Зеленський проти обміну територій України на будь-який статус: "Навіть на село, в якому живе один дід"
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обмінюватиме будь-який статус, зокрема членство в НАТО, на території.
Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Зеленського запитали, чи він хвилюється, що деякі західні столиці готуються до сценарію, коли членство в НАТО буде використано у перемовинах з Росією.
"Головне, щоб ви знали мою позицію особисту і нашу позицію. Я про це кажу відверто, я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена та Шольца. Але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід.
Ми не віддамо наших територій. І ніколи не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери", - наголосив глава держави.
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Бо потім такі як ти пишуть про "пекельні борошна"
вчи українські ідіоми, алень тундряний
Зливайся по тихому , доки ще можеш
Про це писалось зокрема і на Цензорі.
Чи ти думаєш, якщо хтось не згідний з Зе-шоблою, то відразу кацап ?
Не знаю наскільки це законно. От набувай знань -
На Чернігівщині до поліції надійшло понад 20 тисяч заяв про розшук ухилянтів
На Чернігівщині подали понад 20 тисяч заяв до поліції про розшук ухилянтів. Це майже стільки ж, як і https://suspilne.media/466658-z-pocatku-povnomasstabnogo-vtorgnenna-na-cernigivsini-mobilizuvali-22-tisaci-ludej/ мобілізованих в області через повномасштабне вторгнення. Про це 21 червня під час брифінгу сказав начальник Чернігівського обласного ТЦК та СП Олег Гончарук.
"На сьогодні велика кількість ухилянтів. Вона складає більше 20 тисяч за півроку за 2023 рік. Саме Нацполіцією проводиться їхнє виявлення, з'ясування місця проживання та доставлення до територіальних центрів. Вся ця кількість громадян, вони внесені до відповідної розшукової бази Національної поліції. І навіть, якщо чоловіка зупинять на території іншої області, але він все одно у всеукраїнській базі є - його доставлять до відповідного територіального центру".
https://suspilne.media/512351-na-cernigivsini-do-policii-nadijslo-ponad-20-tisac-zaav-pro-rozsuk-uhilantiv/ До поліції Чернігівщини надійшло понад 20 тисяч заяв про розшук ухилянтів (suspilne.media)
те, що Зейло - мудак і мародер ніхто не заперечує, але на кону питання виживання України, як держави
Але напередодні вторгення ми компанію збирались і вирішували , що робити
Ті хто вмів воювати - пішов воювати , ті хто не міг - виїхали, та вивозили сім'ї тих хто мав боронити Україну. І готовалися стати фінансовою подушкою для таких людей
Наразі я віддав понад 20к$ на ЗСУ. Це щонайменьше на 20к$ більше ніж усе Ze-шапіто , а якщо враховути марадерство то значно більше.
Питання в тому , що неможно з одного боку пускати українців на забій , а з іншого марадерити на ЗСУ
Треба або хрестик - зняти , або труси - надягнути.
почитай історію рашки
чому ж кацапи приперлись знову у 2022 р.?
ПОПУЛИЗМ!
Красивые слова
И грязные делишки
Где бы вы были ,господин президент со своим любимым Ермаком
Если бы не простые украинцы
Положившие свои прекрасные жизни
За этот гребаный ПОПУЛИЗМ !
Разве могут быть сомненья...
"Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной - я вообще против, потому что я такой человек. Придется говорить. Хотим, не хотим, через себя… Я хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Это первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну", - сказал артист в интервью Дмитрию Гордону, которое обнародовали на YouTube-канале "В гостях у Гордона" во вторник вечером.
На вопрос, как бы он договаривался с президентом РФ Владимиром Путиным, В.Зеленский ответил:
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен.
А вот и кацапские нарративы поперли.
Я пропоную на наступних виборах допускати в кандидати тих хто складе іспит на знання основного закону.