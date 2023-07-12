Ердоган про передачу командирів з "Азовсталі" Україні: "Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що дозвіл забрати до України командирів-захисників "Азовсталі" не завадить відносинам з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Ердоган запевнив, що домовленості про те, що військові командири, які захищали "Азовсталь", мають лишатися у Туреччині, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та РФ. Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

"Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п’ятниці вони були у нас", - пояснив президент Туреччини.

За словами Ердогана, він віддав захисників "Азовсталі" лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський. "Коли ми отримали цей запит – то ми віддали цих командирів", – сказав турецький президент.

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Утім, Ердоган не вважає, що це вплинуло на відносини з РФ. "Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", – заявив він та спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.