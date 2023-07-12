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Окупанти хочуть перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим, - МАГАТЕ

заес

Окупована Запорізька АЕС готується до переведення блоку №4 з режиму "холодного зупину" в режим "гарячий зупин".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ).

За версією окупантів, це робиться для виведення блоку №5, який наразі перебуває в "гарячому зупині", у стан "холодного зупину" для проведення профілактичних робіт.

У МАГАТЕ пояснюють, що пару, яка виробляється одним блоком під час "гарячого зупину", використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

"Решта блоків залишаються в режимі "холодного зупину", - йдеться в оприлюдненому повідомленні МАГАТЕ.

"Проте експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дало б змогу перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину", оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані "холодного зупину", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ досі не отримало дозволу від окупантів на перевірку дахів реакторів Запорізької АЕС

Автор: 

МАГАТЕ (753) Запорізька АЕС (1435)


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12.07.2023 22:06 Відповісти
МЕГАТЕ дозволило ? А що сказав Ердоган ?
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12.07.2023 22:13 Відповісти
а хто ж їм дасть. ,😁
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12.07.2023 22:15 Відповісти
НАТО, хде **************?, или покуй...
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12.07.2023 22:17 Відповісти
На сьогодні ні одна міжнародна організація не виконує функцій заради виконання яких вони власне й створювались.
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12.07.2023 22:28 Відповісти
НАТО себе захищає і розширюється, СРСР розпався, на черзі РФ. Там все по плану.
Те, що Україна 31 рік клала шкіряний прилад на свою безпеку - то її проблеми.
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12.07.2023 22:36 Відповісти
Підривати не обов"язково . Просто запустити на повну потужність . Всі блоки одночасно .
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12.07.2023 23:13 Відповісти
I зупинити ГЦН
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13.07.2023 06:15 Відповісти
Про ЗАЭС нужно забыть - ничего работоспособного кацапы не оставят....
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13.07.2023 10:17 Відповісти
 
 