Ми не можемо стояти на місці і розраховувати, що нас підтримуватимуть десятиліттями, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що підтримка союзників залежить, зокрема, і від того, як у нас справи будуть на полі бою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час прескоонференції.
"Це дуже важливо не лише для підтримки союзниками нас, це потрібно і нам із вами, щоб ми були мотивовані, щоб ми знали, до чого ми йдемо, що ми йдемо до перемоги, відновлення нашої територіальної цілісності. Ми не можемо просто стояти на місці і розраховувати, що десятиліттями нас хтось підтримуватиме", - наголосив він.
Топ коментарі
+18 Red_Sky_On
показати весь коментар12.07.2023 19:40 Відповісти Посилання
+16 Валерий Викторович #551514
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+14 Oleh Stavynoha #551439
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Багато держав світу надали на мільярди доларів допомоги Україні, а в Україні її просто розкрадають.
Терпіння не вічне і ніхто злодійську владу не буде терпіти.
Йдуть роки, а в Україні нічого не міняється. Крали і крадуть при всіх президентах. Наївно думати що при наступному президентові щось зміниться.
Еще раз: требования Ху@ ла - часть оккупированной территории Украины нужно будет признать российской официально, никакого НАТО и ЕС, русский язык второй государственный, армия не более 80 тыс, из вооруженная максимум автоматы и пистолеты. Чтобы закончить войну с этим всем надо согласится и закрепить документально, требования эти будут актуальны в независимости от того кто тут будет президентом. Что с этим делать, кто под этим всем подпишется чтобы война окончилась? Минск 3 не вариант так как это опять тупик на года без никаких перспектив развития для страны
Правильно- під асфальтом та у смачній яєшні на олії з цибулею!
дьл:
Зеленський на докори Воллеса: Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто.
отже хамло воллес.
як тобі таке?
Ні , не хочеш.
Ну то не скигли , покидьку, від тебе вже втомився весь світ.
Навіть стримані британці не витримали зеленого нахабства.
Міністр оборони Великої Британії:
«Люди хочуть бачити трохи подяки від України за постачання зброї»
Кореспондент Guardian Ден Саббаг перебуває у Вільнюсі і передає ці слова Бена Уоллес.
Британський міністр оборони запропонував Україні приділяти більше уваги подяці за західну допомогу, коли його запитали про скарги президента Володимира Зеленського на те, що країні не було видано чіткого графіка чи набору умов для вступу до НАТО.
"Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності", - сказав міністр на брифінгу на полях саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі. «Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів» зброї, ваші постійні вимоги зброї від Заходу можуть призвести до втрати деяких ключових груп підтримки.
"Іноді для цього доводиться переконувати законодавців на [Капітолійському] пагорбі в Америці", - додав він.
Уоллес розповів, що він їздив в Україну минулого року, щоб отримати список покупок зброї.
«Ви знаєте, ми не Amazon», - сказав він. «Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, лише для того щоб мені вручили новий список?
По друге - взагалі-то Україна не повинна нікому дякувати зараз, після того, як відмовилася від ЯЗ в обмін на нікчемні гарантії та позбавилася звичайної зброї в надії, що воювати не з ким не буде. Після цього її банально кинули та дають зараз по чайній ложці. До речі, не при зелених це було, хоча й до них занадто багато запитань.
По - третє - якщо дійсно Уоллес таке казав, то може йому нагадати, що Британія є підписантом Будапештського меморандуму?
Порошенко передав британцям слова вдячності з фронту за Storm Shadow та іншу зброю
Петро Порошенко в ефірі телеканалу SKY News сказав, що Велика Британія демонструє справжнє лідерство у постачанні ЗСУ новітньої зброї. Відповідаючи на запитання щодо заяви британського міністра оборони Бена Воллеса про те, що зброю не можна постачати «зі швидкістю Amazon», Порошенко сказав: «Це слова друга, людини дуже професійної та дуже чуйної. Ми маємо знати, що для нас немає обмежень у постачанні зброї. Велика Британія продемонструвала лідерство і хороший приклад, якому інші нації наслідують разом, пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами та українськими солдатами, які точно знають, що таке справжня хоробрість. По- перше.
По- друге. Україна відмовилась від 100% ЯО, не отримавши реальних гарантій, завдяки кравчуку і його відданості кацапам.
https://glavcom.ua/publications/budapeshtskij-memorandum-abo-khto-zradiv-ukrajinu-894558.html
По- третє. Кацапи теж є підписантами Будапештського меморандуму, в якому, як ви відзначили по-друге, прописані нікчемні гарантії.
Тому, щиро дякуємо союзникам, за те, що Україна б'ється!
По-друге - Україна відмовилась від ЯЗ, не завдяки кравчуку і його відданості кацапам. Будапештський меморандум підписав Л. Кучма.
По-третє - Порошенко тут взагалі до чого?
І четверте - якщо підписанти Будапештського меморандуму не виконують своїх зобов'язань - то що коштують усі ці договори про нерозповсюдження ЯЗ?
На останок - https://www.dw.com/uk/souzniki-nadali-ukraini-lise-polovinu-obicanih-vazkih-*******-doslidzenna/a-66136845 США, ФРН та Великобританія надали Україні значно менше зброї ніж обіцяли. А заявлені обсяги нової допомоги зменшуються, йдеться у дослідженні Кільського інституту світової
Порошеко дає інтерв'ю британському каналу саме з приводу слів Волеса.
2. Дивіться посилання пункту другого попереднього коменту.
3. Дивіться пунк перший.
4. Дивіться посилання пукту третього попереднього коменту.
На останок. Бикування не допомагає, а шкодить отриманню безкоштовної допомоги.
У вас є коментарі безпосередньо по заяві Волеса?
Шоумен. Ви тут клованів як авторитетів постите? Досить, одного вже наїлися
Дмитро Валерійович Чекалкин (https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 23 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1964 1964 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - український перекладач, дипломат.
Володіє українською, англійською, арабською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івритом, іспанською, французькою, російською мовами.
Вже потім, після закінчення служби, шоумен і т.д.
Зеля чітко про це заявив з трибуни у Вільнюсі, так само було заявлено рішуче, і з трибуни у ВРУ, коли він клявся!!
Мабуть, чув і НЕгромадянин України, що так довго заблукав в Україні…
Ну, то таке…
Пильнуймо привладних і далі!
Даже на Порошенковском Прямом разгромили позорную нерешительность НАТО.
https://www.youtube.com/watch?v=EaCKBbJJxBQ&t=138s
Вічно ******* гроші західних платників податків не вийде.
І війна нічого не спише.
Абідна...