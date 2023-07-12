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Новини Україна-НАТО
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Ми віримо, що буде перемога до наступного саміту НАТО в середині 2024 року, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна переможе Росію до наступного саміту НАТО, який відбудеться в середині 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО.

Відповідаючи на запитання про очікування України до наступного саміту Альянсу, Зеленський зазначив: "Це правда, ми віримо в перемогу".

Зеленський зазначив: "Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО – символічно, все ж таки 75 років Альянсу – у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати й готуватись до цього саміту".

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Голова держави підкреслив, що перемога – це головне та єдине його бажання, і "з перемогою точно прийде членство в НАТО".

"І точно все всім зрозуміло: ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо: Україна виборювала таке недалеке майбутнє для себе – бути рівноправним членом ЄС, безпекового альянсу і незалежною державою", - резюмував український президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24558) НАТО (6636)


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Топ коментарі
+29
Убери от власти ху#ловских агентов и перестань мародёрить на крови. А гундосики потом снимешь.
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12.07.2023 21:16 Відповісти
+28
Я також вірю, що Україна буде в НАТО, але вже з іншим Президентом, який буде мати свою Адміністрацію, як записано в Конституції, і в адміністрації не буде кротів ФСБ і антимайданівців. Народ і армія це вже давно заслужили.
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12.07.2023 21:21 Відповісти
+21
красти гроші з казни України і з кишень кожного українця,та вірити в перемогу, можна до грабової дошки.
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12.07.2023 21:17 Відповісти
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Коммунизм к 1980 году
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12.07.2023 21:15 Відповісти
Именно так. Срок его полномочий истекает полностью 20 мая 2024 года.
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12.07.2023 21:36 Відповісти


СБУ Баканова використала ФБР для боротьби з опонентами Зеленського?

CNN опублікували скандальний матеріал.

На початку вторгнення Служба безпеки України передала своїм американським колегам список облікових записів, позначених як такі, що розповсюджують російську пропаганду. ФБР передали ці дані до Meta (Instagram і Facebook) і Alphabet (Google i YouTube) для проведення перевірки. А там виявили, що до списку потрапили акаунти, які насправді підтримували Україну, зокрема верифікована російськомовна сторінка Державного департаменту США.

Тепер Юридичний комітет Палати представників США звітує про неналежні результати співпраці між ФБР і СБУ стосовно блокування проросійських облікових записів.

Планується розслідувати, чому недбало складений перелік було взято до опрацювання. У цьому контексті CNN згадує про занепокоєння щодо наявності у лавах СБУ російських агентів, які саботують діяльність цієї структури. У звіті Палати представників також стверджується, що СБУ могла мати сумнівні мотиви для включення облікових записів до списку, адже лише у 2022 році Володимир Зеленський звільнив Баканова через «російське проникнення» до Служби.

У Палаті представників заявили, що ФБР регулярно передавало такі списки від СБУ відповідним платформам. Невідомо, скільки було зроблено помилок.

Саме в перші місяці вторгнення були видалені акаунти багатьох проукраїнських блогерів, які були критичними до Зеленського і його команди. Дмитро Чекалкін - яскравий приклад. І це свідчить не просто про зловживання війною, ця історія може суттєво підірвати довіру до України збоку нашого головного партнера. Будемо стежити за ходом розслідування в США.
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12.07.2023 22:06 Відповісти
и после всего этого вы хотите что бы зе- Украину приняли в достойное общество ?
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12.07.2023 22:08 Відповісти
Як би вірили в перемогу України, то Україна би приєднала до себе НАТО
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12.07.2023 21:15 Відповісти
не пести кацап без ваших зеленых тварей быстрее победим
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12.07.2023 23:33 Відповісти
Убери от власти ху#ловских агентов и перестань мародёрить на крови. А гундосики потом снимешь.
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12.07.2023 21:16 Відповісти
не убрать - а посадить надо а то слишком жирно - за то что они натворили
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12.07.2023 23:34 Відповісти
Лучше тогда их положить или повесить.
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13.07.2023 06:48 Відповісти
а шашлики?
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12.07.2023 21:16 Відповісти
і ми вігимо, що пан гєзнікав пегеможе ще не один десяток мільягдів.
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12.07.2023 21:17 Відповісти
красти гроші з казни України і з кишень кожного українця,та вірити в перемогу, можна до грабової дошки.
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12.07.2023 21:17 Відповісти
Ну так у нас страна такая. Сначала строили коммунизм, потом те же люди строили заможну Украину, сейчас строят тут НАТО и ЕС. Лох не мамонт.
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12.07.2023 21:20 Відповісти
у кого это у вас - у кацапов или зелеботов?
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12.07.2023 23:37 Відповісти
Я про то что у нас чиновники умеют прекрасно обещать светлое будущее вместо того чтобы что-то делать. Зеленский просто занимается тем же.
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12.07.2023 23:44 Відповісти
нет нет "они все одинаковые" это типичная кремлевская мулька - так что ты гонишь беса бот..
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12.07.2023 23:47 Відповісти
Я про обещания и тех кто их раздает.
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12.07.2023 23:51 Відповісти
брехня собачая или зеленая это деньги которые выделяли ЕС и США разными траншами и еще МВФ
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12.07.2023 23:35 Відповісти
Одна надія -- ЗСУ.
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12.07.2023 21:19 Відповісти
Генератор випадкових фраз.... Ми не можемо стояти на місці і розраховувати, що нас підтримуватимуть десятиліттями, - Зеленський Джерело:
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12.07.2023 21:19 Відповісти
Одні свята в голові у Нелоха. Може, поїхав би куди та й там святкував кожен день.
Напиши заяву на звільнення по стану здоров'я та й в Оман. Шашлики, шаурма...щербет, Ленка...
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12.07.2023 21:21 Відповісти
...Єрмак
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12.07.2023 23:00 Відповісти
Я також вірю, що Україна буде в НАТО, але вже з іншим Президентом, який буде мати свою Адміністрацію, як записано в Конституції, і в адміністрації не буде кротів ФСБ і антимайданівців. Народ і армія це вже давно заслужили.
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12.07.2023 21:21 Відповісти
Ооооооо! Все ясно з цими полководцями
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12.07.2023 21:23 Відповісти
Не почув, він щось казав про боротьбу з корупцією та руzкротами у владі?
Чи то проблеми НАТО?
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12.07.2023 21:26 Відповісти

Первые итоги саммита НАТО: в военном аспекте Украина член НАТО, в политическом - в "зеленом совке"
https://www.youtube.com/watch?v=t-kVKoTPDTY
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12.07.2023 21:33 Відповісти
Без тебе велика війна і не почалась би. Ти ж троянський кінь кремля.
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12.07.2023 21:35 Відповісти
Не троянський - оманський
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12.07.2023 22:21 Відповісти
Якраз троянський.

https://enigma.ua/articles/plan-buratino-proekt-zelenskiy
План "Буратино". Проект "Зеленский". Сделано в Кремле!
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12.07.2023 22:29 Відповісти
Сдєлано в Кривому Розі, а запрограмовано в Омані.
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13.07.2023 00:03 Відповісти
Віра це гарно. Але тут в матеріальному світі у бога немає рук крім твоїх.
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12.07.2023 21:38 Відповісти
ти ж так само брехав, що війни не буде?
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12.07.2023 21:41 Відповісти
Точно не 2024, скоріш за все 2026 і це не точно.
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12.07.2023 21:43 Відповісти
Верить это хорошо. А верить и воровать еще лучше. Между прочим было прямо заявлено что путь в НАТО лежит через борьбу с коррупцией. Или шапито-95 сделало вид что не услышало?
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12.07.2023 21:44 Відповісти
Тут хз якщо так і далі будете красти то в НАТО щось і думаю в Євросоюз вступ буде нульовий

Оцінка про виконання умов вступу НAТО \ЄС по 10 більній шкалі:

ЗСУ 10 балів

Населення 10 балів

Влада 2 сідай і не позорся
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12.07.2023 21:45 Відповісти
Кинули чечню молдову грузію) писати таке то як написати що ти даун)
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12.07.2023 22:28 Відповісти
Ти мені не тикай бидло кончене
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12.07.2023 22:38 Відповісти
кого кинули тварь ты зеленая-вороврская ?ты **** притащил на саммит нато кремлевского крота Ермака? и миллиарды помощи воруешь
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12.07.2023 23:39 Відповісти
Та уже пытались "продемонстрировать результат" на поле боя к этому саммиту. Ну не шмогла.
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12.07.2023 21:46 Відповісти
не бреши кацап епаный - никто ничего еще не демонстрировал
"мы еще даже не начинали"
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12.07.2023 23:42 Відповісти
Та да, ты говна тупого кусок, ничего не начинал.
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12.07.2023 23:54 Відповісти
Не може він тримати язика за зубами
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12.07.2023 21:55 Відповісти
Не для цього його коломойша привів до влади.
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12.07.2023 22:06 Відповісти
Як здолаємо свою внутрішню зелену чуму, так буде перемога і на всіх фронтах.
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12.07.2023 21:55 Відповісти
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12.07.2023 22:09 Відповісти
из кривого рога ты можешь уехать , но кривой рог из тебя никогда................))))))
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12.07.2023 22:34 Відповісти
https://www.karaoke.ru/song/860/print/

Пришли девчонки стоят в сторонке
Платочки в руках теребят
Сегодня пусть не повезло девчонкам отчего-то
Они статистике назло опять придут в субботу
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12.07.2023 22:50 Відповісти
тут основний крок має бути

корупція = смерть) але поп населення України буде співати що зеля бог а всі інші ган... які не розуміють що краще вова а не інші
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12.07.2023 22:32 Відповісти
Твій вова дон штопаний перший корупціонер ще й і залежний від дєрьмака та іншої гидоти, обліплений зі всіх сторін ,як гімно мухами крадіями ,зрадниками, дурнями . Не думаю ,що гіршого негідника можно ще знайти було.
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12.07.2023 23:00 Відповісти
Друже) це френдлі фаєр я цього актора штопаного взагалі не сприймаю як президента

це просто помилка яку поприколу вибрали не дуже розумні люди і в дууже поганий час

тому і написав що ці не дуже розумні люди і далі за нього будуть голосувати
ну як в росії уряд корупціонери вори а вова молодець і він не вкурсі про це хоч сам тим керує всім(ми не далеко втекли)

Тому їм тре помагати

стояти за спиною і за кожен крок не на користь України *******,гнобити і тд.
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13.07.2023 18:32 Відповісти
Халва, халва, халва...
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12.07.2023 22:29 Відповісти
Ге ж...
"Вірую, Господи, і сповідую..."
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12.07.2023 22:36 Відповісти
Не треба вірити, сподіватися, мріяти.
Треба робити!!! І робити більше, нід вимагають. І робити ще вчора.

Таке враження, що недоумок транслює передачу для розумово відсталих дітей.

П.С. Сидить такий безхатько, дивиться у капелюх, у який небайдужі перехожі накидали дрібних грошей, і каже:
"Вірю, що завтра мені дадуть кредит, квартиру, машину, особистий літак та охорону".
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12.07.2023 23:06 Відповісти
Ermak як песика на поворозочке водить зелека і пхае у кишені все що бачить. Зупинить красти і НАТО одразу наближаться а то і зайдуть в хату
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12.07.2023 23:10 Відповісти
Ось і заграли барабани з бомбосховищ...
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12.07.2023 23:27 Відповісти
Шестой год при зеленском.
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12.07.2023 23:33 Відповісти
пока сша дрыщет россии, не будем мы в нато
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12.07.2023 23:56 Відповісти
Хотелось бы увидеть импичмент голобородько к этому времени
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13.07.2023 00:20 Відповісти
Да уж, ты со своими квнщиками поработал уже
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13.07.2023 02:24 Відповісти
 
 