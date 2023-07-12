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Новини Допомога Україні
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Ізраїль та деякі демократичні країни мають змінити ставлення і робити більше для України, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Ізраїль та союзників по НАТО більше допомагати Україні у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Президент Франції пообіцяв продовжувати "бути поруч" з Україною, навіть якщо війна буде "війною на виснаження", додавши, що підтримка Києва є стабільною.

На питання журналістів, чи Ізраїль мав би збільшити допомогу Україні, Макрон відповів ствердно.

"Так, ми б сподівалися, що Ізраїль братиме більше участі в питанні України. Є й інші країни ООН, які вірять у демократичні цінності, але не надали багато обладнання. Ми сподіваємось, що у наступні місяці ці країни зможуть поміняти ставлення і робитимуть більше", - сказав Макрон.

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За словами французького президента, союзники по НАТО також мають робити більше для України, зокрема зараз, під час українського контрнаступу. Коментуючи заяви Володимира Зеленського, коли він назвав "абсурдом" та "слабкістю" небажання НАТО запросити Україну до членства, Макрон зазначив, що президент України має право вимагати.

"Це справедливо для українського президента - вимагати, тому що він перебуває в центрі війни, захищаючи суверенітет своєї країни, своїх людей. Ми маємо стояти поруч з міжнародними цінностями, захищаючи Європу. І це те, що ми робимо - ми захищаємо Україна, застосовуємо санкції щодо Росії, ми б хотіли уникнути ескалації та розширення конфлікту", - сказав Макрон.

Також Макрон назвав Росію "крихкою у військовому та політичному плані". За його словами, дії найманців "Групи Вагнера" показали слабкість Росії. "Час зараз грає на руку України, тому що Росія показала перші ознаки розколу", - вважає президент Франції.

Також читайте: Франція передасть Україні далекобійні ракети, - Макрон

Автор: 

Ізраїль (1793) Франція (3120) Макрон Емманюель (1533)


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Топ коментарі
+12
голодомор влаштували жидобільшовоки разом з кацапами.
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12.07.2023 21:54 Відповісти
+7
Ізраїль визнає голодомор геноцидом?
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12.07.2023 21:47 Відповісти
+6
З цього починається зміна ставлення до України.
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12.07.2023 21:50 Відповісти
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Ізраїль визнає голодомор геноцидом?
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12.07.2023 21:47 Відповісти
Да.
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12.07.2023 21:50 Відповісти
З цього починається зміна ставлення до України.
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12.07.2023 21:50 Відповісти
З відношень Ізраіля,з московитами,,вибачьте за мої 5копійок,),,
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12.07.2023 21:53 Відповісти
голодомор влаштували жидобільшовоки разом з кацапами.
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12.07.2023 21:54 Відповісти
На ЦН у мене багато друзів.
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12.07.2023 22:01 Відповісти
Нік одноденка жаліє мене. Дякую аж підскакую.
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12.07.2023 22:11 Відповісти
О знайшовся. Розкажи чому москалі не можуть на Цензорі написати що Крим це Україна?
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12.07.2023 22:50 Відповісти
Поки писався коментар васю потерли, шкода.
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12.07.2023 22:51 Відповісти
і не визнає, бо батьки голодомору - євреї-комуняки
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12.07.2023 22:24 Відповісти
дай їм грощі все визнають
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12.07.2023 22:45 Відповісти
Чи прислухається Ізраіль до Франціі.?
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12.07.2023 21:49 Відповісти
Да. Но толька єслі ані с етава будут шота імьєть
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12.07.2023 21:53 Відповісти
Это,видимо,была шутка.
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12.07.2023 22:32 Відповісти
передав пару ракет і піря розпустив макроша, прям як наш презедент.
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12.07.2023 21:52 Відповісти
а міг би і ні передавати,вам би з цього легше стало??,),
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12.07.2023 21:57 Відповісти
якби він їх передав рік тому і надавав допомогу хоча б на рівні ВБ та Німців то так.
а тепер макроша просто піариться як наш хрипавенький, добре що хоч ***** не телефонує
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12.07.2023 22:01 Відповісти
Що вам сказати,,,у кожного з них,свій підхід,свої інтереси,своя держава,У нашому становищі,я гадаю,треба Дякувати,за будь яку допомогу,так як і його заклик до Ізраїля,це також,свого рода--Допомога!,котрої,могло б і ні бути,і оці вашідодумки та домалюнки,рахую як мінімум--недоречні,
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12.07.2023 22:16 Відповісти
ПНХ боткацапопадляківський, завтра не забуть новий ак зареєструвати бо цей адміни знесуть.
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12.07.2023 22:03 Відповісти
"Оригінальна ракета, яка створена з активним використанням технології малопомітності, має дальність до 560 км. Загальна вага ракети SCALP складає 1300 кг з яких 450 кг припадає на бойову частину", - описує ракету українське видання Defense Express.
Невідомо, скільки ракет отримає Україна, але за оцінками оборонного видання DSI, у французькому арсеналі таких ракет 400. Джерело серед французьких дипломатів повідомило Reuters про надання 50 таких ракет.

Ще 50 ракет і ми будем любити Президента Франції Емманюеля Макрона ще більше.
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12.07.2023 21:59 Відповісти
Ціна ракети -- 2млн дол
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12.07.2023 22:02 Відповісти
На анонимных форумах этот вопрос не является актуальным от слова "совсем",поэтому люди больше удивляются наивности спрашивающего,чем собираются на него отвечать
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12.07.2023 22:06 Відповісти
Якщо слова "гешефт" нема,то Макрон даремно старається...
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12.07.2023 22:01 Відповісти
А в загальному,то за "пейси" посмикали на самміті знатно.Але мало.
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12.07.2023 22:04 Відповісти
Не смешите с етим Исраилем. Ето как в анекдоте, еврей продал патроны расстрельной команде стоя у стенки. Они если что дадут так потребуют втрое больше взамен. Они даже боевикам и Ирану свое оружие продадут если будет хороший гешефт. И против рашки Исраиль не пойдет так как живет за счет наворованных денег росийских олигархов. Наши олигофрены кстати тоже все наворованное возят в Исраиль. Правда там их быстренько как кур ощипывают и обратно отправляют грабить свои народы.
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12.07.2023 22:04 Відповісти
Бла, бла, бла....евроаферюги...
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12.07.2023 22:14 Відповісти
Это не возможно потому что друг *****.
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12.07.2023 23:22 Відповісти
Ложь
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13.07.2023 00:12 Відповісти
Мне кажется что у евреев одно и тоже отношение ко всему потому что у них такое отношение
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12.07.2023 23:22 Відповісти
Франція в 60-х роках пікірувала зі США і НАТО і тому таємно розвивала ядерну зброю Ізраїлю - всупереч забороні США. І відтоді Ізраїль у безпеці. Ось рівно те саме має Франція зробити для України. Звісно таємно. Але, на жаль, Макрон не де Голль
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13.07.2023 00:21 Відповісти
К ***** ездил. Колорадскую ленточку на параде носил. На предложение приехать в Киев трусливо морозится. Что ж ещё ?
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13.07.2023 00:30 Відповісти
 
 