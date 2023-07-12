Зеленський проти обміну територій України на будь-який статус: "Навіть на село, в якому живе один дід"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обмінюватиме будь-який статус, зокрема членство в НАТО, на території.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Зеленського запитали, чи він хвилюється, що деякі західні столиці готуються до сценарію, коли членство в НАТО буде використано у перемовинах з Росією.

"Головне, щоб ви знали мою позицію особисту і нашу позицію. Я про це кажу відверто, я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена та Шольца. Але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід.

Ми не віддамо наших територій. І ніколи не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери", - наголосив глава держави.

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