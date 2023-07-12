Ми віримо, що буде перемога до наступного саміту НАТО в середині 2024 року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна переможе Росію до наступного саміту НАТО, який відбудеться в середині 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО.
Відповідаючи на запитання про очікування України до наступного саміту Альянсу, Зеленський зазначив: "Це правда, ми віримо в перемогу".
Зеленський зазначив: "Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО – символічно, все ж таки 75 років Альянсу – у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати й готуватись до цього саміту".
Голова держави підкреслив, що перемога – це головне та єдине його бажання, і "з перемогою точно прийде членство в НАТО".
"І точно все всім зрозуміло: ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо: Україна виборювала таке недалеке майбутнє для себе – бути рівноправним членом ЄС, безпекового альянсу і незалежною державою", - резюмував український президент.
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СБУ Баканова використала ФБР для боротьби з опонентами Зеленського?
CNN опублікували скандальний матеріал.
На початку вторгнення Служба безпеки України передала своїм американським колегам список облікових записів, позначених як такі, що розповсюджують російську пропаганду. ФБР передали ці дані до Meta (Instagram і Facebook) і Alphabet (Google i YouTube) для проведення перевірки. А там виявили, що до списку потрапили акаунти, які насправді підтримували Україну, зокрема верифікована російськомовна сторінка Державного департаменту США.
Тепер Юридичний комітет Палати представників США звітує про неналежні результати співпраці між ФБР і СБУ стосовно блокування проросійських облікових записів.
Планується розслідувати, чому недбало складений перелік було взято до опрацювання. У цьому контексті CNN згадує про занепокоєння щодо наявності у лавах СБУ російських агентів, які саботують діяльність цієї структури. У звіті Палати представників також стверджується, що СБУ могла мати сумнівні мотиви для включення облікових записів до списку, адже лише у 2022 році Володимир Зеленський звільнив Баканова через «російське проникнення» до Служби.
У Палаті представників заявили, що ФБР регулярно передавало такі списки від СБУ відповідним платформам. Невідомо, скільки було зроблено помилок.
Саме в перші місяці вторгнення були видалені акаунти багатьох проукраїнських блогерів, які були критичними до Зеленського і його команди. Дмитро Чекалкін - яскравий приклад. І це свідчить не просто про зловживання війною, ця історія може суттєво підірвати довіру до України збоку нашого головного партнера. Будемо стежити за ходом розслідування в США.
Напиши заяву на звільнення по стану здоров'я та й в Оман. Шашлики, шаурма...щербет, Ленка...
Чи то проблеми НАТО?
Первые итоги саммита НАТО: в военном аспекте Украина член НАТО, в политическом - в "зеленом совке"
https://www.youtube.com/watch?v=t-kVKoTPDTY
https://enigma.ua/articles/plan-buratino-proekt-zelenskiy
План "Буратино". Проект "Зеленский". Сделано в Кремле!
Оцінка про виконання умов вступу НAТО \ЄС по 10 більній шкалі:
ЗСУ 10 балів
Населення 10 балів
Влада 2 сідай і не позорся
"мы еще даже не начинали"
Пришли девчонки стоят в сторонке
Платочки в руках теребят
Сегодня пусть не повезло девчонкам отчего-то
Они статистике назло опять придут в субботу
корупція = смерть) але поп населення України буде співати що зеля бог а всі інші ган... які не розуміють що краще вова а не інші
це просто помилка яку поприколу вибрали не дуже розумні люди і в дууже поганий час
тому і написав що ці не дуже розумні люди і далі за нього будуть голосувати
ну як в росії уряд корупціонери вори а вова молодець і він не вкурсі про це хоч сам тим керує всім(ми не далеко втекли)
Тому їм тре помагати
стояти за спиною і за кожен крок не на користь України *******,гнобити і тд.
"Вірую, Господи, і сповідую..."
Треба робити!!! І робити більше, нід вимагають. І робити ще вчора.
Таке враження, що недоумок транслює передачу для розумово відсталих дітей.
П.С. Сидить такий безхатько, дивиться у капелюх, у який небайдужі перехожі накидали дрібних грошей, і каже:
"Вірю, що завтра мені дадуть кредит, квартиру, машину, особистий літак та охорону".