.2023 19:09 Відповісти
А 18000000 кг., Вам ні чого не каже? =)
PS: Здогадайтесь, чого?
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12.07.2023 19:21 Відповісти
!Руський істрібітєль - пошол нах" - таке формулювання ніби діє...
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12.07.2023 19:08 Відповісти
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12.07.2023 19:11 Відповісти
Випуск поштової марки з зображенням літака дуже допоможе обороноздатності країни?
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12.07.2023 19:12 Відповісти
..певно більше чим наш срач у коментах
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12.07.2023 19:21 Відповісти
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12.07.2023 19:16 Відповісти
..ну недарма ж зебіли хочуть "вибори Найвеличнівшивого через Інтернет"
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12.07.2023 19:23 Відповісти
Фахівці з Укрпошти окрім марок ще є люди у відділеннях яких ви поскорочували , а відділення позачиняли
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12.07.2023 19:16 Відповісти
Відверто кажучи ці поштові марки вже трохи нерви діють.
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12.07.2023 19:32 Відповісти
Украинский парадокс, Укрпочты нет, а директор с миллионым окладом есть. Еще и марки выпускает.
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12.07.2023 20:21 Відповісти
ну звісно ж вони трохи відстають від бмд, які кожного місяця на воєнну тематику нову монету штампують, але ї укрпошта не нбу
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12.07.2023 20:28 Відповісти
На лоба нехай собі приклеплять ті,хто був на майдані
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13.07.2023 00:02 Відповісти
 
 