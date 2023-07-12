Ізраїль та деякі демократичні країни мають змінити ставлення і робити більше для України, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Ізраїль та союзників по НАТО більше допомагати Україні у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Президент Франції пообіцяв продовжувати "бути поруч" з Україною, навіть якщо війна буде "війною на виснаження", додавши, що підтримка Києва є стабільною.

На питання журналістів, чи Ізраїль мав би збільшити допомогу Україні, Макрон відповів ствердно.

"Так, ми б сподівалися, що Ізраїль братиме більше участі в питанні України. Є й інші країни ООН, які вірять у демократичні цінності, але не надали багато обладнання. Ми сподіваємось, що у наступні місяці ці країни зможуть поміняти ставлення і робитимуть більше", - сказав Макрон.

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За словами французького президента, союзники по НАТО також мають робити більше для України, зокрема зараз, під час українського контрнаступу. Коментуючи заяви Володимира Зеленського, коли він назвав "абсурдом" та "слабкістю" небажання НАТО запросити Україну до членства, Макрон зазначив, що президент України має право вимагати.

"Це справедливо для українського президента - вимагати, тому що він перебуває в центрі війни, захищаючи суверенітет своєї країни, своїх людей. Ми маємо стояти поруч з міжнародними цінностями, захищаючи Європу. І це те, що ми робимо - ми захищаємо Україна, застосовуємо санкції щодо Росії, ми б хотіли уникнути ескалації та розширення конфлікту", - сказав Макрон.

Також Макрон назвав Росію "крихкою у військовому та політичному плані". За його словами, дії найманців "Групи Вагнера" показали слабкість Росії. "Час зараз грає на руку України, тому що Росія показала перші ознаки розколу", - вважає президент Франції.

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