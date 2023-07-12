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Новини Обмін полоненими
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Ердоган про передачу командирів з "Азовсталі" Україні: "Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив"

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що дозвіл забрати до України командирів-захисників "Азовсталі" не завадить відносинам з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Ердоган запевнив, що домовленості про те, що військові командири, які захищали "Азовсталь", мають лишатися у Туреччині, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та РФ. Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

"Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п’ятниці вони були у нас", - пояснив президент Туреччини.

За словами Ердогана, він віддав захисників "Азовсталі" лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський. "Коли ми отримали цей запит – то ми віддали цих командирів", – сказав турецький президент.

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Утім, Ердоган не вважає, що це вплинуло на відносини з РФ. "Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", – заявив він та спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.

Автор: 

Туреччина (3636) Ердоган Реджеп Таїп (961) Азовсталь (447) полонені (2314)


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Топ коментарі
+24
"спершу параша обурилася, а потім це перейшло в сковтнула й витерла з губ"
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12.07.2023 19:35 Відповісти
+23
Тіпа сначала била больна ніже спіни-а патом ета даже панравілась...
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12.07.2023 19:36 Відповісти
+22
***** Ердоган вже навіть рівня собі не вважає.
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12.07.2023 19:34 Відповісти
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Едік гідний бЄндЄровець, син турецького вірнопідданого

Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится.

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12.07.2023 19:54 Відповісти
***** Ердоган вже навіть рівня собі не вважає.
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12.07.2023 19:34 Відповісти
Скоро весь світ підтирати сраку ним буде. Сигнал пішов у ефір
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12.07.2023 19:53 Відповісти
Просто Ердоган сказав ***** шо в нього більший ятаган
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12.07.2023 20:17 Відповісти
"спершу параша обурилася, а потім це перейшло в сковтнула й витерла з губ"
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12.07.2023 19:35 Відповісти
отаке трапляється, коли дєдушка захотів стати бабушкою-царицею морською
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12.07.2023 21:03 Відповісти
Тіпа сначала била больна ніже спіни-а патом ета даже панравілась...
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12.07.2023 19:36 Відповісти
Ердоган подтирается ****** как хочет. ***** его за ето еще и благодарит и называет партньором
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12.07.2023 19:36 Відповісти
шок & оргазм
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12.07.2023 19:37 Відповісти
Тому Ердоган наніс ще один "удар в спіну", дозволивши Швеції вступити в НАТО. Може хоч це путіна розізлить?
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12.07.2023 19:37 Відповісти
І знов паРаша залишиться без турецьких помідорів, а Туреччина без русотурісто з їхнім "Тагіііллл..."
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12.07.2023 22:09 Відповісти
Вот жучара
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12.07.2023 19:41 Відповісти
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12.07.2023 19:41 Відповісти
Для турок удравший от зеков недофюрер просто потерял лицо и перешел в разряд ишаков.
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12.07.2023 19:43 Відповісти
Та як би не гірше...
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12.07.2023 19:45 Відповісти
Как там любил Путя говорить - "нравица не нравица,спи моя красавица"
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12.07.2023 19:43 Відповісти
Подождите, со слов Эрдогана получается что командиров Азова отдали по первой же просьбе Зеленского. А какого же хрена тогда он раньше не просил их отдать? Рассказывали месяцами что нельзя их забрать, пока война не закончится... Или Зеленскому там сильно хотелось хорошего пиара перед саммитом НАТО?
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12.07.2023 19:44 Відповісти
Скорее, пиара на день рождения Залужного
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12.07.2023 19:47 Відповісти
Скорей всего. Там же и видосик как раз выпустили, как он героически посетил Змеиный.
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12.07.2023 19:48 Відповісти
Вірити Ердогану буквально це отримати самі знаєте що самі знаєте куди.
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12.07.2023 19:55 Відповісти
Эрдоган не мог сделать этого
Президентские выборы были на носу
Он их выиграл
У него на руках все тузы сегодня
Эрдоган умеет играть в карты
И обыгрывать
Не то что наш шулер....
Как он в этом похож на путина
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12.07.2023 19:58 Відповісти
Що не ясно? Віддали по перешому проханню, бо й інтегрували хлопців в Турцію на прохання Зеленського. Ердоган дав чітко зрозуміти, що договорняк був між рашкою і Україною, а з ОПи нам розвішували лапшу на вуха, що про звільнення азовців домовлявся Реджеп. Після зрадницької здачі півдня в результаті розмінованого Чонгару крісло під Боневтіком хиталось і азовці могли його підпихнути, а зараз наполеончик укріпив свої позиції, відчув безпеку і піар йому на користь..
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13.07.2023 00:30 Відповісти
Версия не плохая. Но есть одно но... "Кресло" некому шатать, нету никакого "майдана" или бунта военных. Пока идет война - власти зе-манды ничего не угрожает.
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13.07.2023 00:38 Відповісти
Так і є. Спочатку очкували, а потім зрозуміли що пронесло - народ сконцентрувався на захисті країни і месенджі " не на часі " зробили свою справу. Психологія наука не дуже точна, неможливо спрогнозувати реакцію цілого народу, тим більше в Україні, де люди з голими руками танки зупиняють, за зраду могли і на шмаття порвати.
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13.07.2023 01:00 Відповісти
Відбувся якийсь глобальний договорняк. Захід пообіцяв уйлу, що поки що Україну не будуть брати в НАТО. А от що віддасть Україна в рамках цих домовленостей нам поки що не кажуть. Командирів мали віддати після війни. Війні вже скоро кінець?
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12.07.2023 19:52 Відповісти
А нічо Україна не віддасть, русня буде так смоктати.
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12.07.2023 20:20 Відповісти
Версія має право на життя, але думаю що ні. Азовців Зеля туди сам запихнув, сам і забрав для підвищення свого рейтингу серед лохторату.
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13.07.2023 00:35 Відповісти
давай так же с зерновым коридором!!)))
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12.07.2023 19:57 Відповісти
Так он уже сказал, что если рашка выходит из зерновой сделки, коридор продолжит работу без неё.
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12.07.2023 20:22 Відповісти
Тобто, Зеленський міг попрохати Эрдогана та отримати це ще пів року тому?...
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12.07.2023 20:03 Відповісти
Міг, але Ердоган не віддав би, оскільки на носі були вибори, в яких пуйло допоміг Ердогану виграти. А після виграшу у виборах пуйло Ердогану вже нафіг не потрібно, от він і кинув його
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12.07.2023 21:30 Відповісти
Стесняюсь спросит - Расскажите, плиз, каким образом х-ло повлиял на турецкий лохторат, интересно?
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12.07.2023 22:02 Відповісти
Не сміши. Азовців тримали в Туреччині тільки на прохання Зелі, тому на його прохання і відпустили. Ердоган же сказав, що до обміну полоненими не мав відношення, домовлялись Україна і рашка між собою.
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13.07.2023 00:45 Відповісти
Даже турецких помидор не давили.
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12.07.2023 20:10 Відповісти
Аміакопровод в обмін на продовження ЗК ?
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12.07.2023 20:17 Відповісти
Спочатку кацапи обурилися. а коли дізналися що в їх спині торчить цілий ятаган, то за звичкою зраділи. Не виключено, що з орками не будуть обговорювати і створення Великого Турану, да і хутіна пуя може вже не буде.
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12.07.2023 20:19 Відповісти
Троль турецький
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12.07.2023 20:41 Відповісти
Може требу було просто попросити не допомогати росії обходити санкції?
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12.07.2023 20:46 Відповісти
А Ердоган троляка ще той
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12.07.2023 21:17 Відповісти
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12.07.2023 21:44 Відповісти
Щось тут не те .....
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12.07.2023 22:11 Відповісти
Все за планом. А що вас бентежить?
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13.07.2023 04:29 Відповісти
Ердоган про те, як кацапи регулярно сідають на пляшку:
"Спочатку було боляче, а потів це перейшло у позитив".
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12.07.2023 23:24 Відповісти
а можно поподробнеє про позитив?
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13.07.2023 00:37 Відповісти
"великі" українські "патріоти" теж обурилися і обурються до цих пір, обблювавши командирів своїми нечистотами.
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13.07.2023 00:45 Відповісти
Эрдоган... Эрдоган... Эрдоганище!!!!
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13.07.2023 13:15 Відповісти
 
 