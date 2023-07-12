УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8843 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 051 13

Сили оборони успішно стримали ворога на Куп’янському напрямку, і є наше просування під Бахмутом, - Маляр

війна,зсу

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила оперативну інформацію про ситуацію на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграмі.

Маляр зазначила: "Схід. Сили оборони України стримували сьогодні наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Успішно. Ворог не просунувся. Тривають важкі бої. На Бахмутському напрямку на південному фланзі довкола Бахмута ми сьогодні наступали. Є просування. Зараз наші оборонці закріплюються на зайнятих рубежах".

Говорячи про ситуацію на Півдні, Маляр зауважила: "Сили оборони України продовжували сьогодні наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Військові виконують чимало задач, спрямованих на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки до подальших дій. За останні тижні наші оборонці на півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декілька днів Сили оборони тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога у Бахмуті, - Міноборони

Автор: 

Бахмут (1563) Маляр Ганна (525) Куп’янськ (819)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Александр, я реалист. Неожиданно не будет. Война продлится еще минимум год, благодаря "мудрости" квартала ворья-95, враг вначале занял Юг без помех, а после многомесячной болтовни о контрнаступлении, еще и инженерные сооружения создал.
показати весь коментар
12.07.2023 22:17 Відповісти
+5
Окончание войны будет неожиданным и молниеносным. Там и бацька уже на подмене, по случаю развала каазлабадии. Дай, бог.
показати весь коментар
12.07.2023 21:46 Відповісти
+3
Ця Малярша тут до чого? Її обов'язок забезпечувати ЗСУ! От хай про це й толдиче.
показати весь коментар
12.07.2023 22:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Окончание войны будет неожиданным и молниеносным. Там и бацька уже на подмене, по случаю развала каазлабадии. Дай, бог.
показати весь коментар
12.07.2023 21:46 Відповісти
https://youtu.be/WeHPBoaNTX8 No Time To Cry
показати весь коментар
12.07.2023 21:53 Відповісти
Александр, я не меньше вас жду победы ВСУ, но мое мнение, что когда летчики закончат обучение на самолеты Ф-16, война еще будет. И именно тогда под какой то военный план, и планируется передача самолетов. А это в лучшем случае в феврале.
показати весь коментар
12.07.2023 21:59 Відповісти
Все будет пучком, а главное , неожиданно и для вас, к всеобщему ликованию.
показати весь коментар
12.07.2023 22:04 Відповісти
ЗЫ... no time to cry.
показати весь коментар
12.07.2023 22:06 Відповісти
Александр, я реалист. Неожиданно не будет. Война продлится еще минимум год, благодаря "мудрости" квартала ворья-95, враг вначале занял Юг без помех, а после многомесячной болтовни о контрнаступлении, еще и инженерные сооружения создал.
показати весь коментар
12.07.2023 22:17 Відповісти
К нежданчику зебилы -ну, никаким боком. ВСЕ БУДЕ.
показати весь коментар
12.07.2023 22:25 Відповісти
Очередные сказки для наивных, верующих в чудеса.
показати весь коментар
12.07.2023 22:09 Відповісти
Ця Малярша тут до чого? Її обов'язок забезпечувати ЗСУ! От хай про це й толдиче.
показати весь коментар
12.07.2023 22:12 Відповісти
В мене питання до цієї малярши - навіщо було пошкоджено чонгарський міст? Відразу кажу, це не вплинуло на логістику ворога, міст відразу був відремонований.
То навіщо було витрачено дорогу ракету і при цьому не було вчинено ніяких додаткових дій?
В чому тут задум "геніального головнокомандувача"?
показати весь коментар
12.07.2023 22:24 Відповісти
то підривайте мости то ні- все не вгодиш. а мости це вірно- на понтоні багато не перевезеш. оптимально пролет Кримського обвалить- бистро не отремонтируеш
показати весь коментар
12.07.2023 22:50 Відповісти
і є просування ЗСУ, млять, ЗСУ а не наше
наше просування в напрямку здорової, чорної, афроамериканської сраки
бо навіть в ній нема таких цін на закупки для військових
і всі крім казлів-відбувайлів на місцях
в африці навіть самий тупий абіз"ян не поїде по пляжу на хамері
абіз"ян на хамері, це приклад
це мордаліца всієї влади України, хоч може він і не зелений але такий самий
показати весь коментар
12.07.2023 22:58 Відповісти
Нехай ця хвойда маляр коментує своє міністерство. У генштаба є свої речники.
показати весь коментар
12.07.2023 23:11 Відповісти
 
 