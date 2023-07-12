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Новини Війна
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Ми не можемо стояти на місці і розраховувати, що нас підтримуватимуть десятиліттями, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що підтримка союзників залежить, зокрема, і від того, як у нас справи будуть на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час прескоонференції.

"Це дуже важливо не лише для підтримки союзниками нас, це потрібно і нам із вами, щоб ми були мотивовані, щоб ми знали, до чого ми йдемо, що ми йдемо до перемоги, відновлення нашої територіальної цілісності. Ми не можемо просто стояти на місці і розраховувати, що десятиліттями нас хтось підтримуватиме", - наголосив він.

Читайте: Зеленський проти обміну територій України на будь-який статус: "Навіть на село, в якому живе один дід"

Автор: 

Зеленський Володимир (24558)


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Топ коментарі
+18
Це питання йому потрібно задати уряду та чиновникам. Де зброя власного виробництва, де армія дронів?
Правильно- під асфальтом та у смачній яєшні на олії з цибулею!
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12.07.2023 19:40 Відповісти
+16
та обьясните этому недалекому , что ни кто и не собирается ЕГО поддерживать , кому он нужен , и страну не будут поддерживать пока такие как ты и твои слуги у власти , с такой коррупцией и делитантами ни кто не собирается рисковать своими возможностями , чем дольше зелень у корыта , тем дольше будет война.
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12.07.2023 19:38 Відповісти
+14
Я кожного ранку стаю з ліжка і мрію , коли цей недопалок десь щезне!
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12.07.2023 19:41 Відповісти
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12.07.2023 19:34 Відповісти
Went n....
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12.07.2023 19:35 Відповісти
допетрив?
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12.07.2023 19:38 Відповісти
Звичайно ніхто не буде вічно підтримувати мародерів і злодіїв.
Багато держав світу надали на мільярди доларів допомоги Україні, а в Україні її просто розкрадають.
Терпіння не вічне і ніхто злодійську владу не буде терпіти.
Йдуть роки, а в Україні нічого не міняється. Крали і крадуть при всіх президентах. Наївно думати що при наступному президентові щось зміниться.
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12.07.2023 19:44 Відповісти
на жаль, в нашій ситуації можна впевнено стверджувати що нарід таки заслуговує на ту владу яку сам обрав. цей телепень заявляє, ви тільки вдумайтесь, що він і його злодійське шобло не може чекати так довго адже -"время-деньги", а будувати оборонну промисловість ні він, ні його шобло точно не збирається.
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12.07.2023 19:58 Відповісти
та обьясните этому недалекому , что ни кто и не собирается ЕГО поддерживать , кому он нужен , и страну не будут поддерживать пока такие как ты и твои слуги у власти , с такой коррупцией и делитантами ни кто не собирается рисковать своими возможностями , чем дольше зелень у корыта , тем дольше будет война.
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12.07.2023 19:38 Відповісти
''чем дольше зелень у корыта , тем дольше будет война'' Ок, допустим зелень уходит и приходит кто то другой. Как заканчивать войну в вашем понимании? Часть территорий окупирована и есть требование Ху@ ла это признать официально, никакого НАТО и ЕС, русский язык официальный. Чтобы закончить войну с этим всем надо согласится и закрепить документально. Можно еще подписать Минск 3 про заморозку конфликта и еще 10 лет собираться в Минском формате и говорить про его безальтернативность. Только в этот раз к Бамбассу добавляется часть Херсонщины, Запорожья и Харьковщины. В стране не будет никакого развития и даже цента инвестиций. Так какие ваши варианты окончания войны?
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12.07.2023 20:03 Відповісти
тому що такі як ви двое обрали кловуна
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12.07.2023 20:12 Відповісти
А їм не важливі ці питання. Головне привести свого кумира і годуватися подачками з його рук. А на Україну їм байдуже.
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12.07.2023 20:14 Відповісти
ваш кумир вже п'ятий рік! привів війну та продовжує красти! прикриває зрадників....
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12.07.2023 20:35 Відповісти
вооружение - западное, финансы - западные , и колличество всего этого на прямую зависят от тех требований которые выдвигает тот - же запад , а они известны всем - борьба с коррупцией, реформы судебной системы , прекращение преследования оппозиционных сми , борьба с алигархатом и тд , но зеленая шобла это концентрат всего того что было перечислено выше , и пока эта шобла у власти , война будет ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ , с небольшими , локальными успехами ВСУ , и я уверен на 100% что зе-шобла пойдет на договоренности с ****** для заморозки войны , и обвинит в этом всем запад и НАТО , потому что мало дают вооружений , но он НИКОГДА не будет боротся с тем , на чем они все зарабатывают миллиарды , зеля уже озвучил свои принципы , когда защищал ермака - мы вместе пришли и вместе уйдем , ...........все на что направлена политика зе-припижженых это хайп , шоу, и популизм , что лишний раз доказал самит НАТО , а точнее его предверие и тот ажиотаж который раздули зе- идиоты , прекрасно понимая что ни кто не примит их в союз, они теперь будут обвинять ВСЕХ ВОКРУГ , и германию, и англию, и израиль, и сша , и все у них будут виноваты , нужно понять одну простую вещь - НАС ЗАЩИЩАЮТ ВСУ А НЕ ПРЕЗИК И ДЕПУТАТЫ и в НАТО ПРИНИМАЮТ НЕ АРМИЮ А СТРАНУ , так вот , в этих двух позициях ты где-то видишь влияние зе- дегенератов ? они живут свой , совершенно отдельной , от этих двух критериев жизни , для них важен пиар , хайп , и бабло , оооооочень много бабла , так что не будет у Украины будущего ни при каких раскладах , пока эти зе- дегенераты у власти. А выбор есть всегда .
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12.07.2023 21:27 Відповісти
Много текста но ответа на главные вопросы так и не услышал.
Еще раз: требования Ху@ ла - часть оккупированной территории Украины нужно будет признать российской официально, никакого НАТО и ЕС, русский язык второй государственный, армия не более 80 тыс, из вооруженная максимум автоматы и пистолеты. Чтобы закончить войну с этим всем надо согласится и закрепить документально, требования эти будут актуальны в независимости от того кто тут будет президентом. Что с этим делать, кто под этим всем подпишется чтобы война окончилась? Минск 3 не вариант так как это опять тупик на года без никаких перспектив развития для страны
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12.07.2023 22:29 Відповісти
К чему эти голословные заявления? Лучше задайте вопрос западу где обещание санкции из ада, где дефолт РФ о котором говорили в мае 2022, где отключение SWIFT и вишенька на торте Land Lease о котором все уже забыли
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12.07.2023 20:33 Відповісти
а ты не стой, ты иди.
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12.07.2023 19:40 Відповісти
Це питання йому потрібно задати уряду та чиновникам. Де зброя власного виробництва, де армія дронів?
Правильно- під асфальтом та у смачній яєшні на олії з цибулею!
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12.07.2023 19:40 Відповісти
800 дронів з Армії дронів передані на фронт Федоровим. Але ж вам головне поголосніше накинути.
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12.07.2023 20:17 Відповісти
передано, а купують чомусь китайські! а про наші розробки кажуть, що в основній масі вони недолугі
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12.07.2023 20:36 Відповісти
Федоров може і передав і попіарився Тільки купляли ті дрони і операторів навчали зовсім не Федоров і ко
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12.07.2023 21:20 Відповісти
Я кожного ранку стаю з ліжка і мрію , коли цей недопалок десь щезне!
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12.07.2023 19:41 Відповісти
Не стой. Список требований давно озвучен. Выполняй с песней.
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12.07.2023 19:42 Відповісти
А ще він видав отакий пердьл:
Зеленський на докори Воллеса: Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто.
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12.07.2023 19:44 Відповісти
Не ну Зеля потролил норм ...стоит отметить
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12.07.2023 19:49 Відповісти
ірина-чмо зелене бігом в опу-там печенька
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12.07.2023 20:13 Відповісти
я тобі українською пишу. Сунак вже вибачився за свого дебіла міністра
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13.07.2023 00:31 Відповісти
Ні. Щоб тролити треба бути веселим і кмітливим. А наш президент хоч і вигравав кубки в КВНі але не є ні веселим ні кмітливим.
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12.07.2023 20:09 Відповісти
ви, бльді йбані , не стоїте. ви крадете в турборежимі.
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12.07.2023 19:44 Відповісти
Нам потрібно налагоджувати випуск широкої номенклатури власної зброї. Нам радо допоможуть з придбанням ********* обладнання. І коли ми нарешті відмудохаємо кацапів цього разу то зможемо створити запаси на майбутнє.
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12.07.2023 19:45 Відповісти
Питання де, в якому регіоні країни? В нас немає Уралу часів 2 світової. Вся територія прострілюється ракетами.
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12.07.2023 20:36 Відповісти
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12.07.2023 19:47 Відповісти
Так підтримуйте армію. Перестаньте прибарахлятися, невже вам мало того, що ви вже нахапали? Якщо країна не встоїть вам нікуди буде ті гроші, що вже прихватизувати тратити. Або росіяни, або європейці заберуть.
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12.07.2023 19:47 Відповісти
Тупі казнокради/хабарники цього не розуміють.
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12.07.2023 20:14 Відповісти
З такою "хамською дипломатією" шлях один! Але Україні туди не треба! "Зеленський сказав, що не знає, як ми маємо ще https://t.me/Tsaplienko/35613 дякувати міністру оборони Британії, і запропонував це робити щоранку: «Ще можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто»."
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12.07.2023 19:51 Відповісти
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12.07.2023 19:56 Відповісти
Байден йому сказав у жартівливій формі що від них він не втече. Тобто можна вважати що його за людину уже не вважають, хай хоч гавкає на них.
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12.07.2023 20:12 Відповісти
Сунак вже вибачився за свого дебіла міністра
отже хамло воллес.
як тобі таке?
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13.07.2023 00:32 Відповісти
Так не стій , звільняй дЄрмаківщину нафіг , проводь вибори , зупиняй своїх марадерів

Ні , не хочеш.

Ну то не скигли , покидьку, від тебе вже втомився весь світ.
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12.07.2023 19:55 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Навіть стримані британці не витримали зеленого нахабства.
Міністр оборони Великої Британії:
«Люди хочуть бачити трохи подяки від України за постачання зброї»
Кореспондент Guardian Ден Саббаг перебуває у Вільнюсі і передає ці слова Бена Уоллес.
Британський міністр оборони запропонував Україні приділяти більше уваги подяці за західну допомогу, коли його запитали про скарги президента Володимира Зеленського на те, що країні не було видано чіткого графіка чи набору умов для вступу до НАТО.
"Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності", - сказав міністр на брифінгу на полях саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі. «Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів» зброї, ваші постійні вимоги зброї від Заходу можуть призвести до втрати деяких ключових груп підтримки.
"Іноді для цього доводиться переконувати законодавців на [Капітолійському] пагорбі в Америці", - додав він.
Уоллес розповів, що він їздив в Україну минулого року, щоб отримати список покупок зброї.
«Ви знаєте, ми не Amazon», - сказав він. «Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, лише для того щоб мені вручили новий список?
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12.07.2023 20:00 Відповісти
По-перше - в мене великі сумніви, що Уоллес це дійсно казав.
По друге - взагалі-то Україна не повинна нікому дякувати зараз, після того, як відмовилася від ЯЗ в обмін на нікчемні гарантії та позбавилася звичайної зброї в надії, що воювати не з ким не буде. Після цього її банально кинули та дають зараз по чайній ложці. До речі, не при зелених це було, хоча й до них занадто багато запитань.
По - третє - якщо дійсно Уоллес таке казав, то може йому нагадати, що Британія є підписантом Будапештського меморандуму?
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12.07.2023 22:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KnixJu7EBCU&t=58s&pp=ygUS0L_QvtGA0L7RiNC10L3QutC- 🔥
Порошенко передав британцям слова вдячності з фронту за Storm Shadow та іншу зброю
Петро Порошенко в ефірі телеканалу SKY News сказав, що Велика Британія демонструє справжнє лідерство у постачанні ЗСУ новітньої зброї. Відповідаючи на запитання щодо заяви британського міністра оборони Бена Воллеса про те, що зброю не можна постачати «зі швидкістю Amazon», Порошенко сказав: «Це слова друга, людини дуже професійної та дуже чуйної. Ми маємо знати, що для нас немає обмежень у постачанні зброї. Велика Британія продемонструвала лідерство і хороший приклад, якому інші нації наслідують разом, пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами та українськими солдатами, які точно знають, що таке справжня хоробрість. По- перше.
По- друге. Україна відмовилась від 100% ЯО, не отримавши реальних гарантій, завдяки кравчуку і його відданості кацапам.
https://glavcom.ua/publications/budapeshtskij-memorandum-abo-khto-zradiv-ukrajinu-894558.html
По- третє. Кацапи теж є підписантами Будапештського меморандуму, в якому, як ви відзначили по-друге, прописані нікчемні гарантії.

Тому, щиро дякуємо союзникам, за те, що Україна б'ється!
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12.07.2023 22:17 Відповісти
По-перше - https://www.theguardian.com/world/live/2023/jul/12/russia-ukraine-war-live-zelenskiy-nato-invitation-membership-kyiv-missile-drone#top-of-blog Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дистанцировался от комментариев Уоллеса, заявив, что Зеленский выразил благодарность за поддержку Великобритании. Сунак обратился к журналистам и, похоже, не поддержал характеристику министра обороны. Он подчеркнул, что президент Зеленский неоднократно выражал благодарность, в том числе в своем обращении к парламенту в начале этого года. «Я знаю, что он и его народ благодарны Великобритании», - сказал Сунак.


По-друге - Україна відмовилась від ЯЗ, не завдяки кравчуку і його відданості кацапам. Будапештський меморандум підписав Л. Кучма.
По-третє - Порошенко тут взагалі до чого?
І четверте - якщо підписанти Будапештського меморандуму не виконують своїх зобов'язань - то що коштують усі ці договори про нерозповсюдження ЯЗ?
На останок - https://www.dw.com/uk/souzniki-nadali-ukraini-lise-polovinu-obicanih-vazkih-*******-doslidzenna/a-66136845 США, ФРН та Великобританія надали Україні значно менше зброї ніж обіцяли. А заявлені обсяги нової допомоги зменшуються, йдеться у дослідженні Кільського інституту світової

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12.07.2023 22:46 Відповісти
1. Ви заперечили, той факт, що Волес коментував "пред'яви" Зеленського.
Порошеко дає інтерв'ю британському каналу саме з приводу слів Волеса.
2. Дивіться посилання пункту другого попереднього коменту.
3. Дивіться пунк перший.
4. Дивіться посилання пукту третього попереднього коменту.
На останок. Бикування не допомагає, а шкодить отриманню безкоштовної допомоги.
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12.07.2023 23:21 Відповісти
По справі є щось сказати, що одні незрозумілі речення? Коли кожен день гинуть без необхідного озброєння сотні українців, не до сентиментів. Яке ще "бикування"? І от тільки не треба про безкоштовність. Україна позбавилась зброї на набагато більшу суму, чим уся отримана допомога, і платить на зараз людськими життями за це.
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12.07.2023 23:35 Відповісти
Та й у мене таке ж питання.
У вас є коментарі безпосередньо по заяві Волеса?
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12.07.2023 23:59 Відповісти
Що недостатньо написано для розуміння? Ну, я не наймався тут по 100 разів одне й теж пояснювати
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13.07.2023 00:03 Відповісти
по-четверте, Сунак вже вибачився за свого дебіла міністра
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13.07.2023 00:33 Відповісти
До речі - хто такий https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин ?
Шоумен. Ви тут клованів як авторитетів постите? Досить, одного вже наїлися
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12.07.2023 22:07 Відповісти

Дмитро Валерійович Чекалкин (https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 23 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1964 1964 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - український перекладач, дипломат.
Володіє українською, англійською, арабською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івритом, іспанською, французькою, російською мовами.
Вже потім, після закінчення служби, шоумен і т.д.
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12.07.2023 22:10 Відповісти
Коли це удмурт став українським?
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12.07.2023 22:14 Відповісти
За вашою логікою, партія "слуга урода" - практично всі, як не всі, іноземці.
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12.07.2023 22:20 Відповісти
А до чого тут партія "слуга урода"? Тут про дописи якогось клована.
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12.07.2023 22:52 Відповісти
То ви про лідера "слуг наріду"? То він теж не етнічний українець, як і більшість його партії та оточення.
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12.07.2023 23:24 Відповісти
Ну, тепер кінець, усим цим мародерам на Крові!!! Рахламідію, аж напрягЛО…
Зеля чітко про це заявив з трибуни у Вільнюсі, так само було заявлено рішуче, і з трибуни у ВРУ, коли він клявся!!

Мабуть, чув і НЕгромадянин України, що так довго заблукав в Україні…
Ну, то таке…
Пильнуймо привладних і далі!
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12.07.2023 20:01 Відповісти
Пащеку прикрий, підстилка подоляковська
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12.07.2023 20:11 Відповісти
Шото вас, комментаторы, понесло.
Даже на Порошенковском Прямом разгромили позорную нерешительность НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=EaCKBbJJxBQ&t=138s
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12.07.2023 20:03 Відповісти
Там "прямого" і не було.
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12.07.2023 20:11 Відповісти
їм як сказано в методчках, так і пишуть. Скажуть завтра "нато погане", тут будуть такі і коменти
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13.07.2023 00:35 Відповісти
Ну і що ти - підар гундосий - зробив? Розвалив Укроборонпром?
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12.07.2023 20:48 Відповісти
Неможливо розвалити розвалене.
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12.07.2023 22:16 Відповісти
Даааа...
Вічно ******* гроші західних платників податків не вийде.
І війна нічого не спише.

Абідна...
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12.07.2023 23:22 Відповісти
 
 