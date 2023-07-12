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Зеленський проти обміну територій України на будь-який статус: "Навіть на село, в якому живе один дід"

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обмінюватиме будь-який статус, зокрема членство в НАТО, на території.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Зеленського запитали, чи він хвилюється, що деякі західні столиці готуються до сценарію, коли членство в НАТО буде використано у перемовинах з Росією.

"Головне, щоб ви знали мою позицію особисту і нашу позицію. Я про це кажу відверто, я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена та Шольца. Але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід.

 Ми не віддамо наших територій. І ніколи не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про постачання ATACMS: Розмови є, рішення поки немає. Не все одразу.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+24
Как меня достал этот
ПОПУЛИЗМ!
Красивые слова
И грязные делишки
Где бы вы были ,господин президент со своим любимым Ермаком
Если бы не простые украинцы
Положившие свои прекрасные жизни
За этот гребаный ПОПУЛИЗМ !
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12.07.2023 19:19 Відповісти
+11
Фрази типу квартального шобла. При чому тут село? А поля можна віддати? Річ про території України.
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12.07.2023 19:17 Відповісти
+11
що пропонуєш, сцикуняра, здатися?
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12.07.2023 19:22 Відповісти
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Але ж він має рацію
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12.07.2023 19:24 Відповісти
З якою передає розвідданні рашці?
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12.07.2023 19:49 Відповісти
Невігласе, вчи українську.

Бо потім такі як ти пишуть про "пекельні борошна"
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12.07.2023 19:54 Відповісти
дехто крім рації має ще автомата

вчи українські ідіоми, алень тундряний
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12.07.2023 20:01 Відповісти
Личаку, ти спалився.
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12.07.2023 20:14 Відповісти
Пригорів, а отже розумієш , що я правий , рашисте.

Зливайся по тихому , доки ще можеш
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12.07.2023 20:22 Відповісти
"Глибоко законспірована" свинособака обісралася і пашить. )) ванька, скажі "путін - *****".
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12.07.2023 20:32 Відповісти
Зеленський - продажна шістка і нікчема. Але, щоб ти знав, валянку, ЗСУ воюють не за зелену плісняву, і вони - не м'ясо, вони роблять м'ясо з твоєї кацапні, тому ти такий збуджений.
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12.07.2023 20:46 Відповісти
А що не так він написав ? В одній чернігівській області біля 20 тисяч військовозобов язаних розшукує ТЦК.
Про це писалось зокрема і на Цензорі.
Чи ти думаєш, якщо хтось не згідний з Зе-шоблою, то відразу кацап ?
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12.07.2023 19:52 Відповісти
а ти думаєш, що тих 20 тис, вони просто не йдуть в армію через те, що не згідні з ЗЕ шоблою?
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12.07.2023 19:58 Відповісти
А какая разница, почему они не идут по повестке? Зелебот/порохобот, повестку получил, обязан явиться. Не придет он, не придет его сосед справа, не придет сосед слева, значит придет кацап. Что происходит, когда приходит кацап мы уже знаем, кто не знает - велком ту Буча.
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13.07.2023 01:02 Відповісти
а тцкишки имеет право заниматься розыскной деятельностью? тцк разыскивает военнообязанных имеет такой же статус, как и водоканал разыскивает сантехников, или камбмин разыскивает завхоза)
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12.07.2023 20:00 Відповісти
Це з українських ЗМІ і таких новин сотні, погугли і сам знайдеш.
Не знаю наскільки це законно. От набувай знань -

На Чернігівщині до поліції надійшло понад 20 тисяч заяв про розшук ухилянтів

На Чернігівщині подали понад 20 тисяч заяв до поліції про розшук ухилянтів. Це майже стільки ж, як і https://suspilne.media/466658-z-pocatku-povnomasstabnogo-vtorgnenna-na-cernigivsini-mobilizuvali-22-tisaci-ludej/ мобілізованих в області через повномасштабне вторгнення. Про це 21 червня під час брифінгу сказав начальник Чернігівського обласного ТЦК та СП Олег Гончарук.

"На сьогодні велика кількість ухилянтів. Вона складає більше 20 тисяч за півроку за 2023 рік. Саме Нацполіцією проводиться їхнє виявлення, з'ясування місця проживання та доставлення до територіальних центрів. Вся ця кількість громадян, вони внесені до відповідної розшукової бази Національної поліції. І навіть, якщо чоловіка зупинять на території іншої області, але він все одно у всеукраїнській базі є - його доставлять до відповідного територіального центру".

https://suspilne.media/512351-na-cernigivsini-do-policii-nadijslo-ponad-20-tisac-zaav-pro-rozsuk-uhilantiv/ До поліції Чернігівщини надійшло понад 20 тисяч заяв про розшук ухилянтів (suspilne.media)
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12.07.2023 20:10 Відповісти
))) знання - це не ЗМІ
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12.07.2023 20:43 Відповісти
Знання - це здатність взяти щось корисне з любої інформаціїї, будь це книга, фільм, ЗМІ і т.д.
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12.07.2023 20:45 Відповісти
що пропонуєш, сцикуняра, здатися?
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12.07.2023 19:22 Відповісти
по твоєму польському прапорцю, я бачу, що ти для себе вже всі питання розумно вирішив....
те, що Зейло - мудак і мародер ніхто не заперечує, але на кону питання виживання України, як держави
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12.07.2023 19:30 Відповісти
до кінця року побачимо, в кого сили не має
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12.07.2023 19:59 Відповісти
Я розумію заздрість тих , хто повірив у шашлики до мене

Але напередодні вторгення ми компанію збирались і вирішували , що робити

Ті хто вмів воювати - пішов воювати , ті хто не міг - виїхали, та вивозили сім'ї тих хто мав боронити Україну. І готовалися стати фінансовою подушкою для таких людей

Наразі я віддав понад 20к$ на ЗСУ. Це щонайменьше на 20к$ більше ніж усе Ze-шапіто , а якщо враховути марадерство то значно більше.

Питання в тому , що неможно з одного боку пускати українців на забій , а з іншого марадерити на ЗСУ

Треба або хрестик - зняти , або труси - надягнути.
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12.07.2023 19:36 Відповісти
Ти вже у власній брехливій методичці заплутався, оленю. В тебе вийшло, що ти ніби віддав 20к$ "на забій". Тобі, дезертире, куратор не сказав, що придатність до служби в Україні визначає не "кампанія", а медкомісія?
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12.07.2023 20:26 Відповісти
Скільки безпорадного брехливого словесного проносу. Які незграбні і жалюгідні виправдання тупого дезертира. То що, свинособако, путін - *****? Чи то для тебе святе?
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12.07.2023 20:39 Відповісти
Не трусися, сцикло- з тебе м'яса точно не вийде, бо суцільна вата.
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12.07.2023 19:26 Відповісти
Я ще в переляканого ватного обісранця не питав, що мені робити у власній хаті. Ватна ***** гавкає, а ЗСУ працюють.
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12.07.2023 19:46 Відповісти
Фрази типу квартального шобла. При чому тут село? А поля можна віддати? Річ про території України.
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12.07.2023 19:17 Відповісти
дурик, орки повернуться за другим метром території

почитай історію рашки
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12.07.2023 20:03 Відповісти
у 14-му ми віддали 26 тисяч квадратних КІЛОМЕТРІВ Криму + частину Донбасу

чому ж кацапи приперлись знову у 2022 р.?
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12.07.2023 20:06 Відповісти
Кацапи ніколи не йшли і не підуть самостійно, а поступки сприймають виключно за слабкість, та за можливість взяти ще більше.
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12.07.2023 22:30 Відповісти
Естественно, за метр и жизнь 20 тысяч солдат, каждый бы согласился. Но ведь метром не закончится. Кацап скажет "еще метр". Потом еще. потом километр, потом два, десять, сто. Потом ты обнаружишь себя в Чопе, а кацап будет спрашивать - "ну что ты, жизнь 20 тысяч тебе разве больше не дорога? Отдай последнее, и стань рсуким!"
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13.07.2023 01:09 Відповісти
Как меня достал этот
ПОПУЛИЗМ!
Красивые слова
И грязные делишки
Где бы вы были ,господин президент со своим любимым Ермаком
Если бы не простые украинцы
Положившие свои прекрасные жизни
За этот гребаный ПОПУЛИЗМ !
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12.07.2023 19:19 Відповісти
1000%
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12.07.2023 19:43 Відповісти
Я тебе конченному верю
Разве могут быть сомненья...
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12.07.2023 19:20 Відповісти
Після таких рішень війна затягуєтьс яна невизначени термін. Вони (еуропейці), кажучи про те, що Украхна не вступить до НАТО до кінця війни, по суті, заохочують ***** до її продовження.
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12.07.2023 19:22 Відповісти
Тобто це х@йло узурпував владу в Україні відмовляючись проводити вибори і з іншого боку марадерить на ЗСУ. Закупаючи золоті яйця
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12.07.2023 19:26 Відповісти
Конфликт на востоке Украины нужно решать не путем войны, а путем переговоров с Кремлем, считает шоумен Владимир Зеленский.

"Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной - я вообще против, потому что я такой человек. Придется говорить. Хотим, не хотим, через себя… Я хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Это первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну", - сказал артист в интервью Дмитрию Гордону, которое обнародовали на YouTube-канале "В гостях у Гордона" во вторник вечером.

На вопрос, как бы он договаривался с президентом РФ Владимиром Путиным, В.Зеленский ответил:

"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен.
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12.07.2023 19:22 Відповісти
Когда он говорил перестать стрелять он имел ввиду руских а не Украину троль ты порохоботский - если б не дай бог твой гуру сидел на троне то уже б подписывал седьмой минск сидя где нибудь в Швейцарии бо Львов и Варшава были б уже окупированы
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12.07.2023 19:27 Відповісти
Зебил ты тупой, только почему то россияне не переставали стрелять, а он отводил войска, разминировал территории с одностороннем порядке. Посмотрим теперь что ваш не убежавший кумир подпишет когда придет время...
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12.07.2023 19:41 Відповісти
вы порохоботы как оте путиноиды - те за пуйла вы за недогетьмана кучерявого а не за Украину - а бредни про то шо он отводил войка и разминировал своим соратникам порохоботам рсказывай те поверят - говорю ж вы как путиноиды несёте какой то бред и сами в него верите
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12.07.2023 20:09 Відповісти
В.Ф.Залужный уволил десять генералов, отвечавших за юг страны, и еще один застрелился. Стал бы сейчас Залужный выполнять приказы Писяграя, если бы знал, что это он ответственен за разминирование, а не те 11 лампасников? Нет, у В.Ф. есть честь и достоинство офицера, он бы не стал.
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13.07.2023 01:14 Відповісти
"...зрадницької позиції не буде від Байдена і Шольца" - сказав той, хто хотів сойтісь гдє то посрєдінкє.
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12.07.2023 19:32 Відповісти
Тоді потрібно вибачатись за "перестать стрелять",сойтись посередине","война вигодна Порошенко" та інші дурнуваті розмови!
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12.07.2023 19:33 Відповісти
та у нього що не розмови то все дурновате, ще коли гундосить за суфлером то куди не йшло а тільки від себе то суцільна галіматня, "мені здається" любить вставляти. президент мабуть, кловуном ще може стати а от навпаки ніяк.
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12.07.2023 19:50 Відповісти
Тут хорошо сказал....ни одного села не отдадим и в жопу Шольца с Байденом.
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12.07.2023 19:40 Відповісти
и шо теперь Мене не поменяют ?
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12.07.2023 19:44 Відповісти
Особисто я не проти війни до останього ЗЕбіла,чи диванного патриота 🤣🤣🤣
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12.07.2023 19:46 Відповісти
я за кассетные боеприпасы которые ускорят утилизацию русни
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12.07.2023 19:55 Відповісти
вы порохоботы как оте путиноиды - те за пуйла вы за недогетьмана кучерявого а не за Украину - бредятину какую то несёте и главно как оте путиноиды верите в неё
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12.07.2023 20:02 Відповісти
Валера,ти-не ворон,а ЗЕпетух звичайний ) А ну розповіси,скільки снарядів було куплено для армії при недогетьмане,і скільки за часів Віслюка Оманського,до того як він став Боневтіком І )
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12.07.2023 20:18 Відповісти
ти сьогодні ***** уже ходило,якщо ні то сходи,відміться,а про "парахаботов" бубі свому розкажеш,який відводив війська з укріплених позицій на Донбасі,********* недорозвинений. Чи ви ********* думаєте що всі враз різко забули,***** ********* інет все зберігає.
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12.07.2023 20:45 Відповісти
Вступ в НАТО за рахунок якихось терiторiй не буде для України поразкою, то буде нiчия. А ось невступ в НАТО у цьому десятирiччi та ще й без повернення якихось терiторiй такою поразкою буде. I якщо так станеться, в цьому буде винен вже не пуйло.
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12.07.2023 19:55 Відповісти
у нас два варианта или Мы победим или россия проиграет
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12.07.2023 19:57 Відповісти
Без вступления в НАТО будущее Украины - просто отложенная война с Расей, пока она лучше подготовится. Зеля готов воевать до последнего украинского солдата или лучше отдать Крым в обмен на полноценное вступление в НАТО?
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12.07.2023 20:08 Відповісти
А ти сам не хочеш щось віддати?
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12.07.2023 20:19 Відповісти
У меня трёхкомнатная. Одну комнату я готов отдать в обмен на вступление Украины в НАТО. А ты?
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13.07.2023 09:40 Відповісти
Я теж готовий може бидла і сміття в Україні стане менше
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12.07.2023 22:16 Відповісти
"Зеля готов воевать до последнего украинского солдата ."

А вот и кацапские нарративы поперли.
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12.07.2023 23:25 Відповісти
Дід можливо людина похилого віку, сеньйор голодомор
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12.07.2023 20:10 Відповісти
Хто тебе питає про обмін? Читай конституцію, телепень, та виконуй те що там написано.
Я пропоную на наступних виборах допускати в кандидати тих хто складе іспит на знання основного закону.
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12.07.2023 20:17 Відповісти
А. якщо це запропонує Коломойський?
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12.07.2023 23:20 Відповісти
Цікаво. Він хоч розуміє, що якщо шо, то той дід мінялу першого заї....ить, а потім буде звільняти від кацапів своє село?
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13.07.2023 01:10 Відповісти
 
 