Сили оборони успішно стримали ворога на Куп’янському напрямку, і є наше просування під Бахмутом, - Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила оперативну інформацію про ситуацію на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграмі.
Маляр зазначила: "Схід. Сили оборони України стримували сьогодні наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Успішно. Ворог не просунувся. Тривають важкі бої. На Бахмутському напрямку на південному фланзі довкола Бахмута ми сьогодні наступали. Є просування. Зараз наші оборонці закріплюються на зайнятих рубежах".
Говорячи про ситуацію на Півдні, Маляр зауважила: "Сили оборони України продовжували сьогодні наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Військові виконують чимало задач, спрямованих на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки до подальших дій. За останні тижні наші оборонці на півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась".
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То навіщо було витрачено дорогу ракету і при цьому не було вчинено ніяких додаткових дій?
В чому тут задум "геніального головнокомандувача"?
наше просування в напрямку здорової, чорної, афроамериканської сраки
бо навіть в ній нема таких цін на закупки для військових
і всі крім казлів-відбувайлів на місцях
в африці навіть самий тупий абіз"ян не поїде по пляжу на хамері
абіз"ян на хамері, це приклад
це мордаліца всієї влади України, хоч може він і не зелений але такий самий