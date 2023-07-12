Окупанти хочуть перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим, - МАГАТЕ

Окупована Запорізька АЕС готується до переведення блоку №4 з режиму "холодного зупину" в режим "гарячий зупин".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ).

За версією окупантів, це робиться для виведення блоку №5, який наразі перебуває в "гарячому зупині", у стан "холодного зупину" для проведення профілактичних робіт.

У МАГАТЕ пояснюють, що пару, яка виробляється одним блоком під час "гарячого зупину", використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

"Решта блоків залишаються в режимі "холодного зупину", - йдеться в оприлюдненому повідомленні МАГАТЕ.

"Проте експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дало б змогу перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину", оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані "холодного зупину", - наголошується в повідомленні.

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